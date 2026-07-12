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|ATP Bastad 2026 – muži
|Termín:
|13. – 19. července 2026
|Místo:
|Båstad Tennis Stadium, Švédsko
|Kategorie:
|ATP 250
|Pavouk:
|28 hráčů ve dvouhře, 16 párů ve čtyřhře
|Povrch:
|antuka
|Prize money:
|773 465 €
|Kurzy:
|u SynotTipu zde
|Poslední vítěz:
|Luciano Darderi
Kde sledovat tenisový turnaj mužů ATP v Bastadu živě
Tenisový turnaj mužů v Bastadu naladíte na programu Premier Sport 2. Ten mají v nabídce například tito poskytovatelé:
- Telly
- Oneplay
- Magenta TV
Výsledky ATP v Bastadu 2026 (dvouhra)
|Finále
|Semifinále
|1. kolo
|Svrčina – Dimitrov
|14. 7.,
Kdo hraje v Bastadu? Dalibor Svrčina a Martin Krumich
Do švédského Båstadu přicestují i dva hráči z elitní dvacítky, Andrey Rublev a Luciano Darderi. Jde o předchozí šampiony, Ital je v pozici ohhájce titulu.
V akci je i spoustu Jihoameričanů, kteří mají antuku v oblibě, jako třeba Alejandro Tabilo, Mariano Navone nebo Sebastian Baez.
Český tenis zastupuje Dalibor Svrčina, kterého v prvním kole čeká divoká karta Grigor Dimitrov, v kvalifikaci je také Martin Krumich. Pavouk čtyřhry je bez české účasti.
|#
|Tenista
|Země
|1
|Andrey Rublev
|Rusko
|2
|Luciano Darderi
|Itálie
|3
|Alejandro Tabilo
|Chile
|4
|Mariano Navone
|Argentina
|5
|Nuno Borges
|Portugalsko
|6
|Botic van de Zandschulp
|Nizozemsko
|7
|Thiago Agustin Tirante
|Argentina
|8
|Sebastian Baez
|Argentina
ATP Bastad 2026 – program po kolech (dvouhra)
|Datum
|Kolo
|12.–13. července (ne–po)
|kvalifikace
|13.–14. července (po–út)
|1. kolo
|15.–16. července (st–čt)
|2. kolo
|17. července (pátek)
|čtvrtfinále
|18. července (sobota)
|semifinále
|19. července (neděle)
|finále
Prize money pro Nordea Open 2026
Na odměnách se letos rozděluje celkem 612 620 €, tedy necelých 15 milionů korun. Na vítěze čeká 2,2 milionu.
Kompletní prize money vypadají následovně:
- vítěz: 93 175 €
- finalista: 54 360 €
- semifinalista: 31 955 €
- čtvrtfinalista: 18 515 €
- osmifinalista: 10 750 €
- první kolo: 6 570 €
Vítězové ATP Bastad a historie turnaje
Historie Swedish Open sahá až do roku 1948 – během spousty ročníků se mezi šampiony zapsalo spoustu legendárních jmen, včetně domácích hvězd Björna Borga, Matse Wilandera nebo Magnuse Normana.
Historicky nejúspěšnější je Magnus Gustafsson se čtyřmi tituly, z aktuálnějších jmen je to David Ferrer, který tady vyhrál třikrát (2007, 2012, 2017).
Češi se mezi šampiony nikdy nezapsali, do finále prošli Bohdan Ulihrach (2001) a dvakrát Tomáš Berdych (2005, 2008).
|Rok
|Tenista
|Země
|2025
|Luciano Darderi
|Itálie
|2024
|Nuno Borges
|Portugalsko
|2023
|Andrey Rublev
|Rusko
|2022
|Francisco Cerundolo
|Argentina
|2021
|Casper Ruud
|Norsko