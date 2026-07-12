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ATP Bastad 2026: program, Češi a kde sledovat tenis živě

Kamil Jurek
  22:29

Andrej Rubljov se povzbuzuje během zápasu s Grigorem Dimitrovem. | foto: AP

Z trávy na antuku. Mužský tenisový turnaj ve švédském Bastadu se hraje od 13. do 19. července 2026, v našem přehledu najdete program, výsledky a kde sledovat zápasy živě.

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ATP Bastad 2026 – muži
Termín:13. – 19. července 2026
Místo:Båstad Tennis Stadium, Švédsko
Kategorie:ATP 250
Pavouk:28 hráčů ve dvouhře, 16 párů ve čtyřhře
Povrch:antuka
Prize money:773 465 €
Kurzy:u SynotTipu zde
Poslední vítěz:Luciano Darderi

Kde sledovat tenisový turnaj mužů ATP v Bastadu živě

Tenisový turnaj mužů v Bastadu naladíte na programu Premier Sport 2. Ten mají v nabídce například tito poskytovatelé:

  • Telly
  • Oneplay
  • Magenta TV

Výsledky ATP v Bastadu 2026 (dvouhra)

ATP Bastad 2026 – výsledky
Finále
Semifinále
1. kolo
Svrčina – Dimitrov14. 7.,

Kdo hraje v Bastadu? Dalibor Svrčina a Martin Krumich

Do švédského Båstadu přicestují i dva hráči z elitní dvacítky, Andrey Rublev a Luciano Darderi. Jde o předchozí šampiony, Ital je v pozici ohhájce titulu.

V akci je i spoustu Jihoameričanů, kteří mají antuku v oblibě, jako třeba Alejandro Tabilo, Mariano Navone nebo Sebastian Baez.

Český tenis zastupuje Dalibor Svrčina, kterého v prvním kole čeká divoká karta Grigor Dimitrov, v kvalifikaci je také Martin Krumich. Pavouk čtyřhry je bez české účasti.

Nasazení tenisté pro ATP Bastad 2026
#TenistaZemě
1Andrey RublevRusko
2Luciano DarderiItálie
3Alejandro TabiloChile
4Mariano NavoneArgentina
5Nuno BorgesPortugalsko
6Botic van de ZandschulpNizozemsko
7Thiago Agustin TiranteArgentina
8Sebastian BaezArgentina

Luciano Darderi, italský tenista hráč argentinského původu (Auckland, 14.1.2026)

ATP Bastad 2026 – program po kolech (dvouhra)

DatumKolo
12.–13. července (ne–po)kvalifikace
13.–14. července (po–út)1. kolo
15.–16. července (st–čt)2. kolo
17. července (pátek)čtvrtfinále
18. července (sobota)semifinále
19. července (neděle)finále

Prize money pro Nordea Open 2026

Na odměnách se letos rozděluje celkem 612 620 €, tedy necelých 15 milionů korun. Na vítěze čeká 2,2 milionu.

Kompletní prize money vypadají následovně:

  • vítěz: 93 175 €
  • finalista: 54 360 €
  • semifinalista: 31 955 €
  • čtvrtfinalista: 18 515 €
  • osmifinalista: 10 750 €
  • první kolo: 6 570 €

Vítězové ATP Bastad a historie turnaje

Historie Swedish Open sahá až do roku 1948 – během spousty ročníků se mezi šampiony zapsalo spoustu legendárních jmen, včetně domácích hvězd Björna Borga, Matse Wilandera nebo Magnuse Normana.

Historicky nejúspěšnější je Magnus Gustafsson se čtyřmi tituly, z aktuálnějších jmen je to David Ferrer, který tady vyhrál třikrát (2007, 2012, 2017).

Češi se mezi šampiony nikdy nezapsali, do finále prošli Bohdan Ulihrach (2001) a dvakrát Tomáš Berdych (2005, 2008).

Poslední vítězové turnaje ATP v Bastadu
RokTenistaZemě
2025Luciano DarderiItálie
2024Nuno BorgesPortugalsko
2023Andrey RublevRusko
2022Francisco CerundoloArgentina
2021Casper RuudNorsko
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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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ATP Bastad 2026: program, Češi a kde sledovat tenis živě

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Z trávy na antuku. Mužský tenisový turnaj ve švédském Bastadu se hraje od 13. do 19. července 2026, v našem přehledu najdete program, výsledky a kde sledovat zápasy živě.

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