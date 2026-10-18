|ATP 250 Almaty Open 2026
|Základní informace
|Datum konání:
|19. – 25. října 2026
|Místo:
|Almaty, Kazachstán (Almaty Arena)
|Kategorie:
|ATP 250
|Povrch:
|Tvrdý povrch – hala (Hard indoor)
|Počet hráčů (dvouhra / čtyřhra):
|28 / 16
|Dotace turnaje (Prize money):
|1 075 160 USD
|Česká účast:
|Tomáš Macháč
|Obhájce titulu (2025):
|Daniil Medveděv
|Kde sledovat (TV a stream):
|Premier Sport 2, Tipsport
Kde sledovat tenis ATP Almaty 2026 živě
Zápasy turnaje v Almaty si můžete vychutnat hned několika způsoby.
- TV vysílání: Přímé přenosy zajišťuje placená sportovní stanice Premier Sport 2, která drží práva na většinu turnajů okruhu ATP.
- Online streamy zdarma: Bezplatnou a velmi dostupnou alternativou je sledování zápasů na Tipsport.
Program a výsledky dvouhry ATP 250 Almaty 2026
Turnajová pavouk čítá 28 tenistů ve dvouhře a 16 párů ve čtyřhře. Čtyři nejvýše nasazení hráči mají v prvním kole automaticky volný los a nastupují až do druhého kola (osmifinále).
Pozici nasazené jedničky hájí Daniil Medveděv (6. hráč světa), který je zároveň úřadujícím šampionem z roku 2025. Nechybí ani další jména jako Stefanos Tsitsipas, Andrej Rubljov či Karen Chačanov. Domácí naděje se upírají na třetího nasazeného Alexandera Bublika.
Z českého pohledu je turnaj zajímavý díky účasti Tomáše Macháče. Český reprezentant nastoupí v 1. kole proti kazašskému talentu a držiteli divoké karty Zangaru Nurlanulymu. Tento sledovaný duel je na programu hned v úvodní den turnaje, v pondělí 19. října od 08:00 ráno středoevropského času.
V tabulce níže najdete všechny zápasy Tomáše Macháče na ATP Almaty 2026. Od semifinále vám přineseme výsledky všech zápasů.
|Fáze turnaje
|Zápas (dvouhra)
|Výsledek
|1. kolo
|Zangar Nurlanuly (KAZ) – Tomáš Macháč (CZE)
|po 19.10. 08:00
Nasazení hráči na ATP Almaty 2026:
- Daniil Medveděv (Rusko, ATP 6.)
- Luciano Darderi (Itálie, ATP 21.)
- Alexander Bublik (Kazachstán, ATP 22.)
- Andrej Rubljov (Rusko, ATP 23.)
- Karen Chačanov (Rusko, ATP 27.)
- Tomás Martín Etcheverry (Argentina, ATP 31.)
- Stefanos Tsitsipas (Řecko, ATP 43.)
- Thiago Agustín Tirante (Argentina, ATP 54.)
Prize money a body do žebříčku na Almaty Open 2026
Turnaj v Almaty patří do kategorie ATP 250 a disponuje celkovou dotací přesahující milion dolarů – přesně 1 075 160 USD. Odměny se rozdělují mezi účastníky dvouhry i čtyřhry, přičemž celkový vítěz dvouhry si kromě zisku 250 bodů do světového žebříčku odnese prémii ve výši 163 570 dolarů.
|Fáze turnaje
|Dvouhra (USD)
|Body (dvouhra)
|Čtyřhra – pár (USD)
|Body (čtyřhra)
|Vítěz
|163 570
|250
|56 880
|250
|Finále
|95 400
|165
|30 560
|150
|Semifinále
|56 085
|100
|17 880
|90
|Čtvrtfinále
|32 495
|50
|9 910
|45
|Osmifinále
|18 865
|25
|5 850
|0
|1. kolo
|11 530
|0
|–
|–
Historie a přehled vítězů
První dva ročníky se uskutečnily v letech 2020 a 2021 v hlavním městě Astaně (původně Nur-Sultan). Od roku 2022 se podnik zařadil jako stálý člen kalendáře okruhu ATP.
Zlom nastal v roce 2024, kdy se pořadatelství přesunulo do největšího města země s populací přes 2 miliony obyvatel a název se oficiálně změnil na Almaty Open. Obhájcem titulu ve dvouhře z roku 2025 je Daniil Medveděv, soutěž čtyřhry loni opanoval francouzský pár Théo Arribagé a Albano Olivetti.