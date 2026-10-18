Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

ATP 250 Almaty 2026: Program, výsledky, Češi a kde sledovat živě

Kristýna Polášková
  20:11

Tomáš Macháč na turnaji v Šanghaji | foto: Tyrone SiuReuters

Turnaj ATP 250 s názvem Almaty Open 2026 přivítá od 19. do 25. října tenisovou elitu na tvrdém povrchu v hale Almaty Arena. 7. ročník podniku láká na silné obsazení - roli jedničky plní Daniil Medveděv a český tenis zde reprezentuje Tomáš Macháč. Přečtěte si program, výsledky, informace o prize money a kde sledovat zápasy živě.
ATP 250 Almaty Open 2026Základní informace
Datum konání:19. – 25. října 2026
Místo:Almaty, Kazachstán (Almaty Arena)
Kategorie:ATP 250
Povrch:Tvrdý povrch – hala (Hard indoor)
Počet hráčů (dvouhra / čtyřhra):28 / 16
Dotace turnaje (Prize money):1 075 160 USD
Česká účast:Tomáš Macháč
Obhájce titulu (2025):Daniil Medveděv
Kde sledovat (TV a stream):Premier Sport 2, Tipsport

Kde sledovat tenis ATP Almaty 2026 živě

Zápasy turnaje v Almaty si můžete vychutnat hned několika způsoby.

  • TV vysílání: Přímé přenosy zajišťuje placená sportovní stanice Premier Sport 2, která drží práva na většinu turnajů okruhu ATP.
  • Online streamy zdarma: Bezplatnou a velmi dostupnou alternativou je sledování zápasů na Tipsport.

Program a výsledky dvouhry ATP 250 Almaty 2026

Turnajová pavouk čítá 28 tenistů ve dvouhře a 16 párů ve čtyřhře. Čtyři nejvýše nasazení hráči mají v prvním kole automaticky volný los a nastupují až do druhého kola (osmifinále).

Pozici nasazené jedničky hájí Daniil Medveděv (6. hráč světa), který je zároveň úřadujícím šampionem z roku 2025. Nechybí ani další jména jako Stefanos Tsitsipas, Andrej Rubljov či Karen Chačanov. Domácí naděje se upírají na třetího nasazeného Alexandera Bublika.

Z českého pohledu je turnaj zajímavý díky účasti Tomáše Macháče. Český reprezentant nastoupí v 1. kole proti kazašskému talentu a držiteli divoké karty Zangaru Nurlanulymu. Tento sledovaný duel je na programu hned v úvodní den turnaje, v pondělí 19. října od 08:00 ráno středoevropského času.

V tabulce níže najdete všechny zápasy Tomáše Macháče na ATP Almaty 2026. Od semifinále vám přineseme výsledky všech zápasů.

Program českého tenisty
Fáze turnajeZápas (dvouhra)Výsledek
1. koloZangar Nurlanuly (KAZ) – Tomáš Macháč (CZE)po 19.10. 08:00

Nasazení hráči na ATP Almaty 2026:

  1. Daniil Medveděv (Rusko, ATP 6.)
  2. Luciano Darderi (Itálie, ATP 21.)
  3. Alexander Bublik (Kazachstán, ATP 22.)
  4. Andrej Rubljov (Rusko, ATP 23.)
  5. Karen Chačanov (Rusko, ATP 27.)
  6. Tomás Martín Etcheverry (Argentina, ATP 31.)
  7. Stefanos Tsitsipas (Řecko, ATP 43.)
  8. Thiago Agustín Tirante (Argentina, ATP 54.)

Prize money a body do žebříčku na Almaty Open 2026

Turnaj v Almaty patří do kategorie ATP 250 a disponuje celkovou dotací přesahující milion dolarů – přesně 1 075 160 USD. Odměny se rozdělují mezi účastníky dvouhry i čtyřhry, přičemž celkový vítěz dvouhry si kromě zisku 250 bodů do světového žebříčku odnese prémii ve výši 163 570 dolarů.

Fáze turnajeDvouhra (USD)Body (dvouhra)Čtyřhra – pár (USD)Body (čtyřhra)
Vítěz163 57025056 880250
Finále95 40016530 560150
Semifinále56 08510017 88090
Čtvrtfinále32 495509 91045
Osmifinále18 865255 8500
1. kolo11 5300

Historie a přehled vítězů

První dva ročníky se uskutečnily v letech 2020 a 2021 v hlavním městě Astaně (původně Nur-Sultan). Od roku 2022 se podnik zařadil jako stálý člen kalendáře okruhu ATP.

Zlom nastal v roce 2024, kdy se pořadatelství přesunulo do největšího města země s populací přes 2 miliony obyvatel a název se oficiálně změnil na Almaty Open. Obhájcem titulu ve dvouhře z roku 2025 je Daniil Medveděv, soutěž čtyřhry loni opanoval francouzský pár Théo Arribagé a Albano Olivetti.

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

SynotTip

Bonus
1 000 Kč
Vsadit s bonusem

Tipsport

Vsadit s bonusem

Chance

Vsadit s bonusem

Fortuna

Vsadit s bonusem

MerkurXTip

Vsadit s bonusem

KingsBet

Vsadit s bonusem
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Nejčtenější

Sparta v Evropské lize 2026/27: Program, soupeři, výsledky, kde sledovat

Sparťanští fotbalisté se radují z gólu Johna Mercada.

Fotbalisté Sparty mají po dvou utkáních v ligové fázi Evropské ligy čtyři body. Napřed v Jerevanu porazili Ararat-Armenia 4:1, potom doma remizovali 1:1 s Lilleströmem. Čekají je ještě tito...

ATP 250 Almaty 2026: Program, výsledky, Češi a kde sledovat živě

Tomáš Macháč na turnaji v Šanghaji

Turnaj ATP 250 s názvem Almaty Open 2026 přivítá od 19. do 25. října tenisovou elitu na tvrdém povrchu v hale Almaty Arena. 7. ročník podniku láká na silné obsazení - roli jedničky plní Daniil...

18. října 2026  20:11

Dutch Darts Championship 2026 v šipkách: Program, výsledky, přenos

Luke Humphries během finálového zápasu World Grand Prix.

Posledním 15. podnikem šipkařské série PDC European Tour je Nizozemsko, hraje se od 16. do 18. října 2026 v Maastrichtu. Do akce jde i Karel Sedláček, sledujte přímé přenosy online.

18. října 2026  20:05

MS v dráhové cyklistice 2026: Program, Češi, disciplíny a kde sledovat

Nizozemští dráhoví cyklisté Jeffrey Hoogland, Harrie Lavreysen a Roy van den...

Mistrovství světa v dráhové cyklistice 2026 se uskutečnilo od 14. do 18. října v čínské Šanghaji. Na šampionát bylo přihlášeno přes 475 závodníků ze 47 zemí, včetně dvanácti českých reprezentantů....

18. října 2026  13:21

Sparta – Třinec v TV: Kde sledovat extraligu živě, kurzy a statistiky

Třinecký útočník Matěj Kubiesa v utkání proti Spartě padá po souboji u...

Hokejisté Sparty se po slabším vstupu do sezony dostávají do formy, v nedělním 12. kole Tipsport extraligy je však čeká těžká zkouška proti vedoucímu Třinci. Kde utkání sledovat živě, jaká je...

18. října 2026

Dnešní díl StarDance (17.10.): Kurzy, výsledky, body, kdo vypadl

Soutěžní páry na prvním tanečním večeru 14. ročníku StarDance (10. října 2026)

Taneční show StarDance 2026 má za sebou druhý díl, který se vysílal v sobotu 17. října 2026 od 20:10. Ze soutěže dnes jeden z párů vypadl – podívejte se, který to byl a na co všechno se dalo vsadit u...

17. října 2026  22:47

StarDance 2026 v TV: soutěžící páry, porota, kurzy a výsledky

StarDance 2026: Kdo se stane králem či královnou tanečního parketu?

Populární televizní soutěž StarDance …když hvězdy tančí je tady už se 14. řadou – opět se můžeme těšit na skvělé tanečníky z řad celebrit i profesionálů, odbornou porotu a stejné moderátory. Začíná...

17. října 2026  22:44

Siniaková/Hunterová dnes ve finále WTA Wuhan 2026: Kurzy, kde sledovat

Storm Hunterová a Kateřina Siniaková (vpravo) se radují ve finále turnaje ve...

Kateřina Siniaková je po týdnu v dalším finále čtyřhry, tentokrát na WTA 1000 ve Wu-chanu. Obhájí po boku Storm Hunterové loňský titul? Sledujte přímý přenos online.

17. října 2026  22:41

Tour of Guangxi 2026: Program, trasa etap, favorité a sázkové kurzy

Tom Pidcock z týmu Pinarello Q36.5 dojíždí do cíle 13. etapy Tour de France.

Cyklistickou sezonu mužské UCI WorldTour uzavře etapový závod Tour of Guangxi, který se v Číně uskuteční od 13. do 18. října 2026. Na programu je šest etap, mezi favority na celkové vítězství patří...

17. října 2026  21:42

Jablonec - Plzeň v TV: Kde sledovat Chance Ligu živě, kurzy a statistiky

Plzeňský záložník Tomáš Ladra bráněný Markem Soldou (vlevo) z Olomouce.

Jablonec přivítá v 11. kole Chance Ligy fotbalisty Viktorie Plzeň. Utkání se hraje v neděli 18. října od 18:00. Podívejte se, kde zápas sledovat živě, jaké jsou předpokládané sestavy, vzájemná...

17. října 2026  21:41

Baník Ostrava - Sparta v TV: Kde sledovat Chance Ligu živě, kurzy, statistiky

Sparťan Martin Suchomel v zápase Evropské ligy s Lilleströmem.

Baník Ostrava přivítá v 11. kole Chance Ligy fotbalisty Sparty . Utkání se hraje v neděli 18. října od 15:00. Podívejte se, kde zápas sledovat živě, jaká je aktuální forma obou týmů, předpokládané...

17. října 2026  19:39

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

WTA Wuhan 2026 ženy: program, výsledky a kde sledovat živě

Karolína Muchová se loučí s fanoušky v Pekingu.

Poslední letošní tenisový turnaj kategorie WTA 1000 je tady. Hraje se v čínském Wu-chanu od 12. do 18. října 2026, v akci je několik českých tenistek. Sledujte zápasy živě online.

17. října 2026  18:18

ATP Šanghaj 2026 muži: program, výsledky a kde sledovat živě

Jiří Lehečka odpaluje míček divákům po triumfu v semifinále turnaje v Tokiu.

V čínské Šanghaji se koná další tenisový turnaj mužů typu Masters, a to od 7. do 18. října 2026. Sledujte přímé přenosy online, v akci je i několik českých nadějí.

17. října 2026  18:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.