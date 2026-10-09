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Bartůňková - Andrejevová v TV: Kde sledovat semifinále v Pekingu živě, kurzy

Kristýna Polášková
  9:59

Nikola Bartůňková se raduje z výhry ve třetím kole turnaje v Pekingu. | foto: AP

Dvacetiletá Nikola Bartůňková po suverénní výhře nad Karolínou Muchovou postoupila do svého premiérového semifinále na turnaji WTA 1000. V sobotu 10. října od 5:00 se o postup do finále utká s úřadující šampionkou Roland Garros a světovou pětkou Mirrou Andrejevovou. Kde zápas sledovat živě, jaké jsou sázkové kurzy a aktuální forma obou hráček?
Andreeva, Mirra 1,4
Bartůňková, Nikola 3,08

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Kde sledovat zápas Andrejevová – Bartůňková živě

Sobotní semifinálový duel z Pekingu můžete sledovat v přímém televizním vysílání i online live streamu:

  • Termín a čas: Sobota 10. října 2026 od 05:00 SELČ
  • Místo konání: Národní tenisové centrum, Peking, Čína
  • Povrch: Tvrdý povrch (Hard)
  • Fáze turnaje: WTA 1000 Peking (China Open) – Semifinále
  • Televizní přenos: Přímý přenos utkání odvysílá stanice CANAL+ Sport 2
  • Online live stream: Živý stream zápasu nabízí sázková kancelář Tipsport

Aktuální kurzy a forma

Papírové předpoklady staví do pozice mírné favoritky Mirru Andrejevovou v kurzu 1,39, zatímco Nikola Bartůňková bude v pozici vyzyvatelky usilovat o další překvapení v kurzu 3,03🔥. Vzhledem k její současné formě to může být velmi zajímavá sázka.

Nikola Bartůňková (34. WTA) prožívá životní týden kariéry. Ve čtvrtfinále předvedla dominantní výkon proti zkušenější Karolíně Muchové, jíž povolila pouhé tři gamy a porazila ji 6:3, 6:0. Zaznamenala tak třetí triumf nad hráčkou z elitní světové desítky. V Pekingu předtím vyřadila také světovou dvojku Arynu Sabalenkovou či Sinju Krausovou.

Nikola Bartůňková
DatumTurnaj / FázeZápasVýsledek
8. 10. 2026WTA Peking (Čtvrtfinále)Muchová K. – Bartůňková N.0:2
6. 10. 2026WTA Peking (Osmifinále)Krausová S. – Bartůňková N.1:2
4. 10. 2026WTA Peking (3. kolo)Bartůňková N. – Sabalenková A.2:0
2. 10. 2026WTA Peking (2. kolo)Bartůňková N. – Frechová M.2:0
5. 9. 2026US Open (3. kolo)Andrejevová M. – Bartůňková N.2:0

Mirra Andrejevová (5. WTA), šampionka letošního French Open, prošla do semifinále přes čtvrtfinálovou bitvu s Jekatěrinou Alexandrovovou, kterou po dvou dramatických tiebreacích udolala 7:6(4), 7:6(3). Ruská tenistka tak prolomila nepříznivou bilanci s Alexandrovovou a v Pekingu útočí už na svůj čtvrtý letošní turnajový titul.

Mirra Andrejevová
DatumTurnaj / FázeZápasVýsledek
8. 10. 2026WTA Peking (Čtvrtfinále)Alexandrovová E. – Andrejevová M.0:2
6. 10. 2026WTA Peking (Osmifinále)Snigurová D. – Andrejevová M.0:2
4. 10. 2026WTA Peking (3. kolo)Kudermetová P. – Andrejevová M.0:2
2. 10. 2026WTA Peking (2. kolo)Yuanová Y. – Andrejevová M.1:2
25. 9. 2026WTA SingapurAndrejevová M. – Fernandezová L.0:2

Statistické srovnání

Při pohledu na letošní čísla obou semifinalistek na turnaji v Pekingu se ukazuje dominance Nikoly Bartůňkové na servisu. Ta se může opřít o fantastickou bilanci 80 % vyhraných bodů po prvním a 66 % po druhém servisu. Andrejevová naopak výrazně více bojuje o svá podání a čelila už 28 brejkbolům.

Servis a brejkboly na turnaji v Pekingu
UkazatelMirra AndrejevováNikola Bartůňková
Esa (Průměr na zápas)21 (5,3)21 (5,3)
Dvojchyby (Průměr na zápas)7 (1,8)5 (1,3)
Vyhrané body po 1. podání125 / 176 (71 %)89 / 111 (80 %)
Vyhrané body po 2. podání45 / 87 (52 %)69 / 105 (66 %)
Nabídnuté brejkboly soupeřce28 (7 za zápas)10 (2,5 za zápas)
Ztracená podání (Průměr na zápas)8 (2)2 (0,5)
Využité brejkboly20 / 39 (51 %)16 / 40 (40 %)
Obecné statistiky z turnaje a letošní sezony
UkazatelMirra AndrejevováNikola Bartůňková
Čas strávený na kurtu (Peking)5 h 56 min5 h 40 min
Letošní bilance (výhry-prohry)49-1538-20
Letošní bilance na venkovním betonu25-923-10
Grandslamové tituly10
WTA tituly na hlavním okruhu20

Vzájemné zápasy

Hráčky se na okruhu WTA dosud potkaly pouze jednou, a to v září 2026 ve 3. kole US Open. Z vítězství se tehdy radovala Andrejevová po výsledku 6:2, 7:6(5).

DatumTurnaj / PovrchZápasSkóre
5. 9. 2026US Open (tvrdý povrch)Andrejevová M. – Bartůňková N.2:0 (6:2, 7:6)
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