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Kde sledovat zápas Andrejevová – Bartůňková živě
Sobotní semifinálový duel z Pekingu můžete sledovat v přímém televizním vysílání i online live streamu:
- Termín a čas: Sobota 10. října 2026 od 05:00 SELČ
- Místo konání: Národní tenisové centrum, Peking, Čína
- Povrch: Tvrdý povrch (Hard)
- Fáze turnaje: WTA 1000 Peking (China Open) – Semifinále
- Televizní přenos: Přímý přenos utkání odvysílá stanice CANAL+ Sport 2
- Online live stream: Živý stream zápasu nabízí sázková kancelář Tipsport
Aktuální kurzy a forma
Papírové předpoklady staví do pozice mírné favoritky Mirru Andrejevovou v kurzu 1,39, zatímco Nikola Bartůňková bude v pozici vyzyvatelky usilovat o další překvapení v kurzu 3,03🔥. Vzhledem k její současné formě to může být velmi zajímavá sázka.
Nikola Bartůňková (34. WTA) prožívá životní týden kariéry. Ve čtvrtfinále předvedla dominantní výkon proti zkušenější Karolíně Muchové, jíž povolila pouhé tři gamy a porazila ji 6:3, 6:0. Zaznamenala tak třetí triumf nad hráčkou z elitní světové desítky. V Pekingu předtím vyřadila také světovou dvojku Arynu Sabalenkovou či Sinju Krausovou.
|Datum
|Turnaj / Fáze
|Zápas
|Výsledek
|8. 10. 2026
|WTA Peking (Čtvrtfinále)
|Muchová K. – Bartůňková N.
|0:2
|6. 10. 2026
|WTA Peking (Osmifinále)
|Krausová S. – Bartůňková N.
|1:2
|4. 10. 2026
|WTA Peking (3. kolo)
|Bartůňková N. – Sabalenková A.
|2:0
|2. 10. 2026
|WTA Peking (2. kolo)
|Bartůňková N. – Frechová M.
|2:0
|5. 9. 2026
|US Open (3. kolo)
|Andrejevová M. – Bartůňková N.
|2:0
Mirra Andrejevová (5. WTA), šampionka letošního French Open, prošla do semifinále přes čtvrtfinálovou bitvu s Jekatěrinou Alexandrovovou, kterou po dvou dramatických tiebreacích udolala 7:6(4), 7:6(3). Ruská tenistka tak prolomila nepříznivou bilanci s Alexandrovovou a v Pekingu útočí už na svůj čtvrtý letošní turnajový titul.
|Datum
|Turnaj / Fáze
|Zápas
|Výsledek
|8. 10. 2026
|WTA Peking (Čtvrtfinále)
|Alexandrovová E. – Andrejevová M.
|0:2
|6. 10. 2026
|WTA Peking (Osmifinále)
|Snigurová D. – Andrejevová M.
|0:2
|4. 10. 2026
|WTA Peking (3. kolo)
|Kudermetová P. – Andrejevová M.
|0:2
|2. 10. 2026
|WTA Peking (2. kolo)
|Yuanová Y. – Andrejevová M.
|1:2
|25. 9. 2026
|WTA Singapur
|Andrejevová M. – Fernandezová L.
|0:2
Statistické srovnání
Při pohledu na letošní čísla obou semifinalistek na turnaji v Pekingu se ukazuje dominance Nikoly Bartůňkové na servisu. Ta se může opřít o fantastickou bilanci 80 % vyhraných bodů po prvním a 66 % po druhém servisu. Andrejevová naopak výrazně více bojuje o svá podání a čelila už 28 brejkbolům.
|Ukazatel
|Mirra Andrejevová
|Nikola Bartůňková
|Esa (Průměr na zápas)
|21 (5,3)
|21 (5,3)
|Dvojchyby (Průměr na zápas)
|7 (1,8)
|5 (1,3)
|Vyhrané body po 1. podání
|125 / 176 (71 %)
|89 / 111 (80 %)
|Vyhrané body po 2. podání
|45 / 87 (52 %)
|69 / 105 (66 %)
|Nabídnuté brejkboly soupeřce
|28 (7 za zápas)
|10 (2,5 za zápas)
|Ztracená podání (Průměr na zápas)
|8 (2)
|2 (0,5)
|Využité brejkboly
|20 / 39 (51 %)
|16 / 40 (40 %)
|Ukazatel
|Mirra Andrejevová
|Nikola Bartůňková
|Čas strávený na kurtu (Peking)
|5 h 56 min
|5 h 40 min
|Letošní bilance (výhry-prohry)
|49-15
|38-20
|Letošní bilance na venkovním betonu
|25-9
|23-10
|Grandslamové tituly
|1
|0
|WTA tituly na hlavním okruhu
|2
|0
Vzájemné zápasy
Hráčky se na okruhu WTA dosud potkaly pouze jednou, a to v září 2026 ve 3. kole US Open. Z vítězství se tehdy radovala Andrejevová po výsledku 6:2, 7:6(5).
|Datum
|Turnaj / Povrch
|Zápas
|Skóre
|5. 9. 2026
|US Open (tvrdý povrch)
|Andrejevová M. – Bartůňková N.
|2:0 (6:2, 7:6)