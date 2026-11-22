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Kdy a kde sledovat finále Turnaje mistrů dnes (22. 11.) živě: live stream online
Turnaj mistrů 2026 zakončí finálový zápas dvouhry, ve kterém se podle očekávání představí Carlos Alcaraz a Alexander Zverev. Kromě trofeje hrají i o finanční prémii přes 5 milionů dolarů, oba totiž turnajem prošli bez porážky. Přímý přenos startuje v neděli 22. listopadu od 18:00, spustíte jej u Tipsportu zde.
|Datum:
|neděle 22. listopadu 2026 od 18:00
|Fáze:
|finále
|Dějiště:
|Inalpi Arena, Turín, Itálie
|Vzájemné zápasy:
|7:6 pro Alcaraze
|Kde sledovat:
|živě u Tipsportu zde, Premier Sport
V televizi si dnešní finále Turnaje mistrů naladíte na kanálu Premier Sport, který má v nabídce například Telly nebo Oneplay. Jde o placený program.
Kurzy na Alcaraze a Zvereva
Zajímavé kurzy
Bookmakeři Synot Tipu poměrně výrazně favorizují Alcaraze, přestože má za sebou náročné semifinále a není stoprocentně zdravotně v pořádku. Kurz na jeho triumf je pod hranicí 1,50.
Zverev na této akci ale neztratil ještě ani set a vypadá v dobré formě, i tak je ale na něj kurz přes 2,80. Je to dáno především jeho finálovou bilancí.
Alcaraz bojuje se zraněním, přesto vítězí
Carlos Alcaraz přicestoval na letošní Turnaj mistrů s jasným cílem – získat titul. Ten mu totiž v jeho bohaté sbírce zatím chybí. První krok už udělal, cesta do finále ale nebyla snadná.
Po snadném vítězství nad Tiafoem se mu v duelu proti Medveděvovi ozval zadní stehenní sval, přesto zápas vyhrál a snadno si na závěr poradil i s Cobollim. V semifinále se Sheltonem prohrál první set, pak už ale soupeři nenabídl jediný brejkbol a za dvě hodiny se podruhé v řadě dostal do finále Turnaje mistrů.
Alcaraz má v bojích o titul na velkých podnicích skvělou bilanci 16:4, všechny duely prohrál s Djokovičem a Sinnerem. Ten byl lepší i loni ve finále této akce.
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Zverev zatím na ATP Finals neztratil set
Alexander Zverev letos prožívá bezesporu nejlepší sezonu kariéry. Nejprve počátkem června získal konečně vytoužený grandslam, když byl nejlepší v Paříži, v září ovládl i US Open. Od té doby už další finále nepřidal, podařilo se mu to až zde v Turíně.
Světová jednička zatím neztratila ani set. Zverev si postupně poradil s Jodarem, Sheltonem, Filsem a v semifinále i s Medveděvem, proti kterému si připsal 16 es, získal přes 80 % bodů po prvním servisu a nenabídl mu jediný brejkbol.
Pro Zvereva jde už o třetí finále na Turnaji mistrů, oba zápasy v letech 2018 a 2021 vyhrál. Zároveň je ale tehdejší pět let starý skalp Medveděva posledním, kdy ve svém finálovém duelu porazil někoho z TOP 5 žebříčku. Letos pak má německý tenista bilanci proti někomu z nejlepší pětky negativní bilanci 2:6.
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Jaká je aktuální forma obou tenistů?
|Alcaraz
|semifinále
|vs. Shelton (3:6, 6:3, 7:6)
|3. zápas
|vs. Cobolli (6:4, 6:1)
|2. zápas
|vs. Medveděv (6:2, 6:4)
|1. zápas
|vs. Tiafoe (6:2, 6:2)
|Zverev
|semifinále
|vs. Medveděv (7:6, 6:4)
|3. zápas
|vs. Fils (6:4, 7:6)
|2. zápas
|vs. Shelton (6:2, 7:6)
|1. zápas
|vs. Jodar (6:4, 6:4)
Vzájemné zápasy (H2H)
Carlos Alcaraz se s Daniilem Medveděvem utkal celkem desetkrát, ve vzájemné bilanci je na tom mnohem lépe španělský tenista (7:3). V letošní sezoně to ale mají 1:1.
Posledních pět střetnutí vypadá takto:
- 30. 1. 2026 (tvrdý): Alcaraz 6:4, 7:6, 6:7, 6:7, 7:5
- 17. 8. 2025 (tvrdý): Alcaraz (6:4, 6:3)
- 15. 11. 2024 (hala): Zverev (7:6, 6:4)
- 9. 6. 2024 (antuka): Alcaraz (6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2)
- 14. 3. 2024 (tvrdý): Alcaraz (6:3, 6:1)