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Kdy a kde sledovat Alcaraze dnes (18. 11.) živě: live stream online
Turnaj mistrů 2026 je v plném proudu, ve skupině Ivana Lendla se dnes utkají mimo jiné Carlos Alcaraz a Daniil Medveděv. Jde už o jejich jedenáctý vzájemný duel, sledujte přímý přenos ve středu 18. listopadu od 14:00. Spustíte jej u Tipsportu zde.
|Datum:
|středa 18. listopadu 2026 od 14:00
|Fáze:
|skupina
|Dějiště:
|Inalpi Arena, Turín, Itálie
|Vzájemné zápasy:
|7:3 pro Alcaraze
|Kde sledovat:
|živě u Tipsportu zde, Premier Sport
Televizní vysílání z Turnaje mistrů má na starosti placený kanál Premier Sport, který najdete v nabídkách poskytovatelů Telly, Oneplay a dalších.
Kurzy na Alcaraze a Medveděva
Zajímavé kurzy
Bookmakeři Synot Tipu mají naprosto jasno a výrazně favorizují Alcaraze. V době psaní tohoto článku je na něj vypsán kurz 1,25, což značí zhruba 80% pravděpodobnost.
Milovníci vyšších kurzů ocení hodnotu 4,35, která je vypsaná na dnes podceňovaného Medveděva.
Alcaraz pokračuje na vítězné vlně i v Turíně
Carlos Alcaraz v letošní sezoně vynechal více něž 5 měsíců, i tak ale stihl získat hned pět titulů, včetně Australian Open. Skvěle mu vyšel také podzim, po trofeji v Tokiu ještě neprohrál v hale, zvítězil totiž ve Vídni i Paříži.
Skvělou formu si přenesl i na Turnaj mistrů, kde se v prvním skupinovém zápase střetl s debutantem Tiafoem. Španělská hvězda se na kurtu příliš nezdržovala – americký protivník dokázal uhrát pouze 4 gamy a prohrál za necelou hodinu a čtvrt.
Alcaraz se na ATP Finals kvalifikoval už počtvrté v řadě, titul mu z této akce zatím chybí. Nejblíže k němu byl loni, narazil ale na velkého soupeře Sinnera. Ten letos kvůli zranění nestartuje.
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Medveděv zahájil ATP Finals vítězně
Daniilu Medveděvovi se letos dařilo hlavně na menších akcích, kromě trofeje z pětistovky v Dubaji připsal tři další triumfy na dvěstěpadesátkách. I tak mu to ale na kvalifikaci bez problémů stačilo.
Po výbuchu v Paříži si ruský tenista spravil chuť. Proti Cobollimu, který tady hraje poprvé, šlo sice v prvním setu o velkou bitvu, kterou rozhodl až tiebreak, ve druhé sadě už favorit nenabídl žádný brejkbol a došel si k důležitému skupinovému vítězství.
Zkušenosti Medveděva s Turnajem mistrů jsou bohaté, startuje zde už posedmé v kariéře. Ze skupiny zatím prošel třikrát, v roce 2020 dokonce získal titul. O rok později na něj mohl navázat, ve finále ale podlehl Zverevovi.
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Jaká je aktuální forma obou tenistů?
|Alcaraz
|1. zápas
|vs. Tiafoe (6:2, 6:2)
|Medveděv
|1. zápas
|vs. Cobolli (7:6, 6:3)
Vzájemné zápasy (H2H)
Carlos Alcaraz se s Daniilem Medveděvem utkal celkem desetkrát, ve vzájemné bilanci je na tom mnohem lépe španělský tenista (7:3). V letošní sezoně to ale mají 1:1.
Posledních pět střetnutí vypadá takto:
- 31. 10. 2026 (hala): Alcaraz 6:4, 7:6
- 14. 3. 2026 (tvrdý): Medveděv 6:3, 7:6
- 1. 10. 2024 (tvrdý): Alcaraz 7:5, 6:3
- 12. 7. 2024 (tráva): Alcaraz 6:7, 6:3, 6:4, 6:4
- 17. 3. 2024 (tvrdý): Alcaraz 7:6, 6:1