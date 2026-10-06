Český tenista Jiří Lehečka na prestižním turnaji kategorie ATP 500 v Tokiu postoupil do finále, kde na něj v úterý 6. října od 11:00 SELČ čeká světová trojka a obhájce titulu Carlos Alcaraz. V našem přehledu najdete informace o živém vysílání, aktuální formě obou hráčů, vzájemnou bilanci i sázkové kurzy.
Alcaraz – Lehečka na ATP Tokio 2026
|Datum:
|pondělí 6. října 2026 od 11:00
|Fáze:
|Finále
|Dějiště:
|Ariake Coliseum, Tokio, Japonsko
|Kurzy
|U SynotTipu ZDE
|Kde sledovat:
|živě u Tipsportu zde
Kde sledovat zápas Alcaraz – Lehečka živě
Úterní souboj o titul z japonské metropole můžete sledovat v přímém televizním vysílání i prostřednictvím online live streamu:
- Televizní přenos: Přímý přenos utkání vysílá placená stanice Premier Sport 2
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Aktuální kurzy a forma
Z pohledu Synot Tipu vstupuje do finále v roli jasného favorita Carlos Alcaraz s nízkým kurzem 1,27. Na triumf Jiřího Lehečky a zisk titulu je vypsán kurz 4,30.
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Kurzy na přesný výsledek:
- Výhra Alcaraze 2:0 – 1,70
- Výhra Alcaraze 2:1 – 3,55
- Výhra Lehečky 2:0 (0:2) – 7,13
- Výhra Lehečky 2:1 (1:2) – 7,79
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Carlos Alcaraz (3. v žebříčku ATP) se po nedávném zranění zápěstí dostává do tempa, ale v Tokiu nepůsobí zcela dominantně. Z devíti zápasů od svého návratu sice prohrál jediný, ale v Japonsku musel hned dvakrát otáčet nepříznivý vývoj po ztrátě prvního setu – jak proti Alexi Michelsenovi, tak v semifinále proti Jaumemu Munarovi, kterého nakonec udolal 5:7, 6:3, 6:1. Ve finále na okruhu ATP má výbornou bilanci 27:9 a v Tokiu obhajuje loňský titul.
Carlos Alcaraz
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Fáze
|5. 10. 2026
|Alcaraz C. – Munar J.
|2:1
|ATP Tokio
|4. 10. 2026
|Alcaraz C. – Shapovalov D.
|1:0 (skreč)
|ATP Tokio
|3. 10. 2026
|Alcaraz C. – Arnaldi M.
|2:0
|ATP Tokio
|1. 10. 2026
|Alcaraz C. – Michelsen A.
|2:1
|ATP Tokio
|26. 9. 2026
|Alcaraz C. – Fritz T.
|2:1
|Laver Cup
Jiří Lehečka (19. v žebříčku ATP) aktuálně drží sérii šesti vítězství v řadě, která začala zářijovým Davis Cupem. V Tokiu prošel těžkým úvodem, když musel hrát tři sety proti Zizouovi Bergsovi i Ugovi Humbertovi. Následně však Daniela Valleja i Valentina Vacherota porazil bez ztráty sady. Na tvrdém povrchu se může opřít o razantní hru od základní čáry a kvalitní servis. Finálovou bilanci na okruhu ATP má 2:5.
Jiří Lehečka
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Fáze
|5. 10. 2026
|Lehečka J. – Vacherot V.
|2:0
|ATP Tokio
|4. 10. 2026
|Lehečka J. – Vallejo D.
|2:0
|ATP Tokio
|3. 10. 2026
|Humbert U. – Lehečka J.
|1:2
|ATP Tokio
|1. 10. 2026
|Lehečka J. – Bergs Z.
|2:1
|ATP Tokio
|19. 9. 2026
|Lehečka J. – Tien L.
|2:0
|Davis Cup
Vzájemné zápasy
Vevzájemné bilanci vede španělský tenista 3:1, přičemž hned tři duely se odehrály v roce 2025. Jiří Lehečka dokázal Alcaraze porazit na tvrdém povrchu v katarském Dauhá (2:1 na sety).
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Fáze
|2. 9. 2025
|Lehečka J. – Alcaraz C.
|0:3
|US Open (Čtvrtfinále)
|22. 6. 2025
|Alcaraz C. – Lehečka J.
|2:1
|ATP Londýn (tráva)
|20. 2. 2025
|Alcaraz C. – Lehečka J.
|1:2
|ATP Dauhá (tvrdý povrch)
|22. 6. 2023
|Alcaraz C. – Lehečka J.
|2:0
|ATP Londýn (tráva)