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Alcaraz - Lehečka v TV: Kde sledovat finále ATP v Tokiu živě, kurzy

Kristýna Polášková
  7:23

Jiří Lehečka se raduje z postupu do tokijského finále. | foto: Reuters

Český tenista Jiří Lehečka na prestižním turnaji kategorie ATP 500 v Tokiu postoupil do finále, kde na něj v úterý 6. října od 11:00 SELČ čeká světová trojka a obhájce titulu Carlos Alcaraz. V našem přehledu najdete informace o živém vysílání, aktuální formě obou hráčů, vzájemnou bilanci i sázkové kurzy.
Alcaraz – Lehečka na ATP Tokio 2026
Datum:pondělí 6. října 2026 od 11:00
Fáze:Finále
Dějiště:Ariake Coliseum, Tokio, Japonsko
KurzyU SynotTipu ZDE
Kde sledovat:živě u Tipsportu zde

Kde sledovat zápas Alcaraz – Lehečka živě

Úterní souboj o titul z japonské metropole můžete sledovat v přímém televizním vysílání i prostřednictvím online live streamu:

  • Televizní přenos: Přímý přenos utkání vysílá placená stanice Premier Sport 2
  • Online live stream: Utkání nabízí živě také sázková kancelář Tipsport

Aktuální kurzy a forma

Z pohledu Synot Tipu vstupuje do finále v roli jasného favorita Carlos Alcaraz s nízkým kurzem 1,27. Na triumf Jiřího Lehečky a zisk titulu je vypsán kurz 4,30.

Alcaraz, Carlos 1,29
Lehečka, Jiří 4,05

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Kurzy na přesný výsledek:

  • Výhra Alcaraze 2:0 – 1,70
    • Výhra Alcaraze 2:1 – 3,55
    • Výhra Lehečky 2:0 (0:2) – 7,13
    • Výhra Lehečky 2:1 (1:2) – 7,79

🎾Další kurzy zde!

Carlos Alcaraz (3. v žebříčku ATP) se po nedávném zranění zápěstí dostává do tempa, ale v Tokiu nepůsobí zcela dominantně. Z devíti zápasů od svého návratu sice prohrál jediný, ale v Japonsku musel hned dvakrát otáčet nepříznivý vývoj po ztrátě prvního setu – jak proti Alexi Michelsenovi, tak v semifinále proti Jaumemu Munarovi, kterého nakonec udolal 5:7, 6:3, 6:1. Ve finále na okruhu ATP má výbornou bilanci 27:9 a v Tokiu obhajuje loňský titul.

Carlos Alcaraz
DatumZápasSkóreSoutěž / Fáze
5. 10. 2026Alcaraz C. – Munar J.2:1ATP Tokio
4. 10. 2026Alcaraz C. – Shapovalov D.1:0 (skreč)ATP Tokio
3. 10. 2026Alcaraz C. – Arnaldi M.2:0ATP Tokio
1. 10. 2026Alcaraz C. – Michelsen A.2:1ATP Tokio
26. 9. 2026Alcaraz C. – Fritz T.2:1Laver Cup

Jiří Lehečka (19. v žebříčku ATP) aktuálně drží sérii šesti vítězství v řadě, která začala zářijovým Davis Cupem. V Tokiu prošel těžkým úvodem, když musel hrát tři sety proti Zizouovi Bergsovi i Ugovi Humbertovi. Následně však Daniela Valleja i Valentina Vacherota porazil bez ztráty sady. Na tvrdém povrchu se může opřít o razantní hru od základní čáry a kvalitní servis. Finálovou bilanci na okruhu ATP má 2:5.

Jiří Lehečka
DatumZápasSkóreSoutěž / Fáze
5. 10. 2026Lehečka J. – Vacherot V.2:0ATP Tokio
4. 10. 2026Lehečka J. – Vallejo D.2:0ATP Tokio
3. 10. 2026Humbert U. – Lehečka J.1:2ATP Tokio
1. 10. 2026Lehečka J. – Bergs Z.2:1ATP Tokio
19. 9. 2026Lehečka J. – Tien L.2:0Davis Cup

ATP Tokio 2026: Program, Jiří Lehečka a kde sledovat živě

Vzájemné zápasy

Vevzájemné bilanci vede španělský tenista 3:1, přičemž hned tři duely se odehrály v roce 2025. Jiří Lehečka dokázal Alcaraze porazit na tvrdém povrchu v katarském Dauhá (2:1 na sety).

DatumZápasSkóreSoutěž / Fáze
2. 9. 2025Lehečka J. – Alcaraz C.0:3US Open (Čtvrtfinále)
22. 6. 2025Alcaraz C. – Lehečka J.2:1ATP Londýn (tráva)
20. 2. 2025Alcaraz C. – Lehečka J.1:2ATP Dauhá (tvrdý povrch)
22. 6. 2023Alcaraz C. – Lehečka J.2:0ATP Londýn (tráva)
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