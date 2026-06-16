Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Typy sázek: Průvodce kurzovým sázením pro české sázkaře

  14:56
Typy sázek se v kurzovém sázení dělí podle dvou hledisek: podle struktury tiketu, tedy kolik příležitostí spojíte a jak (SOLO, AKO, systémový tiket, Betbuilder), a podle sázkové příležitosti, tedy na co v zápase sázíte (1x2, dvojtip, sázka bez remízy, over/under, handicap, BTTS). Tento přehled u každého typu vysvětluje, jak kurzové sázky fungují a na co si dát pozor.
Jaké typy sázek nejraději dáváte na tiket

Jaké typy sázek nejraději dáváte na tiket | foto:  Michal Šula, MAFRA

Obsah

Typy sázek podle struktury tiketu

Struktura určuje, kolik příležitostí je na tiketu a jak se vyhodnocují.

SOLO tiket

Sázka na jedinou příležitost. Pokud tip vyjde, tiket je výherní. Z hlediska kurzu je nejméně zatížený marží.

AKO tiket (akumulátor)

Spojuje dvě a více příležitostí na jednom tiketu a jejich kurzy se násobí (např. 2,00 × 1,50 = 3,00). K výhře musí vyjít všechny tipy. S každou přidanou příležitostí roste celkový kurz, ale i složená marže sázkové kanceláře, a klesá pravděpodobnost, že tiket vyjde celý. Dlouhé akumulátory proto mají z dlouhodobého hlediska nižší očekávanou návratnost.

Systémový (KOMBI) tiket

Tiket, který z vybraných zápasů vytváří více dílčích kombinací (např. trojice ze čtyř zápasů). Umožňuje, aby vyšel i při jednom nesprávném tipu. U systému „3 ze 4“ se ze čtyř zápasů vytvoří čtyři kombinace po třech zápasech; netrefíte-li jeden ze čtyř, jedna kombinace zůstává výherní. Riziko se rozkládá výměnou za nižší možný zisk.

Betbuilder

Spojuje více příležitostí z jednoho zápasu na jeden tiket (např. výhra domácích + více než 2,5 gólu + počet rohů). Nabízí ho většina velkých českých sázkových kanceláří.

Typy sázek podle sázkové příležitosti

Příležitost určuje, na co v rámci zápasu sázíte. Stejnou příležitost lze vsadit SOLO i jako součást AKO nebo systému.

Sázka 1x2

Tipujete výsledek v základní hrací době: výhra domácích (1), remíza (X) nebo výhra hostů (2). Používá se hlavně u sportů, kde může nastat remíza, typicky ve fotbale.

Příklad: ve fotbalovém zápase Sparta Praha – Slavia Praha mohou kurzy vypadat takto:

  • 1 (Sparta): 2,40
  • X (remíza): 3,30
  • 2 (Slavia): 2,90

Při vkladu 1 000 Kč na výhru Sparty (kurz 2,40) činí výplata při výhře tohoto týmu 2 400 Kč, z toho 1 400 Kč je čistý zisk. Při remíze nebo výhře Slavie vklad propadá.

Dvojtip a sázka bez remízy (SBR/DNB)

  • Dvojtip (1X, X2, 12): Kryje dva ze tří možných výsledků, čímž zvyšuje šanci na výhru za nižší kurz. Značení 1X znamená neprohru domácích, tedy výhru nebo remízu, X2 neprohru hostů (remíza nebo výhra hostů) a 12 výhru kteréhokoli týmu bez remízy.
  • Sázka bez remízy (SBR / DNB): Sázíte na vítěze, ale při remíze se vklad vrací. Na rozdíl od dvojtipu tedy při remíze nevyhráváte, jen se vám vrací vklad. Výměnou za to ale dostanete vyšší kurz.

Over/Under (více/méně)

Sázka na to, zda celkový počet sledovaných událostí (góly, karty, rohy, gamy) překročí stanovenou hranici. Over 2,5 gólu znamená tři a více branek. Využívá se často tam, kde je obtížné odhadnout vítěze.

Handicap (evropský a asijský)

Handicap přidává favoritovi virtuální ztrátu, případně outsiderovi náskok, a tím vyrovnává šance obou stran. Evropský handicap pracuje s celými čísly a ponechává možnost remízy. Asijský handicap remízu odstraňuje:

  • Půlové hodnoty (např. −1,5): tým musí vyhrát alespoň o dva góly; remíza po započtení handicapu není možná.
  • Celočíselné hodnoty (např. −1,0): skončí-li zápas po odečtení handicapu nerozhodně, vklad se vrací.

BTTS (oba týmy dají gól)

Tipujete, zda v zápase skórují oba týmy alespoň jednou, bez ohledu na konečný výsledek.

Vstoupit do diskuse

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afirkou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Informace nevíc

Nejčtenější

6. den MS ve fotbale 2026: Francie jde proti Senegalu, Argentinu čeká Alžírsko

Argentinští fotbalisté během tréninku na mistrovství světa

Do mistrovství světa vstoupí další dva favorité na celkový triumf. Francie zahájí turnaj soubojem se Senegalem, úřadující mistři světa z Argentiny se představí proti Alžírsku. Na programu jsou také...

5. den MS ve fotbale 2026: Španělsko si zahraje s outsiderem, Belgie vyzve Egypt

Španělští fotbalisté po vítězném přípravném zápase

Do dalšího hracího dne mistrovství světa ve fotbale vstoupí úřadující mistři Evropy ze Španělska, kteří zahájí své působení na turnaji proti debutujícím Kapverdám. Na programu jsou také souboje...

Typy sázek: Průvodce kurzovým sázením pro české sázkaře

ilustrační snímek

Typy sázek se v kurzovém sázení dělí podle dvou hledisek: podle struktury tiketu, tedy kolik příležitostí spojíte a jak (SOLO, AKO, systémový tiket, Betbuilder), a podle sázkové příležitosti, tedy na...

16. června 2026  14:56

Rakousko – Jordánsko v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026

Rakouští fotbalisté slaví gól Marka Arnautoviče.

Ve druhém zápase skupiny J na Mistrovství světa ve fotbale 2026 se střetnou Rakousko a Jordánsko. Přečtěte si, kde utkání sledovat a jaká je aktuální forma týmů.

16. června 2026

Irák – Norsko v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Norský kanonýr Erling Haaland slaví svůj gól.

Skupinu I otevře na mistrovství světa ve fotbale 2026 duel Iráku s Norskem. Přečtěte si, kde utkání sledovat a jak se týmům dařilo v přípravě.

16. června 2026  13:01

Francie – Senegal v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Francouzský útočník Kylian Mbappe střílí na bránu německého gólmana...

Vzpomínky na senzaci z roku 2002 se vrací. Do mistrovství světa vstupuje jeden z největších favoritů – Francie, kterou čeká houževnatý Senegal se Sadiem Maném. Přinášíme informace o přímém přenosu...

16. června 2026  12:55

Diamantová liga Dauhá 2026: Program, hvězdy a Češi na startu

Jakub Vadlejch na mítinku Diamantové ligy v Dauhá

Diamantová liga v Dauhá se letos kvůli bezpečnostní situaci na Blízkém východě a vysokým teplotám uskuteční až 19. června v klimatizovaném Khalifa International Stadium. Katarský mítink, který...

16. června 2026  12:25

Kolem Švýcarska 2026: program, etapy, favorité a kde sledovat živě

Tadej Pogačar slaví triumf v první etapě Kolem Romandie.

Kolem Švýcarska, je posledním velkým etapovým závodem před Tour de France. Jede se od 17. do 21. června 2026 a přináší dvě výrazné novinky: poprvé v historii startuje mimo Švýcarsko, v italském...

16. června 2026  9:06

6. den MS ve fotbale 2026: Francie jde proti Senegalu, Argentinu čeká Alžírsko

Argentinští fotbalisté během tréninku na mistrovství světa

Do mistrovství světa vstoupí další dva favorité na celkový triumf. Francie zahájí turnaj soubojem se Senegalem, úřadující mistři světa z Argentiny se představí proti Alžírsku. Na programu jsou také...

16. června 2026  7:29

Saúdská Arábie – Uruguay v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Uruguayský záložník Federico Valverde na Copa America

Do letošního mistrovství světa ve fotbale vstupují v rámci skupiny H týmy Saúdské Arábie a Uruguaye. V tomto článku najdete informace o přímém přenosu zápasu Saúdská Arábie - Uruguay, aktuální formě...

15. června 2026  13:06

Belgie – Egypt v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Kapitán Belgie Kevin De Bruyne v utkání se Slovenskem.

V úvodním zápase skupiny G na Mistrovství světa ve fotbale 2026 se utkají výběry Belgie a Egypta. Kde zápas sledovat, kdo je favorit a jaké jsou předpokládané sestavy?

15. června 2026  11:42

Španělsko – Kapverdy v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Gavi ze Španělska u míče, brání ho Jesús Pretell z Peru.

Do letošního mistrovství světa ve fotbale vstupuje jeden z největších favoritů na celkové prvenství, úřadující evropští šampioni ze Španělska. Ve skupině H je na úvod v americké Atlantě čeká...

15. června 2026  11:25

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Írán – Nový Zéland v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026

Alireza Džahanbachš v dresu Íránu.

Souboj outsiderů skupiny G, to je na Mistrovství světa ve fotbale 2026 duel Írán vs. Nový Zéland. Přečtěte si o cestách těchto týmů na MS, jakou mají formu a kde utkání sledovat.

15. června 2026  10:57

5. den MS ve fotbale 2026: Španělsko si zahraje s outsiderem, Belgie vyzve Egypt

Španělští fotbalisté po vítězném přípravném zápase

Do dalšího hracího dne mistrovství světa ve fotbale vstoupí úřadující mistři Evropy ze Španělska, kteří zahájí své působení na turnaji proti debutujícím Kapverdám. Na programu jsou také souboje...

15. června 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.