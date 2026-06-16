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Typy sázek podle struktury tiketu
Struktura určuje, kolik příležitostí je na tiketu a jak se vyhodnocují.
SOLO tiket
Sázka na jedinou příležitost. Pokud tip vyjde, tiket je výherní. Z hlediska kurzu je nejméně zatížený marží.
AKO tiket (akumulátor)
Spojuje dvě a více příležitostí na jednom tiketu a jejich kurzy se násobí (např. 2,00 × 1,50 = 3,00). K výhře musí vyjít všechny tipy. S každou přidanou příležitostí roste celkový kurz, ale i složená marže sázkové kanceláře, a klesá pravděpodobnost, že tiket vyjde celý. Dlouhé akumulátory proto mají z dlouhodobého hlediska nižší očekávanou návratnost.
Systémový (KOMBI) tiket
Tiket, který z vybraných zápasů vytváří více dílčích kombinací (např. trojice ze čtyř zápasů). Umožňuje, aby vyšel i při jednom nesprávném tipu. U systému „3 ze 4“ se ze čtyř zápasů vytvoří čtyři kombinace po třech zápasech; netrefíte-li jeden ze čtyř, jedna kombinace zůstává výherní. Riziko se rozkládá výměnou za nižší možný zisk.
Betbuilder
Spojuje více příležitostí z jednoho zápasu na jeden tiket (např. výhra domácích + více než 2,5 gólu + počet rohů). Nabízí ho většina velkých českých sázkových kanceláří.
Typy sázek podle sázkové příležitosti
Příležitost určuje, na co v rámci zápasu sázíte. Stejnou příležitost lze vsadit SOLO i jako součást AKO nebo systému.
Sázka 1x2
Tipujete výsledek v základní hrací době: výhra domácích (1), remíza (X) nebo výhra hostů (2). Používá se hlavně u sportů, kde může nastat remíza, typicky ve fotbale.
Příklad: ve fotbalovém zápase Sparta Praha – Slavia Praha mohou kurzy vypadat takto:
- 1 (Sparta): 2,40
- X (remíza): 3,30
- 2 (Slavia): 2,90
Při vkladu 1 000 Kč na výhru Sparty (kurz 2,40) činí výplata při výhře tohoto týmu 2 400 Kč, z toho 1 400 Kč je čistý zisk. Při remíze nebo výhře Slavie vklad propadá.
Dvojtip a sázka bez remízy (SBR/DNB)
- Dvojtip (1X, X2, 12): Kryje dva ze tří možných výsledků, čímž zvyšuje šanci na výhru za nižší kurz. Značení 1X znamená neprohru domácích, tedy výhru nebo remízu, X2 neprohru hostů (remíza nebo výhra hostů) a 12 výhru kteréhokoli týmu bez remízy.
- Sázka bez remízy (SBR / DNB): Sázíte na vítěze, ale při remíze se vklad vrací. Na rozdíl od dvojtipu tedy při remíze nevyhráváte, jen se vám vrací vklad. Výměnou za to ale dostanete vyšší kurz.
Over/Under (více/méně)
Sázka na to, zda celkový počet sledovaných událostí (góly, karty, rohy, gamy) překročí stanovenou hranici. Over 2,5 gólu znamená tři a více branek. Využívá se často tam, kde je obtížné odhadnout vítěze.
Handicap (evropský a asijský)
Handicap přidává favoritovi virtuální ztrátu, případně outsiderovi náskok, a tím vyrovnává šance obou stran. Evropský handicap pracuje s celými čísly a ponechává možnost remízy. Asijský handicap remízu odstraňuje:
- Půlové hodnoty (např. −1,5): tým musí vyhrát alespoň o dva góly; remíza po započtení handicapu není možná.
- Celočíselné hodnoty (např. −1,0): skončí-li zápas po odečtení handicapu nerozhodně, vklad se vrací.
BTTS (oba týmy dají gól)
Tipujete, zda v zápase skórují oba týmy alespoň jednou, bez ohledu na konečný výsledek.