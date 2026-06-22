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Jak sázet na tenis (2026): Pravidla, typy sázek a analýzy

Kristýna Polášková
  17:50

Německý tenista Alexander Zverev se hecuje v semifinále Roland Garros. | foto: Reuters

Tenis patří k nejoblíbenějším sportům pro kurzové sázení. Tento průvodce shrnuje, jak sázet na tenis: od pravidel a bodování přes typy sázek až po analýzu zápasu a sázení v jeho průběhu (live).

Specifika tenisu pro sázení

Tenis má pro sázení několik vlastností, které ho odlišují od týmových sportů.

  • Absence remíz: zápas má jen dva možné výsledky: výhru jednoho, nebo druhého hráče.
  • Velké množství dat: dostupné jsou podrobné statistiky, například úspěšnost prvního podání nebo proměňování brejkbolů.
  • Vysoká volatilita: výsledek závisí na výkonu jediného hráče, takže jeho výpadek formy nemá kdo vyrovnat; značný vliv má i psychika a aktuální rozpoložení.

Pravidla a bodování

Než se pustíte do hledání hodnotných kurzů, je nutné rozumět tenisovému bodování. Zápas se skládá ze setů, sety z gemů a gemy z jednotlivých výměn. Většina turnajů se hraje na dva vítězné sety, mužské grandslamy na tři.

Body v gamu se počítají takto: první získaný míček je 15, druhý 30, třetí 40 a čtvrtý znamená zisk gemu. Dvě situace mají vlastní pravidla:

  • Shoda (deuce): za stavu 40:40 je k zisku gemu potřeba vyhrát dva míčky v řadě (po prvním získá hráč výhodu, AD).
  • Tie-break: za stavu gemů 6:6 rozhoduje zkrácená hra. Body se počítají 1, 2, 3…; vyhrává hráč, který první dosáhne sedmi bodů a zároveň vede alespoň o dva (např. 7:5 nebo 8:6).

Jak sázet na tenis: typy sázek

Tenisová nabídka sahá od jednoduché sázky na vítěze zápasu až po trhy zaměřené na počet gemů nebo na dílčí statistiky. Obecnému principu jednotlivých typů sázek (handicap, over/under a další) se věnuje samostatný průvodce typy sázek; níže ukazujeme, jak se uplatňují konkrétně v tenise a podle čeho mezi nimi volit. Který typ zvolit, závisí hlavně na tom, jak vyrovnaný zápas očekáváte: u výrazného favorita bývá kurz na jeho vítězství nízký, a do hry tak vstupují handicapy nebo sázky na počet gamů.

  • Vítěz zápasu a přesný výsledek v setech: Nejjednodušší sázkou je tip na vítěze zápasu. U přesného výsledku tipujete i poměr setů.
  • Over/Under (počet gemů): Sázíte na to, zda v zápase padne více či méně gamů, než činí vypsaná hranice. Hodí se u vyrovnaných zápasů dobrých podavačů.
  • Handicap: Handicap vyrovnává síly mezi favoritem a outsiderem přidáním virtuálního náskoku nebo manka.
  • Speciální sázky: Vsadit lze i na počet es, počet dvojchyb nebo na to, zda v zápase padne tie-break.

Analýza tenisového utkání

Kvalita analýzy má na výsledky větší vliv než jednotlivé tipy. Do úvahy patří několik faktorů.

Vliv povrchu

Povrch výrazně mění styl hry i to, komu vyhovuje.

  • Antuka (např. Roland Garros): pomalý povrch s vysokým odskokem, dlouhé výměny; výhoda silného podání se stírá.
  • Tráva (např. Wimbledon): rychlý povrch s nízkým odskokem, který svědčí hráčům se silným servisem.
  • Tvrdý povrch (Australian Open, US Open): kompromis, jenž vyhovuje univerzálním a agresivním hráčům.

Roli hrají i podmínky: v hale odpadá vliv větru i slunce, hráči si snáze drží servis (vyšší počet gemů), a ve vyšší nadmořské výšce (např. Madrid, Bogotá) řidší vzduch zrychluje let míče, což zvýhodňuje ranaře.

H2H a herní styly

Vzájemné zápasy (H2H) mohou napovědět víc než žebříček. Někdy hráč pravidelně prohrává s konkrétním soupeřem jen kvůli nevyhovujícímu hernímu stylu: typicky leváci, jejichž rotace míří soupeřům-pravákům do bekhendu.

Únava a motivace

Výkon ovlivňuje i kalendář a motivace. Hráč, který stihl turnaj v Evropě a o pár dní později hraje na jiném kontinentu a povrchu, bývá unavený a neadaptovaný. Sledovat lze i obhajobu bodů: hráč, který na turnaji obhajuje výsledek z minulého roku, má silnou motivaci, aby se nepropadl v žebříčku.

Sázení v průběhu zápasu (live)

Live sázky tvoří u tenisu velkou část obratu. Kurzy se rychle mění s vývojem zápasu i s psychickým rozpoložením hráčů. Ze sledování přenosu lze vyčíst i to, co statistika nezachytí: například řeč těla nebo reakce hráče na rozhodčího. Výrazně se kurzy pohnou, když favorit nečekaně ztratí set, přestože herně zůstává lepší. Live sázení vyžaduje odlišný postup než předzápasové, podrobně se mu věnujeme v samostatném průvodci.

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