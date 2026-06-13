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Jak sázet na hokej: typy sázek
Hokejové sázkové trhy se dělí do tří skupin podle toho, co tipujete: na výsledek zápasu, na vyrovnání sil mezi týmy (handicapy) a na počet gólů či výkony jednotlivých hráčů. Následující přehled vysvětluje principy nejčastějších z nich.
Výsledek zápasu
Výsledkové sázky se v hokeji liší podle toho, zda se počítá pouze základní hrací doba, nebo i prodloužení a nájezdy. Od toho se odvíjí i to, zda je v nabídce remíza.
- Klasická sázka 1x2: sázka na výsledek pouze v základní hrací době (60 minut), prodloužení se nepočítá. Kurzy bývají vyšší, protože v hokeji nastávají remízy poměrně často.
- Vítěz do rozhodnutí: zahrnuje i prodloužení a samostatné nájezdy, remíza zde neexistuje. Kurzy jsou proto nižší než u sázky 1x2.
- Sázka bez remízy (SBR / DNB): sázka na vítěze po 60 minutách; při remíze se vklad vrací (vyhodnocení v kurzu 1,00).
Handicapy
Handicap vyrovnává rozdílnou sílu týmů: favoritovi virtuálně ubere góly, nebo outsiderovi přidá náskok. V hokeji se používají dvě varianty, které se liší v tom, zda připouštějí remízu.
- Asijský handicap (AH): odstraňuje remízu. Při AH −1,5 musí tým vyhrát o dva a více gólů; při AH −1,0 a výhře o jediný gól se vklad vrací.
- Evropský handicap (EH): ponechává možnost remízy. Při sázce na tým A (−1,0) a výhře 2:1 tiket po odečtení handicapu skončí nerozhodně a prohrává.
Počet gólů a sázky na hráče
Tyto trhy se netýkají vítěze zápasu, ale počtu vstřelených branek a výkonu jednotlivých hráčů. Patří sem sázky na celkový počet gólů i na individuální statistiky.
- Over/Under (více/méně gólů): sázka na to, zda padne více či méně branek než vypsaná hranice (např. 5,5).
- Střelec gólu: hráč musí skórovat v základní hrací době nebo v prodloužení, nájezdy se nepočítají.
- Kanadské body: zahrnují góly i asistence. Tyto trhy lze kombinovat prostřednictvím Betbuilderu.
NHL vs. Tipsport extraliga: v čem se sázení liší
Soutěže se liší v parametrech, které ovlivňují průběh zápasů i kurzy.
|Faktor
|Tipsport extraliga / Evropa
|NHL (zámoří)
|Rozměry kluziště
|Širší led (zhruba 28–30 m), více prostoru pro taktiku a defenzivu ve středním pásmu.
|Užší led (zhruba 26 m), přímočařejší hra a více situací před brankovištěm.
|Vyrovnanost soutěže
|Bez platového stropu; bohatší kluby (Sparta, Pardubice, Třinec) bývají dlouhodobě úspěšnější.
|Platový strop (salary cap) vyrovnává síly, výsledky jsou méně předvídatelné.
|Dopad na kurzy
|Kurzy na favority bývají stabilnější.
|Vyšší vyrovnanost znamená, že i outsider má reálnou šanci, což se promítá do kurzů.
Pokročilé statistiky
Kromě tabulky a skóre se k hodnocení týmů používají pokročilé metriky. Pro zámořské soutěže slouží jako zdroj například MoneyPuck nebo Natural Stat Trick, pro domácí scénu statistická sekce webu Hokej.cz.
- Corsi a Fenwick: měří střelecké pokusy a slouží jako ukazatel kontroly hry (držení puku). Vysoké Corsi (CF %) naznačuje, že tým soupeře přehrává, i když zrovna nevede.
- xG (očekávané góly): hodnotí kvalitu vytvořených šancí podle úhlu a vzdálenosti střely, nikoli jen konečné skóre. Tým může prohrát i přesto, že měl výrazně vyšší xG než soupeř.
- PDO: součet úspěšnosti střelby (S%) a úspěšnosti zákroků brankáře (SV%) při hře pět na pět. Dlouhodobý průměr se pohybuje kolem 100.
- GSAA (Goals Saved Above Average): udává, o kolik gólů brankář chytil více oproti ligovému průměru. Vypovídá zpravidla více než samotná úspěšnost zákroků.
Jak sázet na hokej v průběhu zápasu (live)
Při sázení živě se kurzy průběžně mění podle vývoje hry, zatímco sázkař vidí situaci na ledě v reálném čase. Pro orientaci je užitečné rozumět několika typickým situacím:
- Dvoubrankové vedení po první třetině je sice statisticky silné, ale ne nezvratné – zápas má před sebou ještě dvě třetiny, což živé kurzy stále zohledňují.
- Přesilová hra, zejména pět na tři, výrazně zvyšuje pravděpodobnost gólu, a kurzy na nejbližší branku se proto rychle mění.
- Závěry třetin bývají na góly bohatší, protože únava i snaha o gól před přestávkou vedou k chybám.