Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Jak sázet na fotbal (2026): Průvodce typy sázek a analýzou

Kristýna Polášková
  10:00
Sázení na fotbal patří u nás k nejrozšířenějším – ať už jde o Chance ligu, Premier League nebo Ligu mistrů. Tento průvodce shrnuje, jak sázet na fotbal: jaké jsou hlavní typy sázek, která data se vyplatí sledovat při analýze zápasu a co je specifické pro sázení v jeho průběhu (live).
Sázení na fotbal patří u nás k nejrozšířenějším

Sázení na fotbal patří u nás k nejrozšířenějším | foto: koláž, David VotrubaiDNES.cz

Nejlepší kancelářeBonus
SynotTipBonus 1000,- zdarma ke vkladu + bonus 500 Kč „Sázka bez rizika“VSAĎ TEĎ
FortunaBonus 500 Kč za registraci + až 1 000 Kč za vkladVSAĎ TEĎ
KingsbetFree bet 300 Kč + bonus ke vkladu až 3 000 KčVSAĎ TEĎ
MerkurXtipBonus 500 Kč freebet za vklad + 100 Kč s kódem BET100VSAĎ TEĎ

Jak sázet na fotbal: typy sázek

Fotbalová nabídka zahrnuje sázky na výsledek (1X2, dvojitá šance, sázka bez remízy), na počet gólů a dalších událostí (Over/Under na góly, rohy či karty) i handicapy (asijský a evropský). Co která sázka znamená a kdy se používá, rozebírá samostatný průvodce typy sázek. Níže je stručné shrnutí nejčastějších, abyste věděli, z čeho při fotbalu vybírat.

Výsledek zápasu

Tyto sázky se týkají konečného výsledku v základní hrací době. Liší se mírou rizika i tím, kolik výsledků pokrývají.

  • Sázka 1X2: tip na výhru domácích (1), remízu (X), nebo výhru hostů (2).
  • Dvojitá šance: kryje dva ze tří výsledků (např. výhra domácích nebo remíza), za nižší kurz.
  • Sázka bez remízy (DNB): sázka na vítěze; při remíze se vklad vrací (vyhodnocení v kurzu 1,00).

Počet gólů a událostí

Tyto trhy se netýkají vítěze, ale počtu sledovaných událostí v zápase.

  • Over/Under (góly): sázka na to, zda padne více či méně branek než vypsaná hranice (např. 2,5).
  • Rohy a karty: stejný princip uplatněný na počet rohových kopů nebo karet.

Handicapy

Handicap vyrovnává rozdílnou sílu týmů tím, že favoritovi virtuálně ubere góly, nebo outsiderovi přidá náskok.

  • Asijský handicap: odstraňuje remízu; u půlených hodnot (např. −1,5) musí favorit vyhrát o dva góly, u celých (−1,0) se při výhře o gól vklad vrací.
  • Evropský handicap: ponechává možnost remízy; při výhře o jediný gól po odečtení handicapu −1,0 tiket na favorita prohrává.

Jak sázet na fotbal: analýza zápasů

Vedle tabulky a formy se k posouzení zápasu používají pokročilejší data.

xG (očekávané góly)

Metrika xG hodnotí kvalitu brankových příležitostí podle parametrů, jako je úhel a vzdálenost střely, nikoli jen podle vstřelených gólů. Tým s vysokým xG, který přitom málo skóruje, proměňuje šance pod svůj dlouhodobý průměr; samotná metrika ovšem nepředpovídá konkrétní výsledek příštího zápasu. Detailní xG statistiky a heatmapy nabízí například web Understat.

Motivace, zranění a kalendář

Kurz na výhru favorita nemusí odpovídat jeho reálné šanci, pokud tým ovlivňují vnější okolnosti:

  • Zranění a karetní tresty: chybí klíčový obránce nebo tvůrce hry.
  • Náročný kalendář: zápasy po třech dnech a únava, například po náročném utkání v Lize mistrů.
  • Rotace kádru: trenér může šetřit hráče na důležitější pohárový zápas.

Domácí a venkovní prostředí

Některé týmy podávají doma výrazně lepší výkony než venku. Při posuzování vzájemných zápasů (H2H) je užitečné sledovat dlouhodobou bilanci na konkrétním stadionu, změny na trenérských postech od posledního měření sil i typ povrchu hřiště.

Sázení v průběhu zápasu (live)

Live sázky reagují na aktuální dění na hřišti a kurzy se průběžně mění s každou významnou událostí: gólem, penaltou, vyloučením nebo střídáním. Oproti předzápasové analýze přitom hraje roli i to, co lze vyčíst jen ze sledování utkání:

  • Tempo a průběh hry: který tým drží míč a vytváří více šancí.
  • Fauly a vedení zápasu rozhodčím: vyšší počet faulů bez karet může předznamenávat blížící se karetní tresty, což je podstatné u sázek na karty.
  • Motivace týmů: zda tým dotahuje ztrátu a tlačí dopředu, nebo brání náskok; od toho se odvíjí jeho útočný záměr.
  • Počasí a stav hřiště: déšť nebo podmáčený trávník ztěžují kontrolu míče a mohou ovlivnit počet šancí, zejména u sázek Over/Under.
  • Zranění a střídání: odchod klíčového hráče se do hry promítne okamžitě.

Kurzy se v živém přenosu mění rychle, proto se pro začátek doporučují menší vklady. Live sázení vyžaduje odlišný postup než předzápasové, podrobně se mu věnujeme v samostatném průvodci.

Vstoupit do diskuse

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

SynotTip

Bonus
1 000 Kč
Vsadit s bonusem

Fortuna

Vsadit s bonusem

MerkurXTip

Vsadit s bonusem

KingsBet

Vsadit s bonusem
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Nejčtenější

6. den MS ve fotbale 2026: Francie jde proti Senegalu, Argentinu čeká Alžírsko

Argentinští fotbalisté během tréninku na mistrovství světa

Do mistrovství světa vstoupí další dva favorité na celkový triumf. Francie zahájí turnaj soubojem se Senegalem, úřadující mistři světa z Argentiny se představí proti Alžírsku. Na programu jsou také...

8. den MS ve fotbale 2026: Česko hraje o naději na postup, Mexiko o první místo

Tomáš Souček slaví gól do jihokorejské brány, ten ale kvůli ofsajdu nakonec...

Na fotbalovém mistrovství světa startují zápasy druhého kola. Český tým se po porážce s Jižní Koreou utká ve skupině A s Jihoafrickou republikou. Ve skupině B se střetnou Švýcarsko s Bosnou a...

5. den MS ve fotbale 2026: Španělsko si zahraje s outsiderem, Belgie vyzve Egypt

Španělští fotbalisté po vítězném přípravném zápase

Do dalšího hracího dne mistrovství světa ve fotbale vstoupí úřadující mistři Evropy ze Španělska, kteří zahájí své působení na turnaji proti debutujícím Kapverdám. Na programu jsou také souboje...

7. den MS ve fotbale 2026: Anglie vyzve Chorvatsko, Portugalsko jde na DR Kongo

Kouč fotbalistů Anglie Thomas Tuchel hovoří na tréninku ke svým svěřencům.

Na mistrovství světa vstoupí do turnaje další dva favorité. Anglii ve skupině L čeká atraktivní souboj s Chorvatskem, Portugalsko se ve skupině K utká s Demokratickou republikou Kongo. Program...

9. den MS ve fotbale 2026: USA si zahrají s Austrálií, Brazílie vyzve Haiti

Brazilec Vinícius (vlevo) se raduje ze své trefy proti Maroku.

Na fotbalovém mistrovství světa pokračují zápasy druhého kola ve skupinách D a E. USA po výborném vstupu do turnaje vyzvou Austrálii, Brazílii čeká Haiti. Maroko si zahraje proti Skotsku a Turci se...

Jak sázet na fotbal (2026): Průvodce typy sázek a analýzou

Sázky, korupce - ilustrační snímek

Sázení na fotbal patří u nás k nejrozšířenějším – ať už jde o Chance ligu, Premier League nebo Ligu mistrů. Tento průvodce shrnuje, jak sázet na fotbal: jaké jsou hlavní typy sázek, která data se...

19. června 2026

Brazílie – Haiti v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Brazilec Vinícius (vlevo) se raduje ze své trefy proti Maroku.

Spraví si chuť? Brazílie si na MS 2026 zahraje druhý skupinový zápas, tentokrát proti Haiti. V našem přehledu najdete kurzy a kde sledovat utkání živě.

19. června 2026  9:14

USA - Austrálie v TV: Kde sledovat zápas MS ve fotbale živě

Američan Christian Pulisic si vede míč v utkání proti Paraguayi.

Fotbalisté USA a Austrálie se střetnou ve svém druhém zápase základní skupiny D na mistrovství světa 2026. Oba týmy zvládly svá úvodní vystoupení na turnaji a případný vítěz tohoto duelu si s...

19. června 2026

9. den MS ve fotbale 2026: USA si zahrají s Austrálií, Brazílie vyzve Haiti

Brazilec Vinícius (vlevo) se raduje ze své trefy proti Maroku.

Na fotbalovém mistrovství světa pokračují zápasy druhého kola ve skupinách D a E. USA po výborném vstupu do turnaje vyzvou Austrálii, Brazílii čeká Haiti. Maroko si zahraje proti Skotsku a Turci se...

19. června 2026  7:50

MS v hokejbalu 2026: program, výsledky a kde sledovat šampionát v Ostravě

Čeští hokejbalisté se radují.

Letošní mistrovství světa v hokejbalu mužů a žen se uskuteční na území České republiky. Světový šampionát organizace ISBHF hostí Ostrava, a to v termínu od 20. do 28. června. Zápasy se budou hrát ve...

19. června 2026  7:29

Platební metody sázkových kanceláří: Jak vložit a vybrat peníze

ilustrační snímek

Pro pohodlné a bezproblémové sázení přes internet je dobré vědět, jaké nabízí sázkové kanceláře platební metody. V tomto článku se podíváme na možnosti vkladu a výběru a jak je to s poplatky.

19. června 2026  5:30

Jak na LIVE sázení: Jaké jsou strategie, tipy a systém?

online sportovní sázky sázení

Live neboli živé sázky jsou velmi oblíbenou sázkařskou disciplínou, kterou už v dnešní době nabízí všechny sázkové kanceláře s českou licencí. O co přesně jde? To si vysvětlíme v následujícím článku.

19. června 2026

Jak se registrovat u sázkové kanceláře: Návod a vstupní bonusy

online sportovní sázky sázení

Proces, jak se registrovat u sázkové kanceláře, dnes probíhá kompletně online. Založení účtu, ověření totožnosti přes Bank ID i výběr vstupního bonusu zvládnete z mobilu zpravidla během několika...

18. června 2026  23:15

Kolem Švýcarska 2026: program, etapy, favorité a kde sledovat živě

Tadej Pogačar slaví triumf v první etapě Kolem Romandie.

Kolem Švýcarska, je posledním velkým etapovým závodem před Tour de France. Jede se od 17. do 21. června 2026 a přináší dvě výrazné novinky: poprvé v historii startuje mimo Švýcarsko, v italském...

18. června 2026  22:06

MotoGP Brno 2026 v TV: kde sledovat závody živě, jede i Filip Salač

Závodníci ve sprintu MotoGP.

Devátou zastávkou závodů mistrovství světa silničních motocyklů je Brno, jede se Velká cena České republiky. Kdy se koná a kde sledovat všechny kategorie živě?

18. června 2026  12:55

WTA Berlín 2026: program, Češky a kde sledovat tenis živě

Linda Nosková hraje forhend v semifinále turnaje v Bad Homburgu.

Tenisový turnaj žen v Berlíně slouží jako další z přípravných podniků pro Wimbledon. Hraje se od 15. do 21. června 2026 a na travnatém povrchu uvidíme v akci i čtyři české tenistky. V našem přehledu...

18. června 2026  12:15

Mexiko – Jižní Korea v TV: Kde sledovat zápas na MS 2026 živě

Mexický útočník Raúl Jiménez se raduje ze svého gólu v úvodním zápase MS 2026.

Program základní skupiny A na mistrovství světa ve fotbale 2026 pokračuje druhým kolem. Mexiko se na domácí půdě v Guadalajaře střetne s výběrem Jižní Koreje. Přečtěte si, kde sledovat přímý přenos...

18. června 2026  11:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×