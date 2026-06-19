Co jsou live sázky?
Existují dva typy sázek. U předzápasových (pre-match) už název napovídá, že je uzavíráte ještě před zahájením vámi vybrané události, kurzy jsou dostupné často několik dní před startem. Je tedy prostor pro analýzy, dohledávání informací a podobně.
LIVE sázky jsou úplným opakem. Sázíte totiž už na rozehraný zápas a reagujete na jeho vývoj v reálném čase. Kurzy jsou aktualizovány po několika sekundách podle toho, co se zrovna děje. Často bývají dostupné i live streamy neboli přímé přenosy, což požitek z live sázení ještě umocňuje.
Strategie live sázení: tipy, jak sázet
Dá se live sázením vydělat a jaká je na to strategie? Odpověď na tuto otázku je vlastně jednoduchá. Neexistuje totiž žádná osvědčená strategie či taktika, jak na live sázky – což ale neznamená, že nelze vyhrát. Základem je především disciplína každého sázkaře.
Můžeme vám ale alespoň poradit v tom, jak jít úspěchu co nejvíce naproti:
- Připravte se na zápas – prostudujte formu, sestavy, vzájemné zápasy.
- Sledujte přenosy – budete vědět, kdo má převahu. Roli hrají střídání, zranění, karty a další.
- Hledejte hodnotné kurzy – i bookmaker může dělat chyby nebo pozdě reagovat (přesilovky, ztracená podání…).
- Využijte široké nabídky – sázet se dá na spoustu příležitostí, nejen na konečný výsledek nebo na to, jak skončí poločas/třetina/první set.
V každém případě ale buďte opatrní a důsledně dodržujte bankroll management. U live sázek víte výsledek během pár minut či sekund, což někdy svádí k porušování pravidel, a to nejen když se vám daří, ale bohužel také v opačném případě. Nikdy nesázejte za peníze, které si nemůžete dovolit prohrát.
Zkušenější sázkaři pak mají v oblibě sázet například BetBuilder, kde kombinujete více příležitostí z jednoho zápasu na jeden tiket, nebo využívat cashout (předčasné vyplacení).
U live sázek si také můžete pomoci minimalizovat ztráty v případě, že máte předzápasovou sázku, která se nevyvíjí dobře. Ve správný moment stačí vsadit na opačný výsledek. Takovému způsobu se říká hedging.
Live sázky nabízí všechny sázkové kanceláře
Díky přesunu sázkařů na internet už by se bez nabídky live sázek dnešní sázkové kanceláře neobešly. Najdeme je proto u všech společností, které na českém trhu působí.
Grafické rozhraní se sice liší, princip je ale všude stejný. Nabídka je vždy přehledně rozdělená podle jednotlivých sportů, vyfiltrovat si můžete pouze ty s živým přenosem. Pokud takový není k dispozici, posloužit může alespoň tzv. match tracker, který se o dění snaží informovat tak, abyste si ho co nejlépe dokázali představit.
Pak už si pouze stačí vybrat kurz, který se vám líbí, a během pár vteřin máte sázku uzavřenou. Díky dostupnosti mobilních aplikací to zvládnete odkudkoliv, kde máte připojení k internetu.
Jaké jsou výhody a nevýhody live sázek
Každý sázkař by si měl najít tu disciplínu, která ho nejvíce baví. Někdo si vše nastuduje, sestaví tiket s několika zápasy, a pak už jen sleduje, jak to celé dopadne. Jiný dává přednost většímu adrenalinu, který k live sázení bezesporu patří.
|Výhody live sázení
|Nevýhody live sázení
|okamžitá reakce na dění
|rychlé rozhodování pod tlakem
|znáte sestavy i počasí
|nižší kurzy než u pre-match
|rychlé vyhodnocení
|limity na sázky
|zajištění pre-match sázek (hedging)
|časová náročnost
|možnost cashoutu
|svádění k častějším sázkám
Na jaké sporty se nejčastěji sází během zápasu?
Kromě fotbalu a hokeje, které v Česku určitě patří mezi nejoblíbenější sporty, mají live sázkaři v oblibě například i tenis. Kurzy jsou totiž aktualizovány doslova po každé odehrané výměně.
Jaké sporty se často objevují na live tiketech?
Tenis navíc patří ke sportům, u kterých mají sázkové kanceláře dostupné přímé přenosy, a to od těch nejmenších akcí až po obrovské a prestižní grandslamy.
Protože jde o individuální sport, hraje zde velkou roli aktuální rozpoložení – je dobré sledovat procento úspěšnosti prvního podání, proměňování brejkbolů nebo jak hráč reaguje poté, co o svůj servis přišel. Roli samozřejmě hraje i povrch, velký vliv může mít i počasí (déšť, vítr…).