1. Vyberte si kvalitní sázkovou kancelář
- Abyste mohli začít sázet, potřebujete k tomu kvalitní sázkovou kancelář. Na našem webu najdete pouze prověřené společnosti s českou licencí, které jsou zdrojem kvalitní zábavy a především toho, že se nemusíte obávat o bezpečnost.
- Všechny sázkové kanceláře jsou samozřejmě v češtině, nabízí zajímavé vstupní bonusy za registraci a u některých pak najdete i sportovní přímé přenosy neboli live streamy. Samozřejmostí jsou povedené mobilní aplikace.
- Zaregistrovat se navíc můžete klidně u všech sázkových kanceláří najednou a získat tak všechny výhody, které nabízí.
Přehled sázkových kanceláří v Česku
|Sázková kancelář
|Synot Tip
|Fortuna
|MerkurXtip
|Kingsbet
|Tipsport
|Chance
|Betano
|Allwyn
2. Stanovte si bankroll a dodržujte výši vkladů
- U kurzového sázení je velmi důležitá disciplína. Dodržování tzv. bankroll managementu, tedy souboru pravidel pro peníze, které máte vyhrazeny na sázení, je naprosto klíčové. Tyto prostředky musí být jasně odděleny od peněz na životní náklady.
- Jakýmsi zlatým pravidlem je sázet cca 1–3 % z celkového bankrollu na jeden tiket, což v praxi znamená, že pokud máte k dispozici například 5 000 Kč, měl by být tiket poslán do hry za maximálně 150 Kč.
- Doporučujeme také stanovit si limity pro případné prohry a dodržovat je.
3. Pozor na emoce a oblíbený tým
- Při sázení je snadné nechat se strhnout emocemi, zvlášť když jde o váš oblíbený tým, kterému držíte palce několik let. Typickým příkladem mohou být také sázky na české reprezentanty v jakémkoliv sportu.
- Pokročilejší sázkař vymýšlí své sázky na základě statistik a dat, nikoliv sympatií k hráči či týmu. Dejte také pozor na sázení pod vlivem alkoholu nebo když nejste v ideálním rozpoložení – mohli byste toho později litovat.
4. Specializujte se na konkrétní sport či soutěž
- Máte pocit, že rozumíte hned několika sportům? To je sice klidně možné, u sázení je ale dobré zaměřit se na ten, ve kterém máte opravdu detailní přehled. Ideálně jen na konkrétní soutěž. Můžete tak získat výhodu nad bookmakerem, který vše nemusí promítnout do vypsaného kurzu.
- Sázet za pár korun tikety s 5 a více zápasy jednoduše není ta správná cesta.
5. Porovnávejte kurzy u více sázkových společností
- Jak už jsme zmínili v úvodu, sázkových kanceláří je v Česku hned několik. Kurzové nabídky jsou sice často velmi podobné, kurzy už se ale liší. Výhodou je tedy mít založený účet u více společností, porovnat si nabídky, a poté vybrat tu nejvýhodnější.
- V dlouhodobém horizontu může i kurz 1,90 vs. 2,00 udělat obrovský rozdíl.
6. Nesázejte jen tak „z nudy“
- Zápasy, které jsou pro vás zajímavé, se rozhodně nehrají každý den. Vyvarujte se proto sázení jen pro to, abyste si „něco vsadili“ a zahnali například nudu. K tomu mají větší sklony fanoušci live sázek, které jsou větší adrenalin, a kde se výsledek dozví do pár minut.
7. Nevěřte jistotám a „zaručeným tipům“
- Jisté sázky jednoduše neexistují. Na internetu lze nalézt hned několik lidí či společností, které prodávají placené tipy s prakticky „jistými výdělky“. Nevěřte jim, jde o podvod s cílem vylákat z vás peníze.
- Spíše než lidem na Facebooku či Telegramu důvěřujte svým vlastním analýzám nebo se můžete inspirovat těmi, kteří za své rady nic nechtějí.
8. Hledejte hodnotné kurzy
- Základem úspěšného sázení je umět najít hodnotný kurz (value bet), tedy vyhodnotit, zda je vypsaný kurz vyšší, než reálná šance daného týmu na úspěch. Typicky se až příliš favorizují velkokluby ve fotbale nebo zápasy v NHL, která je velmi vyrovnanou soutěží.
- Hodnotné kurzy se ale samozřejmě dají najít v mnoha sportech. Vše souvisí s tím, co už jsme psali v bodu číslo 4 – znát opravdu detailně váš oblíbený sport či konkrétní hráče.
9. Veďte si své statistiky
- Stačí jednoduchá tabulka v Excelu. Vést si záznamy o svých sázkách vám pomůže odhalit chyby, ze kterých se můžete poučit, sporty a ligy, ve kterých se vám nejvíce daří a samozřejmě také důležitou statistiku toho, jestli vyhráváte, nebo vám to až tolik nejde.
- Provádějte pravidelné vyhodnocování a případně upravujte svou strategii.
10. Nesnažte se dohánět případné ztráty
- Nejhorší jsou situace pro prohraných tiketech, obzvlášť když se jich podaří více za sebou. Vidina otočit situaci je sice velmi lákavá, doporučujeme však zachovat chladnou hlavu a hned zběsile nesestavovat další a další tikety.
- Cestou do pekel je pak zvyšování vkladů – v tom vám může zabránit nastavení limitů, což musí jít dle zákona u každé sázkové kanceláře s českou licencí.