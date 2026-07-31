SynotTip vyhodnotí fotbalový tiket ještě před skončením zápasu
Fotbaloví sázkaři u Synot Tipu si mohou nově užít funkci s názvem Předčasné vyhodnocení, váš tiket tedy může být vyhodnocen ještě v průběhu zápasu. Jak je to možné?
Stačí aby vámi vybraný tým vedl v zápase o 2 góly (2:0, 3:1, 4:2 a podobně). V ten moment už Synot Tip vyhodnocuje utkání jako výherní a je jedno, jak nakonec zápas dopadne. Nemusíte už se tedy obávat dramatických konců či branek v nastaveném čase.
Neplatí zde žádná omezení minimálním kurzem ani výší vkladu, jednoduše si z kurzové nabídky vyberete možnost „Zápas (okamžitá výhra při 2-gólovém vedení)“ a sázku na domácí, nebo hostující tým. Stále však máte k dispozici klasické sázky, výběr je tedy pouze na vás.
Tuto možnost najdete u zápasů všech předních světových lig, ale také české nejvyšší fotbalové soutěže.