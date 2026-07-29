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Tipsport registrace 2026 krok za krokem: Jak založit účet online, bonusy

Kristýna Polášková
  23:20

František Čech hlavičkuje na bránu Pardubic. | foto: ČTK

Tipsport registrace je vstupní branou k největší komunitě sázkařů v Česku. V tomto průvodci si ukážeme, jak si založit herní účet online, bezpečně a během pouhých několika minut. Zjistíte, jak využít bankovní identitu (Bank ID) pro bleskové ověření totožnosti, jaké jsou zákonné požadavky Ministerstva financí ČR a hlavně – jak ihned po registraci získat oblíbený vstupní bonus v Netech na kurzové sázení a k tomu free spiny do online casina Vegas.

1. Rychlé shrnutí: Tipsport registrace

Hledáte rychlé odpovědi? Zde jsou klíčová fakta pro založení hráčského účtu v roce 2026:

  • Délka procesu: Registrace na Tipsportu zabere do 5 minut (při využití online ověření).
  • Aktuální bonusy: Ihned po ověření účtu získáváte bonus zdarma (peníze na sázení) a volná zatočení do casina. Dále máte nárok hrát o štědré vkladové bonusy.
  • Akční kód: Žádný nepotřebujete, bonusy se aktivují automaticky proklikem přes oficiální odkaz.
  • Bezpečnost: Společnost je plně licencována a pod dohledem státních orgánů.

2. Tipsport registrace krok za krokem v roce 2026

Samotný proces Tipsport registrace je navržen velmi intuitivně. Přesto se vyplatí vědět, co přesně vás čeká, abyste měli plnohodnotné konto aktivní co nejdříve.

  • 1. Vyplnění úvodního formuláře Všechno začíná u registračního formuláře, který najdete jak na klasickém webu, tak přímo v mobilní aplikaci sázkové kanceláře. Tady si dejte trochu záležet a nevymýšlejte si. Jméno a příjmení musí do puntíku sedět s tím, co máte uvedené v občanském průkazu. K tomu přihodíte datum narození, svůj reálný e-mail a funkční mobil. Proč ta přísnost? Kdybyste udělali překlep nebo uvedli smyšlená data, zaseknete se později při ověřování totožnosti a systém vás nepustí k bonusům.
  • 2. Ověření e-mailu a telefonu Po odeslání úvodních dat přichází na řadu ověření kontaktů: Do e-mailové schránky vám dorazí potvrzovací odkaz, na který stačí kliknout. Následně obdržíte SMS zprávu s jednorázovým heslem. Pomocí tohoto hesla se poprvé přihlásíte a systém vás vyzve k nastavení vlastního, bezpečného hesla.
  • 3. Identifikace přes Bank ID (Nejrychlejší metoda) Aby byla vaše registrace u Tipsportu kompletní, vyžaduje česká legislativa ověření vaší totožnosti. Dnes už naštěstí nemusíte chodit na pobočku. Vyberte možnost ověření přes Bankovní identitu (Bank ID). Službu podporují přední banky: Česká spořitelna, Air Bank, Komerční banka, Moneta, ČSOB, Raiffeisenbank a další. Proces je okamžitý, bezpečný a banka sázkové kanceláři předá pouze zákonem vyžadované údaje. Alternativa: Pokud Bank ID nemáte, totožnost lze ověřit fyzicky s občanským průkazem na jakékoliv pobočce Tipsportu.
  • 4. Nastavení herních limitů (Zákonná povinnost) Posledním krokem před ziskem bonusů je nastavení sebeomezujících opatření. Jedná se o striktní požadavek, který definuje Zákon o hazardních hrách. Můžete si nastavit maximální výši sázek, proher nebo čas strávený v aplikaci. Pokud tyto ochranné limity využívat nechcete, musíte je ve formuláři postupně všechny manuálně odmítnout.

3. Aktuální bonusy za registraci a jak je získat

Úspěšná Tipsport registrace vám otevírá cestu k několika skvělým benefitům. Nabídka se může v čase měnit, ale zpravidla je rozdělena do několika částí.

  • Bonus bez vkladu (Peníze za ověření) Okamžitě po dokončení plnohodnotného konta vás čeká odměna čistě za to, že jste se zaregistrovali: Peníze zdarma na sázky: Odměna je vyplácena ve věrnostní měně Nety (1 Net = 1 Kč). Nety můžete ihned využít na tvorbu tiketů a případná výhra už je plně vaše v reálných korunách. Free spiny: K tomu sázková kancelář běžně přidává volná zatočení uplatnitelná ve vybraných hrách online casina Vegas. Momentálně za registraci dostanete 500 netů na sázení a 500 Free spinů do Vegas kasína.
  • Vkladové bonusy (Sport a Casino) Kromě registračního bonusu máte nárok i na štědré bonusy ke svému prvnímu vkladu. Tipsport je dělí do dvou kategorií podle toho, co preferujete – vstupní bonus na kurzové sázení a Vegas bonus pro online casino. Jak fungují podmínky protočení? Výše vkladových bonusů se vždy odvíjí od toho, kolik peněz si na účet pošlete poprvé. Pro převedení těchto bonusových peněz do reálných zůstatků je nutné splnit tzv. podmínky protočení. V praxi to znamená, že hodnotu bonusu musíte několikrát prosázet na tiketech s předem daným minimálním kurzem. Přesné a aktuální podmínky vždy najdete přímo u daného bonusu ve svém herním profilu.

4. Jak funguje přihlášení (Web i Aplikace)

Máte hotovo? Samotné Tipsport přihlášení je už hračka. Tlačítko k loginu najdete vždy v pravém horním rohu obrazovky.

Co dělat, když se přihlášení nedaří:

  • Zapomenuté heslo: Klikněte na odkaz „Zapomněli jste heslo?“ pod formulářem. Instrukce dorazí na váš e-mail.
    • Biometrie: V mobilní aplikaci Tipsport doporučujeme zapnout přihlašování přes Face ID / otisk prstu. Je to bezpečnější a rychlejší.
    • Zablokovaný účet: K blokaci dochází z bezpečnostních důvodů po třech chybných zadáních hesla. V takovém případě kontaktujte zákaznickou podporu.
    • VPN služby: Pokud používáte VPN (např. pracovní), před přihlášením ji vypněte. Tipsport blokuje zahraniční IP adresy kvůli geolokační legislativě.

5. Vklady a výběry výher z účtu

Po úspěšném loginu pravděpodobně provedete svůj první vklad. Tipsport nabízí širokou škálu platebních metod.

Možnosti dotace konta:

  • Platební karta: Převod je okamžitý a bez poplatků.
  • Bankovní převod: Trvá obvykle do druhého pracovního dne.
  • Elektronické peněženky: Skrill, PayPal (okamžitě).
  • Paysafecard: Okamžitý převod, ale počítejte s poplatkem, který si tato metoda účtuje.

Jak rychle Tipsport vyplácí výhry?

  • Výběr na platební kartu dorazí obvykle do hodiny.
  • Převod na bankovní účet bývá k dispozici následující pracovní den dopoledne.
  • Osobní výběr na pobočce je možný ihned do určitého denního limitu, je ale nutné si jej předem zadat v systému.
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