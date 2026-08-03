Tipsport bonus za registraci je 1000 Kč zdarma. Jsou nějaké podmínky?
Jednička na českém trhu má vstupní nabídku pro nové sázkaře velmi přehlednou. Stačí se jen zaregistrovat, dokončit celý proces ověřením totožnosti, platební metody a nastavením limitů.
Ihned po těchto krocích, které vám nezaberou více než pár minut vašeho času, dostanete na svůj herní účet 500 Netů. To jsou jakési virtuální body, za které si lze vsadit a následná výhra už je v korunách. Sázet lze na předzápasové i live sázky.
Druhou částí bonusu je 500 free spinů do casina Vegas, jedno zatočení má hodnotu 1 Kč. Dohromady tedy jde o solidí odměnu 1000 Kč.
|Bonus za registraci u Tipsportu
|Hodnota
|Co udělat
|500 Netů + 500 free spinů
|dokončení registrace a ověření
Získat Tipsport bonus 50 000 Kč už je o něco složitější
Druhým bonusem je 100% bonus podle výše vašeho prvního vkladu, maximálně však 50000 Kč. Uvolňuje se postupně podle toho, jak sázíte – po prosázení 10 % z požadované částky dostanete 10 % hodnoty bonusu. V tomto případě ne v Netech, ale už přímo v korunách.
Je však nutné plnit i podmínku minimálních kurzů a stanoveny jsou i denní limity.Všechny podmínky vám dobře vysvětlí následující tabulka:
|Bonus za vklad u Tipsportu
|Vklad
|Min. kurz
|Kolik prosázet
|Denní limit
|pod 1000 Kč
|1,50
|5× vklad + bonus
|500 Kč
|1001 – 5000 Kč
|2,00
|7× vklad + bonus
|2 500 Kč
|5001 – 50 000 Kč
|4,00
|8× vklad + bonus
|25 000 Kč
Kolik vám zbývá aktuálně prosázet se dozvíte po přihlášení ke svému Tipsportu účtu, konkrétně v sekci Bonusy–Vstupní bonus. Pamatujte, že máte na splnění podmínek celkem 12 měsíců a nepočítají se sázky s využitím Cashoutu.
Konkrétní příklad:
Vložili jste si na účet 3 000 Kč některou z dostupných platebních metod. Máte nárok na bonus ve stejné výši, tedy 3 000 Kč. Co udělat, abyste jej získali?
- je potřeba prosázet 24 000 Kč (7× 3000 + 3000)
- tikety musí mít minimální kurz 2,00
- vždy pro prosázení 2 400 Kč (10 %) dostanete 300 Kč (10 %)
- denní limit pro sázky je 2 500 Kč
Je třeba vyplnit Tipsport akční kód / promo kód?
Při registraci je ve formuláři možnost vyplnit kolonku „Mám akční kód“. Není to ale potřeba, nárok na bonusy zmíněné v tomto článku máte i bez jakékoliv promo kódu.