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Tipsport bonus za registraci 2026: Jak získat 1000 Kč a další odměny

Kamil Jurek
  7:00

Tipsport - bonus 1 000 Kč jen za registraci | foto: iDNES.cz

Sázková kancelář Tipsport disponuje velmi štědrými vstupními bonusy. Jen za registraci si přijdete na celkem 1 000 Kč, k prvnímu vkladu a následnému sázení můžete dostat až 50 000 Kč. Přečtěte si jak je získat a na co je využijete.

Tipsport bonus za registraci je 1000 Kč zdarma. Jsou nějaké podmínky?

Jednička na českém trhu má vstupní nabídku pro nové sázkaře velmi přehlednou. Stačí se jen zaregistrovat, dokončit celý proces ověřením totožnosti, platební metody a nastavením limitů.

Ihned po těchto krocích, které vám nezaberou více než pár minut vašeho času, dostanete na svůj herní účet 500 Netů. To jsou jakési virtuální body, za které si lze vsadit a následná výhra už je v korunách. Sázet lze na předzápasové i live sázky.

Druhou částí bonusu je 500 free spinů do casina Vegas, jedno zatočení má hodnotu 1 Kč. Dohromady tedy jde o solidí odměnu 1000 Kč.

Bonus za registraci u Tipsportu
HodnotaCo udělat
500 Netů + 500 free spinůdokončení registrace a ověření

Získat Tipsport bonus 50 000 Kč už je o něco složitější

Druhým bonusem je 100% bonus podle výše vašeho prvního vkladu, maximálně však 50000 Kč. Uvolňuje se postupně podle toho, jak sázíte – po prosázení 10 % z požadované částky dostanete 10 % hodnoty bonusu. V tomto případě ne v Netech, ale už přímo v korunách.

Je však nutné plnit i podmínku minimálních kurzů a stanoveny jsou i denní limity.Všechny podmínky vám dobře vysvětlí následující tabulka:

Bonus za vklad u Tipsportu
VkladMin. kurzKolik prosázetDenní limit
pod 1000 Kč1,505× vklad + bonus500 Kč
1001 – 5000 Kč2,007× vklad + bonus2 500 Kč
5001 – 50 000 Kč4,008× vklad + bonus25 000 Kč

Kolik vám zbývá aktuálně prosázet se dozvíte po přihlášení ke svému Tipsportu účtu, konkrétně v sekci Bonusy–Vstupní bonus. Pamatujte, že máte na splnění podmínek celkem 12 měsíců a nepočítají se sázky s využitím Cashoutu.

Konkrétní příklad:
Vložili jste si na účet 3 000 Kč některou z dostupných platebních metod. Máte nárok na bonus ve stejné výši, tedy 3 000 Kč. Co udělat, abyste jej získali?

  • je potřeba prosázet 24 000 Kč (7× 3000 + 3000)
  • tikety musí mít minimální kurz 2,00
  • vždy pro prosázení 2 400 Kč (10 %) dostanete 300 Kč (10 %)
  • denní limit pro sázky je 2 500 Kč

Je třeba vyplnit Tipsport akční kód / promo kód?

Při registraci je ve formuláři možnost vyplnit kolonku „Mám akční kód“. Není to ale potřeba, nárok na bonusy zmíněné v tomto článku máte i bez jakékoliv promo kódu.

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