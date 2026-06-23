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Synot Tip registrace 2026: Krok za krokem, ověření Bank ID a bonusy

Kristýna Polášková
  14:00
Sázkaři sledují průběh basketbalového turnaje

Sázkaři sledují průběh basketbalového turnaje | foto: AP

Synot Tip registrace je možná snadno z pohodlí domova: proces vyřídíte online včetně ověření přes Bank ID, případně můžete využít i síť kamenných poboček a terminálů. Založení účtu zabere jen několik minut. Návod shrnuje jednotlivé kroky, podmínky uvítacích bonusů a nejčastější problémy při registraci.

Synot Tip registrace krok za krokem

Registrace probíhá jako jeden kompletní proces; po jeho dokončení máte plnohodnotný účet. Připravte si e-mail, mobil a přístup do internetového bankovnictví.

  • Výběr metody a vyplnění formuláře: Na webu klikněte na tlačítko „ZAREGISTRUJTE SE!“. Nejrychlejší a nejpohodlnější cestou je registrace přes bankovní identitu, která většinu údajů vyplní za vás, případně můžete registrační formulář vyplnit ručně.
  • Ověření totožnosti přes Bank ID: Synot Tip podporuje ověření přes Bank ID (Česká spořitelna, Air Bank, KB, ČSOB, Moneta a další). Banka předá pouze zákonem vyžadované údaje. Ověření lze případně provést i fyzicky na pobočce.
  • Nastavení herních limitů: Nastavte si sebeomezující opatření zvlášť pro kurzové sázení a casino (například maximální výši proher, sázek nebo čas přihlášení), nebo je u každé položky odmítněte. Vyžaduje to zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.
  • Ověření platební metody a první vklad: Přidejte platební metodu vedenou na vaše jméno a proveďte první ověřovací vklad. Jakmile jsou všechny tyto kroky splněny, váš účet je plně aktivní.

Co Synot Tip nabízí a v čem má specifika

Synot Tip představuje komplexní platformu pro sázkaře i hráče, která kombinuje online prostředí s fyzickou přítomností v ČR.

  • Funkce: Věrnostní program (sázení za Benefit body bez rizika ztráty reálných peněz z bankovního účtu), rozsáhlé přenosy Synot Tip Live stream (NHL, NBA, fotbal) a mobilní aplikace pro iOS i Android.
  • Unikátní pokerová herna: Jako jedna z mála licencovaných společností v ČR nabízí Synot Tip plnohodnotný online poker.
  • Fyzické pobočky: Na rozdíl od čistě digitálních konkurentů má Synot Tip rozsáhlou síť poboček a terminálů, které lze využít k ověření totožnosti i k transakcím.

Bonusy a jejich podmínky

S dokončenou registrací se pojí uvítací balíček, rozdělený pro všechny typy hráčů. Zde je přehled nabídek pro nové hráče; před využitím si vždy podrobně prostudujte podmínky.

  • Odměna za dokončení registrace: Získáte ji za dokončení kompletní registrace, a to bez jakýchkoliv dalších podmínek. Odměna se připisuje čistě za plné ověření účtu.
  • Sázka bez rizika pro nově registrované hráče: Po dokončení kompletní registrace vložte a následně vsaďte do stanoveného počtu dnů částku s určeným minimálním kurzem. Po splnění se vám připíše bonus jako záchranná síť.
  • Volná zatočení pro nové hráče: Online casino Synot Tip přináší jedinečnou možnost, jak získat balíček volných zatočení úplně zdarma v závislosti na vašem vkladu.
  • Sázkový vstupní bonus: Získáte procentuální bonus po dokončení úplné registrace ve výši svého prvního vkladu, a to až do stanovené maximální výše.
  • Casino vstupní bonus: Pojďte si pro vstupní bonus do online casina. Tento bonus platí pouze pro nové hráče a odvíjí se od úvodního vkladu.
  • Vstupní poker bonus: Vstupní bonus v online pokeru získává hráč automaticky ze svého prvního vkladu po úplné registraci, a to do maximální výše dané akcí.

Konkrétní výše bonusů i podmínky protočení se mohou v čase měnit, proto si jejich aktuální podobu vždy ověřte přímo na stránkách Synot Tipu.

Přihlášení a řešení problémů

Do účtu se standardně přihlásíte přihlašovacím jménem a heslem. V mobilní aplikaci lze využívat rychlé přihlášení. Pokud narazíte na problémy, jde nejčastěji o toto:

  • Zapomenuté heslo: Použijte odkaz pro obnovu hesla u přihlašovacího formuláře a postupujte podle instrukcí v e-mailu.
  • Nemožnost vkladu nebo výběru: Ujistěte se, že vámi zvolená platební metoda (karta nebo bankovní účet) je vedena na vaše jméno. Cizí nebo firemní účty systém z bezpečnostních důvodů zamítne.
  • Bank ID hlásí chybu: Jméno vedené u banky musí přesně, a to včetně diakritiky, odpovídat údajům zadaným u Synot Tipu. Při neshodě kontaktujte zákaznickou podporu.
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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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