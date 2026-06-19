Přehled platebních metod u českých sázkových kanceláří
Způsobů, jak lze vložit či vybrat peníze, je hned několik a vybere si z nich naprosto každý. Všechny společnosti nabízí možnosti využít platební kartu nebo klasický bankovní převod, existují ale i varianty pro ty, kteří třeba nemají bankovní účet.
Pro rychlý přehled se podívejte do naší tabulky:
|Společnost
|Vklad
|Výběr
|Tipsport
|platební karta
bankovní převod
elektronické peněženky
SMS platba
pobočka
|platební karta
bankovní převod
elektronické peněženky
pobočka
|Fortuna
|platební karta
bankovní převod
PayPal
pobočka
|platební karta
bankovní převod
PayPal
pobočka
|Betano
|platební karta
bankovní převod
elektronické peněženky
|platební karta
bankovní převod
elektronické peněženky
|Chance
|platební karta
bankovní převod
elektronické peněženky
SMS platba
pobočka
|platební karta
bankovní převod
elektronické peněženky
pobočka
|Synot Tip
|platební karta
bankovní převod
elektronické peněženky
pobočka
|platební karta
bankovní převod
elektronické peněženky
|Allwyn (Sazkabet)
|platební karta
bankovní převod
pobočka
|bankovní převod
pobočka
Tipsport Platební metody pro vklad a výběr: lze i SMS přes M-platbu
Nejvíce platebních metod pro vklad nabízí jednička na trhu, sázková kancelář Tipsport. Kromě platební karty a bankovního účtu totiž nabízí i několik dalších online možností, jako jsou elektronické peněženky. Na výběr je jich celkem pět.
Jako jedna z mála sázkovek u nás nabízí také možnost nabít si konto pomocí SMS platby. Vzhledem k vysokému poplatku a podpoře pouze jednoho operátora (Vodafone) se však tato varianta příliš nevyplatí.
Poslední možností je navštívit klasickou kamennou pobočku, kterých už však po Česku rychle ubývá.
- Vklady: platební karta, bankovní převod, Skrill, PayPal, Pluso, Aircash, Paysafecard, SMS platby, pobočka
- Výběry: platební karta, bankovní účet, Skrill, Pluso, Aircash, Paysafecard, pobočka
Fortuna Platební metody pro vklad a výběr: z peněženek pouze PayPal
U stabilní dvojky na trhu, společnosti Fortuna, je nabídka platebních metod skromnější. Stále jsou však dostupné ty nejpoužívanější, dostupné jsou i Apple Pay a Google Pay.
Využít lze i dobití Fortuna kupóny, které jsou dostání v některých trafikách, patrně nejznámější elektronickou peněženku, a také lze osobně navštívit pobočku.
- Vklady: platební karta, bankovní převod, Fortuna kupón, PayPal, pobočka
- Výběry: platební karta, bankovní účet, PayPal, pobočka
Betano Platební metody: pro vklad i výběr lze použít i Neteller
Nabídka platebních metod je u Betana velmi podobná jako u ostatních společností. Unikátní je pouze v tom, že nabízí pro vklad i výběr elektronickou peněženku Neteller, k dispozici jsou ale i mnohé další.
Betano je původně zahraniční společnost a nemá u nás pobočky, díky partnerství se Sazkou lze ale využít pro vklad na účet právě její terminály, kterých je po Česku spousta. V možnostech je vše trochu ukryto pod „Betano.Cash“, pro výběr už ale tato varianta dostupná není.
- Vklady: platební karta, bankovní převod, PayPal, Aircash, Skrill, Neteller, Paysafecard, Betano.Cash (terminály Sazky)
- Výběry: platební karta, bankovní účet, PayPal, Aircash, Skrill, Neteller, Paysafecard
Chance Platební metody: vložíte a vyberete jako u Tipsportu
O sázkové kanceláři Chance platí ve všech případech totéž co u Tipsportu, patří totiž do jednoho společného holdingu. Totožná je proto nejen kurzová nabídka a kromě barvy i vzhled, ale také platební metody.
K dispozici jsou tak i SMS platby a pobočky, které má Chance vlastní, je jich ale podstatně méně než u většího „modrého“ majitele.
- Vklady: platební karta, bankovní převod, Skrill, PayPal, Pluso, Aircash, Paysafecard, SMS platby, pobočka
- Výběry: platební karta, bankovní účet, Skrill, Pluso, Aircash, Paysafecard, pobočka
Synot Tip Platební metody: další možnost SMS vkladu
Kurzová nabídka Synot Tipu možná není tak široká jako u největších konkurentů, platebních metod je ale k dispozici opravdu dostatek. Kromě karty a převodu musíme zmínit hlavně dvě další.
První z nich je NeteraPay, což je u nás poměrně unikátní – přes tohoto prostředníka totiž také můžete dobíjet své konto prostřednictvím SMS zprávy.
Tou druhou je Synot Tip cash, což je stejně jako v případě Betana možnost vkladu peněz přes terminály Sazky. Výběr už ale touto poslední zmíněnou metodou možný není.
- Vklady: platební karta, bankovní převod, Aircash, NeteraPay (přes SMS), Synot Tip cash (terminály Sazky)
- Výběry: platební karta, bankovní účet, Aircash, NeteraPay
Allwyn (Sazkabet) Platební metody: na kartu nelze provést výběr
V našem přehledu nesmíme zapomenout ani na společnost Allwyn, jejíž sázková kancelář stále působí na trhu jako Sazkabet. Možností pro vklad sice není mnoho, na druhou stranu nechybí ty nejpoužívanější.
Pro výběr se musíte spokojit buď s bankovním převodem, nebo osobní návštěvou prodejního místa, překvapivě zde totiž jako u jediné společnosti nefunguje výběr na platební kartu.
- Vklady: platební karta, bankovní převod, PayPal, prodejní místa (pobočky)
- Výběry: bankovní účet, prodejní místa (pobočky)