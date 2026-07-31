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Soutěž k Oktagonu 92 od Tipsportu: hraje se o 1 000 000 Netů

Kamil Jurek
  12:54

Oktagon 92 - soutěž u Tipsportu o 1 milion Netů | foto: iDNES.cz

Nabitý galavečer MMA Oktagon 92 je tady a Tipsport si při této příležitosti připravil atraktivní tipovací soutěž. Rozdá se v ní 1 000 000 Netů a zapojit se může každý. Navíc lze všechny zápasy sledovat v přímém přenosu.

Oktagon 92 soutěž: natipujte zápasy a hrajte o 1 milion

Sázková kancelář Tipsport si k Oktagonu 92 připravila nejen množství kurzů a přímé přenosy, ale také velmi zajímavou tipovací soutěž. Pravidla jsou velmi jednoduchá, potřebujete mít pouze založený účet.

Pak už si jen na webu Tipsportu najdete v menu SOUTĚŽE a vyberete Oktagon 92. Otevře se vám soutěžní stránka s přehledem zápasů:

  • klikněte na toho bojovníka, který podle vás zvítězí
  • za každý úspěšný tip máte bod
  • k dispozici je jeden žolík, správný tip se žolíkem získává dva body

Celkem je na programu 10 zápasů. Všichni, kterým se podaří získat alespoň 8 bodů, obdrží podíl z banku ve výši 950 000 Netů. Přesná výše odměn tedy zatím není známá. Své tipy můžete upravovat až do začátku prvního zápasu.

Zbývajících 50 000 Netů půjde mezi tipéry, kteří uhodnou všechny vítěze i se žolíkem, a budou tak mít na kontě plných jedenáct bodů. I zde každý dostane podíl z celkového banku.

Hrát lze i u Chance, která nabízí stejné soutěže jako Tipsport. Účet si u této společnosti založíte po kliknutí zde.

Přečtěte si o Oktagonu 92:

Oktagon 92 živě: přímé přenosy online na TV Tipsport

Tipsport se pyšní širokou nabídkou sportovních přímých přenosů, platí to i o Oktagonu 92 na Štvanici. Na všechny zápasy si tedy můžete nejen vsadit, ale také je sledovat díky dostupným live streamům. Platí to samozřejmě i o dvou titulových duelech, které budou vyvrcholením celé akce.

Jde o jedinou sázkovou společnost na českém trhu, která přenosy z Oktagonu nabízí. Alternativně si lze zaplatit oficiální PPV (pay-per-view) nebo naladit kanál Premier Sport 3. Ten má v nabídce například Telly zde.

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Soutěž k Oktagonu 92 od Tipsportu: hraje se o 1 000 000 Netů

Oktagon 92 - soutěž u Tipsportu o 1 milion Netů

Nabitý galavečer MMA Oktagon 92 je tady a Tipsport si při této příležitosti připravil atraktivní tipovací soutěž. Rozdá se v ní 1 000 000 Netů a zapojit se může každý. Navíc lze všechny zápasy...

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