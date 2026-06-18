Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Jak se registrovat u sázkové kanceláře: Návod a vstupní bonusy

Kristýna Polášková
  23:15
Proces, jak se registrovat u sázkové kanceláře, dnes probíhá kompletně online. Založení účtu, ověření totožnosti přes Bank ID i výběr vstupního bonusu zvládnete z mobilu zpravidla během několika minut. Následující návod shrnuje jednotlivé kroky i podmínky, které je nutné splnit.

Sázení online je snadné, pokud máte vytvořený účet. Poradíme, jak na to. | foto: Profimedia.cz

Krok za krokem: Jak se registrovat u sázkové kanceláře online

Drtivá většina sázkařů si dnes zakládá konto jednoduše přes mobilní telefon. Ať už si stáhnete aplikaci, nebo otevřete mobilní prohlížeč, systém vás celým procesem intuitivně navede.

Nejlepší kancelářeBonus
SynotTipBonus 1000,- zdarma ke vkladu + bonus 500 Kč „Sázka bez rizika“VSAĎ TEĎ
FortunaBonus 500 Kč za registraci + až 1 000 Kč za vkladVSAĎ TEĎ
KingsbetFree bet 300 Kč + bonus ke vkladu až 3 000 KčVSAĎ TEĎ
MerkurXtipBonus 500 Kč freebet za vklad + 100 Kč s kódem BET100VSAĎ TEĎ

1. Výběr licencované sázkové kanceláře a vyplnění formuláře

Jakmile na webu operátora kliknete na tlačítko pro registraci, vyskočí na vás klasický formulář. Tam jednoduše zadáte své jméno, datum narození, e-mailovou adresu a telefonní číslo.

2. Ověření totožnosti přes Bank ID

Ověření totožnosti je povinné. Většina uživatelů využívá bankovní identitu (Bank ID), která nahrazuje dřívější fotografování dokladů.

Postup probíhá takto:

  • Přihlásíte se do svého internetového bankovnictví.
  • Banka sázkové kanceláři potvrdí vaši totožnost a to, že je vám nejméně 18 let.
  • Předávají se pouze identifikační údaje. Sázková kancelář nezískává přístup k zůstatku na účtu ani k historii transakcí.

3. Propojení a ověření platební karty nebo účtu

Pro vklad i pozdější výběr výher je nutné spárovat bankovní účet nebo platební kartu s herním profilem. Platební metoda musí být vedena na jméno majitele účtu. K ověření obvykle slouží kontrolní vklad v hodnotě několika korun, který se následně připíše zpět na konto.

4. Nastavení herních limitů pro zodpovědné hraní

Jako poslední se vám zobrazí tabulka s herními limity. Můžete si tu zastropovat, kolik maximálně chcete za den či měsíc vsadit, případně kolik můžete prohrát. Ačkoliv jde tuhle možnost jedním kliknutím přeskočit, z pohledu zodpovědného hraní ji určitě doporučujeme využít jako skvělou pojistku.

Bezpečnost a výhody legálních sázkových kanceláří v ČR

Náš trh s hazardem podléhá poměrně přísným pravidlům. Zákon jasně říká, že u nás smí fungovat výhradně společnosti s platnou licencí. Proč se nelegálním zahraničním webům raději vyhnout obloukem?

Sázení u licencovaných operátorů přináší zásadní garance:

  • Provozovatel podléhá dohledu ministerstva a musí splnit finanční i technické požadavky dané zákonem, včetně pravidel pro vedení herních účtů hráčů.
  • Reklamace a spory se řídí českým právem a vyřizuje je lokální zákaznická podpora.
  • Osobní a platební údaje chrání GDPR a předpisy proti praní špinavých peněz (AML).

Vstupní bonusy a jejich podmínky

Vstupní nabídky patří k častým motivacím pro založení účtu. Před jejich využitím je vhodné prostudovat podmínky, zejména požadavky na protočení.

    • Bonus za dokončení registrace

Bonus za dokončení registrace získáte bez vkladu, jen za úspěšné ověření. Připsané kredity většinou nelze hned vybrat, výhry z tiketů uzavřených za tyto kredity už ale reálné jsou.

  • Vstupní bonus k prvnímu vkladu

Výše bonusu se odvíjí od částky prvního vkladu, často jde o navýšení o 100 % (např. při vkladu 1 000 Kč hrajete o dalších 1 000 Kč navíc). S tímto typem bonusu se obvykle pojí sázecí požadavky:

  • Bonus se nepřipisuje přímo jako hotovost.
  • Jeho hodnotu je nutné několikrát prosázet na tiketech se stanoveným minimálním kurzem.
  • Reálné prostředky se odemknou k výběru až po splnění těchto podmínek.

Nejčastější důvody zamítnutí registrace

Pokud systém registraci nedokončí, jde nejčastěji o jednu z následujících situací:

  • Nejčastější je záznam v Rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách, který spravuje ministerstvo financí. Zákon neumožní zřízení účtu mimo jiné lidem pobírajícím dávky pomoci v hmotné nouzi, osobám v insolvenci, lidem se soudně či správně uloženým zákazem a těm, kdo o vyloučení požádali sami.
  • Druhým důvodem bývají neaktuální údaje v bance. Změnilo se po svatbě nebo stěhování příjmení či adresa a banka má staré údaje? Ověření přes Bank ID se pak neshoduje s osobními údaji a je potřeba nejdřív aktualizovat bankovní profil.
  • Třetí možností je duplicitní konto. U jednoho provozovatele smíte mít jediný profil, takže když systém hlásí obsazený e-mail, je lepší kontaktovat podporu a obnovit heslo než zakládat nový účet.
Vstoupit do diskuse

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

SynotTip

Bonus
1 000 Kč
Vsadit s bonusem

Fortuna

Vsadit s bonusem

Fortuna

Vsadit s bonusem

Fortuna

Vsadit s bonusem
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Nejčtenější

6. den MS ve fotbale 2026: Francie jde proti Senegalu, Argentinu čeká Alžírsko

Argentinští fotbalisté během tréninku na mistrovství světa

Do mistrovství světa vstoupí další dva favorité na celkový triumf. Francie zahájí turnaj soubojem se Senegalem, úřadující mistři světa z Argentiny se představí proti Alžírsku. Na programu jsou také...

8. den MS ve fotbale 2026: Česko hraje o naději na postup, Mexiko o první místo

Tomáš Souček slaví gól do jihokorejské brány, ten ale kvůli ofsajdu nakonec...

Na fotbalovém mistrovství světa startují zápasy druhého kola. Český tým se po porážce s Jižní Koreou utká ve skupině A s Jihoafrickou republikou. Ve skupině B se střetnou Švýcarsko s Bosnou a...

5. den MS ve fotbale 2026: Španělsko si zahraje s outsiderem, Belgie vyzve Egypt

Španělští fotbalisté po vítězném přípravném zápase

Do dalšího hracího dne mistrovství světa ve fotbale vstoupí úřadující mistři Evropy ze Španělska, kteří zahájí své působení na turnaji proti debutujícím Kapverdám. Na programu jsou také souboje...

7. den MS ve fotbale 2026: Anglie vyzve Chorvatsko, Portugalsko jde na DR Kongo

Kouč fotbalistů Anglie Thomas Tuchel hovoří na tréninku ke svým svěřencům.

Na mistrovství světa vstoupí do turnaje další dva favorité. Anglii ve skupině L čeká atraktivní souboj s Chorvatskem, Portugalsko se ve skupině K utká s Demokratickou republikou Kongo. Program...

Jak na LIVE sázení: Jaké jsou strategie, tipy a systém?

online sportovní sázky sázení

Live neboli živé sázky jsou velmi oblíbenou sázkařskou disciplínou, kterou už v dnešní době nabízí všechny sázkové kanceláře s českou licencí. O co přesně jde? To si vysvětlíme v následujícím článku.

19. června 2026

Jak se registrovat u sázkové kanceláře: Návod a vstupní bonusy

online sportovní sázky sázení

Proces, jak se registrovat u sázkové kanceláře, dnes probíhá kompletně online. Založení účtu, ověření totožnosti přes Bank ID i výběr vstupního bonusu zvládnete z mobilu zpravidla během několika...

18. června 2026  23:15

Kolem Švýcarska 2026: program, etapy, favorité a kde sledovat živě

Tadej Pogačar slaví triumf v první etapě Kolem Romandie.

Kolem Švýcarska, je posledním velkým etapovým závodem před Tour de France. Jede se od 17. do 21. června 2026 a přináší dvě výrazné novinky: poprvé v historii startuje mimo Švýcarsko, v italském...

18. června 2026  22:06

MotoGP Brno 2026 v TV: kde sledovat závody živě, jede i Filip Salač

Závodníci ve sprintu MotoGP.

Devátou zastávkou závodů mistrovství světa silničních motocyklů je Brno, jede se Velká cena České republiky. Kdy se koná a kde sledovat všechny kategorie živě?

18. června 2026  12:55

WTA Berlín 2026: program, Češky a kde sledovat tenis živě

Linda Nosková hraje forhend v semifinále turnaje v Bad Homburgu.

Tenisový turnaj žen v Berlíně slouží jako další z přípravných podniků pro Wimbledon. Hraje se od 15. do 21. června 2026 a na travnatém povrchu uvidíme v akci i čtyři české tenistky. V našem přehledu...

18. června 2026  12:15

Mexiko – Jižní Korea v TV: Kde sledovat zápas na MS 2026 živě

Mexický útočník Raúl Jiménez se raduje ze svého gólu v úvodním zápase MS 2026.

Program základní skupiny A na mistrovství světa ve fotbale 2026 pokračuje druhým kolem. Mexiko se na domácí půdě v Guadalajaře střetne s výběrem Jižní Koreje. Přečtěte si, kde sledovat přímý přenos...

18. června 2026  11:15

Slovak Darts Open 2026: program, výsledky, hráči a vstupenky

Karel Sedláček odhazuje šipku v prvním kole mistrovství světa.

Šipkařská série turnajů PDC European Tour míří poprvé na Slovensko, od 19. do 21. června 2026 se hraje v Bratislavě. Přečtěte si, kde turnaj sledovat, kdo si zahraje a jak je to se vstupenkami.

18. června 2026  11:05

Česko - JAR v TV: Kde sledovat druhý zápas fotbalistů na MS 2026 živě

Ladislav Krejčí slaví gól během zápasu mistrovství světa proti Jižní Koreji

Česká fotbalová reprezentace se ve svém druhém vystoupení v základní skupině A utká s Jihoafrickou republikou. Oba týmy v úvodních zápasech šampionátu nezískaly ani bod a potřebují zvýšit svojí šanci...

18. června 2026  9:02

Kanada – Katar v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Kanadský útočník Cyle Larin prolomil domácí smůlu v zakončení a vyrovnává...

Ve druhém kole skupiny B se utkají Kanada a Katar. Kdo je favorit, jaké jsou kurzy a kde utkání sledovat živě?

18. června 2026

Švýcarsko – Bosna v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Radost švýcarských fotbalistů po proměňené penaltě Breela Embola.

Skupina B na fotbalovém mistrovství světa pokračuje duelem mezi Švýcarskem a Bosnou a Hercegovinou. V našem přehledu najdete informace o přímém přenosu, sázkové kurzy a pravděpodobné sestavy.

18. června 2026  7:58

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

8. den MS ve fotbale 2026: Česko hraje o naději na postup, Mexiko o první místo

Tomáš Souček slaví gól do jihokorejské brány, ten ale kvůli ofsajdu nakonec...

Na fotbalovém mistrovství světa startují zápasy druhého kola. Český tým se po porážce s Jižní Koreou utká ve skupině A s Jihoafrickou republikou. Ve skupině B se střetnou Švýcarsko s Bosnou a...

18. června 2026  7:45

ATP Halle 2026: program, Češi a kde sledovat tenisový turnaj živě

Alexander Zverev dobíhá míček v osmifinálovém zápase Wimbledonu.

V německém Halle se uskuteční další ročník tenisového turnaje mužů. Podnik kategorie ATP 500 se hraje od 15. do 21. června 2026. V přehledu najdete program, nasazené hráče a informace o možnostech...

17. června 2026  12:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×