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Jak se registrovat u Fortuny: Návod krok za krokem, Bank ID a bonusy

Kristýna Polášková
  18:45
Registrace u Fortuny probíhá kompletně online a zabere jen pár minut. Tento návod popisuje, jak si účet u Fortuny založit přes mobil i počítač, jak proběhne ověření totožnosti přes Bank ID a jaké vstupní bonusy vás při registraci čekají, včetně jejich podmínek.
Mural Fortuny na pražském Smíchově

Mural Fortuny na pražském Smíchově | foto: DRAWetc.

Co účet u Fortuny nabízí

Jeden účet dává v rámci jednoho přihlášení přístup ke kurzovému sázení, online casinu (Fortuna Vegas), pokerové herně i loteriím. K dispozici je mobilní aplikace pro iOS i Android s live sázkami a živé přenosy vybraných utkání přes Fortuna TV.

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Fortuna registrace krok za krokem

Většina uživatelů si účet zakládá přes mobil, postup je ale stejný i v prohlížeči. Registrace dnes probíhá jako jeden kompletní proces – jeho součástí je nastavení limitů, ověření totožnosti i přiřazení platební metody, takže po dokončení máte rovnou plnohodnotný účet.

  1. Úvodní formulář: na webu nebo v aplikaci Fortuny klikněte na tlačítko Registrace a vyplňte osobní údaje: jméno a příjmení, uživatelské jméno a heslo, telefon a e-mail, občanství a rodné číslo. Zde také zvolíte vstupní bonus (promo kód není potřeba).
  2. Sebeomezující limity: ještě v úvodním formuláři nastavíte herní limity, nebo je odmítnete.
  3. Ověření e-mailu a telefonu: klikněte na ověřovací odkaz v e-mailu a opište kód z SMS; bez toho se do účtu nepřihlásíte.
  4. Ověření totožnosti: prokažte totožnost přes Bank ID, nebo na pobočce (podrobnosti níže).
  5. Platební metoda a první vklad: propojte bankovní účet nebo kartu vedenou na vaše jméno a proveďte první vklad (např. bankovním převodem, kartou nebo přes PayPal).

Po dokončení všech kroků je účet plně ověřený a připravený k sázení i k výběru výher.

Ověření totožnosti

Ověření totožnosti je povinnou součástí registrace. Provést ho lze dvěma způsoby:

Ověření totožnosti
Metoda ověřeníRychlostCo potřebujeteKde to vyřídíte
Bankovní identita (Bank ID)do 2 minutpřihlášení do internetového bankovnictvímobil nebo PC
Pobočka Fortuny5–10 minutobčanský průkaz, heslo a telefonní číslofyzická pobočka

Ověření přes Bank ID

Nejrychlejší je ověření přes bankovní identitu, bez focení nebo skenování dokladů. Banka Fortuně potvrdí vaši totožnost a plnoletost; předávají se přitom pouze identifikační údaje, nikoli zůstatek na účtu ani historie transakcí. Bank ID podporuje většina velkých českých bank – aktuální seznam najdete přímo u Fortuny nebo na webu Bank ID. Při ověření přes Bank ID se zároveň přidá první platební metoda, tedy účet, ze kterého ověření proběhlo.

Ověření na pobočce

Bez Bank ID lze totožnost ověřit na pobočce Fortuny. Předložíte občanský průkaz, nahlásíte telefonní číslo a zadáte několik znaků z hesla ke svému účtu, proto si ho připravte předem.

Fortuna registrace: Herní limity

Nastavení sebeomezujících opatření vyžaduje zákon č. 186/2016 Sb. o hazardních hrách, jehož dodržování dozoruje Ministerstvo financí ČR. Jde o nástroj odpovědného hraní.

U každé položky (například maximální výše sázek za den, měsíční strop prohry nebo počet přihlášení) máte dvě možnosti:

  • Nastavit vlastní limity: vhodné pro rekreační sázkaře, kteří chtějí mít výdaje pod kontrolou.
  • Odmítnout nastavení: limity lze odmítnout, je ale nutné u každé položky ručně zaškrtnout políčko „Nenastavovat“.

Vstupní bonusy a jejich podmínky

Fortuna nabízí nováčkům vstupní bonusy. Před jejich využitím je vhodné prostudovat podmínky, zejména požadavky na protočení.

  • Bonus za dokončení registrace (bez vkladu): po dokončení registrace připíše Fortuna registrační bonus ve formě věrnostních bodů, které lze podat na tiket. Případná výhra v korunách je reálná a lze ji vybrat.
  • Free spiny za registraci: uplatní se v online casinu; výhry z nich se připisují do reálného zůstatku.
  • Vkladový bonus: jeho výše se odvíjí od prvního vkladu a pojí se s podmínkami protočení (rollover). Bonus je nutné několikrát prosázet na tiketech s daným minimálním kurzem, než se uvolní k výběru, obvykle postupně po částech.

Vybraný bonus je obvykle nutné potvrdit v nastavení účtu a první vklad sladit s jeho podmínkami; průběh plnění lze sledovat v sekci Bonusy. Konkrétní výše bonusů i podmínky protočení se v čase mění, proto je ověřte v aktuálních podmínkách akce.

Řešení problémů při Fortuna registraci

Pokud registrace neproběhne hladce, jde nejčastěji o jednu z těchto situací:

  • Nefunguje Bank ID: banky mívají noční odstávky; zkuste ověření s odstupem několika minut zopakovat.
  • Nepřišla SMS: ověřte správnost telefonního čísla, případně restartujte telefon.
  • Problém s první platbou: účet nebo karta musí být vedené na vaše jméno; cizí ani firemní kartu bezpečnostní systém nepřijme.
  • Zákaznická podpora: pokud ostatní možnosti selžou, využijte live chat, e-mail nebo telefonní linku.
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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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