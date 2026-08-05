Co je Polymarket a jak funguje?
Platformu Polymarket založil v roce 2020 v New Yorku Shayne Coplan. Z právních a daňových důvodů je však firma registrovaná v Panamě.
Na rozdíl od běžných sázkových kanceláří nefunguje Polymarket tak, že by bookmaker vypsal kurz a hráči sázejí své peníze proti němu. Funguje jako burza, kde uživatelé obchodují s podíly přímo mezi sebou.
Sázet lze na široké spektrum událostí: na sportovní zápasy, ekonomické ukazatele, počasí, politické volby nebo dokonce na vojenské konflikty.
- Sázení v kryptoměně: Nepoužívají se běžné koruny ani dolary, ale kryptoměna USDC. Jde o takzvaný „digitální dolar“, jehož hodnota je navázána na americký dolar v poměru 1 : 1.
- Obchodování s podíly: Každá událost je zformulována jako jednoduchá otázka (např. „Vyhraje daný kandidát volby?“). Uživatelé si kupují podíly na odpověď „Ano“, nebo „Ne“.
- Cena určuje šanci: Cena jednoho podílu se pohybuje od 0 do 1 dolaru. Pokud se podíl na odpověď „Ano“ prodává za 0,60 dolaru. Trh tím vyjadřuje přibližně 60% pravděpodobnost..
- Výplata: Pokud nastane výsledek, na který uživatel vsadil, hodnota vítězného podílu stoupne na 1 dolar. Pokud ne, klesne na nulu. Sázkaři navíc mohou své podíly prodat ještě před koncem události a vybrat průběžný zisk nebo zachránit zbytek vkladu.
- Vyhodnocování výsledků: Aby o výsledku nerozhodoval provozovatel platformy, využívá Polymarket decentralizovaný oracle protokol UMA, který ověřuje výsledky událostí na základě veřejně dostupných informací. V případě sporu rozhoduje hlasovací mechanismus komunity.
Proč je Polymarket v ČR a dalších zemích nelegální?
Ministerstvo financí ČR zařadilo platformu 13. července 2026 na Seznam nepovolených internetových her. Polymarket tak v Česku nemá oprávnění legálně nabízet své služby.
Web postrádá platnou licenci a nesplňuje požadavky české legislativy na ochranu hráčů, například ověřování věku nebo kontrolu Rejstříku vyloučených osob.
Platforma čelí masivnímu tlaku ze strany regulačních orgánů i ve zbytku světa. Blokaci domény nebo úplný zákaz provozu zavedly úřady v řadě dalších zemí:
- V Evropě zakázaly platformu úřady ve Francii, Itálii, Belgii, Polsku, Nizozemsku, Španělsku, Portugalsku, Švýcarsku či Bulharsku.
- Přístup k webu byl zablokován také v Brazílii, Indonésii, Singapuru nebo v Austrálii.
Kontroverzní sázky na válku a insider trading
Sázení na vojenské údery a probíhající války označil deník Wall Street Journal za „právní a etickou šedou zónu“. Na platformě se objevilo několik kauz, v nichž vyšetřovatelé řešili podezření ze zneužití neveřejných informací a pokusů o manipulaci s trhem.
- Zatčení v USA: Americký voják speciálních sil byl zatčen poté, co na sázkách k vojenské akci USA ve Venezuele v lednu 2026 vydělal přes 400 000 dolarů. Podle obžaloby měl využít neveřejné informace a podílel se na plánování zásahu.
- Izraelské útoky: Několik příslušníků izraelského letectva bylo vyslýcháno a obviněno z předávání tajných informací, když sázeli na načasování vojenských útoků na Írán během tzv. dvanáctidenní války. Dva z nich si na těchto sázkách údajně přišli na 244 000 dolarů.
- Zastrašování novinářů: Sázkaři, kteří vložili velké sumy peněz na jarní izraelský útok v roce 2026, vyhrožovali novináři Emanuelu Fabianovi. Snažili se ho donutit ke změně reportování, aby tím přímo ovlivnili výsledek svých sázek.
- Jaderná hrozba: Uživatelé vložili téměř 850 000 dolarů na sázky týkající se použití jaderných zbraní, což vyvolalo vlnu kritiky a Polymarket musel tuto sázku odstranit.
- Zavádějící mapy: V případě rusko-ukrajinského konfliktu se objevily pokusy manipulovat s mapovými podklady o postupu vojsk, aby byly uměle vyhodnoceny vypsané sázkové příležitosti.
Vyšetřování v USA a vliv Donalda Trumpa
Největším trhem v historii platformy se staly americké prezidentské volby v roce 2024, kde protekly sázky za více než 3,3 miliardy dolarů. Jeden francouzský obchodník tehdy díky správnému tipu na vítězství Donalda Trumpa vydělal 85 milionů dolarů.
Firma dlouho čelila vyšetřování amerických úřadů (FBI dokonce v roce 2024 zabavila telefon zakladateli podniku). Situace se však výrazně proměnila po nástupu druhé administrativy Donalda Trumpa, která regulační tlak uvolnila a vyšetřování v červenci 2025 ukončila. Poradcem Polymarketu se následně stal Donald Trump mladší, jehož investiční fond do platformy investoval. Navzdory tomu čelí Polymarket v USA dalším žalobám na úrovni jednotlivých amerických států (např. v Nevadě či Minnesotě).