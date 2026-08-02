Shrnutí: Jak probíhá Chance registrace v 5 krocích
Pro ty, kteří chtějí začít okamžitě, je zde zrychlený postup:
- Přejděte na web Chance a klikněte na „Registrace“.
- Vyplňte registrační formulář přesně podle vašich dokladů.
- Potvrďte e-mail a SMS pro první přihlášení a vytvoření dočasného konta.
- Ověřte svou totožnost (ideálně online přes Bank ID) a nastavte herní limity.
- Ověřte platební metodu prvním vkladem. Jakmile je hotovo, Chance vám připíše 200 Kč zdarma.
Chance Bonusy: 200 Kč za registraci a až 2 000 Kč ke vkladu
Největším lákadlem pro nové sázkaře je uvítací balíček. Úspěšná Chance registrace vám odemkne hned dvě odměny, a to bez nutnosti zadávat jakýkoliv akční kód. Nejde přitom jen o marketingový tah – tyto bonusy reálně navyšují počáteční kapitál pro hru.
200 Kč v Goldenech (Bonus bez vkladu)
Ihned po dokončení plné registrace získáte odměnu 200 Kč zdarma. Tato částka se připisuje ve virtuální měně věrnostního programu Chance Golden Club.
- Kurz 1:1 – Jeden Golden má hodnotu jedné české koruny (1 Golden = 1 Kč).
- Okamžité použití – Goldeny můžete ihned vsadit na jakýkoliv tiket.
- Reálné výhry – Pokud tiket podaný za Goldeny vyhraje, výhra se připíše již v reálných korunách.
Vstupní bonus až 2 000 Kč (Podmínky protočení)
Ke svému prvnímu vkladu získáte 100% bonus až do výše 2 000 Kč. Aby se bonusové peníze přeměnily na reálné, je nutné splnit podmínky tzv. protáčení.
- Bonus se neuvolňuje najednou, ale postupně po 10% částech.
- Do plnění se započítávají pouze tikety s požadovaným minimálním kurzem.
|Výše 1. vkladu
|Max. hodnota bonusu
|Požadovaný obrat (Kolikrát protočit)
|Minimální kurz tiketu
|Do 1 000 Kč
|100 % vkladu (max. 1 000 Kč)
|5x hodnota vkladu + bonusu
|1.50
|1 001 Kč – 2 000 Kč
|100 % vkladu (max. 2 000 Kč)
|7x hodnota vkladu + bonusu
|2.00
Chance Registrace: Návod krok za krokem
Celá Chance registrace je navržena tak, aby splňovala přísný Zákon o hazardních hrách, ale z pohledu uživatele je maximálně intuitivní.
Krok 1: Vyplnění registračního formuláře
Po kliknutí na tlačítko registrace se před vámi objeví základní formulář.
- Diakritika je základ: Údaje vyplňujte s háčky a čárkami přesně podle občanského průkazu.
- Pozor na překlepy: Pokud se jmenujete „Tomáš Růžička“ a zadáte „Tomas Ruzicka“, systém vás při následném ověřování totožnosti přes banku nepustí dál.
Krok 2: Dočasné konto a první přihlášení
Po odeslání formuláře vám přijde potvrzovací e-mail a SMS s dočasným heslem. Tímto krokem vzniká dočasné konto, které má svá přísná zákonná omezení:
- Jeho platnost je pouhých 30 dní.
- Maximální možný vklad je zastropován na 3 000 Kč.
- Nelze z něj provádět žádné výběry výher.
- Nemáte nárok na registrační bonusy 200 Kč ani bonus ke vkladu.
Krok 3: Ověření totožnosti (Bank ID vs. Pobočka)
Abyste zrušili limity dočasného konta, musíte potvrdit svou identitu. Máte dvě možnosti:
- Online přes Bank ID (Doporučujeme): Bankovní identita (Bank ID) je dnes standardem. Vyberete si svou banku, přesměruje vás to do internetového bankovnictví a jedním kliknutím potvrdíte sdílení údajů. Je to šifrované, okamžité a banka nesdílí vaše hesla, pouze ověří vaši plnoletost a totožnost.
- Osobně na pobočce: Pokud nevlastníte bankovní účet s podporou Bank ID, můžete s občanským průkazem navštívit jakoukoliv kamennou pobočku Chance a proces dokončit tam.
Krok 4: Nastavení platební metody a herních limitů
Poslední fází je přidání platební metody a nastavení limitů pro zodpovědné hraní.
- Platební metoda: Musí být vždy vedena na vaše jméno. Stačí provést první (byť minimální) vklad pro její ověření.
- Herní limity: Můžete si nastavit maximální denní prohru, dobu přihlášení či počet přihlášení za měsíc. Pokud se omezovat nechcete, lze limity jednoduše jeden po druhém odmítnout.
Vklady a Výběry: Jak financovat herní účet?
Financování účtu u Chance je rychlé a bezpečné. Zde je přehled nejpoužívanějších metod pro vklad:
|Platební metoda
|Doba zpracování
|Poplatek
|Minimální vklad
|Platební karta (VISA/Mastercard)
|Okamžitě
|Zdarma
|100 Kč
|Bankovní převod (Platební brána)
|Okamžitě
|Zdarma
|10 Kč
|Skrill / PayPal
|Okamžitě
|Zdarma
|100 Kč
|Paysafecard
|Okamžitě
|5 % z částky
|10 Kč
|Na pobočce
|Okamžitě
|Zdarma
|1 Kč
Aplikace, TV Chance a Vegas: Proč registraci dokončit?
Úspěšná Chance registrace nekončí jen u kurzového sázení. Váš ověřený profil funguje jako propustka do celého systému:
- Mobilní aplikace: Jedna z nejlépe hodnocených na trhu. Nabízí notifikace k tiketům, snadné cashouty a rychlé přihlášení otiskem prstu.
- TV Chance: Získáváte přístup k tisícům živých sportovních streamů měsíčně (NHL, NBA, fotbalové ligy, Oktagon).
- Chance Vegas: S jedním účtem můžete hrát i v online casinu Chance Vegas, které nabízí stovky automatů a ruletu.