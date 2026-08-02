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Chance registrace 2026: Jak založit účet a získat bonus 200 Kč zdarma

Kristýna Polášková
  22:20

Chance - bonus 200 Kč za registraci | foto: iDNES.cz

Chance patří dlouhodobě k tomu nejlepšímu, co u nás kurzové sázení nabízí. Technologicky stojí na stejné platformě jako Tipsport, a hned po založení účtu vám připíše 200 Kč bez jediné koruny vkladu. V následujících řádcích projdeme, jak celá Chance registrace probíhá. Ukážeme si, proč se na ověření totožnosti nejvíc hodí Bank ID, a vysvětlíme, co po vás žádá Ministerstvo financí a Zákon o hazardních hrách - ať vás u formuláře nic nepřekvapí.

Shrnutí: Jak probíhá Chance registrace v 5 krocích

Pro ty, kteří chtějí začít okamžitě, je zde zrychlený postup:

  1. Přejděte na web Chance a klikněte na „Registrace“.
  2. Vyplňte registrační formulář přesně podle vašich dokladů.
  3. Potvrďte e-mail a SMS pro první přihlášení a vytvoření dočasného konta.
  4. Ověřte svou totožnost (ideálně online přes Bank ID) a nastavte herní limity.
  5. Ověřte platební metodu prvním vkladem. Jakmile je hotovo, Chance vám připíše 200 Kč zdarma.

Chance Bonusy: 200 Kč za registraci a až 2 000 Kč ke vkladu

Největším lákadlem pro nové sázkaře je uvítací balíček. Úspěšná Chance registrace vám odemkne hned dvě odměny, a to bez nutnosti zadávat jakýkoliv akční kód. Nejde přitom jen o marketingový tah – tyto bonusy reálně navyšují počáteční kapitál pro hru.

200 Kč v Goldenech (Bonus bez vkladu)

Ihned po dokončení plné registrace získáte odměnu 200 Kč zdarma. Tato částka se připisuje ve virtuální měně věrnostního programu Chance Golden Club.

  • Kurz 1:1 – Jeden Golden má hodnotu jedné české koruny (1 Golden = 1 Kč).
  • Okamžité použití – Goldeny můžete ihned vsadit na jakýkoliv tiket.
  • Reálné výhry – Pokud tiket podaný za Goldeny vyhraje, výhra se připíše již v reálných korunách.

Vstupní bonus až 2 000 Kč (Podmínky protočení)

Ke svému prvnímu vkladu získáte 100% bonus až do výše 2 000 Kč. Aby se bonusové peníze přeměnily na reálné, je nutné splnit podmínky tzv. protáčení.

  • Bonus se neuvolňuje najednou, ale postupně po 10% částech.
  • Do plnění se započítávají pouze tikety s požadovaným minimálním kurzem.
Výše 1. vkladuMax. hodnota bonusuPožadovaný obrat (Kolikrát protočit)Minimální kurz tiketu
Do 1 000 Kč100 % vkladu (max. 1 000 Kč)5x hodnota vkladu + bonusu1.50
1 001 Kč – 2 000 Kč100 % vkladu (max. 2 000 Kč)7x hodnota vkladu + bonusu2.00

Chance Registrace: Návod krok za krokem

Celá Chance registrace je navržena tak, aby splňovala přísný Zákon o hazardních hrách, ale z pohledu uživatele je maximálně intuitivní.

Krok 1: Vyplnění registračního formuláře

Po kliknutí na tlačítko registrace se před vámi objeví základní formulář.

  • Diakritika je základ: Údaje vyplňujte s háčky a čárkami přesně podle občanského průkazu.
  • Pozor na překlepy: Pokud se jmenujete „Tomáš Růžička“ a zadáte „Tomas Ruzicka“, systém vás při následném ověřování totožnosti přes banku nepustí dál.

Krok 2: Dočasné konto a první přihlášení

Po odeslání formuláře vám přijde potvrzovací e-mail a SMS s dočasným heslem. Tímto krokem vzniká dočasné konto, které má svá přísná zákonná omezení:

  • Jeho platnost je pouhých 30 dní.
  • Maximální možný vklad je zastropován na 3 000 Kč.
  • Nelze z něj provádět žádné výběry výher.
  • Nemáte nárok na registrační bonusy 200 Kč ani bonus ke vkladu.

Krok 3: Ověření totožnosti (Bank ID vs. Pobočka)

Abyste zrušili limity dočasného konta, musíte potvrdit svou identitu. Máte dvě možnosti:

  • Online přes Bank ID (Doporučujeme): Bankovní identita (Bank ID) je dnes standardem. Vyberete si svou banku, přesměruje vás to do internetového bankovnictví a jedním kliknutím potvrdíte sdílení údajů. Je to šifrované, okamžité a banka nesdílí vaše hesla, pouze ověří vaši plnoletost a totožnost.
  • Osobně na pobočce: Pokud nevlastníte bankovní účet s podporou Bank ID, můžete s občanským průkazem navštívit jakoukoliv kamennou pobočku Chance a proces dokončit tam.

Krok 4: Nastavení platební metody a herních limitů

Poslední fází je přidání platební metody a nastavení limitů pro zodpovědné hraní.

  • Platební metoda: Musí být vždy vedena na vaše jméno. Stačí provést první (byť minimální) vklad pro její ověření.
  • Herní limity: Můžete si nastavit maximální denní prohru, dobu přihlášení či počet přihlášení za měsíc. Pokud se omezovat nechcete, lze limity jednoduše jeden po druhém odmítnout.

Vklady a Výběry: Jak financovat herní účet?

Financování účtu u Chance je rychlé a bezpečné. Zde je přehled nejpoužívanějších metod pro vklad:

Platební metodaDoba zpracováníPoplatekMinimální vklad
Platební karta (VISA/Mastercard)OkamžitěZdarma100 Kč
Bankovní převod (Platební brána)OkamžitěZdarma10 Kč
Skrill / PayPalOkamžitěZdarma100 Kč
PaysafecardOkamžitě5 % z částky10 Kč
Na pobočceOkamžitěZdarma1 Kč

Aplikace, TV Chance a Vegas: Proč registraci dokončit?

Úspěšná Chance registrace nekončí jen u kurzového sázení. Váš ověřený profil funguje jako propustka do celého systému:

  • Mobilní aplikace: Jedna z nejlépe hodnocených na trhu. Nabízí notifikace k tiketům, snadné cashouty a rychlé přihlášení otiskem prstu.
  • TV Chance: Získáváte přístup k tisícům živých sportovních streamů měsíčně (NHL, NBA, fotbalové ligy, Oktagon).
  • Chance Vegas: S jedním účtem můžete hrát i v online casinu Chance Vegas, které nabízí stovky automatů a ruletu.
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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Chance registrace 2026: Jak založit účet a získat bonus 200 Kč zdarma

Chance - bonus 200 Kč za registraci

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