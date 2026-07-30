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Betano registrace 2026: Návod na vytvoření účtu, ověření a bonusy

Kristýna Polášková

Sparťanský kapitán Lukáš Haraslín během utkání s brněnskou Zbrojovkou. | foto: Eliška Ošťádalová, MAFRA

Založení sázkařského účtu už dávno nevyžaduje složité papírování. Celá Betano registrace probíhá online a díky BankID ji zvládnete za pár minut. Vše je maximálně bezpečné, jelikož sázková kancelář podléhá přísné licenci Ministerstva financí ČR. Přečtěte si náš rychlý návod, jak bez zádrhelů projít ověřením, správně nastavit herní limity a získat uvítací bonusy do startu.

Jak probíhá Betano registrace ve 4 rychlých krocích

  1. Vyplnění: Přejděte na oficiální web Betano.cz a klikněte na „Registrovat“.
  2. Údaje: Pravdivě vyplňte registrační formulář (připravte si e-mail a mobilní telefon).
  3. BankID: Ověřte svou identitu online přes svou banku (zabere to zhruba 30 vteřin).
  4. Limity a vklad: Nastavte si sebeomezující opatření pro bezpečné hraní a vložte první peníze na účet.

Betano registrace: Návod krok za krokem

Celý proces je navržen tak, aby odpovídal přísným českým zákonům, ale zároveň vás nezdržoval. Připravte si e-mail, mobil a přístup do internetového bankovnictví.

1. Vyplnění formuláře

Začněte kliknutím na zelené tlačítko „Registrovat“. Ačkoliv můžete využít Google nebo Facebook, doporučujeme klasickou registraci přes e-mail. Co si připravit:

  • Vaše celé jméno a příjmení (přesně podle OP).
  • Platnou adresu trvalého bydliště.
  • Datum narození a rodné číslo.

Pro dokončení tohoto kroku musíte opsat aktivační kódy:

  • SMS kód: 4místné číslo, které přijde na váš mobil.
  • E-mailový kód: 5místné číslo ve vaší schránce (zkontrolujte složku Spam).

2. Ověření totožnosti přes BankID (do 30 dnů)

V tento moment máte tzv. dočasné konto. Abyste nepřišli o vložené peníze (max. 3 000 Kč) a účet vám nebyl zrušen, musíte do 30 dnů provést plné ověření totožnosti (verifikaci). Betano spoléhá výhradně na Bankovní identitu.

Jaké banky můžete aktuálně využít?

  • Plně podporováno: Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka, Air Bank, Moneta, Raiffeisenbank, Fio banka, mBank, Creditas.
  • Kde to naopak nejde: Betano momentálně nepodporuje ověření přes Czech POINT (pošta, úřady) ani fyzickou verifikaci na pobočkách (žádné v ČR nemá).

3. Nastavení herních limitů pro zodpovědné hraní

Nastavení limitů není výmysl sázkovky, ale zákonná povinnost (ZHH). Chrání vás před ztrátou kontroly nad hraním. V systému narazíte na tyto možnosti:

  • Maximální výše proher: Za den či měsíc.
  • Počet přihlášení: Kolikrát se smíte do účtu zalogovat (za měsíc).
  • Čistý čas hraní: Doba strávená aktivním sázením/hraním.

Pokud se omezovat nechcete, musíte u každého řádku aktivně zakliknout možnost „Nenastavovat“ a uložit.

4. První vklad a aktivace platební metody

Poslední dílek skládačky k plnohodnotnému kontu. Vaše platební metoda musí být vedena přísně na vaše jméno. Pokud vás zajímá detailní rozpis všech dostupných možností, rychlost transakcí a případné poplatky, přečtěte si náš podrobný článek Platební metody sázkových kanceláří: jak bezpečně vložit a vybrat peníze.

Platební metodaMin. vkladDoba zpracováníPoplatky
Platební karta (Visa/Mastercard)10 KčOkamžitěBez poplatku
Bankovní převod (rychlé tlačítko)10 KčOkamžitěBez poplatku
Paysafecard (MyPaysafe)100 KčOkamžitěBez poplatku
Skrill (e-peněženka)100 KčOkamžitěBez poplatku

Betano bonusy za registraci

  • Sázka zdarma (Free bet): Získáte ji po úspěšném dokončení plnohodnotné registrace. Nemůžete ji ihned vybrat na bankovní účet – musíte ji vsadit na konkrétní tiket. Dobrá zpráva? Čistá výhra (výhra mínus vklad) už je okamžitě vaše v reálných penězích.
  • Free spiny (Zatočení zdarma): Ideální pro prozkoumání online casina. Případné výhry z toček se většinou chovají jako reálné peníze.
  • 100% bonus k prvnímu vkladu: Zde pozor. Tyto peníze podléhají podmínkám protočení. U sportu musíte hodnotu bonusu vsadit obvykle 10x na tiketech s kurzem min. 1.80. Až poté je můžete vybrat.

Betano přihlášení (Login na webu i v aplikaci)

Na klasickém webu kliknete na „Přihlásit se“ a zadáte e-mail/heslo. My ale důrazně doporučujeme stáhnout si mobilní aplikaci Betano.

Proč používat appku?

  • Umožňuje trvalé přihlášení.
  • Podporuje biometrii (FaceID pro jablíčkáře a TouchID pro Android).
  • Odpadá nutnost pamatovat si hesla – tiket podáte doslova za 3 vteřiny.

Co dělat při zapomenutém heslu?

V přihlašovacím okně klikněte na „Zapomněli jste heslo?“. Zadáte svůj e-mail a datum narození. Odkaz na vytvoření nového hesla vám dorazí obratem.

Nejčastější problémy s registrací a jak je řešit

Z praxe víme, co se nejčastěji kazí. Ušetřete si nervy s naším shrnutím:

  • Nedostali jste SMS kód? Zkontrolujte signál. Pokud nic nedorazí, napište e-mail na podpora@betano.cz s předmětem „SMS“ a vaším telefonním číslem.
  • Chybí potvrzovací e-mail? Klasika – propadl se do složky SPAM nebo Hromadné. Pokud tam není, napište na podporu předmět „Registrace uživatele [vaše jméno]“.
  • BankID hází chybu: Nejčastější zádrhel. Vaše jméno u banky musí na písmeno přesně (včetně háčků a čárek) sedět s tím, co jste vyplnili na Betanu (např. Tomas vs. Tomáš). V takovém případě napište na Live Chat a připravte si fotku občanky, zástupce Betana si to spáruje ručně.
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