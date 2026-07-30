Jak probíhá Betano registrace ve 4 rychlých krocích
- Vyplnění: Přejděte na oficiální web Betano.cz a klikněte na „Registrovat“.
- Údaje: Pravdivě vyplňte registrační formulář (připravte si e-mail a mobilní telefon).
- BankID: Ověřte svou identitu online přes svou banku (zabere to zhruba 30 vteřin).
- Limity a vklad: Nastavte si sebeomezující opatření pro bezpečné hraní a vložte první peníze na účet.
Betano registrace: Návod krok za krokem
Celý proces je navržen tak, aby odpovídal přísným českým zákonům, ale zároveň vás nezdržoval. Připravte si e-mail, mobil a přístup do internetového bankovnictví.
1. Vyplnění formuláře
Začněte kliknutím na zelené tlačítko „Registrovat“. Ačkoliv můžete využít Google nebo Facebook, doporučujeme klasickou registraci přes e-mail. Co si připravit:
- Vaše celé jméno a příjmení (přesně podle OP).
- Platnou adresu trvalého bydliště.
- Datum narození a rodné číslo.
Pro dokončení tohoto kroku musíte opsat aktivační kódy:
- SMS kód: 4místné číslo, které přijde na váš mobil.
- E-mailový kód: 5místné číslo ve vaší schránce (zkontrolujte složku Spam).
2. Ověření totožnosti přes BankID (do 30 dnů)
V tento moment máte tzv. dočasné konto. Abyste nepřišli o vložené peníze (max. 3 000 Kč) a účet vám nebyl zrušen, musíte do 30 dnů provést plné ověření totožnosti (verifikaci). Betano spoléhá výhradně na Bankovní identitu.
Jaké banky můžete aktuálně využít?
- Plně podporováno: Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka, Air Bank, Moneta, Raiffeisenbank, Fio banka, mBank, Creditas.
- Kde to naopak nejde: Betano momentálně nepodporuje ověření přes Czech POINT (pošta, úřady) ani fyzickou verifikaci na pobočkách (žádné v ČR nemá).
3. Nastavení herních limitů pro zodpovědné hraní
Nastavení limitů není výmysl sázkovky, ale zákonná povinnost (ZHH). Chrání vás před ztrátou kontroly nad hraním. V systému narazíte na tyto možnosti:
- Maximální výše proher: Za den či měsíc.
- Počet přihlášení: Kolikrát se smíte do účtu zalogovat (za měsíc).
- Čistý čas hraní: Doba strávená aktivním sázením/hraním.
Pokud se omezovat nechcete, musíte u každého řádku aktivně zakliknout možnost „Nenastavovat“ a uložit.
4. První vklad a aktivace platební metody
Poslední dílek skládačky k plnohodnotnému kontu. Vaše platební metoda musí být vedena přísně na vaše jméno. Pokud vás zajímá detailní rozpis všech dostupných možností, rychlost transakcí a případné poplatky, přečtěte si náš podrobný článek Platební metody sázkových kanceláří: jak bezpečně vložit a vybrat peníze.
|Platební metoda
|Min. vklad
|Doba zpracování
|Poplatky
|Platební karta (Visa/Mastercard)
|10 Kč
|Okamžitě
|Bez poplatku
|Bankovní převod (rychlé tlačítko)
|10 Kč
|Okamžitě
|Bez poplatku
|Paysafecard (MyPaysafe)
|100 Kč
|Okamžitě
|Bez poplatku
|Skrill (e-peněženka)
|100 Kč
|Okamžitě
|Bez poplatku
Betano bonusy za registraci
- Sázka zdarma (Free bet): Získáte ji po úspěšném dokončení plnohodnotné registrace. Nemůžete ji ihned vybrat na bankovní účet – musíte ji vsadit na konkrétní tiket. Dobrá zpráva? Čistá výhra (výhra mínus vklad) už je okamžitě vaše v reálných penězích.
- Free spiny (Zatočení zdarma): Ideální pro prozkoumání online casina. Případné výhry z toček se většinou chovají jako reálné peníze.
- 100% bonus k prvnímu vkladu: Zde pozor. Tyto peníze podléhají podmínkám protočení. U sportu musíte hodnotu bonusu vsadit obvykle 10x na tiketech s kurzem min. 1.80. Až poté je můžete vybrat.
Betano přihlášení (Login na webu i v aplikaci)
Na klasickém webu kliknete na „Přihlásit se“ a zadáte e-mail/heslo. My ale důrazně doporučujeme stáhnout si mobilní aplikaci Betano.
Proč používat appku?
- Umožňuje trvalé přihlášení.
- Podporuje biometrii (FaceID pro jablíčkáře a TouchID pro Android).
- Odpadá nutnost pamatovat si hesla – tiket podáte doslova za 3 vteřiny.
Co dělat při zapomenutém heslu?
V přihlašovacím okně klikněte na „Zapomněli jste heslo?“. Zadáte svůj e-mail a datum narození. Odkaz na vytvoření nového hesla vám dorazí obratem.
Nejčastější problémy s registrací a jak je řešit
Z praxe víme, co se nejčastěji kazí. Ušetřete si nervy s naším shrnutím:
- Nedostali jste SMS kód? Zkontrolujte signál. Pokud nic nedorazí, napište e-mail na podpora@betano.cz s předmětem „SMS“ a vaším telefonním číslem.
- Chybí potvrzovací e-mail? Klasika – propadl se do složky SPAM nebo Hromadné. Pokud tam není, napište na podporu předmět „Registrace uživatele [vaše jméno]“.
- BankID hází chybu: Nejčastější zádrhel. Vaše jméno u banky musí na písmeno přesně (včetně háčků a čárek) sedět s tím, co jste vyplnili na Betanu (např. Tomas vs. Tomáš). V takovém případě napište na Live Chat a připravte si fotku občanky, zástupce Betana si to spáruje ručně.