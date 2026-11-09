Kvíz: Sázíte? A máte to pod kontrolou?
9. listopadu 2026
Sázka pro zábavu, nebo nenápadný začátek problému? Hranice mezi neškodným volnočasovým koníčkem a rizikovým chováním nemusí být vždy snadno rozpoznatelná. Víte, proč předchozí prohry nezvyšují šanci na další výhru, jak funguje tlačítko poslední záchrany Panic Button nebo kde hledat pomoc, když hraní začne přerůstat přes hlavu? Otestujte své znalosti ve 20 otázkách připravených u příležitosti Týdne zodpovědného hraní.
Obsah vznikl ve spolupráci s Institutem pro regulaci hazardních her.
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