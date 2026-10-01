|WRC Rally Italia Sardegna 2026
|Informace
|Šampionát:
|WRC (Mistrovství světa v rally)
|Datum:
|1. – 4. října 2026
|Zázemí / Centrum:
|Alghero (Sardinie, Itálie)
|Povrch:
|šotolina / písek
|Počet RZ:
|17 rychlostních zkoušek
|Délka trati:
|306,92 km (měřené úseky)
|TV přenosy:
|Oneplay Sport 2, Rally.tv
|Poslední vítěz:
|Sébastien Ogier (Toyota)
Program RZ a trasa: 17 zkoušek pro WRC Sardinie 2026
Posádky na italském ostrově letos absolvují celkem 17 rychlostních zkoušek (RZ), které měří dohromady necelých 307 ostrých kilometrů. Akce vypukne ve čtvrtek 1. října úvodním shakedownem a večerní diváckou speciálkou v Ittiri.
Hlavní část soutěže se rozběhne v pátek šesti testy. Klíčovým a nejnáročnějším dnem bude sobota, kdy je na programu dalších šest erzet o celkové délce téměř 125 kilometrů. Soutěž vyvrcholí nedělní zkrácenou etapou, kterou tradičně uzavře Powerstage (Sassari - Argentiera), kde se rozdávají bonusové body.
Časový harmonogram WRC Rally Sardinie 2026
|RZ
|RZ (Název)
|Délka
|Čas (SELČ)
|Čtvrtek 1. října
|RZ 1
|Ittiri Arena Show
|2,21 km
|16:05
|Pátek 2. října
|RZ 2
|Tula - Erula 1
|18,77 km
|08:01
|RZ 3
|Su Filigosu - Lerno 1
|17,83 km
|09:01
|RZ 4
|Monti di Ala’ - Sa Conchedda - Lerno 1
|23,23 km
|10:08
|RZ 5
|Tula - Erula 2
|18,77 km
|14:31
|RZ 6
|Su Filigosu - Lerno 2
|17,83 km
|15:31
|RZ 7
|Monti di Ala’ - Sa Conchedda - Lerno 2
|23,23 km
|16:38
|Sobota 3. října
|RZ 8
|Lerno - Sa Conchedda - Monti di Ala’ 1
|24,14 km
|08:01
|RZ 9
|Coiluna - Loelle 1
|24,83 km
|09:11
|RZ 10
|Solorche’ 1
|12,86 km
|10:07
|RZ 11
|Lerno - Sa Conchedda - Monti di Ala’ 2
|24,14 km
|14:31
|RZ 12
|Coiluna - Loelle 2
|24,83 km
|15:41
|RZ 13
|Solorche’ 2
|12,86 km
|16:37
|Neděle 4. října
|RZ 14
|Osilo - Tergu 1
|23,71 km
|08:31
|RZ 15
|Sassari - Argentiera 1
|7,10 km
|10:05
|RZ 16
|Osilo - Tergu 2
|23,71 km
|11:38
|RZ 17
|Sassari - Argentiera 2 (Powerstage)
|7,10 km
|14:15
Startovní listina Rally Italia Sardegna 2026
Závodu se na Sardinii zúčastní kompletní světová špička vozů nejvyšší specifikace Rally1. Chybět nebude Thierry Neuville, obhájce Ogier ani celá řada dalších adeptů na nejvyšší příčky.
|Jezdec
|Spolujezdec
|Vůz (Tým)
|Thierry Neuville
|Martijn Wydaeghe
|Hyundai i20 N Rally1
|Elfyn Evans
|Scott Martin
|Toyota GR Yaris Rally1
|Sébastien Ogier
|Vincent Landais
|Toyota GR Yaris Rally1
|Adrien Fourmaux
|Alexandre Coria
|Hyundai i20 N Rally1
|Takamoto Katsuta
|Aaron Johnston
|Toyota GR Yaris Rally1
|Sami Pajari
|Marko Salminen
|Toyota GR Yaris Rally1
|Dani Sordo
|Cándido Carrera
|Hyundai i20 N Rally1
|Oliver Solberg
|Elliott Edmondson
|Toyota GR Yaris Rally1
|Josh McErlean
|Eoin Treacy
|Ford Puma Rally1
|Jon Armstrong
|Shane Byrne
|Ford Puma Rally1
|Mārtiņš Sesks
|Renārs Francis
|Ford Puma Rally1
Živé přenosy WRC Rally Sardinie 2026: Kde sledovat TV stream?
Fanoušci rallysportu mohou soutěž ze Sardinie sledovat prostřednictvím placeného televizního kanálu Oneplay Sport 2, který do svého programu zařadí přímé přenosy z vybraných, divácky nejatraktivnějších rychlostních zkoušek.
Pro sledování všech erzet ze všech kamerových úhlů je k dispozici oficiální streamovací platforma Rally.tv.
Přehled vítězů Rally Sardinie (od roku 2015)
Šotolinová soutěž na Sardinii sedí především dvěma jezdcům – historicky nejvíce triumfů tu vybojovali Francouzi Sébastien Loeb a Sébastien Ogier, kteří mají shodně po čtyřech prvenstvích. Třikrát slavili Thierry Neuville a Ott Tänak.
|Rok
|Jezdec / Spolujezdec
|Vůz
|2025
|Sébastien Ogier / Vincent Landais
|Toyota GR Yaris Rally1
|2024
|Ott Tänak / Martin Järveoja
|Hyundai i20 N Rally1 Hybrid
|2023
|Thierry Neuville / Martijn Wydaeghe
|Hyundai i20 N Rally1
|2022
|Ott Tänak / Martin Järveoja
|Hyundai i20 N Rally1
|2021
|Sébastien Ogier / Julien Ingrassia
|Toyota Yaris WRC
|2020
|Dani Sordo / Carlos del Barrio
|Hyundai i20 Coupe WRC
|2019
|Dani Sordo / Carlos del Barrio
|Hyundai i20 Coupe WRC
|2018
|Thierry Neuville / Nicolas Gilsoul
|Hyundai i20 Coupe WRC
|2017
|Ott Tänak / Martin Järveoja
|Ford Fiesta WRC
|2016
|Thierry Neuville / Nicolas Gilsoul
|Hyundai i20 WRC
|2015
|Sébastien Ogier / Julien Ingrassia
|Volkswagen Polo R WRC