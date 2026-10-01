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WRC Rally Italia Sardegna 2026: Program, trasa a kde sledovat

Kristýna Polášková
  12:26

Francouzský pilot Sébastien Ogier v závěrečné rallye sezony v Saúdské Arábii. | foto: ČTK

Třináctým podnikem WRC sezony je tradiční Rally Italia Sardegna, která se uskuteční 1. - 4. října. Níže najdete kompletní časový harmonogram, přehled posádek a informace o přenosech.
WRC Rally Italia Sardegna 2026Informace
Šampionát:WRC (Mistrovství světa v rally)
Datum:1. – 4. října 2026
Zázemí / Centrum:Alghero (Sardinie, Itálie)
Povrch:šotolina / písek
Počet RZ:17 rychlostních zkoušek
Délka trati:306,92 km (měřené úseky)
TV přenosy:Oneplay Sport 2, Rally.tv
Poslední vítěz:Sébastien Ogier (Toyota)

Program RZ a trasa: 17 zkoušek pro WRC Sardinie 2026

Posádky na italském ostrově letos absolvují celkem 17 rychlostních zkoušek (RZ), které měří dohromady necelých 307 ostrých kilometrů. Akce vypukne ve čtvrtek 1. října úvodním shakedownem a večerní diváckou speciálkou v Ittiri.

Hlavní část soutěže se rozběhne v pátek šesti testy. Klíčovým a nejnáročnějším dnem bude sobota, kdy je na programu dalších šest erzet o celkové délce téměř 125 kilometrů. Soutěž vyvrcholí nedělní zkrácenou etapou, kterou tradičně uzavře Powerstage (Sassari - Argentiera), kde se rozdávají bonusové body.

Časový harmonogram WRC Rally Sardinie 2026

RZRZ (Název)DélkaČas (SELČ)
Čtvrtek 1. října
RZ 1Ittiri Arena Show2,21 km16:05
Pátek 2. října
RZ 2Tula - Erula 118,77 km08:01
RZ 3Su Filigosu - Lerno 117,83 km09:01
RZ 4Monti di Ala’ - Sa Conchedda - Lerno 123,23 km10:08
RZ 5Tula - Erula 218,77 km14:31
RZ 6Su Filigosu - Lerno 217,83 km15:31
RZ 7Monti di Ala’ - Sa Conchedda - Lerno 223,23 km16:38
Sobota 3. října
RZ 8Lerno - Sa Conchedda - Monti di Ala’ 124,14 km08:01
RZ 9Coiluna - Loelle 124,83 km09:11
RZ 10Solorche’ 112,86 km10:07
RZ 11Lerno - Sa Conchedda - Monti di Ala’ 224,14 km14:31
RZ 12Coiluna - Loelle 224,83 km15:41
RZ 13Solorche’ 212,86 km16:37
Neděle 4. října
RZ 14Osilo - Tergu 123,71 km08:31
RZ 15Sassari - Argentiera 17,10 km10:05
RZ 16Osilo - Tergu 223,71 km11:38
RZ 17Sassari - Argentiera 2 (Powerstage)7,10 km14:15

Startovní listina Rally Italia Sardegna 2026

Závodu se na Sardinii zúčastní kompletní světová špička vozů nejvyšší specifikace Rally1. Chybět nebude Thierry Neuville, obhájce Ogier ani celá řada dalších adeptů na nejvyšší příčky.

Startovní listina Rally Italia Sardegna 2026
JezdecSpolujezdecVůz (Tým)
Thierry NeuvilleMartijn WydaegheHyundai i20 N Rally1
Elfyn EvansScott MartinToyota GR Yaris Rally1
Sébastien OgierVincent LandaisToyota GR Yaris Rally1
Adrien FourmauxAlexandre CoriaHyundai i20 N Rally1
Takamoto KatsutaAaron JohnstonToyota GR Yaris Rally1
Sami PajariMarko SalminenToyota GR Yaris Rally1
Dani SordoCándido CarreraHyundai i20 N Rally1
Oliver SolbergElliott EdmondsonToyota GR Yaris Rally1
Josh McErleanEoin TreacyFord Puma Rally1
Jon ArmstrongShane ByrneFord Puma Rally1
Mārtiņš SesksRenārs FrancisFord Puma Rally1

Živé přenosy WRC Rally Sardinie 2026: Kde sledovat TV stream?

Fanoušci rallysportu mohou soutěž ze Sardinie sledovat prostřednictvím placeného televizního kanálu Oneplay Sport 2, který do svého programu zařadí přímé přenosy z vybraných, divácky nejatraktivnějších rychlostních zkoušek.

Pro sledování všech erzet ze všech kamerových úhlů je k dispozici oficiální streamovací platforma Rally.tv.

Přehled vítězů Rally Sardinie (od roku 2015)

Šotolinová soutěž na Sardinii sedí především dvěma jezdcům – historicky nejvíce triumfů tu vybojovali Francouzi Sébastien Loeb a Sébastien Ogier, kteří mají shodně po čtyřech prvenstvích. Třikrát slavili Thierry Neuville a Ott Tänak.

RokJezdec / SpolujezdecVůz
2025Sébastien Ogier / Vincent LandaisToyota GR Yaris Rally1
2024Ott Tänak / Martin JärveojaHyundai i20 N Rally1 Hybrid
2023Thierry Neuville / Martijn WydaegheHyundai i20 N Rally1
2022Ott Tänak / Martin JärveojaHyundai i20 N Rally1
2021Sébastien Ogier / Julien IngrassiaToyota Yaris WRC
2020Dani Sordo / Carlos del BarrioHyundai i20 Coupe WRC
2019Dani Sordo / Carlos del BarrioHyundai i20 Coupe WRC
2018Thierry Neuville / Nicolas GilsoulHyundai i20 Coupe WRC
2017Ott Tänak / Martin JärveojaFord Fiesta WRC
2016Thierry Neuville / Nicolas GilsoulHyundai i20 WRC
2015Sébastien Ogier / Julien IngrassiaVolkswagen Polo R WRC
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