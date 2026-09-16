|World Series of Darts Finals 2026 - informace
|Datum:
|17. – 20. září 2026
|Místo:
|AFAS Live, Amsterdam
|Češi:
|Karel Sedláček
|Kde sledovat:
|Tipsport zde, Nova Sport 2
World Series of Darts Finals 2026 v šipkách: pravidla PDC turnaje
Populární šipkařský seriál World Series of Darts skončil australskou zastávkou, finále je na programu tradičně v nizozemském Amsterdamu. V akci je celkem 32 šipkařů a české fanoušky těší, že je mezi nimi poprvé v historii i Karel Sedláček.
Všichni absolvují už 1. kolo, které se hraje na nejméně vítězných legů. Formátem je klasická 501, kdy se hra zavírá buď doublem, nebo bulls-eye (střed terče).
Na kolik legů se hraje celý turnaj?
- 1. kolo: 6 vítězných legů (best of 11)
- osmifinále, čtvrtfinále: 10 vítězných legů (best of 19)
- semifinále, finále: 11 vítězných legů (best of 21)
Finále World Series Darts 2026: program, výsledky, pavouk
Podnik se hraje celkem čtyři dny – ve čtvrtek a pátek uvidíme zápasy 1. kola, sobota patří osmifinálovým duelům a v neděli se akce dohraje až do konce.
|Finále
|Semifinále
|Čtvrtfinále
|Osmifinále
|1. kolo
|van Gerwen – Gurney
|17.9., 22:10
|Price – Klinge
|18.9., 21:40
|Doets – Ro.Smith
|17.9., 20:40
|Leek – Long
|18.9., 19:10
|Bunting – Rock
|17.9., 21:10
|Wade – Heta
|18.9., 21:10
|Cross – Searle
|17.9., 19:40
|Nijman – Whitlock
|18.9., 20:10
|Humphries – Wattimena
|17.9., 21:40
|Littler – Noppert
|18.9., 22:10
|Tingstrom – van Duijvenbode
|17.9., 19:10
|Aspinall – Ra.Smith
|18.9., 20:40
|van Veen – Dobey
|17.9., 22:40
|Clayton – Kuivenhoven
|18.9., 22:40
|Sedláček – Robb
|17.9., 20:10
|Sakai – Rydz
|18.9., 19:40
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Šipky 2026: přehled PDC turnajů, kalendář, program a výsledky
WSoD 2026 Finals Amsterdam: seznam hráčů i s Luke Littlerem a Karlem Sedláčkem
Celkem 24 hráčů se kvalifikovalo podle speciálního žebříčku World Series, do kterého se počítaly výsledky jen z turnajů této série. Doplnili je 4 nejlepší hráči podle světového žebříčku PDC, kteří se dosud nekvalifikovali.
O poslední čtyři místa bojovali držitelé PDC karet, mezi úspěšné se zařadil i Karel Sedláček. Koncem srpna si vstupenku zajistil vítězstvím nad celkem pěti protivníky.
|#
|Jméno
|Země
|1
|Michael van Gerwen
|Nizozemsko
|2
|Gerwyn Price
|Wales
|3
|Luke Littler
|Anglie
|4
|Luke Humphries
|Anglie
|5
|Gian van Veen
|Nizozemsko
|6
|Jonny Clayton
|Wales
|7
|James Wade
|Anglie
|8
|Stephen Bunting
|Anglie
Kde sledovat šipky World Series Darts Finals 2026 live: přímé přenosy online
Šipkařské turnaje vysílá pravidelně Tipsport zde, výjimkou není ani amsterdamské finále Světové šipkařské série. Alternativě si lze spustit také livestreamy u sázkové kanceláře Chance.
V televizi má šipky ve svém programu Nova Sport 2, tento placený program lze sledovat například přes Skylink, Oneplay, Magenta TV, Telly či Vodafone TV.
Prize money, finanční odměny
Celkem se na World Series of Darts Finals 2026 rozdělí 450 000 britských liber, což je v přepočtu asi 12,8 milionů korun. Vítěz bere necelé tři miliony.
Jednotlivé odměny vypadají následovně:
- vítěz: 100 000 liber
- finalista: 60 000 liber
- semifinalista: 30 000 liber
- čtvrtfinalista: 17 500 liber
- osmifinalista: 10 000 liber
- účastník 1. kola: 5 000 liber
Vítězové turnaje a historie
Historicky první finále World Series of Darts proběhlo už v roce 2015, úvodní tři ročníky se hrály ve skotském Glasgow a všechny je ovládl Michael van Gerwen.
Než se podnik ustálil v Amsterdamu, stihly se ještě uskutečnit ročníky ve Vídni a Salzburku. Nizozemská legenda stihla přidat další tři triumfy, více než jednou vyhrál už jen Gerwyn Price.
|Rok
|Vítěz
|2025
|Michal van Gerwen
|2024
|Luke Littler
|2023
|Michal van Gerwen
|2022
|Gerwyn Price
|2021
|Jonny Clayton
|2020
|Gerwyn Price
|2019
|Michal van Gerwen
|2018
|James Wade
|2017
|Michael van Gerwen
|2016
|Michael van Gerwen
|2015
|Michael van Gerwen