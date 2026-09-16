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World Series of Darts Finals 2026: Program, výsledky, hráči a živý přenos

Kamil Jurek
  15:39

Luke Littler se stal poprvé mistrem světa v šipkách. | foto: Reuters

Vyvrcholení letošní šestidílné šipkařské World Series of Darts se koná od 17. do 20. září v Amsterdamu. Mezi dvaatřiceti hráči je i Karel Sedláček, podívejte se na program, výsledky a kde turnaj sledovat živě.
World Series of Darts Finals 2026 - informace
Datum:17. – 20. září 2026
Místo:AFAS Live, Amsterdam
Češi:Karel Sedláček
Kde sledovat:Tipsport zde, Nova Sport 2

World Series of Darts Finals 2026 v šipkách: pravidla PDC turnaje

Populární šipkařský seriál World Series of Darts skončil australskou zastávkou, finále je na programu tradičně v nizozemském Amsterdamu. V akci je celkem 32 šipkařů a české fanoušky těší, že je mezi nimi poprvé v historii i Karel Sedláček.

Všichni absolvují už 1. kolo, které se hraje na nejméně vítězných legů. Formátem je klasická 501, kdy se hra zavírá buď doublem, nebo bulls-eye (střed terče).

Na kolik legů se hraje celý turnaj?

  • 1. kolo: 6 vítězných legů (best of 11)
  • osmifinále, čtvrtfinále: 10 vítězných legů (best of 19)
  • semifinále, finále: 11 vítězných legů (best of 21)

Finále World Series Darts 2026: program, výsledky, pavouk

Podnik se hraje celkem čtyři dny – ve čtvrtek a pátek uvidíme zápasy 1. kola, sobota patří osmifinálovým duelům a v neděli se akce dohraje až do konce.

World Series of Darts Finals 2026: program, výsledky, pavouk
Finále
Semifinále
Čtvrtfinále
Osmifinále
1. kolo
van Gerwen – Gurney17.9., 22:10Price – Klinge18.9., 21:40
Doets – Ro.Smith17.9., 20:40Leek – Long18.9., 19:10
Bunting – Rock17.9., 21:10Wade – Heta18.9., 21:10
Cross – Searle17.9., 19:40Nijman – Whitlock18.9., 20:10
Humphries – Wattimena17.9., 21:40Littler – Noppert18.9., 22:10
Tingstrom – van Duijvenbode17.9., 19:10Aspinall – Ra.Smith18.9., 20:40
van Veen – Dobey17.9., 22:40Clayton – Kuivenhoven18.9., 22:40
Sedláček – Robb17.9., 20:10Sakai – Rydz18.9., 19:40

Šipky 2026: přehled PDC turnajů, kalendář, program a výsledky

WSoD 2026 Finals Amsterdam: seznam hráčů i s Luke Littlerem a Karlem Sedláčkem

Celkem 24 hráčů se kvalifikovalo podle speciálního žebříčku World Series, do kterého se počítaly výsledky jen z turnajů této série. Doplnili je 4 nejlepší hráči podle světového žebříčku PDC, kteří se dosud nekvalifikovali.

O poslední čtyři místa bojovali držitelé PDC karet, mezi úspěšné se zařadil i Karel Sedláček. Koncem srpna si vstupenku zajistil vítězstvím nad celkem pěti protivníky.

Nasazení šipkaři pro WSoD Finals 2026
#JménoZemě
1Michael van GerwenNizozemsko
2Gerwyn PriceWales
3Luke LittlerAnglie
4Luke HumphriesAnglie
5Gian van VeenNizozemsko
6Jonny ClaytonWales
7James WadeAnglie
8Stephen BuntingAnglie

Karel Sedláček odhazuje šipku v prvním kole mistrovství světa.

Kde sledovat šipky World Series Darts Finals 2026 live: přímé přenosy online

Šipkařské turnaje vysílá pravidelně Tipsport zde, výjimkou není ani amsterdamské finále Světové šipkařské série. Alternativě si lze spustit také livestreamy u sázkové kanceláře Chance.

V televizi má šipky ve svém programu Nova Sport 2, tento placený program lze sledovat například přes Skylink, Oneplay, Magenta TV, Telly či Vodafone TV.

Prize money, finanční odměny

Celkem se na World Series of Darts Finals 2026 rozdělí 450 000 britských liber, což je v přepočtu asi 12,8 milionů korun. Vítěz bere necelé tři miliony.

Jednotlivé odměny vypadají následovně:

  • vítěz: 100 000 liber
  • finalista: 60 000 liber
  • semifinalista: 30 000 liber
  • čtvrtfinalista: 17 500 liber
  • osmifinalista: 10 000 liber
  • účastník 1. kola: 5 000 liber

Vítězové turnaje a historie

Historicky první finále World Series of Darts proběhlo už v roce 2015, úvodní tři ročníky se hrály ve skotském Glasgow a všechny je ovládl Michael van Gerwen.

Než se podnik ustálil v Amsterdamu, stihly se ještě uskutečnit ročníky ve Vídni a Salzburku. Nizozemská legenda stihla přidat další tři triumfy, více než jednou vyhrál už jen Gerwyn Price.

World Series of Darts Finals – vítězové
RokVítěz
2025Michal van Gerwen
2024Luke Littler
2023Michal van Gerwen
2022Gerwyn Price
2021Jonny Clayton
2020Gerwyn Price
2019Michal van Gerwen
2018James Wade
2017Michael van Gerwen
2016Michael van Gerwen
2015Michael van Gerwen
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