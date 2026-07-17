|World Matchplay 2026 - informace
|Datum:
|18. – 26. července 2026
|Místo:
|Blackpool, Anglie
|Češi:
|bez české účasti
|Kde sledovat:
|u Fortuny zde, Nova Sport 2
Šipky World Matchplay 2026: program, výsledky, pavouk
World Matchplay se řadí k prestižním turnajům Triple Crown, kam patří ještě Mistrovství světa a Premier League. Do tradičního dějiště, Winter Gardens v Blackpoolu, i letos dorazí 32 elitních hráčů:
- 16 elitních šipkařů podle světového žebříčku PDC
- 16 hráčů podle žebříčku Pro Tour
První kolo je rozprostřeno do tří dnů, druhé do dvou a od čtvrtku 23. července uvidíme čtvrtfinálové boje. Ty jsou na programu i v pátek, víkend už pak patří vyvrcholení celé akce.
|World Matchplay 2026: program, výsledky, pavouk
|Finále
|Semifinále
|Čtvrtfinále
|Osmifinále
|1. kolo
|Littler – Springer
|18.7.
21:50
|Humphries – Menzies
|20.7.
21:50
|Aspinall – Cullen
|18.7.
22:40
|Smith – Doets
|20.7.
20:10
|Rock – Woodhouse
|18.7.
20:10
|Price – Schindler
|20.7.
21:00
|Bunting– Zonneveld
|18.7.
21:00
|Noppert – Cross
|20.7.
22:40
|van Gerwen – Gilding
|19.7.
15:50
|van Veen – Ratajski
|19.7.
21:50
|Dobey – van Duijvenbode
|19.7.
14:10
|Nijman – Chisnall
|19.7.
22:40
|Clayton – Heta
|19.7.
16:40
|Wade – Wattimena
|19.7.
21:00
|Anderson – Joyce
|19.7.
15:00
|Searle – O’Connor
|19.7.
20:10
PDC World Matchplay v šipkách 2026: hráči a pravidla
Formát se neliší od běžných podniků, hraje se tedy 501 double-out s tím, že zavření legu musí proběhnout přes double, nebo střed (bullseye).
Zápasy jsou poměrně dlouhé, hraje se na legy. Rozdíl musí být vždy o dva a pokud k tomu nedojde ani po šesti přidaných legech, následuje „náhlá smrt“ – kdo získá následující leg, vyhrává celý zápas.
TOP hráči turnaje
Standardně se hraje na:
- 1. kolo: 10 vítězných legů
- 2. kolo: 11 vítězných legů
- čtvrtfinále: 16 vítězných legů
- semifinále: 17 vítězných legů
- finále: 18 vítězných legů
Ze známých jmen si nezahraje například Peter Wright, který bude na akci vhybět poprvé od roku 2012, stejný osud potkal i Daryla Gurneyho. Ten si World Matchplay nezahrál naposledy před jedenácti lety.
Debut čeká na čtveřici Kevin Doets, William O’Connor, Niko Springer a Niels Zonneveld.
|Žebříček PDC World
|Žebříček Pro Tour
|1 - Luke Littler
|Luke Woodhouse
|2 - Luke Humphries
|Jermaine Wattimena
|3 - Gian van Veen
|Kevin Doets
|4 - Michael van Gerwen
|Andrew Gilding
|5 - Jonny Clayton
|Rob Cross
|6 - James Wade
|Krzysztof Ratajski
|7 - Gerwyn Price
|William O’Connor
|8 - Josh Rock
|Niko Springer
|9 - Stephen Bunting
|Niels Zonneveld
|10 - Danny Noppert
|Martin Schindler
|11 - Ryan Searle
|Ryan Joyce
|12 - Gary Anderson
|Dirk van Duijvenbode
|13 - Chris Dobey
|Cameron Menzies
|14 - Wessel Nijman
|Joe Cullen
|15 - Ross Smith
|Damon Heta
|16 - Nathan Aspinall
|Dave Chisnall
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World Cup of Darts 2026: program, výsledky, týmy, Češi
Kde sledovat šipky World Matchplay 2026 live: přímé přenosy online
Šipkařské turnaje vysílá pravidelně kanál Nova Sport 2, online přenos pak najdete například na Oneplay.
Pro sázkaře je ale skvělou zprávou, že má livestreamy také Fortuna TV, nabídnout by měla kompletní program.
Prize money, finanční odměny
Pro letošní ročník byly prize money navýšeny na rovný 1 milion britských liber, vítěz dostává Phil Taylor Trophy pojmenovanou po legendárním hráči.
Šampion si přijde na 6,4 milionu korun, na další odměny se podívejte zde:
- vítěz: 225 000 liber
- finalista: 125 000 liber
- semifinalista: 65 000 liber
- čtvrtfinalista: 35 000 liber
- účastník 2. kola: 22 500 liber
- účastník 1. kola: 12 500 liber
Historie a vítězové World Matchplay v Blackpoolu
Zmíněná trofej má svůj název po Philu Taylorovi a není divu, svých 17 finálových účastí totiž dokáhal přetavit v neskutečných šestnáct titulů. Na druhém místě je stále aktivní Michael van Gerwen se třemi prvenstvími, více než jedou vyhrál už jen Rod Harrington.
Na přehled posledních vítězů se podívejte do tabulky níže.
|Ročník
|Vítěz (průměr)
|Poražený
|Skóre
|2025
|Luke Littler
|James Wade
|18:13
|2024
|Luke Humphries
|Michael van Gerwen
|18:15
|2023
|Nathan Aspinall
|Jonny Clayton
|18:6
|2022
|Michael van Gerwen
|Gerwyn Price
|18:14
|2021
|Peter Wright
|Dimitri Van den Bergh
|18:9
|2020
|Dimitri Van den Bergh
|Gary Anderson
|18:10
|2019
|Rob Cross
|Michael Smith
|18:13