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World Matchplay 2026 v šipkách: Program, výsledky, kurzy a kde sledovat

Kamil Jurek
  17:29

Michael van Gerwen slaví postup do finále šipkařského MS. | foto: Kirsty WigglesworthAP

Je tady jeden z nejprestižnějších šipkařských turnajů, World Matchplay 2026. Jako obvykle se hraje v anglickém Blackpoolu, letos od 18. do 26. července. V akci je i obhájce a světová jednička Luke Littler.
World Matchplay 2026 - informace
Datum:18. – 26. července 2026
Místo:Blackpool, Anglie
Češi:bez české účasti
Kde sledovat:u Fortuny zde, Nova Sport 2

Šipky World Matchplay 2026: program, výsledky, pavouk

World Matchplay se řadí k prestižním turnajům Triple Crown, kam patří ještě Mistrovství světa a Premier League. Do tradičního dějiště, Winter Gardens v Blackpoolu, i letos dorazí 32 elitních hráčů:

  • 16 elitních šipkařů podle světového žebříčku PDC
  • 16 hráčů podle žebříčku Pro Tour

První kolo je rozprostřeno do tří dnů, druhé do dvou a od čtvrtku 23. července uvidíme čtvrtfinálové boje. Ty jsou na programu i v pátek, víkend už pak patří vyvrcholení celé akce.

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World Matchplay 2026: program, výsledky, pavouk
Finále
Semifinále
Čtvrtfinále
Osmifinále
1. kolo
Littler – Springer18.7.
21:50		Humphries – Menzies20.7.
21:50
Aspinall – Cullen18.7.
22:40		Smith – Doets20.7.
20:10
Rock – Woodhouse18.7.
20:10		Price – Schindler20.7.
21:00
Bunting– Zonneveld18.7.
21:00		Noppert – Cross20.7.
22:40
van Gerwen – Gilding19.7.
15:50		van Veen – Ratajski19.7.
21:50
Dobey – van Duijvenbode19.7.
14:10		Nijman – Chisnall19.7.
22:40
Clayton – Heta19.7.
16:40		Wade – Wattimena19.7.
21:00
Anderson – Joyce19.7.
15:00		Searle – O’Connor19.7.
20:10

PDC World Matchplay v šipkách 2026: hráči a pravidla

Formát se neliší od běžných podniků, hraje se tedy 501 double-out s tím, že zavření legu musí proběhnout přes double, nebo střed (bullseye).

Zápasy jsou poměrně dlouhé, hraje se na legy. Rozdíl musí být vždy o dva a pokud k tomu nedojde ani po šesti přidaných legech, následuje „náhlá smrt“ – kdo získá následující leg, vyhrává celý zápas.

TOP hráči turnaje

  • Luke Littler
  • Luke Humphries
  • Gian van Veen
  • Michael van Gerwen

Standardně se hraje na:

  • 1. kolo: 10 vítězných legů
  • 2. kolo: 11 vítězných legů
  • čtvrtfinále: 16 vítězných legů
  • semifinále: 17 vítězných legů
  • finále: 18 vítězných legů

Ze známých jmen si nezahraje například Peter Wright, který bude na akci vhybět poprvé od roku 2012, stejný osud potkal i Daryla Gurneyho. Ten si World Matchplay nezahrál naposledy před jedenácti lety.

Debut čeká na čtveřici Kevin Doets, William O’Connor, Niko Springer a Niels Zonneveld.

Hráči na PDC World Matchplay Darts 2026
Žebříček PDC WorldŽebříček Pro Tour
1 - Luke LittlerLuke Woodhouse
2 - Luke HumphriesJermaine Wattimena
3 - Gian van VeenKevin Doets
4 - Michael van GerwenAndrew Gilding
5 - Jonny ClaytonRob Cross
6 - James WadeKrzysztof Ratajski
7 - Gerwyn PriceWilliam O’Connor
8 - Josh RockNiko Springer
9 - Stephen BuntingNiels Zonneveld
10 - Danny NoppertMartin Schindler
11 - Ryan SearleRyan Joyce
12 - Gary AndersonDirk van Duijvenbode
13 - Chris DobeyCameron Menzies
14 - Wessel NijmanJoe Cullen
15 - Ross SmithDamon Heta
16 - Nathan AspinallDave Chisnall

World Cup of Darts 2026: program, výsledky, týmy, Češi

Kde sledovat šipky World Matchplay 2026 live: přímé přenosy online

Šipkařské turnaje vysílá pravidelně kanál Nova Sport 2, online přenos pak najdete například na Oneplay.

Pro sázkaře je ale skvělou zprávou, že má livestreamy také Fortuna TV, nabídnout by měla kompletní program.

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Prize money, finanční odměny

Pro letošní ročník byly prize money navýšeny na rovný 1 milion britských liber, vítěz dostává Phil Taylor Trophy pojmenovanou po legendárním hráči.

Šampion si přijde na 6,4 milionu korun, na další odměny se podívejte zde:

  • vítěz: 225 000 liber
  • finalista: 125 000 liber
  • semifinalista: 65 000 liber
  • čtvrtfinalista: 35 000 liber
  • účastník 2. kola: 22 500 liber
  • účastník 1. kola: 12 500 liber

Historie a vítězové World Matchplay v Blackpoolu

Zmíněná trofej má svůj název po Philu Taylorovi a není divu, svých 17 finálových účastí totiž dokáhal přetavit v neskutečných šestnáct titulů. Na druhém místě je stále aktivní Michael van Gerwen se třemi prvenstvími, více než jedou vyhrál už jen Rod Harrington.

Na přehled posledních vítězů se podívejte do tabulky níže.

Vítězové World Matchplay
RočníkVítěz (průměr)PoraženýSkóre
2025Luke LittlerJames Wade 18:13
2024Luke HumphriesMichael van Gerwen 18:15
2023Nathan AspinallJonny Clayton 18:6
2022Michael van GerwenGerwyn Price 18:14
2021Peter WrightDimitri Van den Bergh 18:9
2020Dimitri Van den BerghGary Anderson18:10
2019Rob CrossMichael Smith18:13

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