|World Grand Prix 2026 - informace
|Datum:
|28. září – 4. října 2026
|Místo:
|Mattioli Arena, Leicester, Anglie
|Češi:
|nestartují
|Kde sledovat:
|Tipsport zde, Nova Sport 2
World Grand Prix 2026 v šipkách: pravidla PDC turnaje
V pořadí už 29. ročník World Grand Prix v šipkách se opět uskuteční v Leicesteru, a to už pošesté v řadě. Znovu se představí celkem 32 šipkařů, účast jen těsně unikla nejlepšímu českému hráči Karlu Sedláčkovi.
Formát je netradiční – hraje se na sety, přičemž k jeho zisku je třeba vyhrát 3 legy. Další zvláštností je pravidlo „double in, double out“, což znamená, že musí být jednotlivé legy zahájeny i ukončeny doublem nebo středem terče (bulls-eye). Na ostatních akcích se tímto způsobem legy pouze zakončují.
Na kolik setů se hrají jednotlivé fáze?
- 1. kolo: 2 vítězné sety (best of 3)
- osmifinále, čtvrtfinále: 3 vítězné sety (best of 5)
- semifinále: 5 vítězných setů (best of 9)
- finále: 6 vítězných setů (best of 11)
World Grand Prix Darts 2026: program, výsledky, pavouk
V následující tabulce najdete kompletní přehled zápasů a výsledky. Kvůli tomuto delšímu formátu se turnaj koná po celý týden:
- 28. – 29. září: zápasy 1. kola
- 30. září – 1. října: osmifinále
- 2. října: čtvrtfinále
- 3. října: semifinále
- 4. října: finále
|Finále
|Semifinále
|Čtvrtfinále
|Osmifinále
|1. kolo
|Littler – Woodhouse
|Humphries – Chisnall
|Aspinall – Doets
|Dobey – Wattimena
|Noppert – Springer
|Rock – Zonneveld
|van Gerwen – Joyce
|Anderson – Heta
|Price – Bialecki
|van Veen – van Duijvenbode
|Smith – Menzies
|Searle – O’Connor
|Clayton – Ratajski
|Wade – Cullen
|Nijman – Cross
|Bunting – Gilding
|
Šipky 2026: přehled PDC turnajů, kalendář, program a výsledky
World Grand Prix 2026 Leicester: seznam hráčů i s Luke Littlerem
Kvalifikovat se na tento turnaj se podaří 16 nejlepším hráčům podle světového žebříčku PDC, které doplňuje 16 hráčů z PDC Pro Tour, a to ke 14. září 2026. Účast jen těsně unikla Karlu Sedláčkovi, který se nacházel na devatenáctém místě.
|#
|Jméno
|Země
|1
|Luke Littler
|Anglie
|2
|Luke Humphries
|Anglie
|3
|Gian van Veen
|Nizozemsko
|4
|Gerwyn Price
|Wales
|5
|Jonny Clayton
|Wales
|6
|James Wade
|Anglie
|7
|Josh Rock
|Severní Irsko
|8
|Danny Noppert
|Nizozemsko
|9
|Michael van Gerwen
|Nizozemsko
|10
|Gary Anderson
|Skotsko
|11
|Stephen Bunting
|Anglie
|12
|Wessel Nijman
|Nizozemsko
|13
|Ross Smith
|Anglie
|14
|Ryan Searle
|Anglie
|15
|Chris Dobey
|Anglie
|16
|Nathan Aspinall
|Anglie
Kde sledovat šipky World Grand Prix 2026 live: přímé přenosy online
Největší šipkařské podniky vysílá pravidelně Tipsport zde, platí to i pro WGP 2026 z Leicesteru. Alternativně mohou zájemci využít i sázkové kanceláře Chance či Fortuna.
Televizní vysílání zajišťuje pravidelně Nova Sport 2, jde však o placený kanál. Mají jej v nabídce například Skylink, Oneplay, Magenta TV, Telly či Vodafone TV.
Prize money, finanční odměny
Proti minulému ročníku se letos zvedly prize money až na 750 000 £, tedy v přepočtu přes 21 milionů korun. Nejlepší šipkař si přilepší o 4,2 milionu.
Odměny za jednotlivé fáze jsou následující:
- vítěz: 150 000 liber
- finalista: 80 000 liber
- semifinalista: 50 000 liber
- čtvrtfinalista: 35 000 liber
- osmifinalista: 20 000 liber
- účastník 1. kola: 7 500 liber
Vítězové turnaje a historie
Poprvé se World Grand Prix hrálo už v roce 1998, úvodní ročník ovládl legendární Phil Taylor. K tomu přidal dalších deset titulů a žádné finále neprohrál.
Ze současných hráčů má 6 titulů Michael van Gerwen, více než jednou dokázal zvítězit už jen James Wade. Obhájcem titulu je Luke Littler.
Akce několikrát měnila dějiště – od Rochesteru, přes Rosslare, Dublin, kde se hrálo téměř 20 let a Coventry se turnaj dostal až do Leicestru, kde se koná od roku 2021.
|Rok
|Vítěz
|2025
|Luke Littler
|2024
|Mike De Decker
|2023
|Luke Humphries
|2022
|Michal van Gerwen
|2021
|Jonny Clayton
|2020
|Gerwyn Price
|2019
|Michal van Gerwen
|2018
|Michal van Gerwen
|2017
|Daryl Gurney
|2016
|Michael van Gerwen
|2015
|Robert Thornton