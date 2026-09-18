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Šipky – World Grand Prix 2026: Program, výsledky, hráči a živé přenosy

Kamil Jurek
  13:31

Luke Humphries v rozhovoru s poraženým finalistou Lukem Littlerem. | foto: AP

Šipkařský turnaj World Grand Prix se opět uskuteční v anglickém Leicesteru, termín je 28. září až 4. října 2026. Sledujte ty nejlepší hráče v přímých přenosech.
World Grand Prix 2026 - informace
Datum:28. září – 4. října 2026
Místo:Mattioli Arena, Leicester, Anglie
Češi:nestartují
Kde sledovat:Tipsport zde, Nova Sport 2

World Grand Prix 2026 v šipkách: pravidla PDC turnaje

V pořadí už 29. ročník World Grand Prix v šipkách se opět uskuteční v Leicesteru, a to už pošesté v řadě. Znovu se představí celkem 32 šipkařů, účast jen těsně unikla nejlepšímu českému hráči Karlu Sedláčkovi.

Formát je netradiční – hraje se na sety, přičemž k jeho zisku je třeba vyhrát 3 legy. Další zvláštností je pravidlo „double in, double out“, což znamená, že musí být jednotlivé legy zahájeny i ukončeny doublem nebo středem terče (bulls-eye). Na ostatních akcích se tímto způsobem legy pouze zakončují.

Na kolik setů se hrají jednotlivé fáze?

  • 1. kolo: 2 vítězné sety (best of 3)
  • osmifinále, čtvrtfinále: 3 vítězné sety (best of 5)
  • semifinále: 5 vítězných setů (best of 9)
  • finále: 6 vítězných setů (best of 11)

World Grand Prix Darts 2026: program, výsledky, pavouk

V následující tabulce najdete kompletní přehled zápasů a výsledky. Kvůli tomuto delšímu formátu se turnaj koná po celý týden:

  • 28. – 29. září: zápasy 1. kola
  • 30. září – 1. října: osmifinále
  • 2. října: čtvrtfinále
  • 3. října: semifinále
  • 4. října: finále
World Grand Prix 2026: program, výsledky, pavouk
Finále
Semifinále
Čtvrtfinále
Osmifinále
1. kolo
Littler – WoodhouseHumphries – Chisnall
Aspinall – DoetsDobey – Wattimena
Noppert – SpringerRock – Zonneveld
van Gerwen – JoyceAnderson – Heta
Price – Bialeckivan Veen – van Duijvenbode
Smith – MenziesSearle – O’Connor
Clayton – RatajskiWade – Cullen
Nijman – CrossBunting – Gilding

Šipky 2026: přehled PDC turnajů, kalendář, program a výsledky

World Grand Prix 2026 Leicester: seznam hráčů i s Luke Littlerem

Kvalifikovat se na tento turnaj se podaří 16 nejlepším hráčům podle světového žebříčku PDC, které doplňuje 16 hráčů z PDC Pro Tour, a to ke 14. září 2026. Účast jen těsně unikla Karlu Sedláčkovi, který se nacházel na devatenáctém místě.

Nasazení šipkaři pro World Gran Prix 2026
#JménoZemě
1Luke LittlerAnglie
2Luke HumphriesAnglie
3Gian van VeenNizozemsko
4Gerwyn PriceWales
5Jonny ClaytonWales
6James WadeAnglie
7Josh RockSeverní Irsko
8Danny NoppertNizozemsko
9Michael van GerwenNizozemsko
10Gary AndersonSkotsko
11Stephen BuntingAnglie
12Wessel NijmanNizozemsko
13Ross SmithAnglie
14Ryan SearleAnglie
15Chris DobeyAnglie
16Nathan AspinallAnglie

Nizozemský šipkař Michael van Gerwen.

Kde sledovat šipky World Grand Prix 2026 live: přímé přenosy online

Největší šipkařské podniky vysílá pravidelně Tipsport zde, platí to i pro WGP 2026 z Leicesteru. Alternativně mohou zájemci využít i sázkové kanceláře Chance či Fortuna.

Televizní vysílání zajišťuje pravidelně Nova Sport 2, jde však o placený kanál. Mají jej v nabídce například Skylink, Oneplay, Magenta TV, Telly či Vodafone TV.

Prize money, finanční odměny

Proti minulému ročníku se letos zvedly prize money až na 750 000 £, tedy v přepočtu přes 21 milionů korun. Nejlepší šipkař si přilepší o 4,2 milionu.

Odměny za jednotlivé fáze jsou následující:

  • vítěz: 150 000 liber
  • finalista: 80 000 liber
  • semifinalista: 50 000 liber
  • čtvrtfinalista: 35 000 liber
  • osmifinalista: 20 000 liber
  • účastník 1. kola: 7 500 liber

Vítězové turnaje a historie

Poprvé se World Grand Prix hrálo už v roce 1998, úvodní ročník ovládl legendární Phil Taylor. K tomu přidal dalších deset titulů a žádné finále neprohrál.

Ze současných hráčů má 6 titulů Michael van Gerwen, více než jednou dokázal zvítězit už jen James Wade. Obhájcem titulu je Luke Littler.

Akce několikrát měnila dějiště – od Rochesteru, přes Rosslare, Dublin, kde se hrálo téměř 20 let a Coventry se turnaj dostal až do Leicestru, kde se koná od roku 2021.

World Grand Prix Darts – vítězové
RokVítěz
2025Luke Littler
2024Mike De Decker
2023Luke Humphries
2022Michal van Gerwen
2021Jonny Clayton
2020Gerwyn Price
2019Michal van Gerwen
2018Michal van Gerwen
2017Daryl Gurney
2016Michael van Gerwen
2015Robert Thornton
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.

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