|Datum konání
|11. - 13. září 2026
|Místo konání
|Národní atletické centrum, Budapešť, Maďarsko
|Počet disciplín
|28 (13 mužských, 13 ženských, 2 smíšené štafety)
|Účastníci
|381 elitních atletů z 65 zemí
|Celková dotace (prize money)
|10 000 000 USD
|Česká účast
|Lurdes Gloria Manuel, Volodymyr Myslyvčuk, Jan Štefela
|Kde sledovat
|ČT Sport
Česká účast v Budapešti
Jistou účast na akci měli držitelé zlatých medailí z OH 2024 v Paříži, MS 2025 v Tokiu a vítězové finále Diamantové ligy 2026. Zbytek startovního pole byl doplněn na základě světového žebříčku a divokých karet.
Do úzké nominace se probojovali také tři čeští reprezentanti, kteří si svými výkony zajistili start na premiérovém ročníku:
- Lurdes Gloria Manuel: Česká sprinterská kometa změří síly se světovou elitou v běhu na 400 metrů.
- Jan Štefela: Český reprezentant naskočí do prestižní soutěže skoku do výšky.
- Volodymyr Myslyvčuk: Vybojoval si právo startu v soutěži v hodu kladivem.
Časový program a rozpis disciplín (Ultimate Championship 2026)
Kompletní program atletického superfinále je zhuštěn do pouhých tří večerních bloků. Všechny uvedené časy odpovídají středoevropskému letnímu času (SELČ).
|Čas
|Disciplína
|Fáze
|Výsledky
|19:08
|Smíšená štafeta 4x100 m
|Finále
|19:13
|Skok do výšky, ženy
|Finále
|19:19
|400 m, muži
|Semifinále
|19:23
|Hod kladivem, muži
|Finále
|19:38
|400 m, ženy
|Semifinále
|20:04
|100 m překážek, ženy
|Semifinále
|20:08
|Skok o tyči, muži
|Finále
|20:21
|110 m překážek, muži
|Semifinále
|20:36
|5000 m, muži
|Finále
|20:53
|Skok do dálky, ženy
|Finále
|20:57
|800 m, ženy
|Semifinále
|21:20
|100 m překážek, ženy
|Finále
|21:49
|110 m překážek, muži
|Finále
|Čas
|Disciplína
|Fáze
|Výsledky
|18:08
|400 m, ženy
|Finále
|18:13
|Hod oštěpem, ženy
|Finále
|18:18
|400 m, muži
|Finále
|18:26
|800 m, muži
|Semifinále
|18:43
|Skok o tyči, ženy
|Finále
|18:46
|400 m překážek, ženy
|Semifinále
|19:04
|100 m, ženy
|Semifinále
|19:21
|100 m, muži
|Semifinále
|19:36
|1500 m, ženy
|Finále
|19:44
|Skok do dálky, muži
|Finále
|19:57
|400 m překážek, muži
|Semifinále
|20:18
|800 m, ženy
|Finále
|20:38
|100 m, ženy
|Finále
|20:49
|100 m, muži
|Finále
|Čas
|Disciplína
|Fáze
|Výsledky
|18:08
|400 m překážek, ženy
|Finále
|18:13
|Hod oštěpem, muži
|Finále
|18:18
|200 m, muži
|Semifinále
|18:36
|400 m překážek, muži
|Finále
|18:44
|200 m, ženy
|Semifinále
|19:04
|Skok do výšky, muži
|Finále
|19:10
|5000 m, ženy
|Finále
|19:34
|Trojskok, ženy
|Finále
|19:41
|800 m, muži
|Finále
|19:53
|Smíšená štafeta 4x400 m
|Finále
|20:12
|1500 m, muži
|Finále
|20:38
|200 m, muži
|Finále
|20:49
|200 m, ženy
|Finále
Kde sledovat World Athletics Ultimate Championship 2026 živě
Zbrusu novou atletickou událost a výkony českého tria nabídne divákům Česká televize.
- Televizní vysílání: Přímé přenosy ze všech tří soutěžních dnů odvysílá stanice ČT sport. V sobotu 12. září se navíc k vysílání připojí i kanál ČT2.
- Online live stream: Kompletní dění z budapešťského Národního atletického centra bude možné sledovat také prostřednictvím internetového streamu na platformě ČT sport Plus (dostupné na webu iVysílání, v mobilní aplikaci a přes HbbTV v chytrých televizích).
Plán přímých přenosů (Česká televize):
- Pátek 11. 9.: od 19:00 na ČT sport
- Sobota 12. 9.: od 18:00 na ČT2 a iVysílání, od 19:00 na ČT sport
- Neděle 13. 9.: od 18:00 na ČT sport
Formát a prize money
Závod v Budapešti je koncipován jako vysoce exkluzivní, což se odráží na striktních limitech pro startovní pole:
- Běžecké disciplíny: Nastoupí vždy pouze 16 vybraných závodníků.
- Technické disciplíny (skoky a hody): Představí se jen 8 elitních atletů.
- Místo medailí náramek: V Budapešti neproběhne rozdávání medailí. Každý účastník dostane speciální náramek se svým jménem a vítězové k němu obdrží unikátní trofej, do níž ho lze vložit.
Ultimate Championship je výjimečný i svou finanční štědrostí. Světová atletika pro tuto událost vyčlenila celkovou dotaci ve výši 10 milionů amerických dolarů. Každý zlatý medailista si z Budapešti odveze prémii 150 000 dolarů, přičemž určitou finanční odměnu má garantovanou každý kvalifikovaný účastník turnaje.