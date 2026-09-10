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World Athletics Ultimate Championship 2026: Program, kde sledovat, Češi, výsledky

Kristýna Polášková
  7:00

Lurdes Gloria Manuel dobíhá jako první v závodě na 400 metrů na Zlaté tretře v Ostravě | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

První ročník World Athletics Ultimate Championship se koná od pátku 11. do neděle 13. září 2026 v Budapešti. Unikátní akce se bude opakovat každé dva roky a na start se postaví výhradně úřadující olympijští vítězové, mistři světa a šampioni Diamantové ligy, které doplní nejlepší atleti ze světového žebříčku.
Základní informace o World Athletics Ultimate Championship 2026
Datum konání11. - 13. září 2026
Místo konáníNárodní atletické centrum, Budapešť, Maďarsko
Počet disciplín28 (13 mužských, 13 ženských, 2 smíšené štafety)
Účastníci381 elitních atletů z 65 zemí
Celková dotace (prize money)10 000 000 USD
Česká účastLurdes Gloria Manuel, Volodymyr Myslyvčuk, Jan Štefela
Kde sledovatČT Sport

Česká účast v Budapešti

Jistou účast na akci měli držitelé zlatých medailí z OH 2024 v Paříži, MS 2025 v Tokiu a vítězové finále Diamantové ligy 2026. Zbytek startovního pole byl doplněn na základě světového žebříčku a divokých karet.

Do úzké nominace se probojovali také tři čeští reprezentanti, kteří si svými výkony zajistili start na premiérovém ročníku:

  • Lurdes Gloria Manuel: Česká sprinterská kometa změří síly se světovou elitou v běhu na 400 metrů.
  • Jan Štefela: Český reprezentant naskočí do prestižní soutěže skoku do výšky.
  • Volodymyr Myslyvčuk: Vybojoval si právo startu v soutěži v hodu kladivem.

Časový program a rozpis disciplín (Ultimate Championship 2026)

Kompletní program atletického superfinále je zhuštěn do pouhých tří večerních bloků. Všechny uvedené časy odpovídají středoevropskému letnímu času (SELČ).

Pátek 11. září
ČasDisciplínaFázeVýsledky
19:08Smíšená štafeta 4x100 mFinále
19:13Skok do výšky, ženyFinále
19:19400 m, mužiSemifinále
19:23Hod kladivem, mužiFinále
19:38400 m, ženySemifinále
20:04100 m překážek, ženySemifinále
20:08Skok o tyči, mužiFinále
20:21110 m překážek, mužiSemifinále
20:365000 m, mužiFinále
20:53Skok do dálky, ženyFinále
20:57800 m, ženySemifinále
21:20100 m překážek, ženyFinále
21:49110 m překážek, mužiFinále
Sobota 12. září
ČasDisciplínaFázeVýsledky
18:08400 m, ženyFinále
18:13Hod oštěpem, ženyFinále
18:18400 m, mužiFinále
18:26800 m, mužiSemifinále
18:43Skok o tyči, ženyFinále
18:46400 m překážek, ženySemifinále
19:04100 m, ženySemifinále
19:21100 m, mužiSemifinále
19:361500 m, ženyFinále
19:44Skok do dálky, mužiFinále
19:57400 m překážek, mužiSemifinále
20:18800 m, ženyFinále
20:38100 m, ženyFinále
20:49100 m, mužiFinále
Neděle 13. září
ČasDisciplínaFázeVýsledky
18:08400 m překážek, ženyFinále
18:13Hod oštěpem, mužiFinále
18:18200 m, mužiSemifinále
18:36400 m překážek, mužiFinále
18:44200 m, ženySemifinále
19:04Skok do výšky, mužiFinále
19:105000 m, ženyFinále
19:34Trojskok, ženyFinále
19:41800 m, mužiFinále
19:53Smíšená štafeta 4x400 mFinále
20:121500 m, mužiFinále
20:38200 m, mužiFinále
20:49200 m, ženyFinále

Kde sledovat World Athletics Ultimate Championship 2026 živě

Zbrusu novou atletickou událost a výkony českého tria nabídne divákům Česká televize.

  • Televizní vysílání: Přímé přenosy ze všech tří soutěžních dnů odvysílá stanice ČT sport. V sobotu 12. září se navíc k vysílání připojí i kanál ČT2.
  • Online live stream: Kompletní dění z budapešťského Národního atletického centra bude možné sledovat také prostřednictvím internetového streamu na platformě ČT sport Plus (dostupné na webu iVysílání, v mobilní aplikaci a přes HbbTV v chytrých televizích).

Plán přímých přenosů (Česká televize):

  • Pátek 11. 9.: od 19:00 na ČT sport
  • Sobota 12. 9.: od 18:00 na ČT2 a iVysílání, od 19:00 na ČT sport
  • Neděle 13. 9.: od 18:00 na ČT sport

Formát a prize money

Závod v Budapešti je koncipován jako vysoce exkluzivní, což se odráží na striktních limitech pro startovní pole:

  • Běžecké disciplíny: Nastoupí vždy pouze 16 vybraných závodníků.
  • Technické disciplíny (skoky a hody): Představí se jen 8 elitních atletů.
  • Místo medailí náramek: V Budapešti neproběhne rozdávání medailí. Každý účastník dostane speciální náramek se svým jménem a vítězové k němu obdrží unikátní trofej, do níž ho lze vložit.

Ultimate Championship je výjimečný i svou finanční štědrostí. Světová atletika pro tuto událost vyčlenila celkovou dotaci ve výši 10 milionů amerických dolarů. Každý zlatý medailista si z Budapešti odveze prémii 150 000 dolarů, přičemž určitou finanční odměnu má garantovanou každý kvalifikovaný účastník turnaje.

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