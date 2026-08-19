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Vuelta 2026: Kurzy na vítěze. Může někdo ohrozit Pogačara?

Kristýna Polášková
  9:19

Tým UAE Emirates s Tadejem Pogačarem během 21. etapy Tour de France | foto: Reuters

První dvě Grand Tours letošní sezony už znají své vítěze - Jonas Vingegaard suverénně ovládl Giro d’Italia a Tadej Pogačar triumfoval na Tour de France. Nyní se pozornost upírá k 81. ročníku španělské Vuelty. Jednoznačným favoritem na zisk červeného dresu pro celkového vítěze je úřadující mistr světa Tadej Pogačar, který se po drtivé dominanci v celé sezóně postaví na start i v Monaku.
Základní informace: Vuelta a España 2026
Událost81. ročník cyklistického závodu Vuelta a España
Kdy22. 8. až 13.9. 2026
TrasaZávod začíná časovkou v Monaku. Následuje přesun přes Pyreneje se silným zaměřením na jih a východ Španělska, včetně pohoří Sierra Nevada.
Hlavní favoritTadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG)
TV vysíláníEurosport
Kurzyna webu Synotu zde

Kurzy sázkových kanceláří: Kdo má největší šanci?

Pohled na kurzy sázkové kanceláře Synot Tip jasně ukazuje, kdo je hlavním favoritem letošního ročníku a jaké šance dávají bookmakeři jednotlivým jezdcům.

Kdo vyhraje Vueltu: Kurzy
ZávodníkKurz na vítězství
Tadej Pogačar1,11
Felix Gall12,00
Enric Mas13,00
João Almeida15,00
Oscar Onley15,00
Florian Lipowitz15,00
Primož Roglič15,00
Richard Carapaz15,00
Mattias Skjelmose26,10
Cian Uijtdebroeks51,00
Matthew Riccitello51,00
Jørgen Nordhagen51,00

Hlavní favorit: Suverénní Tadej Pogačar

  • Slovinec Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) letos v podstatě nenašel přemožitele, jedinou porážku zaznamenal na klasice Paříž-Roubaix.
  • Na Tour de France zvítězil s masivním náskokem 6 minut a 26 sekund na druhého jezdce v pořadí.
  • Na Vueltě startoval naposledy ve své nováčkovské sezóně v roce 2019 jako dvacetiletý mladík. Tehdy dokázal vyhrát dvě horské etapy a skončil na celkovém třetím místě.
  • Tým pro něj na letošní Vueltu sestavil mimořádně silnou podporu. Záda mu budou krýt elitní domestici jako Jay Vine, Pavel Sivakov a také João Almeida, který na Vueltě loni skončil celkově druhý, ale letos byl přeřazen do role pomocníka.

Největší vyzyvatelé: Kdo může zabojovat o pódium?

Ačkoliv Pogačarova forma nahání hrůzu a reálně neexistuje nikdo na úrovni Remca Evenepoela, kdo by se mu mohl rovnat, peloton nabízí řadu silných jmen bojujících o pódium v cílové Granadě:

  • Felix Gall (Decathlon CMA CGM): Rakušan na letošním Giru vybojoval celkové druhé místo hned za Vingegaardem. Svou formu navíc nedávno potvrdil celkovým vítězstvím na přípravném závodě Vuelta a Burgos.
  • Primož Roglič (Red Bull-Bora-Hansgrohe): Čtyřnásobný vítěz závodu se pokusí získat pátý titul, čímž by překonal dosavadního rekordmana Roberta Herase. Jeho šance však sráží nedávný pád a klesající forma v průběhu roku.
  • Enric Mas (Movistar): Zkušený Španěl se na Vueltě cítí jako doma, má na kontě už šest umístění v první šestce, včetně tří druhých míst. Na nedávné Vueltě a Burgos dojel pátý.
  • Richard Carapaz (EF Education-EasyPost): Vítěz puntíkovaného dresu z letošní Tour de France, kde ovládl dvě alpské etapy. Na Vueltě má na kontě celkové druhé (2020) a čtvrté místo (2024).
  • Oscar Onley (Netcompany Ineos): Skotský jezdec se blýskl čtvrtým místem na letošní Tour de France a druhým místem na Vueltě a Burgos, kde vyhrál etapu i vrchařskou soutěž.
  • Mattias Skjelmose (Lidl-Trek): Na Tour de France letos vybojoval šesté místo. Výhodou pro něj bude pozice osamoceného lídra týmu, jelikož se sestava obejde bez Juana Ayusa.
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