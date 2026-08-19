|Událost
|81. ročník cyklistického závodu Vuelta a España
|Kdy
|22. 8. až 13.9. 2026
|Trasa
|Závod začíná časovkou v Monaku. Následuje přesun přes Pyreneje se silným zaměřením na jih a východ Španělska, včetně pohoří Sierra Nevada.
|Hlavní favorit
|Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG)
|TV vysílání
|Eurosport
|Kurzy
|na webu Synotu zde
Kurzy sázkových kanceláří: Kdo má největší šanci?
Pohled na kurzy sázkové kanceláře Synot Tip jasně ukazuje, kdo je hlavním favoritem letošního ročníku a jaké šance dávají bookmakeři jednotlivým jezdcům.
|Závodník
|Kurz na vítězství
|Tadej Pogačar
|1,11
|Felix Gall
|12,00
|Enric Mas
|13,00
|João Almeida
|15,00
|Oscar Onley
|15,00
|Florian Lipowitz
|15,00
|Primož Roglič
|15,00
|Richard Carapaz
|15,00
|Mattias Skjelmose
|26,10
|Cian Uijtdebroeks
|51,00
|Matthew Riccitello
|51,00
|Jørgen Nordhagen
|51,00
Hlavní favorit: Suverénní Tadej Pogačar
- Slovinec Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) letos v podstatě nenašel přemožitele, jedinou porážku zaznamenal na klasice Paříž-Roubaix.
- Na Tour de France zvítězil s masivním náskokem 6 minut a 26 sekund na druhého jezdce v pořadí.
- Na Vueltě startoval naposledy ve své nováčkovské sezóně v roce 2019 jako dvacetiletý mladík. Tehdy dokázal vyhrát dvě horské etapy a skončil na celkovém třetím místě.
- Tým pro něj na letošní Vueltu sestavil mimořádně silnou podporu. Záda mu budou krýt elitní domestici jako Jay Vine, Pavel Sivakov a také João Almeida, který na Vueltě loni skončil celkově druhý, ale letos byl přeřazen do role pomocníka.
Největší vyzyvatelé: Kdo může zabojovat o pódium?
Ačkoliv Pogačarova forma nahání hrůzu a reálně neexistuje nikdo na úrovni Remca Evenepoela, kdo by se mu mohl rovnat, peloton nabízí řadu silných jmen bojujících o pódium v cílové Granadě:
- Felix Gall (Decathlon CMA CGM): Rakušan na letošním Giru vybojoval celkové druhé místo hned za Vingegaardem. Svou formu navíc nedávno potvrdil celkovým vítězstvím na přípravném závodě Vuelta a Burgos.
- Primož Roglič (Red Bull-Bora-Hansgrohe): Čtyřnásobný vítěz závodu se pokusí získat pátý titul, čímž by překonal dosavadního rekordmana Roberta Herase. Jeho šance však sráží nedávný pád a klesající forma v průběhu roku.
- Enric Mas (Movistar): Zkušený Španěl se na Vueltě cítí jako doma, má na kontě už šest umístění v první šestce, včetně tří druhých míst. Na nedávné Vueltě a Burgos dojel pátý.
- Richard Carapaz (EF Education-EasyPost): Vítěz puntíkovaného dresu z letošní Tour de France, kde ovládl dvě alpské etapy. Na Vueltě má na kontě celkové druhé (2020) a čtvrté místo (2024).
- Oscar Onley (Netcompany Ineos): Skotský jezdec se blýskl čtvrtým místem na letošní Tour de France a druhým místem na Vueltě a Burgos, kde vyhrál etapu i vrchařskou soutěž.
- Mattias Skjelmose (Lidl-Trek): Na Tour de France letos vybojoval šesté místo. Výhodou pro něj bude pozice osamoceného lídra týmu, jelikož se sestava obejde bez Juana Ayusa.