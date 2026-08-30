|Datum konání
|Neděle 30. srpna 2026
|Trasa
|La Vila Joiosa (Villajoyosa) – Alto de Aitana
|Délka etapy
|187,4 km
|Celkové převýšení
|4 940 m
|Typ etapy
|Horská (etapa s nejvyšším převýšením v ročníku)
|Čas startu
|12:26
|Předpokládaný dojezd
|cca 17:14
|Kde sledovat živě
|Eurosport, živě u Tipsportu zde
Průběžné celkové pořadí před 9. etapou
Po odstoupení Pogačara oblékl červený trikot domácí lídr Enric Mas. Na druhé místo celkové klasifikace se posunul Rakušan Felix Gall (+1:11), třetí příčku drží Primož Roglič (+1:33). Zelený dres bodovací soutěže veze Wout Van Aert, nejlepším vrchařem v modře puntíkovaném je Andreas Leknessund (19 bodů) a bílý trikot pro nejlepšího mladíka hájí celkově pátý Oscar Onley.
|Pořadí
|Jezdec
|Tým
|Čas / Ztráta
|1.
|Enric Mas 🔴
|Movistar Team
|23:24:00
|2.
|Felix Gall
|Decathlon CMA CGM Team
|+1:11
|3.
|Primož Roglič
|Red Bull-Bora-Hansgrohe
|+1:33
|4.
|Sepp Kuss
|Team Visma Lease a Bike
|+2:15
|5.
|Oscar Onley ⚪
|Netcompany INEOS Cycling Team
|+2:16
|6.
|Richard Carapaz
|EF Education-EasyPost
|+2:22
|7.
|Mattias Skjelmose
|Lidl-Trek
|+3:27
|8.
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|+3:56
|9.
|Gregor Mühlberger
|Decathlon CMA CGM Team
|+5:39
|10.
|Jakob Omrzel
|Bahrain Victorious
|+6:04
Profil a průběh 9. etapy: Horské peklo a vojenský prostor na Alto de Aitana
Peloton nedostane prostor na vydechnutí prakticky už od startu v La Vila Joiosa. Silnice se zvedá ihned po odmávnutí nultého kilometru a trasa se mění v nekonečnou horskou horskou dráhu:
- Příprava pro únik: Úvodní desítky kilometrů vedou přes zvlněný terén. Prvním hodnoceným stoupáním je Puerto de Tárbena, které měří 7,2 kilometru s průměrným sklonem 5,4 procenta a patří do 2. kategorie.
- Brutální Puerto El Miserat: Další velkou překážkou je Puerto El Miserat. Stoupání začíná přibližně na 68,7. kilometru a měří 5,2 kilometru. Průměrný sklon dosahuje drtivých 10 procent, což z něj dělá stoupání 1. kategorie.
- Série průsmyků před finále: Po Miseratu následují Port de Tollos (4,1 km s 5,8 %), Port de Tudons (7 km s 5,3 %) a Puerto de Benifallim (4,8 km s 5,8 %). V Benifallimu se nejprve na 134,6. kilometru nachází sprinterská prémie. Na vrcholu stoupání o několik kilometrů později jsou navíc k dispozici bonifikační sekundy 6, 4 a 2.
- Finálový gigant Alto de Aitana: Cílové stoupání na Alto de Aitana měří podle oficiálního itineráře 22 kilometrů a má průměrný sklon 5,8 procenta. Jde o stoupání 1. kategorie a jeho vrchol leží ve výšce 1543 metrů. Závěrečná část vede k základně španělského letectva a přístup na tuto silnici bývá pro veřejnost běžně omezen. Při konání Vuelty se však závodníci na Aitanu vracejí – v roce 2026 půjde už o pátý cílový dojezd v historii závodu.
- Na Aitaně se v minulosti psaly velké příběhy. V roce 2016 zde po souboji s největšími favority triumfoval Francouz Pierre Latour, zatímco o sedm let dříve si vítězství odvezl Ital Damiano Cunego.
Favorité 9. etapy: Souboj vrchařů
Profil etapy je natolik náročný, že peloton téměř s jistotou rozdělí. Otázkou zůstává, zda dostane šanci silný celodenní únik špičkových vrchařů, nebo se favorité na celkové pořadí rozhodnou bojovat o prestižní etapový vavřín.
- Největší favorité: Santiago Buitrago, Tobias Halland Johannessen.
- Další silní vrchaři (potenciální únik): Jay Vine, Juan Felipe Rodriguez, Jarno Widar, Lorenzo Fortunato.
- Širší okruh kandidátů: Iván Sosa, Valentin Paret-Peintre, Jakob Omrzel, Léo Bisiaux a český zástupce Jan Hirt, kterému by extrémní penzum nastoupaných metrů mohlo svědčit.
Kde sledovat 9. etapu Vuelty 2026 živě v TV a online
- Tipsport (Online stream zdarma): Kompletní přímý přenos ze silnic ve Španělsku můžete sledovat živě na internetové platformě Tipsport.
- Eurosport: Celoetapové televizní vysílání s detailním českým komentářem.
- Platforma Max: Přímý stream na mobilu, počítači, tabletu i Smart TV bez reklamních vstupů.