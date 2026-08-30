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9. etapa Vuelty 2026: Profil, trasa a favorité velké horské zkoušky

Kristýna Polášková
  5:58

V deváté etapě Vuelty peloton míří na vyhlášené pobřeží Costa Blanca | foto: Michal Koubek, MAFRA

V neděli je na programu 9. etapa Vuelty 2026, která nabídne nejtěžší horskou zkoušku prvního týdne. Cyklisté sice vyrazí od moře, celkem ale nastoupají zhruba 5 000 výškových metrů. Rozhodovat se může na závěrečném 22 kilometrů dlouhém stoupání na Alto de Aitana. Podívejte se na profil a trasu etapy, hlavní favority i informace o tom, kde 9. etapu Vuelty sledovat.
Základní informace: 9. etapa Vuelta a España 2026
Datum konáníNeděle 30. srpna 2026
TrasaLa Vila Joiosa (Villajoyosa) – Alto de Aitana
Délka etapy187,4 km
Celkové převýšení4 940 m
Typ etapyHorská (etapa s nejvyšším převýšením v ročníku)
Čas startu12:26
Předpokládaný dojezdcca 17:14
Kde sledovat živěEurosport, živě u Tipsportu zde

Průběžné celkové pořadí před 9. etapou

Po odstoupení Pogačara oblékl červený trikot domácí lídr Enric Mas. Na druhé místo celkové klasifikace se posunul Rakušan Felix Gall (+1:11), třetí příčku drží Primož Roglič (+1:33). Zelený dres bodovací soutěže veze Wout Van Aert, nejlepším vrchařem v modře puntíkovaném je Andreas Leknessund (19 bodů) a bílý trikot pro nejlepšího mladíka hájí celkově pátý Oscar Onley.

Průběžné celkové pořadí před 9. etapou
PořadíJezdecTýmČas / Ztráta
1.Enric Mas 🔴Movistar Team23:24:00
2.Felix GallDecathlon CMA CGM Team+1:11
3.Primož RogličRed Bull-Bora-Hansgrohe+1:33
4.Sepp KussTeam Visma Lease a Bike+2:15
5.Oscar Onley ⚪Netcompany INEOS Cycling Team+2:16
6.Richard CarapazEF Education-EasyPost+2:22
7.Mattias SkjelmoseLidl-Trek+3:27
8.Harold TejadaXDS Astana Team+3:56
9.Gregor MühlbergerDecathlon CMA CGM Team+5:39
10.Jakob OmrzelBahrain Victorious+6:04

Profil a průběh 9. etapy: Horské peklo a vojenský prostor na Alto de Aitana

Peloton nedostane prostor na vydechnutí prakticky už od startu v La Vila Joiosa. Silnice se zvedá ihned po odmávnutí nultého kilometru a trasa se mění v nekonečnou horskou horskou dráhu:

  • Příprava pro únik: Úvodní desítky kilometrů vedou přes zvlněný terén. Prvním hodnoceným stoupáním je Puerto de Tárbena, které měří 7,2 kilometru s průměrným sklonem 5,4 procenta a patří do 2. kategorie.
  • Brutální Puerto El Miserat: Další velkou překážkou je Puerto El Miserat. Stoupání začíná přibližně na 68,7. kilometru a měří 5,2 kilometru. Průměrný sklon dosahuje drtivých 10 procent, což z něj dělá stoupání 1. kategorie.
  • Série průsmyků před finále: Po Miseratu následují Port de Tollos (4,1 km s 5,8 %), Port de Tudons (7 km s 5,3 %) a Puerto de Benifallim (4,8 km s 5,8 %). V Benifallimu se nejprve na 134,6. kilometru nachází sprinterská prémie. Na vrcholu stoupání o několik kilometrů později jsou navíc k dispozici bonifikační sekundy 6, 4 a 2.
  • Finálový gigant Alto de Aitana: Cílové stoupání na Alto de Aitana měří podle oficiálního itineráře 22 kilometrů a má průměrný sklon 5,8 procenta. Jde o stoupání 1. kategorie a jeho vrchol leží ve výšce 1543 metrů. Závěrečná část vede k základně španělského letectva a přístup na tuto silnici bývá pro veřejnost běžně omezen. Při konání Vuelty se však závodníci na Aitanu vracejí – v roce 2026 půjde už o pátý cílový dojezd v historii závodu.
  • Na Aitaně se v minulosti psaly velké příběhy. V roce 2016 zde po souboji s největšími favority triumfoval Francouz Pierre Latour, zatímco o sedm let dříve si vítězství odvezl Ital Damiano Cunego.

Favorité 9. etapy: Souboj vrchařů

Profil etapy je natolik náročný, že peloton téměř s jistotou rozdělí. Otázkou zůstává, zda dostane šanci silný celodenní únik špičkových vrchařů, nebo se favorité na celkové pořadí rozhodnou bojovat o prestižní etapový vavřín.

Kde sledovat 9. etapu Vuelty 2026 živě v TV a online

  • Tipsport (Online stream zdarma): Kompletní přímý přenos ze silnic ve Španělsku můžete sledovat živě na internetové platformě Tipsport.
  • Eurosport: Celoetapové televizní vysílání s detailním českým komentářem.
  • Platforma Max: Přímý stream na mobilu, počítači, tabletu i Smart TV bez reklamních vstupů.
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