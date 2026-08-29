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8. etapa Vuelty 2026: Sprinterská trasa, profil a favorité

Kristýna Polášková
  5:59

Matthew Brennan si jede pro vítězství v páté etapě na Vueltě. | foto: Josep LAGO / AFP / AFP / ProfimediaProfimedia.cz

8. etapa Vuelty 2026 zavede v sobotu 29. srpna peloton na 171 kilometrů dlouhou trasu z Puçolu do Xeraca. Ačkoliv se jedná o převážně velmi mírnou, rovinatou etapu s převýšením kolem 1 280 metrů, organizátoři si pro závodníky připravili záludnou překážku v podobě stoupání necelých 30 kilometrů před cílem. Podívejte se na rozbor trasy, hlavní favority a kde sledovat 8. etapu Vuelty.
Základní informace: 8. etapa Vuelta a España 2026
Datum konáníSobota 29. srpna 2026
TrasaPuçol – Xeraco
Délka etapy171 km
Celkové převýšenícca 1 270 m
Typ etapyRovinatá se stoupáním v závěru
Čas startu13:42
Předpokládaný dojezdcca 17:20
Kde sledovat živěEurosport, živě u Tipsportu zde

Kurzy na 8. etapu Vuelty 2026: H2H sázky

Sázková kancelář SynotTip vypsala kurzy na vzájemné H2H duely jezdců i pro 8. etapu. Ve sprinterském souboji dvou velkých rivalů bookmakeři jednoznačně favorizují dvounásobného etapového vítěze Matthewa Brennana (1,26) před Jordim Meeusem (3,30). V interním duelu stáje Visma věří bookmakeři více Christophu Laportemu (1,69) než Woutu Van Aertovi (1,97). V souboji lídrů na celkové pořadí je Tadej Pogačar (1,26) favoritem proti Primoži Rogličovi (3,30).

Synot Tip kurzy na 8. etapu Vuelty 2026
H2H Sázka (Kdo se umístí lépe v 8. etapě)Kurz 1Kurz 2
Clément Alleno / Iván Cobo1,512,29
Orluis Aular / Alessandro Romele2,201,55
Marc Brustenga / Cesar Macias Estrada2,851,33
Marcel Camprubi / Henok Mulubrhan2,201,55
Bryan Coquard / Mads Pedersen2,051,63
Alberto Dainese / Hugo Hofstetter2,141,58
Felix Gall / Enric Mas2,201,55
David Gonzalez / Vincenzo Albanese2,051,63
Matevž Govekar / Steffen De Schuyteneer2,401,46
Axel Laurance / Thibau Nys1,223,53
Jordi Meeus / Matthew Brennan3,301,26
Pau Miquel / Vito Braet1,552,20
Oscar Onley / Richard Carapaz1,632,05
Tadej Pogačar / Primož Roglič1,263,30
Bastien Tronchon / Alessandro Covi1,462,40
Benjamin Turner / Kaden Groves2,141,58
Wout Van Aert / Christophe Laporte1,971,69

Průběžné celkové pořadí před 8. etapou

V čele celkové klasifikace je s obrovským náskokem Tadej Pogačar, který bez problémů hájí červený dres lídra i modře puntíkovaný trikot pro nejlepšího vrchaře. Druhý Enric Mas na něj ztrácí 3 minuty a 50 sekund, třetí Primož Roglič zaostává o 4 minuty a 50 vteřin.

Průběžné celkové pořadí před 8. etapou
PořadíJezdecTýmČas / Ztráta
1.Tadej Pogačar 🔴🔵UAE Team Emirates-XRG19:32:37
2.Enric MasMovistar Team+3:50
3.Primož RogličRed Bull-Bora-Hansgrohe+4:50
4.Felix GallDecathlon CMA CGM Team+5:01
5.Sepp KussTeam Visma Lease a Bike+6:05
6.Richard CarapazEF Education-EasyPost+6:06
7.Oscar Onley ⚪Netcompany INEOS+6:12
8.Mattias Skjelmose JensenLidl-Trek+7:17
9.Harold TejadaXDS Astana Team+7:46
10.Gregor MühlbergerDecathlon CMA CGM Team+9:29

Profil a průběh 8. etapy: Poklidnou rovinu naruší Puerto de Barx

Trasa spojuje města ležící nedaleko Valencie – startovní Puçol se nachází 20 kilometrů severně, zatímco cílové Xeraco 20 kilometrů jižně. Většina sobotní etapy nabídne jezdcům pouze rovinatý terén, který je provede širokým obloukem kolem města. Během dne se navíc očekává slunečné počasí s téměř úplným bezvětřím.

Tato klasická kulišárna španělských organizátorů přinese zlom až na samotném konci, kdy cyklisté narazí na Puerto de Barx.

  • Závěrečné stoupání: Puerto de Barx měří 4,7 kilometru s průměrným sklonem 5,6 %. Stoupání nabere 266 výškových metrů a je zařazeno do 2. kategorie. Na vrchol se peloton dostane 27,4 kilometru před cílem. Poté následuje sjezd směrem ke Gandii a následně rovinatý dojezd do Xeraca.
  • Sjezd a cíl: Po průjezdu stoupáním následuje sjezd směrem do města Gandia. Následně se profil zcela narovná a poslední kilometr, jenž vede paralelně se Středozemním mořem, je naprosto rovný bez jakýchkoli zatáček.
  • Bonifikace: Závodníci mohou bojovat o vteřiny na sprinterské prémii v Simat de la Valldigna (6, 4 a 2 s) a pochopitelně v cíli etapy (10, 6 a 4 s).

Favorité 8. etapy: Udrží se sprinteři, nebo propukne chaos?

Ačkoliv stoupání v závěru etapy nepatří k nejtěžším na světě, deset kilometrů do kopce před cílem představuje ideální prostor k útokům a vyvolání chaosu. Sprinterské týmy budou muset být po celou dobu ostražité a udávat tempo tak, aby své rychlíky uchránily před odpadnutím z hlavního pole.

Pokud se scénář vyvine ve prospěch hromadného spurtu, o vítězství by si to měli rozdat tradiční sprinteři, kteří přežijí kopeček s hlavním balíkem.

Kde sledovat 8. etapu Vuelty 2026 živě v TV a online

  • Tipsport (Online stream): Kompletní přímý přenos ze silnic ve Španělsku můžete sledovat živě u sázkové kanceláře Tipsport.
  • Eurosport: Celoetapové televizní vysílání s detailním českým komentářem.
  • Platforma Max: Přímý stream na mobilu, počítači, tabletu i Smart TV bez reklamních vstupů.
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