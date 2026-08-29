|Datum konání
|Sobota 29. srpna 2026
|Trasa
|Puçol – Xeraco
|Délka etapy
|171 km
|Celkové převýšení
|cca 1 270 m
|Typ etapy
|Rovinatá se stoupáním v závěru
|Čas startu
|13:42
|Předpokládaný dojezd
|cca 17:20
|Kde sledovat živě
|Eurosport, živě u Tipsportu zde
Kurzy na 8. etapu Vuelty 2026: H2H sázky
Sázková kancelář SynotTip vypsala kurzy na vzájemné H2H duely jezdců i pro 8. etapu. Ve sprinterském souboji dvou velkých rivalů bookmakeři jednoznačně favorizují dvounásobného etapového vítěze Matthewa Brennana (1,26) před Jordim Meeusem (3,30). V interním duelu stáje Visma věří bookmakeři více Christophu Laportemu (1,69) než Woutu Van Aertovi (1,97). V souboji lídrů na celkové pořadí je Tadej Pogačar (1,26) favoritem proti Primoži Rogličovi (3,30).
|H2H Sázka (Kdo se umístí lépe v 8. etapě)
|Kurz 1
|Kurz 2
|Clément Alleno / Iván Cobo
|1,51
|2,29
|Orluis Aular / Alessandro Romele
|2,20
|1,55
|Marc Brustenga / Cesar Macias Estrada
|2,85
|1,33
|Marcel Camprubi / Henok Mulubrhan
|2,20
|1,55
|Bryan Coquard / Mads Pedersen
|2,05
|1,63
|Alberto Dainese / Hugo Hofstetter
|2,14
|1,58
|Felix Gall / Enric Mas
|2,20
|1,55
|David Gonzalez / Vincenzo Albanese
|2,05
|1,63
|Matevž Govekar / Steffen De Schuyteneer
|2,40
|1,46
|Axel Laurance / Thibau Nys
|1,22
|3,53
|Jordi Meeus / Matthew Brennan
|3,30
|1,26
|Pau Miquel / Vito Braet
|1,55
|2,20
|Oscar Onley / Richard Carapaz
|1,63
|2,05
|Tadej Pogačar / Primož Roglič
|1,26
|3,30
|Bastien Tronchon / Alessandro Covi
|1,46
|2,40
|Benjamin Turner / Kaden Groves
|2,14
|1,58
|Wout Van Aert / Christophe Laporte
|1,97
|1,69
Průběžné celkové pořadí před 8. etapou
V čele celkové klasifikace je s obrovským náskokem Tadej Pogačar, který bez problémů hájí červený dres lídra i modře puntíkovaný trikot pro nejlepšího vrchaře. Druhý Enric Mas na něj ztrácí 3 minuty a 50 sekund, třetí Primož Roglič zaostává o 4 minuty a 50 vteřin.
|Pořadí
|Jezdec
|Tým
|Čas / Ztráta
|1.
|Tadej Pogačar 🔴🔵
|UAE Team Emirates-XRG
|19:32:37
|2.
|Enric Mas
|Movistar Team
|+3:50
|3.
|Primož Roglič
|Red Bull-Bora-Hansgrohe
|+4:50
|4.
|Felix Gall
|Decathlon CMA CGM Team
|+5:01
|5.
|Sepp Kuss
|Team Visma Lease a Bike
|+6:05
|6.
|Richard Carapaz
|EF Education-EasyPost
|+6:06
|7.
|Oscar Onley ⚪
|Netcompany INEOS
|+6:12
|8.
|Mattias Skjelmose Jensen
|Lidl-Trek
|+7:17
|9.
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|+7:46
|10.
|Gregor Mühlberger
|Decathlon CMA CGM Team
|+9:29
Profil a průběh 8. etapy: Poklidnou rovinu naruší Puerto de Barx
Trasa spojuje města ležící nedaleko Valencie – startovní Puçol se nachází 20 kilometrů severně, zatímco cílové Xeraco 20 kilometrů jižně. Většina sobotní etapy nabídne jezdcům pouze rovinatý terén, který je provede širokým obloukem kolem města. Během dne se navíc očekává slunečné počasí s téměř úplným bezvětřím.
Tato klasická kulišárna španělských organizátorů přinese zlom až na samotném konci, kdy cyklisté narazí na Puerto de Barx.
- Závěrečné stoupání: Puerto de Barx měří 4,7 kilometru s průměrným sklonem 5,6 %. Stoupání nabere 266 výškových metrů a je zařazeno do 2. kategorie. Na vrchol se peloton dostane 27,4 kilometru před cílem. Poté následuje sjezd směrem ke Gandii a následně rovinatý dojezd do Xeraca.
- Sjezd a cíl: Po průjezdu stoupáním následuje sjezd směrem do města Gandia. Následně se profil zcela narovná a poslední kilometr, jenž vede paralelně se Středozemním mořem, je naprosto rovný bez jakýchkoli zatáček.
- Bonifikace: Závodníci mohou bojovat o vteřiny na sprinterské prémii v Simat de la Valldigna (6, 4 a 2 s) a pochopitelně v cíli etapy (10, 6 a 4 s).
Favorité 8. etapy: Udrží se sprinteři, nebo propukne chaos?
Ačkoliv stoupání v závěru etapy nepatří k nejtěžším na světě, deset kilometrů do kopce před cílem představuje ideální prostor k útokům a vyvolání chaosu. Sprinterské týmy budou muset být po celou dobu ostražité a udávat tempo tak, aby své rychlíky uchránily před odpadnutím z hlavního pole.
Pokud se scénář vyvine ve prospěch hromadného spurtu, o vítězství by si to měli rozdat tradiční sprinteři, kteří přežijí kopeček s hlavním balíkem.
- Hlavní favorité: Matthew Brennan (na letošní Vueltě vyhrál již dva částečné spurty) a Jordi Meeus.
- Velcí konkurenti pro finiš: Kaden Groves, Mads Pedersen a Orluis Aular.
- Širší pole adeptů na přední příčky: Bryan Coquard, Vincenzo Albanese, Alberto Dainese a Alessandro Romele.
Kde sledovat 8. etapu Vuelty 2026 živě v TV a online
- Tipsport (Online stream): Kompletní přímý přenos ze silnic ve Španělsku můžete sledovat živě u sázkové kanceláře Tipsport.
- Eurosport: Celoetapové televizní vysílání s detailním českým komentářem.
- Platforma Max: Přímý stream na mobilu, počítači, tabletu i Smart TV bez reklamních vstupů.