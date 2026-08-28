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7. etapa Vuelty 2026: Trasa, profil, kurzy a hlavní favorité

Kristýna Polášková
  5:59

Jan Hirt v cíli 20. etapy Gira. | foto: ČTK

Ačkoliv se peloton nachází teprve v prvním týdnu závodu, 7. etapa Vuelty nabídne už druhý ostrý dojezd na kopec. V pátek 28. srpna se cyklisté vydají z Vall d’Alba do lyžařského střediska Aramón Valdelinares. Na trase dlouhé necelých 150 kilometrů nastoupají 3 750 metrů. Podívejte se na rozbor trasy, hlavní favority a kde sledovat 7. etapu Vuelty.
Základní informace: 7. etapa Vuelta a España 2026
Datum konáníPátek 28. srpna 2026
TrasaVall d’Alba – Aramón Valdelinares
Délka etapy149,8 km
Celkové převýšenícca 3 750 m
Typ etapyHorská (druhý dojezd na vrchol v letošním ročníku)
Čas startu13:40
Předpokládaný dojezdcca 17:19
Kde sledovat živěEurosport, živě u Tipsportu zde

Kurzy na 7. etapu Vuelty 2026: H2H sázky

Sázková kancelář Synot Tip vypsala kurzy na vzájemné souboje jezdců. V souboji největších lídrů celkového pořadí bookmakeři jednoznačně favorizují červeného Tadeje Pogačara (1,06) před Enricem Masem (6,48). Výraznou důvěru má také Felix Gall (1,46) v souboji s Primožem Rogličem (2,40) či Sepp Kuss (1,55) proti Mattiasi Skjelmosemu (2,19). V duelu českého vrchaře Jana Hirta (2,19) je favorizován Finlay Pickering (1,55).

Synot Tip kurzy na 7. etapu Vuelty 2026
H2H Sázka (Kdo se umístí lépe v etapě)Kurz 1Kurz 2
Mario Aparicio / Ibon Ruiz Sedano1,961,70
Clement Berthet / Cristian Rodriguez Martin1,821,82
Marcel Camprubi / Andreas Kron1,701,96
Felix Gall / Primož Roglič1,462,40
Jan Hirt / Finlay Pickering2,191,55
Tobias Halland Johannessen / Jorgen Nordhagen1,552,19
Guillaume Martin / Jakob Omrzel1,961,70
Gregor Mühlberger / Jarno Widar1,961,70
Oscar Onley / Richard Carapaz1,821,82
Tadej Pogačar / Enric Mas1,066,48
Juan Felipe Rodriguez / Leo Bisiaux2,401,46
Mattias Skjelmose / Sepp Kuss2,191,55
Embret Svestad-Bårdseng / Matthew Riccitello1,821,82
Harold Tejada / Ramses Debruyne1,821,82
Jay Vine / Pablo Torres2,051,63

Průběžné celkové pořadí před 7. etapou

V čele celkové klasifikace kraluje Tadej Pogačar, jenž má v držení červený, zelený i puntíkovaný dres. Na druhou příčku poskočil díky skvělému výkonu Enric Mas se ztrátou 3:34, na třetí místo klesl Primož Roglič (+4:21). Bílý dres pro nejlepšího mladého jezdce nadále hájí celkově sedmý Oscar Onley.

Průběžné celkové pořadí před 7. etapou
PořadíJezdecTýmČas / Ztráta
1.Tadej Pogačar 🔴🟢🔵UAE Team Emirates-XRG15:38:27
2.Enric MasMovistar Team+3:34
3.Primož RogličRed Bull-Bora-Hansgrohe+4:21
4.Richard CarapazEF Education-EasyPost+4:50
5.Felix GallDecathlon CMA CGM Team+4:55
6.Sepp KussTeam Visma Lease a Bike+5:36
7.Oscar Onley ⚪Netcompany INEOS+5:37
8.Ramses DebruyneAlpecin-Premier Tech+5:40
9.Harold TejadaXDS Astana Team+5:58
10.Mattias Skjelmose JensenLidl-Trek+6:30

Profil a průběh 7. etapy: Neustálé stoupání v posledních 50 kilometrech

Start etapy proběhne ve Vall d’Alba, zhruba 100 kilometrů severně od Valencie. Po spíše rovinatém až mírně zvlněném začátku směrem do vnitrozemí začne profil postupně houstnout:

  • Zahřívací stoupání: Prvními vážnějšími překážkami jsou Puerto de Remolcador (2. kategorie, 12,4 km s průměrem 4,3 %) a hned po sjezdu následující Alto de Zucaina (3. kategorie, 5,5 km s 5 %).
  • Rozhodující část etapy: Třetím kategorizovaným stoupáním je Fuente de Rubielos (3. kategorie). Jeho vrchol přichází na 104,9. kilometru, takže do cíle zbývá necelých 45 kilometrů. Následuje ještě několik zvlněných úseků, ale ve druhé polovině etapy už se profil výrazně láme směrem vzhůru
  • Puerto de San Rafael (2. kategorie): Dvacet kilometrů před cílem začíná 11,1 km dlouhé stoupání s průměrem 4,3 %. Úvodních 3,4 km má sklon 6,6 % a závěr se zvedá k 7 %. Na jeho úpatí leží sprinterská prémie s bonifikacemi 6, 4 a 2 sekundy.
  • Cílové stoupání Aramón Valdelinares (1. kategorie): Krátký sjezd přivede jezdce pod finální kopec, jehož vrchol leží v nadmořské výšce 1 963 metrů. Výjezd do lyžařského střediska měří 9,8 km s průměrným sklonem 5,9 %, ovšem s prudkými rampami dosahujícími až 13 %. V cíli na nejlepší čekají bonifikační vteřiny (10, 6 a 4 s).

Vuelta zde v minulosti finišovala dvakrát - v roce 2005 se radoval Roberto Heras a v roce 2014 Winner Anacona.

Favorité 7. etapy: Den pro únik, nebo další show Pogačara?

Očekává se, že profil etapy, který je sice náročný, ale ne vyloženě brutální, poskytne dennímu úniku dostatek prostoru a svobody poprat se o etapové prvenství. Pokud by se však jezdci na celkové pořadí (GC) rozhodli závodit o etapu mezi sebou, hlavním favoritem by byl suverénní Tadej Pogačar.

Mezi hlavní jména pro úspěšný únik se řadí zkušení vrchaři a útočně ladění jezdci:

Kde sledovat 7. etapu Vuelty 2026 živě v TV a online

  • Tipsport (Online stream zdarma): Kompletní přímý přenos ze silnic ve Španělsku můžete sledovat živě na internetové platformě Tipsport.
  • Eurosport: Celoetapové televizní vysílání s detailním českým komentářem.
  • Platforma Max: Přímý stream na mobilu, počítači, tabletu i Smart TV bez reklamních vstupů.
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