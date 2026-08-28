|Datum konání
|Pátek 28. srpna 2026
|Trasa
|Vall d’Alba – Aramón Valdelinares
|Délka etapy
|149,8 km
|Celkové převýšení
|cca 3 750 m
|Typ etapy
|Horská (druhý dojezd na vrchol v letošním ročníku)
|Čas startu
|13:40
|Předpokládaný dojezd
|cca 17:19
|Kde sledovat živě
|Eurosport, živě u Tipsportu zde
Kurzy na 7. etapu Vuelty 2026: H2H sázky
Sázková kancelář Synot Tip vypsala kurzy na vzájemné souboje jezdců. V souboji největších lídrů celkového pořadí bookmakeři jednoznačně favorizují červeného Tadeje Pogačara (1,06) před Enricem Masem (6,48). Výraznou důvěru má také Felix Gall (1,46) v souboji s Primožem Rogličem (2,40) či Sepp Kuss (1,55) proti Mattiasi Skjelmosemu (2,19). V duelu českého vrchaře Jana Hirta (2,19) je favorizován Finlay Pickering (1,55).
|H2H Sázka (Kdo se umístí lépe v etapě)
|Kurz 1
|Kurz 2
|Mario Aparicio / Ibon Ruiz Sedano
|1,96
|1,70
|Clement Berthet / Cristian Rodriguez Martin
|1,82
|1,82
|Marcel Camprubi / Andreas Kron
|1,70
|1,96
|Felix Gall / Primož Roglič
|1,46
|2,40
|Jan Hirt / Finlay Pickering
|2,19
|1,55
|Tobias Halland Johannessen / Jorgen Nordhagen
|1,55
|2,19
|Guillaume Martin / Jakob Omrzel
|1,96
|1,70
|Gregor Mühlberger / Jarno Widar
|1,96
|1,70
|Oscar Onley / Richard Carapaz
|1,82
|1,82
|Tadej Pogačar / Enric Mas
|1,06
|6,48
|Juan Felipe Rodriguez / Leo Bisiaux
|2,40
|1,46
|Mattias Skjelmose / Sepp Kuss
|2,19
|1,55
|Embret Svestad-Bårdseng / Matthew Riccitello
|1,82
|1,82
|Harold Tejada / Ramses Debruyne
|1,82
|1,82
|Jay Vine / Pablo Torres
|2,05
|1,63
Průběžné celkové pořadí před 7. etapou
V čele celkové klasifikace kraluje Tadej Pogačar, jenž má v držení červený, zelený i puntíkovaný dres. Na druhou příčku poskočil díky skvělému výkonu Enric Mas se ztrátou 3:34, na třetí místo klesl Primož Roglič (+4:21). Bílý dres pro nejlepšího mladého jezdce nadále hájí celkově sedmý Oscar Onley.
|Pořadí
|Jezdec
|Tým
|Čas / Ztráta
|1.
|Tadej Pogačar 🔴🟢🔵
|UAE Team Emirates-XRG
|15:38:27
|2.
|Enric Mas
|Movistar Team
|+3:34
|3.
|Primož Roglič
|Red Bull-Bora-Hansgrohe
|+4:21
|4.
|Richard Carapaz
|EF Education-EasyPost
|+4:50
|5.
|Felix Gall
|Decathlon CMA CGM Team
|+4:55
|6.
|Sepp Kuss
|Team Visma Lease a Bike
|+5:36
|7.
|Oscar Onley ⚪
|Netcompany INEOS
|+5:37
|8.
|Ramses Debruyne
|Alpecin-Premier Tech
|+5:40
|9.
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|+5:58
|10.
|Mattias Skjelmose Jensen
|Lidl-Trek
|+6:30
Profil a průběh 7. etapy: Neustálé stoupání v posledních 50 kilometrech
Start etapy proběhne ve Vall d’Alba, zhruba 100 kilometrů severně od Valencie. Po spíše rovinatém až mírně zvlněném začátku směrem do vnitrozemí začne profil postupně houstnout:
- Zahřívací stoupání: Prvními vážnějšími překážkami jsou Puerto de Remolcador (2. kategorie, 12,4 km s průměrem 4,3 %) a hned po sjezdu následující Alto de Zucaina (3. kategorie, 5,5 km s 5 %).
- Rozhodující část etapy: Třetím kategorizovaným stoupáním je Fuente de Rubielos (3. kategorie). Jeho vrchol přichází na 104,9. kilometru, takže do cíle zbývá necelých 45 kilometrů. Následuje ještě několik zvlněných úseků, ale ve druhé polovině etapy už se profil výrazně láme směrem vzhůru
- Puerto de San Rafael (2. kategorie): Dvacet kilometrů před cílem začíná 11,1 km dlouhé stoupání s průměrem 4,3 %. Úvodních 3,4 km má sklon 6,6 % a závěr se zvedá k 7 %. Na jeho úpatí leží sprinterská prémie s bonifikacemi 6, 4 a 2 sekundy.
- Cílové stoupání Aramón Valdelinares (1. kategorie): Krátký sjezd přivede jezdce pod finální kopec, jehož vrchol leží v nadmořské výšce 1 963 metrů. Výjezd do lyžařského střediska měří 9,8 km s průměrným sklonem 5,9 %, ovšem s prudkými rampami dosahujícími až 13 %. V cíli na nejlepší čekají bonifikační vteřiny (10, 6 a 4 s).
Vuelta zde v minulosti finišovala dvakrát - v roce 2005 se radoval Roberto Heras a v roce 2014 Winner Anacona.
Favorité 7. etapy: Den pro únik, nebo další show Pogačara?
Očekává se, že profil etapy, který je sice náročný, ale ne vyloženě brutální, poskytne dennímu úniku dostatek prostoru a svobody poprat se o etapové prvenství. Pokud by se však jezdci na celkové pořadí (GC) rozhodli závodit o etapu mezi sebou, hlavním favoritem by byl suverénní Tadej Pogačar.
Mezi hlavní jména pro úspěšný únik se řadí zkušení vrchaři a útočně ladění jezdci:
- Největší favorité z úniku: Andreas Leknessund, Jay Vine, Ben Tulett, Valentin Paret-Peintre.
- Další silní kandidáti: Carlos Rodriguez, Tobias Halland Johannessen, Santiago Buitrago.
- Jezdci s šancí překvapit: Kromě případného útoku Tadeje Pogačara se zmiňují i Raúl García Pierna a také český vrchař Jan Hirt.
Kde sledovat 7. etapu Vuelty 2026 živě v TV a online
- Tipsport (Online stream zdarma): Kompletní přímý přenos ze silnic ve Španělsku můžete sledovat živě na internetové platformě Tipsport.
- Eurosport: Celoetapové televizní vysílání s detailním českým komentářem.
- Platforma Max: Přímý stream na mobilu, počítači, tabletu i Smart TV bez reklamních vstupů.