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6. etapa Vuelty 2026: Trasa, profil, hlavní favorité, kurzy

Kristýna Polášková
  5:59

Tadej Pogačar při svém sólu ve čtvrté etapě Vuelty. | foto: Profimedia.cz

6. etapa Vuelty 2026 nabídne ve čtvrtek 27. srpna další mimořádně atraktivní podívanou. Na trase čeká peloton 176 kilometrů s převýšením přes 3 000 metrů. O vítězi rozhodne především extrémní stoupání na Puerto El Bartolo, jehož součástí je úsek na nezpevněném povrchu. Podívejte se na rozbor trasy, hlavní favority a kde sledovat 6. etapu Vuelty.
Základní informace: 6. etapa Vuelta a España 2026
Datum konáníČtvrtek 27. srpna 2026
TrasaAlcossebre - Castelló (Castellón de la Plana)
Délka etapy176 km
Celkové převýšenícca 3 080 m
Počet stoupání4 hodnocené vrcholy (1× 1. kat., 2× 2. kat., 1× 3. kat.) + štěrkový úsek
Čas startu13:11
Předpokládaný dojezd17:12
Kde sledovat živěEurosport, živě u Tipsportu zde

Kurzy na 6. etapu Vuelty 2026: H2H sázky

Bookmakeři vypsali kurzovou nabídku pro střety v rámci H2H duelů (kdo z dvojice dojede v etapě lépe). V souboji českého zástupce Jana Hirta s Guillaumem Martinem sázkové kanceláře výrazně věří Hirtovi (1,38). Největším favoritem celé etapy je podle kurzů Tadej Pogačar (kurz 1,05 v duelu proti Oscaru Onleymu).

Synot Tip kurzy na 6. etapu Vuelty 2026
H2H Sázka (Kdo se umístí lépe v etapě)Kurz 1Kurz 2
George Bennett / Emanuel Buchmann1,552,19
Clement Berthet / Ibon Ruiz Sedano1,332,85
Marco Brenner / Harold Tejada3,071,29
Lorenzo Fortunato / Mikel Landa1,632,05
Felix Gall / Primož Roglič1,512,29
Sepp Kuss / Enric Mas1,701,96
Guillaume Martin / Jan Hirt2,651,38
Jakob Omrzel / Finlay Pickering1,512,29
Oscar Onley / Tadej Pogačar6,841,05
Matthew Riccitello / Juan Felipe Rodriguez1,821,82
Cristian Rodriguez Martin / Jorgen Nordhagen1,821,82
Mattias Skjelmose / Richard Carapaz2,401,46
Ben Tulett / Leo Bisiaux1,552,19
Jay Vine / Pablo Torres1,253,31
Jarno Widar / Ramses Debruyne1,293,07

Průběžné celkové pořadí před 6. etapou

Na čele celkové klasifikace se po rovinatém dojezdu nic zásadního nezměnilo. V červeném dresu lídra závodu s pohodlným náskokem 3 minut a 21 sekund pokračuje Tadej Pogačar (UAE Team Emirates), jenž zároveň drží i zelený a puntíkovaný trikot. Bílý dres pro nejlepšího mladého jezdce do 25 let veze průběžně pátý Oscar Onley.

Průběžné celkové pořadí před 6. etapou
PořadíJezdecTýmČas / Ztráta
1.Tadej Pogačar 🔴🟢🔵UAE Team Emirates-XRG11:26:01
2.Primož RogličRed Bull-Bora-Hansgrohe+3:21
3.Enric MasMovistar Team+3:32
4.Sepp KussTeam Visma Lease a Bike+3:44
5.Oscar Onley ⚪Netcompany INEOS+3:45
6.Richard CarapazEF Education-EasyPost+3:50
7.Felix GallDecathlon CMA CGM Team+3:57
8.Jarno WidarLotto Intermarche+4:06
9.Mattias Skjelmose JensenLidl-Trek+4:06
10.Jay VineUAE Team Emirates-XRG+4:11

Profil a průběh 6. etapy: Šotolina na Puerto El Bartolo prověří techniku i nohy

Trasa kombinuje zvlněné vnitrozemí s dvounásobným průjezdem pobřežního masivu u Benicàssimu:

  • Úvodní stoupání ve vnitrozemí: Po startu v Alcossebre trať zamíří do vnitrozemí, kde po 30 km začíná táhlé stoupání Puerto de la Serratella (2. kategorie, 14 km s průměrem 3,8 %). Krátce po něm následuje Coll de la Bandereta (3. kategorie, 4,6 km s 6,7 %).
  • První průjezd Desierto de las Palmas: Po sjezdu na náhorní plošinu a návratu k pobřeží čeká peloton první výjezd na Alto del Desierto de las Palmas (2. kategorie, 7,6 km s 4,9 %).
  • Klíčový bod etapy – Puerto El Bartolo se štěrkem (1. kategorie): Místo přímé cesty do cíle se jezdci vrátí pod stejný kopec, tentokrát však trasa pokračuje dál až na vrchol El Bartolo (celkem 9,4 km s průměrem 7,4 %). Klíčovým tahákem je 1,9 km dlouhý nezpevněný štěrkový úsek (Tramo de Tierra) s brutálním průměrným sklonem 11,8 %. Po návratu na asfalt následuje kratičký sjezd a závěrečná rampa dlouhá 400 až 500 metrů se sklonem 12,5 %.
  • Sjezd a dojezd do Castelló: Z vrcholu Puerto El Bartolo zbývá do cíle 20,6 km. Více než polovina vede v technickém sjezdu, závěrečných několik kilometrů do cílového Castelló je zcela po rovině. Na vrcholu El Bartolo se udělují bonifikace 6, 4 a 2 s, na cílové pásce pak 10, 6 a 4 sekundy.

Favorité 6. etapy: Souboj úniku, klasikářů a útok lídrů na šotolině

Profil etapy dává obrovskou šanci silnému úniku, ale také výbušným klasikářům a favoritům na celkové pořadí, kteří mohou využít dvouciferné sklony na šotolině k útoku.

Hlavní favorité na vítězství:

  • Tadej Pogačar (UAE Team Emirates): Pokud se rozhodne závodit o etapu, strmé pasáže a štěrk jsou pro něj ideálním terénem pro další sólo.
  • Thibau Nys (Lidl-Trek): Excelentní cyklokrosař se skvělou výbušností na prudkých sklonech i nezpevněném povrchu.
  • Wout van Aert (Visma Lease a Bike): Bývalý mistr světa v cyklokrosu a špičkový klasikář, který skvěle zvládá šotolinu, technické sjezdy i případný sprint.
  • Finn Fisher-Black (Red Bull-Bora-Hansgrohe): Velmi dynamický jezdec pro středně těžké horské profily.

Vrchaři a adepti na celkové pořadí:

Kandidáti do denního úniku:

Kde sledovat 6. etapu Vuelty 2026 živě v TV a online

  • Tipsport (Online stream zdarma): Kompletní přímý přenos ze silnic ve Španělsku můžete sledovat živě na internetové platformě Tipsport.
  • Eurosport: Celoetapové televizní vysílání s detailním českým komentářem.
  • Platforma Max: Přímý stream na mobilu, počítači, tabletu i Smart TV bez reklamních vstupů.
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