|Datum konání
|Čtvrtek 27. srpna 2026
|Trasa
|Alcossebre - Castelló (Castellón de la Plana)
|Délka etapy
|176 km
|Celkové převýšení
|cca 3 080 m
|Počet stoupání
|4 hodnocené vrcholy (1× 1. kat., 2× 2. kat., 1× 3. kat.) + štěrkový úsek
|Čas startu
|13:11
|Předpokládaný dojezd
|17:12
|Kde sledovat živě
|Eurosport, živě u Tipsportu zde
Kurzy na 6. etapu Vuelty 2026: H2H sázky
Bookmakeři vypsali kurzovou nabídku pro střety v rámci H2H duelů (kdo z dvojice dojede v etapě lépe). V souboji českého zástupce Jana Hirta s Guillaumem Martinem sázkové kanceláře výrazně věří Hirtovi (1,38). Největším favoritem celé etapy je podle kurzů Tadej Pogačar (kurz 1,05 v duelu proti Oscaru Onleymu).
|H2H Sázka (Kdo se umístí lépe v etapě)
|Kurz 1
|Kurz 2
|George Bennett / Emanuel Buchmann
|1,55
|2,19
|Clement Berthet / Ibon Ruiz Sedano
|1,33
|2,85
|Marco Brenner / Harold Tejada
|3,07
|1,29
|Lorenzo Fortunato / Mikel Landa
|1,63
|2,05
|Felix Gall / Primož Roglič
|1,51
|2,29
|Sepp Kuss / Enric Mas
|1,70
|1,96
|Guillaume Martin / Jan Hirt
|2,65
|1,38
|Jakob Omrzel / Finlay Pickering
|1,51
|2,29
|Oscar Onley / Tadej Pogačar
|6,84
|1,05
|Matthew Riccitello / Juan Felipe Rodriguez
|1,82
|1,82
|Cristian Rodriguez Martin / Jorgen Nordhagen
|1,82
|1,82
|Mattias Skjelmose / Richard Carapaz
|2,40
|1,46
|Ben Tulett / Leo Bisiaux
|1,55
|2,19
|Jay Vine / Pablo Torres
|1,25
|3,31
|Jarno Widar / Ramses Debruyne
|1,29
|3,07
Průběžné celkové pořadí před 6. etapou
Na čele celkové klasifikace se po rovinatém dojezdu nic zásadního nezměnilo. V červeném dresu lídra závodu s pohodlným náskokem 3 minut a 21 sekund pokračuje Tadej Pogačar (UAE Team Emirates), jenž zároveň drží i zelený a puntíkovaný trikot. Bílý dres pro nejlepšího mladého jezdce do 25 let veze průběžně pátý Oscar Onley.
|Pořadí
|Jezdec
|Tým
|Čas / Ztráta
|1.
|Tadej Pogačar 🔴🟢🔵
|UAE Team Emirates-XRG
|11:26:01
|2.
|Primož Roglič
|Red Bull-Bora-Hansgrohe
|+3:21
|3.
|Enric Mas
|Movistar Team
|+3:32
|4.
|Sepp Kuss
|Team Visma Lease a Bike
|+3:44
|5.
|Oscar Onley ⚪
|Netcompany INEOS
|+3:45
|6.
|Richard Carapaz
|EF Education-EasyPost
|+3:50
|7.
|Felix Gall
|Decathlon CMA CGM Team
|+3:57
|8.
|Jarno Widar
|Lotto Intermarche
|+4:06
|9.
|Mattias Skjelmose Jensen
|Lidl-Trek
|+4:06
|10.
|Jay Vine
|UAE Team Emirates-XRG
|+4:11
Profil a průběh 6. etapy: Šotolina na Puerto El Bartolo prověří techniku i nohy
Trasa kombinuje zvlněné vnitrozemí s dvounásobným průjezdem pobřežního masivu u Benicàssimu:
- Úvodní stoupání ve vnitrozemí: Po startu v Alcossebre trať zamíří do vnitrozemí, kde po 30 km začíná táhlé stoupání Puerto de la Serratella (2. kategorie, 14 km s průměrem 3,8 %). Krátce po něm následuje Coll de la Bandereta (3. kategorie, 4,6 km s 6,7 %).
- První průjezd Desierto de las Palmas: Po sjezdu na náhorní plošinu a návratu k pobřeží čeká peloton první výjezd na Alto del Desierto de las Palmas (2. kategorie, 7,6 km s 4,9 %).
- Klíčový bod etapy – Puerto El Bartolo se štěrkem (1. kategorie): Místo přímé cesty do cíle se jezdci vrátí pod stejný kopec, tentokrát však trasa pokračuje dál až na vrchol El Bartolo (celkem 9,4 km s průměrem 7,4 %). Klíčovým tahákem je 1,9 km dlouhý nezpevněný štěrkový úsek (Tramo de Tierra) s brutálním průměrným sklonem 11,8 %. Po návratu na asfalt následuje kratičký sjezd a závěrečná rampa dlouhá 400 až 500 metrů se sklonem 12,5 %.
- Sjezd a dojezd do Castelló: Z vrcholu Puerto El Bartolo zbývá do cíle 20,6 km. Více než polovina vede v technickém sjezdu, závěrečných několik kilometrů do cílového Castelló je zcela po rovině. Na vrcholu El Bartolo se udělují bonifikace 6, 4 a 2 s, na cílové pásce pak 10, 6 a 4 sekundy.
Favorité 6. etapy: Souboj úniku, klasikářů a útok lídrů na šotolině
Profil etapy dává obrovskou šanci silnému úniku, ale také výbušným klasikářům a favoritům na celkové pořadí, kteří mohou využít dvouciferné sklony na šotolině k útoku.
Hlavní favorité na vítězství:
- Tadej Pogačar (UAE Team Emirates): Pokud se rozhodne závodit o etapu, strmé pasáže a štěrk jsou pro něj ideálním terénem pro další sólo.
- Thibau Nys (Lidl-Trek): Excelentní cyklokrosař se skvělou výbušností na prudkých sklonech i nezpevněném povrchu.
- Wout van Aert (Visma Lease a Bike): Bývalý mistr světa v cyklokrosu a špičkový klasikář, který skvěle zvládá šotolinu, technické sjezdy i případný sprint.
- Finn Fisher-Black (Red Bull-Bora-Hansgrohe): Velmi dynamický jezdec pro středně těžké horské profily.
Vrchaři a adepti na celkové pořadí:
Kandidáti do denního úniku:
Kde sledovat 6. etapu Vuelty 2026 živě v TV a online
- Tipsport (Online stream zdarma): Kompletní přímý přenos ze silnic ve Španělsku můžete sledovat živě na internetové platformě Tipsport.
- Eurosport: Celoetapové televizní vysílání s detailním českým komentářem.
- Platforma Max: Přímý stream na mobilu, počítači, tabletu i Smart TV bez reklamních vstupů.