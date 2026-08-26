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5. etapa Vuelty 2026: Trať, profil a favorité horské zkoušky v Andoře

Kristýna Polášková
  6:00

Matthew Brennan si jede pro vítězství na Vueltě v hromadném dojezdu druhé etapy. | foto: AP

Ve středu 26. srpna odstartuje 5. etapa Vuelty v katalánském městě Falset nedaleko Tarragony a po 173 kilometrech vyvrcholí v Roquetes. Po náročných horských kilometrech v Pyrenejích čeká peloton zvlněný profil. Podívejte se na rozbor trasy, hlavní favority a kde sledovat 5. etapu Vuelty.
Základní informace: 5. etapa Vuelta a España 2026
Datum konáníStředa 26. srpna 2026
TrasaFalset – Roquetes (Katalánsko, Španělsko)
Délka etapy173 – 173,3 km
Celkové převýšenícca 1 690 m
Typ etapyZvlněná / rovinatá s prémií 3. kategorie (šance pro sprintery)
Čas startu13:34 (ostrý)
Předpokládaný dojezd17:20
Kde sledovat živěEurosport, živě u Tipsportu zde

Průběžné celkové pořadí před 5. etapou

Tadej Pogačar vede s luxusním náskokem 3 minut a 21 sekund před druhým Primožem Rogličem. Pogačar tak má nyní v držení nejen červený dres, ale i zelený trikot pro lídra bodovací soutěže a puntíkovaný dres pro nejlepšího vrchaře. Bílý dres pro nejlepšího mladíka drží pátý muž celkového pořadí Oscar Onley.

Průběžné celkové pořadí před 5. etapou
PořadíJezdecTýmČas / Ztráta
1.Tadej Pogačar 🔴🟢🔵UAE Team Emirates-XRG7:38:59
2.Primož RogličRed Bull-Bora-Hansgrohe+3:21
3.Enric MasMovistar Team+3:32
4.Sepp KussTeam Visma Lease a Bike+3:44
5.Oscar Onley ⚪Netcompany INEOS+3:45
6.Felix GallDecathlon CMA CGM Team+3:50
7.Richard CarapazEF Education-EasyPost+3:57
8.Mattias Skjelmose JensenLidl-Trek+4:06
9.Jarno WidarLotto Intermarche+4:06
10.Jay VineUAE Team Emirates-XRG+4:11

Profil a průběh 5. trasy: Údolí řeky Ebro a zkouška na Alto de Paüls

Etapa kombinuje dlouhé rovinaté úseky v nížinách u Středozemního moře s jedním klíčovým stoupáním v závěrečné třetině:

  • Rovina kolem řeky Ebro a pobřeží: Po klesavějším úvodu se trať dostává do údolí řeky Ebro a pokračuje přes města Móra la Nova, L’Ampolla na pobřeží a dále vnitrozemím přes Deltebre až do Tortosy. Většina střední pasáže se odehrává takřka na úrovni mořské hladiny.
  • Bonifikační prémie v Tivenys: Na 114,7. kilometru je vypsána rychlostní prémie, kde první tři jezdci získají bonusové sekundy (6, 4 a 2 s).
  • Závěrečné stoupání Puerto de Paüls (3. kategorie): Zhruba 50 km před cílem se profil začíná zvedat sérií kratších vln (např. 2,9 km s 5,7 %). Rozhodující překážkou dne je Puerto de Paüls (3,5 km s průměrem 7,1 %, s rampami až 12,2 %), jehož vrchol se nachází 24,9 km před cílem. Právě tady se týmy pokusí nasadit tempo a odpojit čistokrevné sprintery.
  • Technický dojezd do Roquetes: Ze sjezdu zbývá do cíle zhruba 10 rovinatých kilometrů, což dává případně odpadlým rychlíkům šanci vrátit se zpět. Samotných závěrečných 800 až 1 000 metrů se mírně zvedá a pouhých 200 metrů před cílovou čarou leží ostrá 90stupňová pravotočivá zatáčka. V cíli se rozdělují bonifikace 10, 6 a 4 sekundy.

Favorité 5. etapy: Šance pro rychlé muže i odolné klasikáře

Hromadný spurt pelotonu nebo redukovaného balíku je nejpravděpodobnějším scénářem dne. Záležet bude na tom, jak ostré tempo nasadí týmy na stoupání Alto de Paüls.

Hlavní favorité pro hromadný dojezd:

  • Matthew Brennan (Visma Lease a Bike): Vítěz 2. etapy disponuje vynikající rychlostí i schopností přejet kratší stoupání.
  • Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck): Tradiční specialista na hromadné dojezdy na Vueltě a ryzí silový sprinter.
  • Jordi Meeus (Red Bull-Bora-Hansgrohe): Špičkový rovinatý sprinter schopný konkurovat nejrychlejším mužům světa.

Odolní sprinteři a univerzálové:

Kde sledovat 5. etapu Vuelty 2026 živě v TV a na internetu

  • Tipsport (Live stream zdarma): Kompletní přenos od startu až do cíle nabídne internetová platforma Tipsport.
  • Eurosport: Celé dění na španělských silnicích můžete sledovat v přímém přenosu s českým komentářem na televizních stanicích Eurosportu.
  • Streamovací služba Max: Živé vysílání bez reklamních přestávek na počítači, mobilu i chytré televizi.
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