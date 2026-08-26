|Datum konání
|Středa 26. srpna 2026
|Trasa
|Falset – Roquetes (Katalánsko, Španělsko)
|Délka etapy
|173 – 173,3 km
|Celkové převýšení
|cca 1 690 m
|Typ etapy
|Zvlněná / rovinatá s prémií 3. kategorie (šance pro sprintery)
|Čas startu
|13:34 (ostrý)
|Předpokládaný dojezd
|17:20
|Kde sledovat živě
|Eurosport, živě u Tipsportu zde
Průběžné celkové pořadí před 5. etapou
Tadej Pogačar vede s luxusním náskokem 3 minut a 21 sekund před druhým Primožem Rogličem. Pogačar tak má nyní v držení nejen červený dres, ale i zelený trikot pro lídra bodovací soutěže a puntíkovaný dres pro nejlepšího vrchaře. Bílý dres pro nejlepšího mladíka drží pátý muž celkového pořadí Oscar Onley.
|Pořadí
|Jezdec
|Tým
|Čas / Ztráta
|1.
|Tadej Pogačar 🔴🟢🔵
|UAE Team Emirates-XRG
|7:38:59
|2.
|Primož Roglič
|Red Bull-Bora-Hansgrohe
|+3:21
|3.
|Enric Mas
|Movistar Team
|+3:32
|4.
|Sepp Kuss
|Team Visma Lease a Bike
|+3:44
|5.
|Oscar Onley ⚪
|Netcompany INEOS
|+3:45
|6.
|Felix Gall
|Decathlon CMA CGM Team
|+3:50
|7.
|Richard Carapaz
|EF Education-EasyPost
|+3:57
|8.
|Mattias Skjelmose Jensen
|Lidl-Trek
|+4:06
|9.
|Jarno Widar
|Lotto Intermarche
|+4:06
|10.
|Jay Vine
|UAE Team Emirates-XRG
|+4:11
Profil a průběh 5. trasy: Údolí řeky Ebro a zkouška na Alto de Paüls
Etapa kombinuje dlouhé rovinaté úseky v nížinách u Středozemního moře s jedním klíčovým stoupáním v závěrečné třetině:
- Rovina kolem řeky Ebro a pobřeží: Po klesavějším úvodu se trať dostává do údolí řeky Ebro a pokračuje přes města Móra la Nova, L’Ampolla na pobřeží a dále vnitrozemím přes Deltebre až do Tortosy. Většina střední pasáže se odehrává takřka na úrovni mořské hladiny.
- Bonifikační prémie v Tivenys: Na 114,7. kilometru je vypsána rychlostní prémie, kde první tři jezdci získají bonusové sekundy (6, 4 a 2 s).
- Závěrečné stoupání Puerto de Paüls (3. kategorie): Zhruba 50 km před cílem se profil začíná zvedat sérií kratších vln (např. 2,9 km s 5,7 %). Rozhodující překážkou dne je Puerto de Paüls (3,5 km s průměrem 7,1 %, s rampami až 12,2 %), jehož vrchol se nachází 24,9 km před cílem. Právě tady se týmy pokusí nasadit tempo a odpojit čistokrevné sprintery.
- Technický dojezd do Roquetes: Ze sjezdu zbývá do cíle zhruba 10 rovinatých kilometrů, což dává případně odpadlým rychlíkům šanci vrátit se zpět. Samotných závěrečných 800 až 1 000 metrů se mírně zvedá a pouhých 200 metrů před cílovou čarou leží ostrá 90stupňová pravotočivá zatáčka. V cíli se rozdělují bonifikace 10, 6 a 4 sekundy.
Favorité 5. etapy: Šance pro rychlé muže i odolné klasikáře
Hromadný spurt pelotonu nebo redukovaného balíku je nejpravděpodobnějším scénářem dne. Záležet bude na tom, jak ostré tempo nasadí týmy na stoupání Alto de Paüls.
Hlavní favorité pro hromadný dojezd:
- Matthew Brennan (Visma Lease a Bike): Vítěz 2. etapy disponuje vynikající rychlostí i schopností přejet kratší stoupání.
- Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck): Tradiční specialista na hromadné dojezdy na Vueltě a ryzí silový sprinter.
- Jordi Meeus (Red Bull-Bora-Hansgrohe): Špičkový rovinatý sprinter schopný konkurovat nejrychlejším mužům světa.
Odolní sprinteři a univerzálové:
- Mads Pedersen (Lidl-Trek) a Wout van Aert (Visma Lease a Bike): Pokud se na stoupání Paüls pojede vysoké tempo, vyhovuje to přesně jejich typu.
- Bryan Coquard, Orluis Aular, Alberto Dainese, Vincenzo Albanese.
Kde sledovat 5. etapu Vuelty 2026 živě v TV a na internetu
- Tipsport (Live stream zdarma): Kompletní přenos od startu až do cíle nabídne internetová platforma Tipsport.
- Eurosport: Celé dění na španělských silnicích můžete sledovat v přímém přenosu s českým komentářem na televizních stanicích Eurosportu.
- Streamovací služba Max: Živé vysílání bez reklamních přestávek na počítači, mobilu i chytré televizi.