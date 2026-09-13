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21. etapa Vuelty 2026: Profil, trasa a favorité závěrečné etapy

Kristýna Polášková
  7:00

Španělský cyklista Enric Mas z Movistaru dojíždí s úsměvem do cíle 20. etapy Vuelty, kterou tak vyhraje. | foto: Reuters

Závěrečná 21. etapa letošní Vuelty přináší finále v andaluské Granadě. Prohlédněte si detailní profil závěrečného dějství, průběžné celkové pořadí a favority na poslední etapový vavřín.
Základní informace: 21. etapa Vuelta a España 2026
Datum konáníNeděle 13. září 2026
TrasaGranada – Granada
Délka etapy112 km
Celkové převýšení1 217 – 1 280 m
Typ etapyMěstský okruh s krátkým stoupáním
Čas startu16:20
Předpokládaný dojezdcca 19:15
Lídr celkového pořadí (červený dres)Enric Mas (Movistar Team)
Kde sledovat živěEurosport 1, živě u Tipsportu zde
Kurzyna webu Synotu zde

Průběžné celkové pořadí Vuelty (před 21. etapou)

Enric Mas bezpečně ustál sobotní královskou prověrku v pohoří Sierra Nevada a svůj náskok na čele ještě navýšil. Druhý Primož Roglič na něj před závěrečnou etapou ztrácí 2 minuty a 15 sekund, třetí Felix Gall má na Rogliče manko dalších 29 sekund.

Průběžné celkové pořadí Vuelty (před 21. etapou)
PořadíJezdecTýmČas / Ztráta
1.Enric Mas 🔴Movistar Team70:56:58
2.Primož RogličRed Bull-Bora-Hansgrohe+2:15
3.Felix GallDecathlon CMA CGM Team+2:44
4.Richard CarapazEF Education-EasyPost+6:54
5.Sepp KussTeam Visma Lease a Bike+8:45
6.Oscar Onley ⚪Netcompany INEOS+9:28
7.Jakob OmrzelBahrain-Victorious+10:38
8.Clément BerthetGroupama-FDJ United+11:41
9.Carlos RodríguezXDS Astana Team+11:59
10.Harold TejadaXDS Astana Team+14:40

Profil a průběh 21. etapy: Klasikářské okruhy a stoupání k Alhambře

Namísto tradičního madridského sprintu připomíná letošní finále spíše atmosféru pařížského Montmartru z Tour de France. Granada se stává teprve osmým městem v historii, které hostí cíl závěrečné etapy Vuelty.

  • Úvodní pasáž za městem: Etapa odstartuje na jihu Granady. Následně peloton absolvuje zhruba 70 kilometrů dlouhou, mírně zvlněnou smyčku směrem na západ od města, kde proběhnou tradiční oslavy a focení držitelů trikotů s šampaňským.
  • Městský okruh s vrcholem u Alhambry: Po prvním protnutí cílové pásky najedou jezdci na 9,8 km dlouhý finálový okruh, který absolvují celkem čtyřikrát.
  • Klíčové stoupání: Hlavním bodem okruhu je stoupání k palácovému komplexu Alhambra. Výšlap měří 2,1 kilometru s průměrným sklonem 6,6 %, přičemž první polovina je strmější.
  • Závěrečné kilometry: Při posledním, čtvrtém průjezdu okruhu bude vrchol stoupání k Alhambře vzdálen přesně 7,8 kilometru od cílové čáry, ke které jezdci sjedou.

Favorité závěrečné etapy

Profil okruhu nahrává klasikářům a sprinterům. Strmé rampy k Alhambře nabízejí možnost pro pozdní útok. Pokud se peloton udrží pohromadě, největším favoritem na vítězství ve spurtu je Brit Matthew Brennan (Team Visma Lease a Bike), který v průběhu Vuelty prokazoval skvělou formu i v kopcovitém terénu. Klíčovou otázkou bude role Wouta Van Aerta - belgický univerzál by mohl jet na vlastní výsledek, pravděpodobnější je však varianta, že bude zachytávat útoky v kopci a připravovat pozici právě pro Brennana.

Kde sledovat 21. etapu Vuelty 2026 živě v TV a online

  • Tipsport (Live stream zdarma): Přímý přenos celé horské zkoušky bude k dispozici pro registrované uživatele s aktivním sázkařským účtem.
  • Eurosport: Závod odvysílá tradičně v přímém televizním přenosu s českým komentářem.
  • Platforma Max: Online stream bez reklam a v nejvyšší kvalitě na všech chytrých zařízeních.
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21. etapa Vuelty 2026: Profil, trasa a favorité závěrečné etapy

Španělský cyklista Enric Mas z Movistaru dojíždí s úsměvem do cíle 20. etapy...

Závěrečná 21. etapa letošní Vuelty přináší finále v andaluské Granadě. Prohlédněte si detailní profil závěrečného dějství, průběžné celkové pořadí a favority na poslední etapový vavřín.

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