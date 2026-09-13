|Datum konání
|Neděle 13. září 2026
|Trasa
|Granada – Granada
|Délka etapy
|112 km
|Celkové převýšení
|1 217 – 1 280 m
|Typ etapy
|Městský okruh s krátkým stoupáním
|Čas startu
|16:20
|Předpokládaný dojezd
|cca 19:15
|Lídr celkového pořadí (červený dres)
|Enric Mas (Movistar Team)
|Kde sledovat živě
|Eurosport 1, živě u Tipsportu zde
|Kurzy
|na webu Synotu zde
Průběžné celkové pořadí Vuelty (před 21. etapou)
Enric Mas bezpečně ustál sobotní královskou prověrku v pohoří Sierra Nevada a svůj náskok na čele ještě navýšil. Druhý Primož Roglič na něj před závěrečnou etapou ztrácí 2 minuty a 15 sekund, třetí Felix Gall má na Rogliče manko dalších 29 sekund.
|Pořadí
|Jezdec
|Tým
|Čas / Ztráta
|1.
|Enric Mas 🔴
|Movistar Team
|70:56:58
|2.
|Primož Roglič
|Red Bull-Bora-Hansgrohe
|+2:15
|3.
|Felix Gall
|Decathlon CMA CGM Team
|+2:44
|4.
|Richard Carapaz
|EF Education-EasyPost
|+6:54
|5.
|Sepp Kuss
|Team Visma Lease a Bike
|+8:45
|6.
|Oscar Onley ⚪
|Netcompany INEOS
|+9:28
|7.
|Jakob Omrzel
|Bahrain-Victorious
|+10:38
|8.
|Clément Berthet
|Groupama-FDJ United
|+11:41
|9.
|Carlos Rodríguez
|XDS Astana Team
|+11:59
|10.
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|+14:40
Profil a průběh 21. etapy: Klasikářské okruhy a stoupání k Alhambře
Namísto tradičního madridského sprintu připomíná letošní finále spíše atmosféru pařížského Montmartru z Tour de France. Granada se stává teprve osmým městem v historii, které hostí cíl závěrečné etapy Vuelty.
- Úvodní pasáž za městem: Etapa odstartuje na jihu Granady. Následně peloton absolvuje zhruba 70 kilometrů dlouhou, mírně zvlněnou smyčku směrem na západ od města, kde proběhnou tradiční oslavy a focení držitelů trikotů s šampaňským.
- Městský okruh s vrcholem u Alhambry: Po prvním protnutí cílové pásky najedou jezdci na 9,8 km dlouhý finálový okruh, který absolvují celkem čtyřikrát.
- Klíčové stoupání: Hlavním bodem okruhu je stoupání k palácovému komplexu Alhambra. Výšlap měří 2,1 kilometru s průměrným sklonem 6,6 %, přičemž první polovina je strmější.
- Závěrečné kilometry: Při posledním, čtvrtém průjezdu okruhu bude vrchol stoupání k Alhambře vzdálen přesně 7,8 kilometru od cílové čáry, ke které jezdci sjedou.
Favorité závěrečné etapy
Profil okruhu nahrává klasikářům a sprinterům. Strmé rampy k Alhambře nabízejí možnost pro pozdní útok. Pokud se peloton udrží pohromadě, největším favoritem na vítězství ve spurtu je Brit Matthew Brennan (Team Visma Lease a Bike), který v průběhu Vuelty prokazoval skvělou formu i v kopcovitém terénu. Klíčovou otázkou bude role Wouta Van Aerta - belgický univerzál by mohl jet na vlastní výsledek, pravděpodobnější je však varianta, že bude zachytávat útoky v kopci a připravovat pozici právě pro Brennana.
- Hlavní favorité pro hromadný dojezd: Wout Van Aert, Magnus Cort, Bryan Coquard
- Kandidáti na útok z okruhu: Matthew Brennan, Ethan Hayter, Axel Laurance, Alessandro Romele
- Širší okruh: Thibau Nys, Jordi Meeus, Iván Romeo, Finn Fisher-Black, Bastien Tronchon
Kde sledovat 21. etapu Vuelty 2026 živě v TV a online
- Tipsport (Live stream zdarma): Přímý přenos celé horské zkoušky bude k dispozici pro registrované uživatele s aktivním sázkařským účtem.
- Eurosport: Závod odvysílá tradičně v přímém televizním přenosu s českým komentářem.
- Platforma Max: Online stream bez reklam a v nejvyšší kvalitě na všech chytrých zařízeních.