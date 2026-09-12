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20. etapa Vuelty 2026: Profil, trasa, kurzy a favorité královské etapy

Kristýna Polášková
  5:28

Závodníci se ohlíží jeden po druhém, když se snaží ujet pelotonu v 19. etapě. | foto: Cxcling / Toni Baixauli

Královská 20. etapa Vuelty prověří jezdce v pohoří Sierra Nevada na 186,8 kilometrech s převýšením takřka 4 900 výškových metrů. Rozhodující bitvu o červený dres svede peloton na stoupání Collado del Alguacil s pasážemi dosahujícími až 22 %. Prohlédněte si detailní profil, rozbor upravené trasy i hlavní favority.
Základní informace: 20. etapa Vuelta a España 2026
Datum konáníSobota 12. září 2026
TrasaLa Calahorra – Collado del Alguacil
Délka etapy186,8 km
Celkové převýšení4 850 m
Typ etapyHorská královská etapa
Lídr celkového pořadí (červený dres)Enric Mas (Movistar Team)
Kde sledovat živěEurosport 1, živě u Tipsportu zde
Kurzyna webu Synotu zde

Kurzy na 20. etapu Vuelty 2026: H2H sázky

Sázková kancelář Synot Tip vypsala k královské etapě širokou nabídku vzájemných duelů. V přímém souboji o celkové prvenství věří bookmakeři červenému trikotu - Enric Mas je s kurzem 1,69 mírným favoritem proti Primoži Rogličovi (1,97). Jasnou převahu v kurzech má rovněž Richard Carapaz (1,33) v duelu se Seppem Kussem (2,85) či držitel puntíkatého dresu Santiago Buitrago (1,26) proti Urku Berrademu (3,30). Z českého pohledu poutá pozornost sázka na Jana Hirta (2,20), jehož soupeřem je Mario Aparicio (1,55).

Kurzy na 20. etapu Vuelty 2026
H2H Sázka (Kdo se umístí lépe ve 20. etapě)Kurz 1Kurz 2
Mario Aparicio / Jan Hirt1,552,20
Clément Berthet / Jakob Omrzel2,651,38
Marco Brenner / Eddie Dunbar2,201,55
Santiago Buitrago / Urko Berrade Fernández1,263,30
Thomas Gloag / Iván Ramiro Sosa1,552,20
Sepp Kuss / Richard Carapaz2,851,33
Gijs Leemreize / José Manuel Díaz Gallego2,401,46
Guillaume Martin / Léo Bisiaux1,821,82
Enric Mas / Primož Roglič1,691,97
Oscar Onley / Felix Gall2,401,46
Valentin Paret-Peintre / João Almeida1,552,20
Matthew Riccitello / Mattias Skjelmose Jensen1,422,52
Harold Tejada / Cristián Rodríguez1,821,82
Kevin Vermaerke / Andreas Leknessund1,971,69
Filippo Zana / Koen Bouwman1,382,65

Průběžné celkové pořadí Vuelty (před 20. etapou)

Páteční 19. etapu ovládl z úniku Eddie Dunbar, čelo celkové klasifikace dorazilo pohromadě a šetřilo síly. Enric Mas vede před Primožem Rogličem o 1:37, třetí Felix Gall ztrácí lehce přes tři minuty.

Průběžné celkové pořadí Vuelty (před 20. etapou)
PořadíJezdecTýmČas / Ztráta
1.Enric Mas 🔴Movistar Team65:52:03
2.Primož RogličRed Bull-Bora-Hansgrohe+1:37
3.Felix GallDecathlon CMA CGM Team+3:01
4.Richard CarapazEF Education-EasyPost+5:17
5.Oscar Onley ⚪Netcompany INEOS+6:03
6.Jakob OmrzelBahrain-Victorious+7:06
7.Clément BerthetGroupama-FDJ United+7:57
8.Mattias Skjelmose JensenLidl-Trek+8:21
9.Carlos RodríguezXDS Astana Team+9:06
10.Harold TejadaXDS Astana Team+10:27

Profil a trať 20. etapy: Nucené úpravy trasy

Předposlední etapa startuje v městečku La Calahorra na severovýchodním úbočí Sierra Nevady, které hostí Vueltu vůbec poprvé:

  • Pozvolný úvod a první vrchařská zkouška: Prvních zhruba 80 kilometrů vede převážně méně náročným terénem. Po mírně klesajícím a zvlněném terénu zdolá peloton na 50,7. kilometru Puerto de Los Blancares (3. kategorie, délka 7,7 km, průměr 3,7 %). Po průjezdu Granadou začne výrazně náročnější část etapy.
  • Změna itineráře kvůli sesuvům půdy: Původně plánovaný dvojí přejezd Alto de Hazallanas museli organizátoři zrušit. Přístupovou komunikaci poškodily sesuvy půdy způsobené únorovým nepříznivým počasím a trasa nesplňovala bezpečnostní podmínky pro průjezd závodu. Místo původního itineráře peloton absolvuje dva výjezdy na Puerto de El Purche a premiérově také Puerto de El Duque.
    • Dvojnásobný výšlap na Puerto de El Purche: První kategorie, délka 8,2 km, průměrný sklon 8,5 % (vrchol na 94,3. km a 125,5. km). Úvodní tři kilometry neklesnou pod 9 až 11 % a obsahují rampu se sklonem 17 %.
    • Premiéra na Puerto de El Duque: První kategorie, délka 7,4 km, průměr 8,3 % (vrchol na 155,4. km). Úzká lesní cesta po přejezdu řeky Genil nabízí 2,5 kilometru dlouhou pasáž s průměrem přes 10 % a maximem až 20 %.
  • Cílové stoupání Collado del Alguacil (Cima Alberto Fernández / Extra kategorie): Monstrózní finále, které se nikdy v historii profesionální cyklistiky nejelo. Stoupání měří 8,3 kilometru s průměrným sklonem 9,8 %. Mimo úvodní kilometr se sklon prakticky nepřetržitě drží ve dvouciferných hodnotách s maximálními pasážemi až 22 %. Závodníky dovede do cíle ve výšce 1 884 metrů nad mořem.

Analýza favoritů

Sierra Nevada rozhodne o držiteli červeného dresu před nedělní ceremoniální etapou do Granady:

  1. Zkouška Mase: Enric Mas dosud odvrátil všechny útoky. Španělovi stačí v královské etapě hlídat Rogliče a Galla. Movistar se nejspíš zaměří výhradně na neutralizaci útoků nejbližších pronásledovatelů.
  2. Rogličův útok o pátý titul: Pro šestatřicetiletého Slovince je 1:37 stále smazatelných, v závěrečné horské etapě však bude muset přijít s aktivní taktikou. Roglič má na kontě čtyři vítězství ve Vueltě a případný triumf v roce 2026 by znamenal rekordní pátý titul.
  3. Gallova obhajoba pódia: Felix Gall drží třetí příčku a před Richardem Carapazem má náskok 2:16. Rakušan tak bude v Sierra Nevadě bojovat nejen o celkové pořadí, ale především o udržení místa na stupních vítězů.

Kde sledovat 20. etapu Vuelty 2026 živě v TV a online

    • Tipsport (Live stream zdarma): Přímý přenos celé horské zkoušky bude k dispozici pro registrované uživatele s aktivním sázkařským účtem.
    • Eurosport: Závod odvysílá tradičně v přímém televizním přenosu s českým komentářem.
    • Platforma Max: Online stream bez reklam a v nejvyšší kvalitě na všech chytrých zařízeních.
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