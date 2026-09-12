|Datum konání
|Sobota 12. září 2026
|Trasa
|La Calahorra – Collado del Alguacil
|Délka etapy
|186,8 km
|Celkové převýšení
|4 850 m
|Typ etapy
|Horská královská etapa
|Lídr celkového pořadí (červený dres)
|Enric Mas (Movistar Team)
|Kde sledovat živě
|Eurosport 1, živě u Tipsportu zde
|Kurzy
|na webu Synotu zde
Kurzy na 20. etapu Vuelty 2026: H2H sázky
Sázková kancelář Synot Tip vypsala k královské etapě širokou nabídku vzájemných duelů. V přímém souboji o celkové prvenství věří bookmakeři červenému trikotu - Enric Mas je s kurzem 1,69 mírným favoritem proti Primoži Rogličovi (1,97). Jasnou převahu v kurzech má rovněž Richard Carapaz (1,33) v duelu se Seppem Kussem (2,85) či držitel puntíkatého dresu Santiago Buitrago (1,26) proti Urku Berrademu (3,30). Z českého pohledu poutá pozornost sázka na Jana Hirta (2,20), jehož soupeřem je Mario Aparicio (1,55).
|H2H Sázka (Kdo se umístí lépe ve 20. etapě)
|Kurz 1
|Kurz 2
|Mario Aparicio / Jan Hirt
|1,55
|2,20
|Clément Berthet / Jakob Omrzel
|2,65
|1,38
|Marco Brenner / Eddie Dunbar
|2,20
|1,55
|Santiago Buitrago / Urko Berrade Fernández
|1,26
|3,30
|Thomas Gloag / Iván Ramiro Sosa
|1,55
|2,20
|Sepp Kuss / Richard Carapaz
|2,85
|1,33
|Gijs Leemreize / José Manuel Díaz Gallego
|2,40
|1,46
|Guillaume Martin / Léo Bisiaux
|1,82
|1,82
|Enric Mas / Primož Roglič
|1,69
|1,97
|Oscar Onley / Felix Gall
|2,40
|1,46
|Valentin Paret-Peintre / João Almeida
|1,55
|2,20
|Matthew Riccitello / Mattias Skjelmose Jensen
|1,42
|2,52
|Harold Tejada / Cristián Rodríguez
|1,82
|1,82
|Kevin Vermaerke / Andreas Leknessund
|1,97
|1,69
|Filippo Zana / Koen Bouwman
|1,38
|2,65
Průběžné celkové pořadí Vuelty (před 20. etapou)
Páteční 19. etapu ovládl z úniku Eddie Dunbar, čelo celkové klasifikace dorazilo pohromadě a šetřilo síly. Enric Mas vede před Primožem Rogličem o 1:37, třetí Felix Gall ztrácí lehce přes tři minuty.
|Pořadí
|Jezdec
|Tým
|Čas / Ztráta
|1.
|Enric Mas 🔴
|Movistar Team
|65:52:03
|2.
|Primož Roglič
|Red Bull-Bora-Hansgrohe
|+1:37
|3.
|Felix Gall
|Decathlon CMA CGM Team
|+3:01
|4.
|Richard Carapaz
|EF Education-EasyPost
|+5:17
|5.
|Oscar Onley ⚪
|Netcompany INEOS
|+6:03
|6.
|Jakob Omrzel
|Bahrain-Victorious
|+7:06
|7.
|Clément Berthet
|Groupama-FDJ United
|+7:57
|8.
|Mattias Skjelmose Jensen
|Lidl-Trek
|+8:21
|9.
|Carlos Rodríguez
|XDS Astana Team
|+9:06
|10.
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|+10:27
Profil a trať 20. etapy: Nucené úpravy trasy
Předposlední etapa startuje v městečku La Calahorra na severovýchodním úbočí Sierra Nevady, které hostí Vueltu vůbec poprvé:
- Pozvolný úvod a první vrchařská zkouška: Prvních zhruba 80 kilometrů vede převážně méně náročným terénem. Po mírně klesajícím a zvlněném terénu zdolá peloton na 50,7. kilometru Puerto de Los Blancares (3. kategorie, délka 7,7 km, průměr 3,7 %). Po průjezdu Granadou začne výrazně náročnější část etapy.
- Změna itineráře kvůli sesuvům půdy: Původně plánovaný dvojí přejezd Alto de Hazallanas museli organizátoři zrušit. Přístupovou komunikaci poškodily sesuvy půdy způsobené únorovým nepříznivým počasím a trasa nesplňovala bezpečnostní podmínky pro průjezd závodu. Místo původního itineráře peloton absolvuje dva výjezdy na Puerto de El Purche a premiérově také Puerto de El Duque.
- Dvojnásobný výšlap na Puerto de El Purche: První kategorie, délka 8,2 km, průměrný sklon 8,5 % (vrchol na 94,3. km a 125,5. km). Úvodní tři kilometry neklesnou pod 9 až 11 % a obsahují rampu se sklonem 17 %.
- Premiéra na Puerto de El Duque: První kategorie, délka 7,4 km, průměr 8,3 % (vrchol na 155,4. km). Úzká lesní cesta po přejezdu řeky Genil nabízí 2,5 kilometru dlouhou pasáž s průměrem přes 10 % a maximem až 20 %.
- Cílové stoupání Collado del Alguacil (Cima Alberto Fernández / Extra kategorie): Monstrózní finále, které se nikdy v historii profesionální cyklistiky nejelo. Stoupání měří 8,3 kilometru s průměrným sklonem 9,8 %. Mimo úvodní kilometr se sklon prakticky nepřetržitě drží ve dvouciferných hodnotách s maximálními pasážemi až 22 %. Závodníky dovede do cíle ve výšce 1 884 metrů nad mořem.
Analýza favoritů
Sierra Nevada rozhodne o držiteli červeného dresu před nedělní ceremoniální etapou do Granady:
- Zkouška Mase: Enric Mas dosud odvrátil všechny útoky. Španělovi stačí v královské etapě hlídat Rogliče a Galla. Movistar se nejspíš zaměří výhradně na neutralizaci útoků nejbližších pronásledovatelů.
- Rogličův útok o pátý titul: Pro šestatřicetiletého Slovince je 1:37 stále smazatelných, v závěrečné horské etapě však bude muset přijít s aktivní taktikou. Roglič má na kontě čtyři vítězství ve Vueltě a případný triumf v roce 2026 by znamenal rekordní pátý titul.
- Gallova obhajoba pódia: Felix Gall drží třetí příčku a před Richardem Carapazem má náskok 2:16. Rakušan tak bude v Sierra Nevadě bojovat nejen o celkové pořadí, ale především o udržení místa na stupních vítězů.
- Favorité z řad uchazečů o GC: Felix Gall, Enric Mas, Primož Roglič
- Kandidáti na etapu: Richard Carapaz, Valentin Paret-Peintre, Urko Berrade, Marco Brenner
- Širší okruh: Santiago Buitrago, Sepp Kuss, Jarno Widar, Jakob Omrzel
Kde sledovat 20. etapu Vuelty 2026 živě v TV a online
- Tipsport (Live stream zdarma): Přímý přenos celé horské zkoušky bude k dispozici pro registrované uživatele s aktivním sázkařským účtem.
- Eurosport: Závod odvysílá tradičně v přímém televizním přenosu s českým komentářem.
- Platforma Max: Online stream bez reklam a v nejvyšší kvalitě na všech chytrých zařízeních.