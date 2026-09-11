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19. etapa Vuelty 2026: Profil, trasa a favorité horské etapy

Kristýna Polášková

Natažený peloton v 17. etapě Vuelty. | foto: Cxcling / Toni Baixauli

19. etapa s délkou přes 210 kilometrů a převýšením téměř 4 200 metrů představuje velkou zkoušku pro jezdce bojující o celkové prvenství. Pro Primože Rogliče jde o jednu z posledních šancí, jak zvrátit nepříznivý vývoj v souboji s lídrem Enricem Masem. Podívejte se na profil trasy, průběžné celkové pořadí a hlavní favority etapy.
Základní informace: 19. etapa Vuelta a España 2026
Datum konáníPátek 11. září 2026
TrasaVélez-Málaga – Peñas Blancas (Estepona)
Délka etapy210,8 km
Celkové převýšení4 190 m
Typ etapyHorská s vrcholovým dojezdem
Čas startu12:06
Předpokládaný dojezdcca 17:14
Lídr celkového pořadí (červený dres)Enric Mas (Movistar Team)
Kde sledovat živěEurosport 1, živě u Tipsportu zde
Kurzyna webu Synotu zde

Průběžné celkové pořadí Vuelty (před 19. etapou)

Enric Mas po časovce dokázal udržet červený dres, ale na druhé místo se prodral Primož Roglič, který nyní ztrácí 1 minutu a 37 sekund. Felix Gall po slabší časovce klesl na třetí místo se ztrátou přes 3 minuty.

Průběžné celkové pořadí Vuelty (před 19. etapou)
PořadíJezdecTýmČas / Ztráta
1.Enric Mas 🔴Movistar Team60:45:58
2.Primož RogličRed Bull-Bora-Hansgrohe+1:37
3.Felix GallDecathlon CMA CGM Team+3:01
4.Richard CarapazEF Education-EasyPost+5:17
5.Oscar Onley ⚪Netcompany INEOS+6:03
6.Jakob OmrzelBahrain-Victorious+7:00
7.Clément BerthetGroupama-FDJ United+7:47
8.Carlos RodríguezXDS Astana Team+7:51
9.Mattias Skjelmose JensenLidl-Trek+7:51
10.Harold TejadaXDS Astana Team+9:57

Profil a průběh 19. etapy: Maratonská dřina zakončená výstupem na Peñas Blancas

Trasa nabízí dva zcela odlišné profily – úvodní pasáž podél moře a náročnější druhou polovinu s několika stoupáními:

  • Klidný start na pobřeží: Z Vélez-Málagy vyrazí peloton západním směrem podél Středozemního moře přes Málagu a následně do vnitrozemí. První desítky kilometrů jsou převážně rovinaté, první kategorizované stoupání přichází až kolem 90. kilometru.
  • Dvě kategorizovaná stoupání: Ve vnitrozemí jezdci nejprve překonají Puerto de Las Abejas (14,5 km s průměrem 4,3 %), po sjezdu následuje Puerto del Viento (13,1 km s průměrem 3,7 %). Poté trasa vede přes Rondu a ještě stoupá přes nekategorizované Puerto del Madroño, než začne dlouhý sjezd k pobřeží.
  • Sjezd k moři a finále: Po sjezdu dorazí peloton k San Pedro de Alcántara a následně pokračuje podél pobřeží přes Esteponu. Zhruba 18,7 kilometru před cílem začíná závěrečné stoupání na Peñas Blancas.
  • Cílové stoupání Peñas Blancas: Výšlap první kategorie měří 18,7 kilometru s průměrným sklonem 6,5 %. Vrchol se nachází ve výšce 1268 metrů. Nejtěžší je úvodní část, kde sklon v některých pasážích dosahuje až 15 %, poté se stoupání zmírní a pokračuje dlouhým táhlým výjezdem.

Vuelta se na Peñas Blancas vrací potřetí. Naposledy zde v roce 2022 zvítězil z celodenního úniku Richard Carapaz, v roce 2013 si zde dojel pro výhru český reprezentant Leopold König.

Sportovní analýza a favorité: Boj na dvou frontách

Devatenáctá etapa nabízí ideální scénář pro úspěšný únik i zničující bitvu lídrů celkové klasifikace.

  1. Roglič vs. Mas: Slovinec Primož Roglič musí po časovce jednat. Ztráta 1:37 na Enrica Mase je značná a Roglič nemá jinou možnost než na Peñas Blancas útočit. Mas se naopak může spolehnout na strategii týmu Movistar a reagovat pouze na nástupy svých konkurentů.
  2. Snaha o pódium a etapový triumf: Felix Gall se bude snažit ubránit svou třetí pozici, ale klíčovým mužem může být Richard Carapaz. Ekvádorec na Peñas Blancas už v minulosti triumfoval, letos mu na pódium chybí přes dvě minuty.

Kde sledovat 19. etapu Vuelty 2026 živě v TV a online

    • Tipsport (Live stream zdarma): Přímý přenos celé horské zkoušky bude k dispozici pro registrované uživatele s aktivním sázkařským účtem.
    • Eurosport: Závod odvysílá tradičně v přímém televizním přenosu s českým komentářem.
    • Platforma Max: Online stream bez reklam a v nejvyšší kvalitě na všech chytrých zařízeních.
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