|Datum konání
|Pátek 11. září 2026
|Trasa
|Vélez-Málaga – Peñas Blancas (Estepona)
|Délka etapy
|210,8 km
|Celkové převýšení
|4 190 m
|Typ etapy
|Horská s vrcholovým dojezdem
|Čas startu
|12:06
|Předpokládaný dojezd
|cca 17:14
|Lídr celkového pořadí (červený dres)
|Enric Mas (Movistar Team)
|Kde sledovat živě
|Eurosport 1, živě u Tipsportu zde
|Kurzy
|na webu Synotu zde
Průběžné celkové pořadí Vuelty (před 19. etapou)
Enric Mas po časovce dokázal udržet červený dres, ale na druhé místo se prodral Primož Roglič, který nyní ztrácí 1 minutu a 37 sekund. Felix Gall po slabší časovce klesl na třetí místo se ztrátou přes 3 minuty.
|Pořadí
|Jezdec
|Tým
|Čas / Ztráta
|1.
|Enric Mas 🔴
|Movistar Team
|60:45:58
|2.
|Primož Roglič
|Red Bull-Bora-Hansgrohe
|+1:37
|3.
|Felix Gall
|Decathlon CMA CGM Team
|+3:01
|4.
|Richard Carapaz
|EF Education-EasyPost
|+5:17
|5.
|Oscar Onley ⚪
|Netcompany INEOS
|+6:03
|6.
|Jakob Omrzel
|Bahrain-Victorious
|+7:00
|7.
|Clément Berthet
|Groupama-FDJ United
|+7:47
|8.
|Carlos Rodríguez
|XDS Astana Team
|+7:51
|9.
|Mattias Skjelmose Jensen
|Lidl-Trek
|+7:51
|10.
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|+9:57
Profil a průběh 19. etapy: Maratonská dřina zakončená výstupem na Peñas Blancas
Trasa nabízí dva zcela odlišné profily – úvodní pasáž podél moře a náročnější druhou polovinu s několika stoupáními:
- Klidný start na pobřeží: Z Vélez-Málagy vyrazí peloton západním směrem podél Středozemního moře přes Málagu a následně do vnitrozemí. První desítky kilometrů jsou převážně rovinaté, první kategorizované stoupání přichází až kolem 90. kilometru.
- Dvě kategorizovaná stoupání: Ve vnitrozemí jezdci nejprve překonají Puerto de Las Abejas (14,5 km s průměrem 4,3 %), po sjezdu následuje Puerto del Viento (13,1 km s průměrem 3,7 %). Poté trasa vede přes Rondu a ještě stoupá přes nekategorizované Puerto del Madroño, než začne dlouhý sjezd k pobřeží.
- Sjezd k moři a finále: Po sjezdu dorazí peloton k San Pedro de Alcántara a následně pokračuje podél pobřeží přes Esteponu. Zhruba 18,7 kilometru před cílem začíná závěrečné stoupání na Peñas Blancas.
- Cílové stoupání Peñas Blancas: Výšlap první kategorie měří 18,7 kilometru s průměrným sklonem 6,5 %. Vrchol se nachází ve výšce 1268 metrů. Nejtěžší je úvodní část, kde sklon v některých pasážích dosahuje až 15 %, poté se stoupání zmírní a pokračuje dlouhým táhlým výjezdem.
Vuelta se na Peñas Blancas vrací potřetí. Naposledy zde v roce 2022 zvítězil z celodenního úniku Richard Carapaz, v roce 2013 si zde dojel pro výhru český reprezentant Leopold König.
Sportovní analýza a favorité: Boj na dvou frontách
Devatenáctá etapa nabízí ideální scénář pro úspěšný únik i zničující bitvu lídrů celkové klasifikace.
- Roglič vs. Mas: Slovinec Primož Roglič musí po časovce jednat. Ztráta 1:37 na Enrica Mase je značná a Roglič nemá jinou možnost než na Peñas Blancas útočit. Mas se naopak může spolehnout na strategii týmu Movistar a reagovat pouze na nástupy svých konkurentů.
- Snaha o pódium a etapový triumf: Felix Gall se bude snažit ubránit svou třetí pozici, ale klíčovým mužem může být Richard Carapaz. Ekvádorec na Peñas Blancas už v minulosti triumfoval, letos mu na pódium chybí přes dvě minuty.
- Hlavní favorité pro denní únik: Mattias Skjelmose, Sepp Kuss, João Almeida
- Kandidáti z GC: Primož Roglič, Enric Mas, Felix Gall, Richard Carapaz, Jakob Omrzel
- Širší okruh: Andreas Leknessund, Santiago Buitrago, Marco Brenner, Valentin Paret-Peintre
Kde sledovat 19. etapu Vuelty 2026 živě v TV a online
- Tipsport (Live stream zdarma): Přímý přenos celé horské zkoušky bude k dispozici pro registrované uživatele s aktivním sázkařským účtem.
- Eurosport: Závod odvysílá tradičně v přímém televizním přenosu s českým komentářem.
- Platforma Max: Online stream bez reklam a v nejvyšší kvalitě na všech chytrých zařízeních.