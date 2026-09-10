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18. etapa Vuelty 2026: Profil, trasa, kurzy a favorité individuální časovky

Kristýna Polášková

Primož Roglič na trati časovky v úvodní etapě Vuelty | foto: Reuters

Po dvou rovinatých etapách přichází na Vueltě na řadu 32,1 kilometru dlouhá individuální časovka. Pro Primože Rogliče představuje čtvrteční jízda proti chronometru ideální příležitost ke stažení manka na vedoucího Enrica Mase a posunu před druhého Felixe Galla. Prohlédněte si detailní profil trati a hlavní favority na etapové vítězství.
Základní informace: 18. etapa Vuelta a España 2026
Datum konáníČtvrtek 10. září 2026
TrasaEl Puerto de Santa María - Jerez de la Frontera
Délka etapy32,1 km
Celkové převýšení190 - 217 m
Typ etapyIndividuální časovka (ITT)
Start prvního závodníka14:06
Předpokládaný dojezd lídra (červený dres)cca 17:30
Lídr celkového pořadí (červený dres)Enric Mas (Movistar Team)
Kde sledovat živěEurosport 1, živě u Tipsportu zde
Kurzyna webu Synotu zde

Kurzy na 18. etapu Vuelty 2026: H2H sázky (Synot Tip)

V kurzové nabídce sázkové kanceláře Synot Tip poutá pozornost především souboj dvou vynikajících časovkářů. V prestižním duelu věří bookmakeři držiteli zeleného trikotu Woutu Van Aertovi (1,53) před švýcarským specialistou Stefanem Küngem (2,23). Výrazným favoritem je také francouzský šampion Bruno Armirail (1,18) proti Finnu Fisher-Blackovi (4,02) a mladý španělský mistr časovky Iván Romeo (1,39) proti Pablu Castrillovi (2,62). V souboji mladíků a jezdců top 10 dávají bookmakeři větší šance Jakobu Omrzelovi (1,62) než držiteli bílého dresu Oscaru Onleymu (2,07).

Kurzy na 18. etapu Vuelty 2026
H2H Sázka (Kdo se umístí lépe v 18. etapě)Kurz 1Kurz 2
João Almeida / Andreas Leknessund1,472,39
Pablo Castrillo / Iván Romeo2,621,39
Finn Fisher-Black / Bruno Armirail4,021,18
Oscar Onley / Jakob Omrzel2,071,62
Wout Van Aert / Stefan Küng1,532,23

Průběžné celkové pořadí Vuelty (před 18. etapou)

Enric Mas drží červený dres s náskokem 2:06 před Felixem Gallem a 2:10 před Primožem Rogličem. Po středečním triumfu Matthewa Brennana v Seville zůstala elitní desítka beze změn.

Průběžné celkové pořadí Vuelty (před 18. etapou)
PořadíJezdecTýmČas / Ztráta
1.Enric Mas 🔴Movistar Team60:09:44
2.Felix GallDecathlon CMA CGM Team+2:06
3.Primož RogličRed Bull-Bora-Hansgrohe+2:10
4.Richard CarapazEF Education-EasyPost+4:24
5.Oscar Onley ⚪Netcompany INEOS+5:44
6.Mattias Skjelmose JensenLidl-Trek+6:14
7.Jakob OmrzelBahrain-Victorious+6:49
8.Carlos RodríguezXDS Astana Team+7:01
9.Clément BerthetGroupama-FDJ United+7:19
10.Sepp KussTeam Visma Lease a Bike+8:55

Profil a průběh 18. etapy: Dlouhé rovinky, vítr Levante a finiš v Jerezu

Vzdušnou čarou dělí startovní město u Cádazského zálivu a cíl pouhých 16 kilometrů, pořadatelé však trať natáhli na dvojnásobek:

  • Rychlý rozjezd z El Puerto de Santa María: Po sjezdu ze startovní rampy čeká jezdce několik technických zatáček při výjezdu z města, následně však zařadí nejtěžší převody a vydají se severovýchodním směrem. Rytmus naruší pouze ostřejší zatáčka v El Portalu (12,7. km).
  • Dva oficiální mezičasy: Pořadatelé umístili měření času na 11,7. kilometr a na 22,1. kilometr (u Estella del Marqués). Právě kolem druhého mezičasu silnice překoná krátké dvoustupňové stoupání, které tvoří prakticky jediné převýšení na celé trase (celkem jen cca 200 výškových metrů).
  • Vliv větru: Vzhledem k otevřené krajině a dlouhým rovným úsekům může hrát významnou roli vítr. Pobřežní oblast Cádizu je známá silným prouděním, které může časovku výrazně ovlivnit.
  • Cílová rovinka v Jerezu de la Frontera: Závěr časovky obkrouží Jerez z východu a závodníci vjedou do města od severu. Cíl je umístěn na široké a dokonale přímočaré třídě Avenida Andalucía.

Vuelta finišuje v Jerezu už potřinácté. Naposledy zde peloton závodil v roce 2014 při týmové časovce, individuální souboj s chronometrem se zde konal naposledy v roce 1992, kdy triumfoval Nizozemec Jelle Nijdam.

Rogličův útok na červený dres

Pro vývoj celkového pořadí jde o klíčový moment celé třítýdenní Grand Tour:

  1. Rogličova životní šance: Slovinec Primož Roglič je ze špičky celkového pořadí jednoznačně nejlepším časovkářem. Na druhého Felixe Galla ztrácí pouhé 4 sekundy, na lídra Enrica Mase pak 2 minuty a 10 sekund. Aby mohl pomýšlet na celkový triumf před závěrečnými horskými prověrkami, potřebuje z Masova náskoku ukrojit co nejvíce.
  2. Obrana Enrica Mase: Domácí lídr Movistaru předvádí životní formu. V horských dojezdech byl suverénní a pokud dokáže v časovce omezit ztrátu do jedné minuty, udrží si před víkendovými horami luxusní pozici.
  3. Pád Felixe Galla z pódia? Rakušan Gall je v časovkách nejslabším článkem z vedoucí trojice. Ztráta na úrovni dvou minut je pro něj na 32 kilometrech zcela reálnou hrozbou.

V souboji o samotné vítězství se utkají specialisté na dlouhé rovinaté časovky:

Kde sledovat 18. etapu Vuelty 2026 živě v TV a online

    • Tipsport (Live stream zdarma): Přímý přenos celé horské zkoušky bude k dispozici pro registrované uživatele s aktivním sázkařským účtem.
    • Eurosport: Závod odvysílá tradičně v přímém televizním přenosu s českým komentářem.
    • Platforma Max: Online stream bez reklam a v nejvyšší kvalitě na všech chytrých zařízeních.
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