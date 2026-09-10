|Datum konání
|Čtvrtek 10. září 2026
|Trasa
|El Puerto de Santa María - Jerez de la Frontera
|Délka etapy
|32,1 km
|Celkové převýšení
|190 - 217 m
|Typ etapy
|Individuální časovka (ITT)
|Start prvního závodníka
|14:06
|Předpokládaný dojezd lídra (červený dres)
|cca 17:30
|Lídr celkového pořadí (červený dres)
|Enric Mas (Movistar Team)
|Kde sledovat živě
|Eurosport 1, živě u Tipsportu zde
|Kurzy
|na webu Synotu zde
Kurzy na 18. etapu Vuelty 2026: H2H sázky (Synot Tip)
V kurzové nabídce sázkové kanceláře Synot Tip poutá pozornost především souboj dvou vynikajících časovkářů. V prestižním duelu věří bookmakeři držiteli zeleného trikotu Woutu Van Aertovi (1,53) před švýcarským specialistou Stefanem Küngem (2,23). Výrazným favoritem je také francouzský šampion Bruno Armirail (1,18) proti Finnu Fisher-Blackovi (4,02) a mladý španělský mistr časovky Iván Romeo (1,39) proti Pablu Castrillovi (2,62). V souboji mladíků a jezdců top 10 dávají bookmakeři větší šance Jakobu Omrzelovi (1,62) než držiteli bílého dresu Oscaru Onleymu (2,07).
|H2H Sázka (Kdo se umístí lépe v 18. etapě)
|Kurz 1
|Kurz 2
|João Almeida / Andreas Leknessund
|1,47
|2,39
|Pablo Castrillo / Iván Romeo
|2,62
|1,39
|Finn Fisher-Black / Bruno Armirail
|4,02
|1,18
|Oscar Onley / Jakob Omrzel
|2,07
|1,62
|Wout Van Aert / Stefan Küng
|1,53
|2,23
Průběžné celkové pořadí Vuelty (před 18. etapou)
Enric Mas drží červený dres s náskokem 2:06 před Felixem Gallem a 2:10 před Primožem Rogličem. Po středečním triumfu Matthewa Brennana v Seville zůstala elitní desítka beze změn.
|Pořadí
|Jezdec
|Tým
|Čas / Ztráta
|1.
|Enric Mas 🔴
|Movistar Team
|60:09:44
|2.
|Felix Gall
|Decathlon CMA CGM Team
|+2:06
|3.
|Primož Roglič
|Red Bull-Bora-Hansgrohe
|+2:10
|4.
|Richard Carapaz
|EF Education-EasyPost
|+4:24
|5.
|Oscar Onley ⚪
|Netcompany INEOS
|+5:44
|6.
|Mattias Skjelmose Jensen
|Lidl-Trek
|+6:14
|7.
|Jakob Omrzel
|Bahrain-Victorious
|+6:49
|8.
|Carlos Rodríguez
|XDS Astana Team
|+7:01
|9.
|Clément Berthet
|Groupama-FDJ United
|+7:19
|10.
|Sepp Kuss
|Team Visma Lease a Bike
|+8:55
Profil a průběh 18. etapy: Dlouhé rovinky, vítr Levante a finiš v Jerezu
Vzdušnou čarou dělí startovní město u Cádazského zálivu a cíl pouhých 16 kilometrů, pořadatelé však trať natáhli na dvojnásobek:
- Rychlý rozjezd z El Puerto de Santa María: Po sjezdu ze startovní rampy čeká jezdce několik technických zatáček při výjezdu z města, následně však zařadí nejtěžší převody a vydají se severovýchodním směrem. Rytmus naruší pouze ostřejší zatáčka v El Portalu (12,7. km).
- Dva oficiální mezičasy: Pořadatelé umístili měření času na 11,7. kilometr a na 22,1. kilometr (u Estella del Marqués). Právě kolem druhého mezičasu silnice překoná krátké dvoustupňové stoupání, které tvoří prakticky jediné převýšení na celé trase (celkem jen cca 200 výškových metrů).
- Vliv větru: Vzhledem k otevřené krajině a dlouhým rovným úsekům může hrát významnou roli vítr. Pobřežní oblast Cádizu je známá silným prouděním, které může časovku výrazně ovlivnit.
- Cílová rovinka v Jerezu de la Frontera: Závěr časovky obkrouží Jerez z východu a závodníci vjedou do města od severu. Cíl je umístěn na široké a dokonale přímočaré třídě Avenida Andalucía.
Vuelta finišuje v Jerezu už potřinácté. Naposledy zde peloton závodil v roce 2014 při týmové časovce, individuální souboj s chronometrem se zde konal naposledy v roce 1992, kdy triumfoval Nizozemec Jelle Nijdam.
Rogličův útok na červený dres
Pro vývoj celkového pořadí jde o klíčový moment celé třítýdenní Grand Tour:
- Rogličova životní šance: Slovinec Primož Roglič je ze špičky celkového pořadí jednoznačně nejlepším časovkářem. Na druhého Felixe Galla ztrácí pouhé 4 sekundy, na lídra Enrica Mase pak 2 minuty a 10 sekund. Aby mohl pomýšlet na celkový triumf před závěrečnými horskými prověrkami, potřebuje z Masova náskoku ukrojit co nejvíce.
- Obrana Enrica Mase: Domácí lídr Movistaru předvádí životní formu. V horských dojezdech byl suverénní a pokud dokáže v časovce omezit ztrátu do jedné minuty, udrží si před víkendovými horami luxusní pozici.
- Pád Felixe Galla z pódia? Rakušan Gall je v časovkách nejslabším článkem z vedoucí trojice. Ztráta na úrovni dvou minut je pro něj na 32 kilometrech zcela reálnou hrozbou.
V souboji o samotné vítězství se utkají specialisté na dlouhé rovinaté časovky:
- Největší favorité: Ethan Hayter, Stefan Küng, Wout Van Aert
- Kandidáti na podium a lídři GC: Primož Roglič, Iván Romeo, Bruno Armirail
- Širší okruh: Ivo Oliveira, Callum Thornley, Oscar Chamberlain, Finn Fisher-Black
Kde sledovat 18. etapu Vuelty 2026 živě v TV a online
- Tipsport (Live stream zdarma): Přímý přenos celé horské zkoušky bude k dispozici pro registrované uživatele s aktivním sázkařským účtem.
- Eurosport: Závod odvysílá tradičně v přímém televizním přenosu s českým komentářem.
- Platforma Max: Online stream bez reklam a v nejvyšší kvalitě na všech chytrých zařízeních.