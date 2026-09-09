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17. etapa Vuelty 2026: Profil, trasa, kurzy a favorité

Kristýna Polášková
  5:58

Modrá letka Movistaru chrání svého lídra Enrica Mase v červeném dresu. | foto: Cxcling / Toni Baixauli

Sedmnáctá etapa Vuelty z Dos Hermanas do andaluské metropole Sevilly nabídne na 185 kilometrech převážně rovinatý profil s převýšením kolem jednoho tisíce metrů. Prohlédněte si rozbor trasy, hlavní favority, průběžné pořadí i vypsané H2H kurzy sázkové kanceláře Synot Tip.
Základní informace: 17. etapa Vuelta a España 2026
Datum konáníStředa 9. září 2026
TrasaDos Hermanas - Sevilla
Délka etapy189 km
Celkové převýšení890 - 1 084 m (nejrovinatější etapa Vuelty 2026)
Typ etapyRovina / sprinterská etapa
Čas startu13:24
Předpokládaný dojezdcca 17:20
Lídr celkového pořadí (červený dres)Enric Mas (Movistar Team)
Kde sledovat živěEurosport 1, živě u Tipsportu zde
Kurzyna webu Synotu zde

Kurzy na 17. etapu Vuelty 2026: H2H sázky (Synot Tip)

Sázková kancelář Synot Tip favorizuje ve sprinterských měřeních sil čtyřnásobného etapového vítěze Matthewa Brennana s kurzem 1,27 proti Bryanu Coquardovi (3,23). Nízké kurzy mají také Wout Van Aert (1,26) proti Alexisi Renardovi (3,25) či Jordi Meeus (1,42) proti Magnusi Cortovi (2,52). V souboji jezdců na celkové pořadí věří bookmakeři lídrovi Enricu Masovi (1,38) proti Felixi Gallovi (2,65) a Primoži Rogličovi (1,47) proti Mattiasi Skjelmosemu Jensenovi (2,37).

Kurzy na 17. etapu Vuelty 2026
H2H Sázka (Kdo se umístí lépe v 17. etapě)Kurz 1Kurz 2
Vincenzo Albanese / Alessandro Romele1,971,69
Clément Berthet / Jakob Omrzel1,512,29
Marc Brustenga / Cesar Macias Estrada1,821,82
Marcel Camprubi / Timo De Jong1,821,82
Bryan Coquard / Matthew Brennan3,231,27
Alberto Dainese / Hugo Hofstetter1,971,69
Felix Gall / Enric Mas2,651,38
Matevž Govekar / Steffen De Schuyteneer1,971,69
Jordi Meeus / Magnus Cort Nielsen1,422,52
Pau Miquel / Vito Braet2,651,38
Alexis Renard / Wout Van Aert3,251,26
Mattias Skjelmose Jensen / Primož Roglič2,371,47
Harold Tejada / Richard Carapaz1,821,82
Bastien Tronchon / Orluis Aular Sanabria1,552,20

Průběžné celkové pořadí Vuelty (před 17. etapou)

Enric Mas drží červený trikot lídra závodu s pohodlným náskokem 2:06 na Felixe Galla a 2:10 na Primože Rogliče. 16. etapa na čele celkové klasifikace nic nezměnila.

Průběžné celkové pořadí Vuelty (před 17. etapou)
PořadíJezdecTýmČas / Ztráta
1.Enric Mas 🔴Movistar Team56:02:29
2.Felix GallDecathlon CMA CGM Team+2:06
3.Primož RogličRed Bull-Bora-Hansgrohe+2:10
4.Richard CarapazEF Education-EasyPost+4:24
5.Oscar Onley ⚪Netcompany INEOS+5:44
6.Jakob OmrzelBahrain-Victorious+6:14
7.Mattias Skjelmose JensenLidl-Trek+6:49
8.Clément BerthetGroupama-FDJ United+7:01
9.Carlos RodríguezXDS Astana Team+7:19
10.Sepp KussTeam Visma Lease a Bike+8:55

Profil a průběh 17. etapy: Rovina mezi Dos Hermanas a Sevillou

  • Start v Dos Hermanas: Satelitní město Sevilly zažije premiéru jako etapové město Vuelty. Trasa zamíří přes Los Palacios y Villafranca a Utreru, následně pokračuje přes Morón de la Frontera a Carmonu a v závěru se stočí směrem k Seville.
  • Minimální převýšení: Na trase prakticky nejsou žádná kategorizovaná stoupání. Skromné převýšení (cca 890 až 1 084 metrů) je rozprostřeno do táhlých falešných rovin v první a druhé třetině etapy.
  • Závěrečných 50 kilometrů: Po průjezdu Carmonou, která leží zhruba 55 kilometrů před cílem, pokračuje peloton přes Brenes a La Rinconadu směrem k Seville. Závěr etapy tak nabízí prostor pro očekávaný hromadný dojezd.
  • Finiš v Seville: Peloton dorazí do centra Sevilly, kde etapa vyvrcholí na Paseo Cristóbal Colón. V posledních kilometrech závodníci projedou také přes Puente de los Remedios a Paseo de las Delicias.

Vuelta v Seville finišuje už pošestnácté. V roce 2024 zde slavil senzační milimetrový triumf Čech Pavel Bittner před Woutem Van Aertem, letos však Bittner na startu chybí.

Hlavní favorité: Jak porazit Brennana?

Matthew Brennan po vítězství v 16. etapě zaokrouhlil svůj letošní účet na Vueltě už na čtyři triumfy. „S takovým lead-outem je Brennan pravděpodobně neporazitelný,“ složil mu poklonu Vito Braet, který dojel třetí. V přímém hromadném souboji bez kolizí je mladý Brit takřka k nezastavení.

Kde sledovat 17. etapu Vuelty 2026 živě v TV a online

    • Tipsport (Live stream zdarma): Přímý přenos celé horské zkoušky bude k dispozici pro registrované uživatele s aktivním sázkařským účtem.
    • Eurosport: Závod odvysílá tradičně v přímém televizním přenosu s českým komentářem.
    • Platforma Max: Online stream bez reklam a v nejvyšší kvalitě na všech chytrých zařízeních.
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