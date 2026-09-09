|Datum konání
|Středa 9. září 2026
|Trasa
|Dos Hermanas - Sevilla
|Délka etapy
|189 km
|Celkové převýšení
|890 - 1 084 m (nejrovinatější etapa Vuelty 2026)
|Typ etapy
|Rovina / sprinterská etapa
|Čas startu
|13:24
|Předpokládaný dojezd
|cca 17:20
|Lídr celkového pořadí (červený dres)
|Enric Mas (Movistar Team)
|Kde sledovat živě
|Eurosport 1, živě u Tipsportu zde
|Kurzy
|na webu Synotu zde
Kurzy na 17. etapu Vuelty 2026: H2H sázky (Synot Tip)
Sázková kancelář Synot Tip favorizuje ve sprinterských měřeních sil čtyřnásobného etapového vítěze Matthewa Brennana s kurzem 1,27 proti Bryanu Coquardovi (3,23). Nízké kurzy mají také Wout Van Aert (1,26) proti Alexisi Renardovi (3,25) či Jordi Meeus (1,42) proti Magnusi Cortovi (2,52). V souboji jezdců na celkové pořadí věří bookmakeři lídrovi Enricu Masovi (1,38) proti Felixi Gallovi (2,65) a Primoži Rogličovi (1,47) proti Mattiasi Skjelmosemu Jensenovi (2,37).
|H2H Sázka (Kdo se umístí lépe v 17. etapě)
|Kurz 1
|Kurz 2
|Vincenzo Albanese / Alessandro Romele
|1,97
|1,69
|Clément Berthet / Jakob Omrzel
|1,51
|2,29
|Marc Brustenga / Cesar Macias Estrada
|1,82
|1,82
|Marcel Camprubi / Timo De Jong
|1,82
|1,82
|Bryan Coquard / Matthew Brennan
|3,23
|1,27
|Alberto Dainese / Hugo Hofstetter
|1,97
|1,69
|Felix Gall / Enric Mas
|2,65
|1,38
|Matevž Govekar / Steffen De Schuyteneer
|1,97
|1,69
|Jordi Meeus / Magnus Cort Nielsen
|1,42
|2,52
|Pau Miquel / Vito Braet
|2,65
|1,38
|Alexis Renard / Wout Van Aert
|3,25
|1,26
|Mattias Skjelmose Jensen / Primož Roglič
|2,37
|1,47
|Harold Tejada / Richard Carapaz
|1,82
|1,82
|Bastien Tronchon / Orluis Aular Sanabria
|1,55
|2,20
Průběžné celkové pořadí Vuelty (před 17. etapou)
Enric Mas drží červený trikot lídra závodu s pohodlným náskokem 2:06 na Felixe Galla a 2:10 na Primože Rogliče. 16. etapa na čele celkové klasifikace nic nezměnila.
|Pořadí
|Jezdec
|Tým
|Čas / Ztráta
|1.
|Enric Mas 🔴
|Movistar Team
|56:02:29
|2.
|Felix Gall
|Decathlon CMA CGM Team
|+2:06
|3.
|Primož Roglič
|Red Bull-Bora-Hansgrohe
|+2:10
|4.
|Richard Carapaz
|EF Education-EasyPost
|+4:24
|5.
|Oscar Onley ⚪
|Netcompany INEOS
|+5:44
|6.
|Jakob Omrzel
|Bahrain-Victorious
|+6:14
|7.
|Mattias Skjelmose Jensen
|Lidl-Trek
|+6:49
|8.
|Clément Berthet
|Groupama-FDJ United
|+7:01
|9.
|Carlos Rodríguez
|XDS Astana Team
|+7:19
|10.
|Sepp Kuss
|Team Visma Lease a Bike
|+8:55
Profil a průběh 17. etapy: Rovina mezi Dos Hermanas a Sevillou
- Start v Dos Hermanas: Satelitní město Sevilly zažije premiéru jako etapové město Vuelty. Trasa zamíří přes Los Palacios y Villafranca a Utreru, následně pokračuje přes Morón de la Frontera a Carmonu a v závěru se stočí směrem k Seville.
- Minimální převýšení: Na trase prakticky nejsou žádná kategorizovaná stoupání. Skromné převýšení (cca 890 až 1 084 metrů) je rozprostřeno do táhlých falešných rovin v první a druhé třetině etapy.
- Závěrečných 50 kilometrů: Po průjezdu Carmonou, která leží zhruba 55 kilometrů před cílem, pokračuje peloton přes Brenes a La Rinconadu směrem k Seville. Závěr etapy tak nabízí prostor pro očekávaný hromadný dojezd.
- Finiš v Seville: Peloton dorazí do centra Sevilly, kde etapa vyvrcholí na Paseo Cristóbal Colón. V posledních kilometrech závodníci projedou také přes Puente de los Remedios a Paseo de las Delicias.
Vuelta v Seville finišuje už pošestnácté. V roce 2024 zde slavil senzační milimetrový triumf Čech Pavel Bittner před Woutem Van Aertem, letos však Bittner na startu chybí.
Hlavní favorité: Jak porazit Brennana?
Matthew Brennan po vítězství v 16. etapě zaokrouhlil svůj letošní účet na Vueltě už na čtyři triumfy. „S takovým lead-outem je Brennan pravděpodobně neporazitelný,“ složil mu poklonu Vito Braet, který dojel třetí. V přímém hromadném souboji bez kolizí je mladý Brit takřka k nezastavení.
- Největší favorité do hromadného spurtu: Matthew Brennan, Jordi Meeus, Bryan Coquard
- Vyzyvatelé a rychlíci do koncovky: Wout Van Aert, Orluis Aular, Alessandro Romele
- Širší okruh a kandidáti pro únik: Vincenzo Albanese, Alberto Dainese, Bastien Tronchon, Vito Braet
Kde sledovat 17. etapu Vuelty 2026 živě v TV a online
- Tipsport (Live stream zdarma): Přímý přenos celé horské zkoušky bude k dispozici pro registrované uživatele s aktivním sázkařským účtem.
- Eurosport: Závod odvysílá tradičně v přímém televizním přenosu s českým komentářem.
- Platforma Max: Online stream bez reklam a v nejvyšší kvalitě na všech chytrých zařízeních.