Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

16. etapa Vuelty 2026: Profil, trasa a favorité z Cortegany do La Rábidy

Kristýna Polášková
  5:57

Belgický cyklista Wout van Aert (v zeleném) v pelotonu společně s kolegy ze stáje Visma kontroluje dění v 15. etapě Vuelty. | foto: Cxcling / Toni Baixauli

etapa Vuelty dlouhá 181 kilometrů zavede peloton z hornaté Cortegany až na pobřeží Atlantiku k historickému klášteru La Rábida. První polovina etapy nabídne zvlněný terén s řadou menších stoupání, poté se trasa výrazně zploští. Závěrečných zhruba 90 kilometrů tak nahrává sprinterům a jejich týmům. Prohlédněte si profil, průběžné celkové pořadí a hlavní adepty na vítězství.
Základní informace: 16. etapa Vuelta a España 2026
Datum konáníÚterý 8. září 2026
TrasaCortegana – La Rábida
Délka etapy181,1 km
Celkové převýšení1 980 m
Typ etapyZvlněná s rovinatým dojezdem
Čas startu13:18
Předpokládaný dojezdcca 17:19
Lídr celkového pořadí (červený dres)Enric Mas (Movistar Team)
Kde sledovat živěEurosport 1, živě u Tipsportu zde
Kurzyna webu Synotu zde

Kurzy na 16. etapu Vuelty 2026: H2H sázky

V nabídce sázkové kanceláře Synot Tip jsou zajímavé vzájemné duely. V souboji rychlíků věří bookmakeři třínásobnému etapovému vítězi letošní Vuelty Matthew Brennanovi (1,41) proti Jordi Meeusovi (2,48). Ještě jasnějším favoritem je Wout Van Aert (1,26) proti Henoku Mulubrhanovi (3,15). Mezi lídry na celkové pořadí je favorizován Enric Mas (1,53) před Felixem Gallem (2,20) a Primož Roglič (1,70) proti Mattiasovi Skjelmosovi Jensenovi (1,92).

Kurzy na 16. etapu Vuelty 2026
H2H Sázka (Kdo se umístí lépe v 16. etapě)Kurz 1Kurz 2
Clément Berthet / Jakob Omrzel1,572,11
Marc Brustenga / Alberto Dainese1,911,70
Bryan Coquard / Magnus Cort Nielsen1,382,58
Alessandro Covi / Timo De Jong1,801,80
Felix Gall / Enric Mas2,201,53
Hugo Hofstetter / Alessandro Romele2,361,46
Sepp Kuss / Cristian Rodriguez Martin1,801,80
Axel Laurance / Thibau Nys2,651,36
Cesar Macias Estrada / Vincenzo Albanese1,651,98
Jordi Meeus / Matthew Brennan2,481,41
Henok Mulubrhan / Wout Van Aert3,151,26
Mattias Skjelmose Jensen / Primož Roglič1,921,70

Průběžné celkové pořadí Vuelty (před 16. etapou)

Do posledního týdne závodu vstupuje v roli jasného lídra domácí Enric Mas (Movistar Team). Na pódiových příčkách jej stíhají druhý Felix Gall a třetí Primož Roglič.

Průběžné celkové pořadí Vuelty (před 16. etapou)
PořadíJezdecTýmČas / Ztráta
1.Enric Mas 🔴Movistar Team52:05:56
2.Felix GallDecathlon CMA CGM Team+2:06
3.Primož RogličRed Bull-Bora-Hansgrohe+2:10
4.Richard CarapazEF Education-EasyPost+4:24
5.Oscar Onley ⚪Netcompany INEOS+5:44
6.Jakob OmrzelBahrain-Victorious+6:14
7.Mattias Skjelmose JensenLidl-Trek+6:49
8.Clément BerthetGroupama-FDJ United+7:01
9.Carlos RodríguezXDS Astana Team+7:19
10.Sepp KussTeam Visma Lease a Bike+8:55

Profil a průběh 16. etapy: Kopcovitý úvod a hrozba větru v cíli

Trasa 16. etapy je striktně rozdělena na dvě odlišné poloviny:

  • Kopcovitý start v Corteganě: Úvodních zhruba 40 kilometrů vede přes pohoří Sierra de Aracena a nabídne téměř nepřetržité stoupání a klesání. Cortegana leží přibližně 650 metrů nad mořem a zvlněný terén v úvodu může výrazně komplikovat snahu pelotonu kontrolovat únik. Pro útočníky jde o ideální prostor k vytvoření početné skupiny
  • Poslední stoupání: Přibližně v polovině etapy přichází poslední klasifikované stoupání dne, dlouhé 4,5 kilometru s průměrným sklonem 4,5 %. Po jeho překonání se závodníci vydají do rovinatější části provincie Huelva.
  • Rovinatý dojezd k pobřeží: Závěrečná část etapy vede převážně po rovinatých silnicích Huelvy. To by mělo výrazně zvýšit šance sprinterských týmů na kontrolu úniku a připravit půdu pro hromadný dojezd. Oficiální Vuelta označuje 16. etapu jako jednu z posledních příležitostí pro sprintery.
  • Finiš v La Rábidě: Cílová páska leží u františkánského kláštera v Palos de la Frontera, odkud Kryštof Kolumbus vyplul objevit Ameriku. Místo leží přímo na břehu Atlantiku v ústí řeky Odiel, kvůli čemuž je finiš enormně náchylný na boční vítr. Pokud zafouká, hrozí roztrhání pelotonu na terezíny.
  • Finiš v La Rábidě: Cíl se nachází u františkánského kláštera La Rábida v Palos de la Frontera. Místo je úzce spojeno s Kolumbovou výpravou do Ameriky a jde o vůbec první cíl Vuelty v La Rábidě. Závěr u pobřeží může ovlivnit vítr, který podle dostupných předpovědí může v průběhu etapy zesílit. Pokud zafouká, hrozí roztrhání pelotonu na terezíny.

Udrží Visma závod pod kontrolou?

Ačkoliv profil v závěru jasně nahrává hromadnému dojezdu, startovní pole Vuelty už v třetím týdnu nedisponuje mnoha čistokrevnými sprintery. Zásadní otázkou je, zda se najde dostatek týmů ochotných stahovat denní únik.

Taktovku tak zřejmě opět převezme Team Visma Lease a Bike, který disponuje nejrychlejším mužem pelotonu Matthewem Brennanem. Alternativou pro nizozemskou stáj je vyslat Wouta Van Aerta rovnou do úniku a vyhnout se nutnosti kontrolovat celou etapu. O slovo se však mohou přihlásit i klasikáři, kteří přežijí těžký úvod a mají rychlý finiš.

Kde sledovat 16. etapu Vuelty 2026 živě v TV a online

    • Tipsport (Live stream zdarma): Přímý přenos celé horské zkoušky bude k dispozici pro registrované uživatele s aktivním sázkařským účtem.
    • Eurosport: Závod odvysílá tradičně v přímém televizním přenosu s českým komentářem.
    • Platforma Max: Online stream bez reklam a v nejvyšší kvalitě na všech chytrých zařízeních.
Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

SynotTip

Bonus
1 500 Kč
Vsadit s bonusem

Tipsport

Vsadit s bonusem

Chance

Vsadit s bonusem

Fortuna

Vsadit s bonusem

MerkurXTip

Vsadit s bonusem

KingsBet

Vsadit s bonusem
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Je US Open kasino? Na jeden zápas šly vklady za půl miliardy, vadí to i Noskové

Linda Nosková a Thajka Lanlana Tararudíová hrají druhé kolo US Open.

Americké sportovní akce na první pohled srší penězi. Mohli jste to vidět při letošním mistrovství světa ve fotbale či pravidelně na Super Bowlu. A pozadu nechce zůstat ani tenisové US Open....

16. etapa Vuelty 2026: Profil, trasa a favorité z Cortegany do La Rábidy

Belgický cyklista Wout van Aert (v zeleném) v pelotonu společně s kolegy ze...

etapa Vuelty dlouhá 181 kilometrů zavede peloton z hornaté Cortegany až na pobřeží Atlantiku k historickému klášteru La Rábida. První polovina etapy nabídne zvlněný terén s řadou menších stoupání,...

8. září 2026  5:57

MS v basketbalu žen 2026 v Německu: Program, skupiny, Češky

Česká basketbalistka Petra Holešínská zakončuje na turecký koš.

Mistrovství světa v basketbalu žen se po 28 letech vrací do Německa, kde se od 4. do 13. září 2026 uskuteční jubilejní 20. ročník. Po minulé redukci se šampionát rozšířil zpět na 16 týmů. Po 12...

8. září 2026

US Open 2026: program, výsledky, pavouk a kdy hrají Češi a Češky

Pohled na dvorec Arthura Ashe, na kterém Jakub Menšík a Karolína Muchová hrají...

US Open je posledním tenisovým grandslamem sezony. V pořadí už 146. ročník se znovu hraje v New Yorku, a to od 30. srpna do 13. září 2026. V akci je spousta českých nadějí – podívejte se na jejich...

7. září 2026  21:55

Nosková vs. Sabalenková: Kurzy a kde sledovat čtvrtfinále US Open 2026

Linda Nosková v osmifinále US Open

Linda Nosková si na US Open 2026 zahraje čtvrtfinále, soupeřkou je světová jednička Aryna Sabalenková. Tu zatím česká tenistka nikdy neporazila, jak to bude tentokrát? Sledujte přímý přenos a...

7. září 2026  21:47

Mistrovství Evropy ve volejbale mužů 2026: program zápasů, výsledky, Češi

Čeští volejbalisté se radují v zápase s Bosnou.

Mistrovství Evropy ve volejbale mužů 2026 startuje 9. září a potrvá až do 26. září. Turnaj pořádají Bulharsko, Finsko, Itálie a Rumunsko. Mezi 24 elitními celky nechybí ani česká reprezentace, která...

7. září 2026  17:59

USA vs. Česko na MS v basketbalu žen 2026: Kurzy, statistiky a přímý přenos

České basketbalistky Eliška Joklová a Julie Pospíšilová nastupují s podporou...

Česká ženská basketbalová reprezentace stojí na mistrovství světa v Berlíně nad propastí. Po kruté porážce v prodloužení s Čínou čeká národní tým v posledním vystoupení ve skupině D ten vůbec...

7. září 2026  11:57

Kurzy na MS v basketbalu žen 2026: Zastaví někdo dvacetiletou nadvládu USA?

Americké basketbalistky oslavují olympijské zlato z Tokia. Breanna Stewartová...

Zajímá vás, kdo vyhraje MS v basketbalu žen 2026 v Německu? Dokáže vůbec někdo vzdorovat suverénním Spojeným státům americkým, které neprohrály už dvacet let? Prohlédněte si sázkové kurzy.

7. září 2026  11:21

Aktuální přehled bonusů sázkových kanceláří – září 2026

ilustrační snímek

Přinášíme vám aktuální přehled bonusů od sázkových kanceláří v září 2026. Víte, kolik lze získat jen za registraci bez vkladu?

7. září 2026  10:50

ME ve volejbale žen 2026: Program zápasů, skupiny, jak hrály Češky

Úvodní utkání české volejbalové reprezentace na mistrovství Evropy v Brně proti...

Mistrovství Evropy ve volejbale žen se po 29 letech vrátilo do České republiky. Základní skupina B se odehrála v Brně a domácí reprezentantky v ní obsadily 2. místo. V play-off nestačily v osmifinále...

6. září 2026  20:23

Tour of Britain 2026: Program etap, trasa, hlavní favorité a přímý přenos

Tom Pidcock se raduje z vítězství v dojezdu na Alpe d’Huez.

Tradiční britský etapový závod Tour of Britain napíše v roce 2026 svůj 86. ročník. Cyklisty z kategorie UCI ProSeries čeká od středy do neděle celkem 879,6 kilometrů. Prestižní závod odstartuje v...

6. září 2026  19:50

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

15. etapa Vuelty 2026: Profil, trasa a favorité z Palmy del Río do Córdoby

NEJLEPŠÍ TRIO ZÁVODU. Felix Gall, Enric Mas a Primož Roglič se škrábají na...

Druhý závodní týden Vuelty 2026 uzavře nedělní 15. etapa do historické Córdoby. Původně plánovaná téměř 190 kilometrů dlouhá trasa musela být pořadateli kvůli extrémnímu vedru zredukována na pouhých...

6. září 2026  19:48

Hradec Králové - Sparta: Kde sledovat Chance Ligu živě a sázkové kurzy

Brankář Adam Zadražil z Hradce Králové chytá míč v zápase se Spartou.

Fotbalisté Sparty se potřebují zvednout po facce z derby a první příležitost k tomu dostanou na hřišti Hradce Králové. Zavítají sem v 7. kole Chance ligy. Podívejte se, kde sledovat utkání živě, jaké...

6. září 2026  17:43

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×