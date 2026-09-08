|Datum konání
|Úterý 8. září 2026
|Trasa
|Cortegana – La Rábida
|Délka etapy
|181,1 km
|Celkové převýšení
|1 980 m
|Typ etapy
|Zvlněná s rovinatým dojezdem
|Čas startu
|13:18
|Předpokládaný dojezd
|cca 17:19
|Lídr celkového pořadí (červený dres)
|Enric Mas (Movistar Team)
|Kde sledovat živě
|Eurosport 1, živě u Tipsportu zde
|Kurzy
|na webu Synotu zde
Kurzy na 16. etapu Vuelty 2026: H2H sázky
V nabídce sázkové kanceláře Synot Tip jsou zajímavé vzájemné duely. V souboji rychlíků věří bookmakeři třínásobnému etapovému vítězi letošní Vuelty Matthew Brennanovi (1,41) proti Jordi Meeusovi (2,48). Ještě jasnějším favoritem je Wout Van Aert (1,26) proti Henoku Mulubrhanovi (3,15). Mezi lídry na celkové pořadí je favorizován Enric Mas (1,53) před Felixem Gallem (2,20) a Primož Roglič (1,70) proti Mattiasovi Skjelmosovi Jensenovi (1,92).
|H2H Sázka (Kdo se umístí lépe v 16. etapě)
|Kurz 1
|Kurz 2
|Clément Berthet / Jakob Omrzel
|1,57
|2,11
|Marc Brustenga / Alberto Dainese
|1,91
|1,70
|Bryan Coquard / Magnus Cort Nielsen
|1,38
|2,58
|Alessandro Covi / Timo De Jong
|1,80
|1,80
|Felix Gall / Enric Mas
|2,20
|1,53
|Hugo Hofstetter / Alessandro Romele
|2,36
|1,46
|Sepp Kuss / Cristian Rodriguez Martin
|1,80
|1,80
|Axel Laurance / Thibau Nys
|2,65
|1,36
|Cesar Macias Estrada / Vincenzo Albanese
|1,65
|1,98
|Jordi Meeus / Matthew Brennan
|2,48
|1,41
|Henok Mulubrhan / Wout Van Aert
|3,15
|1,26
|Mattias Skjelmose Jensen / Primož Roglič
|1,92
|1,70
Průběžné celkové pořadí Vuelty (před 16. etapou)
Do posledního týdne závodu vstupuje v roli jasného lídra domácí Enric Mas (Movistar Team). Na pódiových příčkách jej stíhají druhý Felix Gall a třetí Primož Roglič.
|Pořadí
|Jezdec
|Tým
|Čas / Ztráta
|1.
|Enric Mas 🔴
|Movistar Team
|52:05:56
|2.
|Felix Gall
|Decathlon CMA CGM Team
|+2:06
|3.
|Primož Roglič
|Red Bull-Bora-Hansgrohe
|+2:10
|4.
|Richard Carapaz
|EF Education-EasyPost
|+4:24
|5.
|Oscar Onley ⚪
|Netcompany INEOS
|+5:44
|6.
|Jakob Omrzel
|Bahrain-Victorious
|+6:14
|7.
|Mattias Skjelmose Jensen
|Lidl-Trek
|+6:49
|8.
|Clément Berthet
|Groupama-FDJ United
|+7:01
|9.
|Carlos Rodríguez
|XDS Astana Team
|+7:19
|10.
|Sepp Kuss
|Team Visma Lease a Bike
|+8:55
Profil a průběh 16. etapy: Kopcovitý úvod a hrozba větru v cíli
Trasa 16. etapy je striktně rozdělena na dvě odlišné poloviny:
- Kopcovitý start v Corteganě: Úvodních zhruba 40 kilometrů vede přes pohoří Sierra de Aracena a nabídne téměř nepřetržité stoupání a klesání. Cortegana leží přibližně 650 metrů nad mořem a zvlněný terén v úvodu může výrazně komplikovat snahu pelotonu kontrolovat únik. Pro útočníky jde o ideální prostor k vytvoření početné skupiny
- Poslední stoupání: Přibližně v polovině etapy přichází poslední klasifikované stoupání dne, dlouhé 4,5 kilometru s průměrným sklonem 4,5 %. Po jeho překonání se závodníci vydají do rovinatější části provincie Huelva.
- Rovinatý dojezd k pobřeží: Závěrečná část etapy vede převážně po rovinatých silnicích Huelvy. To by mělo výrazně zvýšit šance sprinterských týmů na kontrolu úniku a připravit půdu pro hromadný dojezd. Oficiální Vuelta označuje 16. etapu jako jednu z posledních příležitostí pro sprintery.
- Finiš v La Rábidě: Cílová páska leží u františkánského kláštera v Palos de la Frontera, odkud Kryštof Kolumbus vyplul objevit Ameriku. Místo leží přímo na břehu Atlantiku v ústí řeky Odiel, kvůli čemuž je finiš enormně náchylný na boční vítr. Pokud zafouká, hrozí roztrhání pelotonu na terezíny.
- Finiš v La Rábidě: Cíl se nachází u františkánského kláštera La Rábida v Palos de la Frontera. Místo je úzce spojeno s Kolumbovou výpravou do Ameriky a jde o vůbec první cíl Vuelty v La Rábidě. Závěr u pobřeží může ovlivnit vítr, který podle dostupných předpovědí může v průběhu etapy zesílit. Pokud zafouká, hrozí roztrhání pelotonu na terezíny.
Udrží Visma závod pod kontrolou?
Ačkoliv profil v závěru jasně nahrává hromadnému dojezdu, startovní pole Vuelty už v třetím týdnu nedisponuje mnoha čistokrevnými sprintery. Zásadní otázkou je, zda se najde dostatek týmů ochotných stahovat denní únik.
Taktovku tak zřejmě opět převezme Team Visma Lease a Bike, který disponuje nejrychlejším mužem pelotonu Matthewem Brennanem. Alternativou pro nizozemskou stáj je vyslat Wouta Van Aerta rovnou do úniku a vyhnout se nutnosti kontrolovat celou etapu. O slovo se však mohou přihlásit i klasikáři, kteří přežijí těžký úvod a mají rychlý finiš.
- Největší favorité: Matthew Brennan, Wout Van Aert, Thibau Nys
- Vyzyvatelé do hromadného dojezdu: Vincenzo Albanese, Jordi Meeus, Finn Fisher-Black, Ethan Hayter
- Širší okruh a adepti na únik: Magnus Cort, Axel Laurance, Alessandro Romele
Kde sledovat 16. etapu Vuelty 2026 živě v TV a online
- Tipsport (Live stream zdarma): Přímý přenos celé horské zkoušky bude k dispozici pro registrované uživatele s aktivním sázkařským účtem.
- Eurosport: Závod odvysílá tradičně v přímém televizním přenosu s českým komentářem.
- Platforma Max: Online stream bez reklam a v nejvyšší kvalitě na všech chytrých zařízeních.