|Datum konání
|Neděle 6. září 2026
|Trasa
|Palma del Río – Córdoba
|Původní / zkrácená délka
|181–189,7 km / zkráceno na 110,2 km (kvůli extrémním teplotám)
|Celkové převýšení (původní)
|3 130 m
|Typ etapy
|Kopcovitá
|Čas startu
|14:50
|Předpokládaný dojezd
|cca 17:23
|Lídr celkového pořadí (červený dres)
|Enric Mas (Movistar Team)
|Kde sledovat živě
|Eurosport 1, živě u Tipsportu zde
|Kurzy
|na webu Synotu zde
Kurzy na 15. etapu Vuelty 2026: H2H sázky
Sázková kancelář Synot Tip vypsala kurzy na vzájemná měření sil. Velkou pozornost poutá týmový souboj stáje Visma Lease a Bike, kde bookmakeři favorizují trojnásobného etapového vítěze Matthewa Brennana (1,65) před Woutem Van Aertem (2,02). V souboji o celkové pódium věří Primoži Rogličovi (1,54) více než Felixi Gallovi (2,23). Favoritem svého mikrosouboje je také mladík Oscar Onley (1,72) proti Richardu Carapazovi (1,93).
|H2H Sázka (Kdo se umístí lépe v 15. etapě)
|Kurz 1
|Kurz 2
|Mario Aparicio / Guillaume Martin
|2,17
|1,56
|Clément Berthet / Cristian Rodriguez Martin
|1,86
|1,78
|Santiago Buitrago / Urko Berrade
|1,55
|2,20
|Bryan Coquard / Alessandro Romele
|2,20
|1,55
|Finn Fisher-Black / Vincenzo Albanese
|2,62
|1,39
|Felix Gall / Primož Roglič
|2,23
|1,54
|Sepp Kuss / Jakob Omrzel
|1,94
|1,71
|Valentin Madouas / Patrick Konrad
|1,54
|2,23
|Oscar Onley / Richard Carapaz
|1,72
|1,93
|Valentin Paret-Peintre / Tobias Halland Johannessen
|1,41
|2,55
|Embret Svestad-Bårdseng / Juan Felipe Rodriguez
|1,78
|1,86
|Bastien Tronchon / Thibau Nys
|1,54
|2,23
|Wout Van Aert / Matthew Brennan
|2,02
|1,65
|Jarno Widar / Léo Bisiaux
|1,78
|1,86
|Filippo Zana / Kevin Vermaerke
|2,17
|1,56
Průběžné celkové pořadí Vuelty (před 15. etapou)
V čele celkové klasifikace kraluje Španěl Enric Mas (Movistar Team). Po sobotní bitvě na Sierra de la Pandera došlo ke střídání na pódiových pozicích – na 2. místo se posunul Rakušan Felix Gall (+2:06), který o čtyři sekundy odsunul třetího Primože Rogliče (+2:10).
|Pořadí
|Jezdec
|Tým
|Čas / Ztráta
|1.
|Enric Mas 🔴
|Movistar Team
|49:28:12
|2.
|Felix Gall
|Decathlon CMA CGM Team
|+2:06
|3.
|Primož Roglič
|Red Bull-Bora-Hansgrohe
|+2:10
|4.
|Richard Carapaz
|EF Education-EasyPost
|+4:24
|5.
|Oscar Onley ⚪
|Netcompany INEOS
|+5:44
|6.
|Mattias Skjelmose Jensen
|Lidl-Trek
|+6:14
|7.
|Jakob Omrzel
|Bahrain-Victorious
|+6:49
|8.
|Carlos Rodríguez
|XDS Astana Team
|+7:01
|9.
|Clément Berthet
|Groupama-FDJ United
|+7:19
|10.
|Sepp Kuss
|Team Visma Lease a Bike
|+8:55
Profil 15. etapy: Andaluská výheň a klíčové Puerto Artafi
Córdoba je pro Vueltu tradiční zastávkou. Naposledy zde peloton finišoval v roce 2024, kdy Wout van Aert v závěrečném sprintu menší skupiny porazil Mathiase Vacka a Paua Miquela. I letošní etapa nabízí podobný závěr se stoupáním v poslední třetině trasy.
- Zkrácení kvůli vedru: Kvůli předpokládaným extrémním teplotám organizátoři aktivovali protokol pro mimořádné počasí a zkrátili etapu z původních 189,7 na 110,2 km. Závodníci vyrazí z Palma del Río až ve 15:00, což má omezit jejich pobyt v největším vedru
- Úvodní stoupání: Po zhruba 20 kilometrech relativně rovinatého terénu přichází Puerto de la Forestal, stoupání 3. kategorie dlouhé 6,7 km s průměrným sklonem 4,1 %. Jeho vrchol leží ve výšce 497 metrů.
- Klíčové Puerto Artafi: Po změně trasy je posledním klasifikovaným stoupáním Puerto Artafi. Výjezd 3. kategorie měří 5,9 km a má průměrný sklon 5,5 %. Vrcholu cyklisté dosáhnou 36,6 km před cílem.
- Dojezd do Córdoby: Po Artafi následuje zvlněný úsek, poté sjezd směrem ke Córdobě. Posledních přibližně 7 kilometrů je rovinatých, takže pokud se po závěrečném stoupání vytvoří menší skupina, stále má šanci rozhodnout o vítězi ve sprintu
Souboj hvězd z Vismy proti odolným uprchlíkům
Zkrácení trasy výrazně nahrává dvěma scénářům:
Režie týmu Visma Lease a Bike: Nizozemská formace má v kádru dvě hlavní esa. Britský objev Matthew Brennan na letošní Vueltě vyhrál už tři etapy a Wout Van Aert ovládl 13. etapu z úniku. Pokud oba naskočí do denního brejku, budou hlavními favority. Pokud únik odjede bez nich, stáj Visma pravděpodobně nasadí tempo v pelotonu, aby uprchlíky sjela a dovezla své rychlíky do spurtu ořezaného balíku.
Šance pro odolné sprintery: Puerto Artafi není natolik extrémní, aby zničilo nohy jezdcům, kteří zvládnou přejet středně těžký kopec. O slovo se budou hlásit zkušení borci s rychlým finišem.
- Největší favorité: Wout Van Aert, Ethan Hayter, Finn Fisher-Black
- Odolní sprinteři a tempaři: Matthew Brennan, Magnus Cort, Bryan Coquard
- Širší okruh kandidátů: Christophe Laporte, Stefan Küng, Jordan Labrosse, Kevin Vermaerke, Andreas Leknessund, Andreas Kron, Jarno Widar, Orluis Aular
Kde sledovat 15. etapu Vuelty 2026 živě v TV a online
- Tipsport (Live stream zdarma): Přímý přenos celé horské zkoušky bude k dispozici pro registrované uživatele s aktivním sázkařským účtem.
- Eurosport: Závod odvysílá tradičně v přímém televizním přenosu s českým komentářem.
- Platforma Max: Online stream bez reklam a v nejvyšší kvalitě na všech chytrých zařízeních.