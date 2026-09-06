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15. etapa Vuelty 2026: Profil, trasa a favorité z Palmy del Río do Córdoby

Kristýna Polášková
  5:15

NEJLEPŠÍ TRIO ZÁVODU. Felix Gall, Enric Mas a Primož Roglič se škrábají na vrchol Sierra de la Pandera. | foto: Cxcling / Naike Erenozaga

Druhý závodní týden Vuelty 2026 uzavře nedělní 15. etapa do historické Córdoby. Původně plánovaná téměř 190 kilometrů dlouhá trasa musela být pořadateli kvůli extrémnímu vedru zredukována na pouhých 110,2 km. Prohlédněte si profil, průběžné celkové pořadí a hlavní adepty na vítězství.
Základní informace: 15. etapa Vuelta a España 2026
Datum konáníNeděle 6. září 2026
TrasaPalma del Río – Córdoba
Původní / zkrácená délka181–189,7 km / zkráceno na 110,2 km (kvůli extrémním teplotám)
Celkové převýšení (původní)3 130 m
Typ etapyKopcovitá
Čas startu14:50
Předpokládaný dojezdcca 17:23
Lídr celkového pořadí (červený dres)Enric Mas (Movistar Team)
Kde sledovat živěEurosport 1, živě u Tipsportu zde
Kurzyna webu Synotu zde

Kurzy na 15. etapu Vuelty 2026: H2H sázky

Sázková kancelář Synot Tip vypsala kurzy na vzájemná měření sil. Velkou pozornost poutá týmový souboj stáje Visma Lease a Bike, kde bookmakeři favorizují trojnásobného etapového vítěze Matthewa Brennana (1,65) před Woutem Van Aertem (2,02). V souboji o celkové pódium věří Primoži Rogličovi (1,54) více než Felixi Gallovi (2,23). Favoritem svého mikrosouboje je také mladík Oscar Onley (1,72) proti Richardu Carapazovi (1,93).

Kurzy na 15. etapu Vuelty 2026
H2H Sázka (Kdo se umístí lépe v 15. etapě)Kurz 1Kurz 2
Mario Aparicio / Guillaume Martin2,171,56
Clément Berthet / Cristian Rodriguez Martin1,861,78
Santiago Buitrago / Urko Berrade1,552,20
Bryan Coquard / Alessandro Romele2,201,55
Finn Fisher-Black / Vincenzo Albanese2,621,39
Felix Gall / Primož Roglič2,231,54
Sepp Kuss / Jakob Omrzel1,941,71
Valentin Madouas / Patrick Konrad1,542,23
Oscar Onley / Richard Carapaz1,721,93
Valentin Paret-Peintre / Tobias Halland Johannessen1,412,55
Embret Svestad-Bårdseng / Juan Felipe Rodriguez1,781,86
Bastien Tronchon / Thibau Nys1,542,23
Wout Van Aert / Matthew Brennan2,021,65
Jarno Widar / Léo Bisiaux1,781,86
Filippo Zana / Kevin Vermaerke2,171,56

Průběžné celkové pořadí Vuelty (před 15. etapou)

V čele celkové klasifikace kraluje Španěl Enric Mas (Movistar Team). Po sobotní bitvě na Sierra de la Pandera došlo ke střídání na pódiových pozicích – na 2. místo se posunul Rakušan Felix Gall (+2:06), který o čtyři sekundy odsunul třetího Primože Rogliče (+2:10).

PořadíJezdecTýmČas / Ztráta
1.Enric Mas 🔴Movistar Team49:28:12
2.Felix GallDecathlon CMA CGM Team+2:06
3.Primož RogličRed Bull-Bora-Hansgrohe+2:10
4.Richard CarapazEF Education-EasyPost+4:24
5.Oscar Onley ⚪Netcompany INEOS+5:44
6.Mattias Skjelmose JensenLidl-Trek+6:14
7.Jakob OmrzelBahrain-Victorious+6:49
8.Carlos RodríguezXDS Astana Team+7:01
9.Clément BerthetGroupama-FDJ United+7:19
10.Sepp KussTeam Visma Lease a Bike+8:55

Profil 15. etapy: Andaluská výheň a klíčové Puerto Artafi

Córdoba je pro Vueltu tradiční zastávkou. Naposledy zde peloton finišoval v roce 2024, kdy Wout van Aert v závěrečném sprintu menší skupiny porazil Mathiase Vacka a Paua Miquela. I letošní etapa nabízí podobný závěr se stoupáním v poslední třetině trasy.

  • Zkrácení kvůli vedru: Kvůli předpokládaným extrémním teplotám organizátoři aktivovali protokol pro mimořádné počasí a zkrátili etapu z původních 189,7 na 110,2 km. Závodníci vyrazí z Palma del Río až ve 15:00, což má omezit jejich pobyt v největším vedru
  • Úvodní stoupání: Po zhruba 20 kilometrech relativně rovinatého terénu přichází Puerto de la Forestal, stoupání 3. kategorie dlouhé 6,7 km s průměrným sklonem 4,1 %. Jeho vrchol leží ve výšce 497 metrů.
  • Klíčové Puerto Artafi: Po změně trasy je posledním klasifikovaným stoupáním Puerto Artafi. Výjezd 3. kategorie měří 5,9 km a má průměrný sklon 5,5 %. Vrcholu cyklisté dosáhnou 36,6 km před cílem.
  • Dojezd do Córdoby: Po Artafi následuje zvlněný úsek, poté sjezd směrem ke Córdobě. Posledních přibližně 7 kilometrů je rovinatých, takže pokud se po závěrečném stoupání vytvoří menší skupina, stále má šanci rozhodnout o vítězi ve sprintu

Souboj hvězd z Vismy proti odolným uprchlíkům

Zkrácení trasy výrazně nahrává dvěma scénářům:

Režie týmu Visma Lease a Bike: Nizozemská formace má v kádru dvě hlavní esa. Britský objev Matthew Brennan na letošní Vueltě vyhrál už tři etapy a Wout Van Aert ovládl 13. etapu z úniku. Pokud oba naskočí do denního brejku, budou hlavními favority. Pokud únik odjede bez nich, stáj Visma pravděpodobně nasadí tempo v pelotonu, aby uprchlíky sjela a dovezla své rychlíky do spurtu ořezaného balíku.

Šance pro odolné sprintery: Puerto Artafi není natolik extrémní, aby zničilo nohy jezdcům, kteří zvládnou přejet středně těžký kopec. O slovo se budou hlásit zkušení borci s rychlým finišem.

Kde sledovat 15. etapu Vuelty 2026 živě v TV a online

    • Tipsport (Live stream zdarma): Přímý přenos celé horské zkoušky bude k dispozici pro registrované uživatele s aktivním sázkařským účtem.
    • Eurosport: Závod odvysílá tradičně v přímém televizním přenosu s českým komentářem.
    • Platforma Max: Online stream bez reklam a v nejvyšší kvalitě na všech chytrých zařízeních.
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