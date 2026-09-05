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14. etapa Vuelty 2026: Profil, trasa a favorité z Jaénu na Sierra de la Pandera

Kristýna Polášková
  5:00

Peloton ve 13. etapě Vuelty. | foto: Cxcling / Toni Baixauli

Čtrnáctá etapa Vuelty 2026 nabídne další náročnou horskou zkoušku. Na necelých 155 kilometrech čeká cyklisty více než 4 100 výškových metrů a jen minimum rovinatých úseků. Etapa odstartuje v Jaénu a vyvrcholí obávaným stoupáním na Sierra de la Pandera. Prohlédněte si detailní profil etapy, průběžné pořadí i favority na vítězství.
Základní informace: 14. etapa Vuelta a España 2026
Datum konáníSobota 5. září 2026
TrasaJaén – Sierra de la Pandera
Délka etapy154,5 km
Celkové převýšení4 170 m
Typ etapyHorská
Čas startu13:33
Předpokládaný dojezdcca 17:19
Lídr celkového pořadí (červený dres)Enric Mas (Movistar Team)
Kde sledovat živěEurosport, živě u Tipsportu zde
Kurzyna webu Synotu zde

Kurzy na 14. etapu Vuelty 2026: H2H sázky

Sázková kancelář Synot Tip vypsala kurzy na vzájemné duely pro horskou etapu. V souboji o celkové pódium bookmakeři věří více Felixu Gallovi (1,46) než Primoži Rogličovi (2,40). Jasným favoritem je lídr závodu Enric Mas (1,16) proti Oscaru Onleymu (4,20). Zajímavý a zcela vyrovnaný duel se očekává mezi Guillaumem Martinem a českým vrchařem Janem Hirtem, na oba je vypsán shodný kurz 1,82.

Kurzy na 14. etapu Vuelty 2026
H2H Sázka (Kdo se umístí lépe ve 14. etapě)Kurz 1Kurz 2
João Almeida / Mikel Landa1,632,05
Mario Aparicio / Emanuel Buchmann1,552,20
Clément Berthet / Cristian Rodriguez Martin3,061,29
Santiago Buitrago / Urko Berrade1,512,29
Richard Carapaz / Jakob Omrzel1,263,30
Felix Gall / Primož Roglič1,462,40
Jack Haig / Luke Tuckwell2,051,63
Guillaume Martin / Jan Hirt1,821,82
Oscar Onley / Enric Mas4,201,16
Valentin Paret-Peintre / Lorenzo Fortunato1,422,52
Matthew Riccitello / Sepp Kuss2,201,55
Juan Felipe Rodriguez / Léo Bisiaux1,971,69
Mattias Skjelmose Jensen / Harold Tejada1,432,48
Kevin Vermaerke / Jose Manuel Diaz Gallego1,691,97
Filippo Zana / Koen Bouwman1,821,82

Průběžné celkové pořadí Vuelty (před 14. etapou)

Enric Mas drží červený trikot s poměrně bezpečným náskokem 1:45 před Primožem Rogličem. V páteční etapě zůstalo čelo celkové klasifikace nezměněno.

PořadíJezdecTýmČas / Ztráta
1.Enric Mas 🔴Movistar Team45:08:51
2.Primož RogličRed Bull-Bora-Hansgrohe+1:45
3.Felix GallDecathlon CMA CGM Team+2:06
4.Richard CarapazEF Education-EasyPost+3:53
5.Oscar Onley ⚪Netcompany INEOS+4:29
6.Jakob OmrzelBahrain-Victorious+4:59
7.Mattias Skjelmose JensenLidl-Trek+5:32
8.Sepp KussTeam Visma Lease a Bike+7:58
9.Clément BerthetGroupama-FDJ United+8:33
10.Harold TejadaXDS Astana Team+11:06

Profil a průběh 14. etapy: Neustálé stoupání a peklo na Pandeře

Sobotní zkouška se kroutí provincií Jaén a nenechá cyklisty odpočinout.

  • Rozjezd kolem Jaénu: Úvodních zhruba 70 kilometrů tvoří zvlněný terén s řadou stoupání a sjezdů. Z Jaénu jezdci vyrazí k Mancha Real (738 m n. m.) a Torros (836 m n. m.), aby se následně vrátili zpět do města Jaén (496 m n. m.).
  • Puerto de Los Villares (2. kategorie): První klasifikovaný kopec přichází až po více než polovině etapy. Puerto de Los Villares měří 10,5 km a má průměrný sklon 5,4 %. Vrchol leží na 92,8. kilometru ve výšce 1 180 m n. m
  • Puerto de Locubín (2. kategorie): Po sjezdu a dalším zvlněném úseku následuje Puerto de Locubín. Stoupání měří 8,7 km s průměrným sklonem 5,1 % a vrchol přichází na 133,2. kilometru ve výšce 1 088 m n. m.
  • Cílové stoupání Sierra de la Pandera (1. kategorie): Po průjezdu Valdepeñas de Jaén čeká na peloton závěrečný výjezd na Sierru de la Panderu. Stoupání měří 11,9 km a má průměrný sklon 7,2 %. Cíl leží ve výšce 1 820 m n. m. a podle RTVE se na závěrečném kopci objevují rampy až kolem 17 %

Vuelta zde končila naposledy v roce 2022, kdy se z vítězství radoval Richard Carapaz.

Favorité 14. etapy: Zvítězí únik, nebo lídr Mas?

Podobně jako v předchozích horských etapách se nabízí otázka, zda stáj Movistar s lídrem Enricem Masem ponechá etapu úniku, nebo se pokusí o vítězství.

Pokud dostanou uprchlíci volno, mají největší šanci silní vrchaři:

Kde sledovat 14. etapu Vuelty 2026 živě v TV a online

    • Tipsport (Live stream zdarma): Přímý přenos celé horské zkoušky bude k dispozici pro registrované uživatele s aktivním sázkařským účtem.
    • Eurosport: Závod odvysílá tradičně v přímém televizním přenosu s českým komentářem.
    • Platforma Max: Online stream bez reklam a v nejvyšší kvalitě na všech chytrých zařízeních.
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