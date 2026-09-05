|Datum konání
|Sobota 5. září 2026
|Trasa
|Jaén – Sierra de la Pandera
|Délka etapy
|154,5 km
|Celkové převýšení
|4 170 m
|Typ etapy
|Horská
|Čas startu
|13:33
|Předpokládaný dojezd
|cca 17:19
|Lídr celkového pořadí (červený dres)
|Enric Mas (Movistar Team)
|Kde sledovat živě
|Eurosport, živě u Tipsportu zde
|Kurzy
|na webu Synotu zde
Kurzy na 14. etapu Vuelty 2026: H2H sázky
Sázková kancelář Synot Tip vypsala kurzy na vzájemné duely pro horskou etapu. V souboji o celkové pódium bookmakeři věří více Felixu Gallovi (1,46) než Primoži Rogličovi (2,40). Jasným favoritem je lídr závodu Enric Mas (1,16) proti Oscaru Onleymu (4,20). Zajímavý a zcela vyrovnaný duel se očekává mezi Guillaumem Martinem a českým vrchařem Janem Hirtem, na oba je vypsán shodný kurz 1,82.
|H2H Sázka (Kdo se umístí lépe ve 14. etapě)
|Kurz 1
|Kurz 2
|João Almeida / Mikel Landa
|1,63
|2,05
|Mario Aparicio / Emanuel Buchmann
|1,55
|2,20
|Clément Berthet / Cristian Rodriguez Martin
|3,06
|1,29
|Santiago Buitrago / Urko Berrade
|1,51
|2,29
|Richard Carapaz / Jakob Omrzel
|1,26
|3,30
|Felix Gall / Primož Roglič
|1,46
|2,40
|Jack Haig / Luke Tuckwell
|2,05
|1,63
|Guillaume Martin / Jan Hirt
|1,82
|1,82
|Oscar Onley / Enric Mas
|4,20
|1,16
|Valentin Paret-Peintre / Lorenzo Fortunato
|1,42
|2,52
|Matthew Riccitello / Sepp Kuss
|2,20
|1,55
|Juan Felipe Rodriguez / Léo Bisiaux
|1,97
|1,69
|Mattias Skjelmose Jensen / Harold Tejada
|1,43
|2,48
|Kevin Vermaerke / Jose Manuel Diaz Gallego
|1,69
|1,97
|Filippo Zana / Koen Bouwman
|1,82
|1,82
Průběžné celkové pořadí Vuelty (před 14. etapou)
Enric Mas drží červený trikot s poměrně bezpečným náskokem 1:45 před Primožem Rogličem. V páteční etapě zůstalo čelo celkové klasifikace nezměněno.
|Pořadí
|Jezdec
|Tým
|Čas / Ztráta
|1.
|Enric Mas 🔴
|Movistar Team
|45:08:51
|2.
|Primož Roglič
|Red Bull-Bora-Hansgrohe
|+1:45
|3.
|Felix Gall
|Decathlon CMA CGM Team
|+2:06
|4.
|Richard Carapaz
|EF Education-EasyPost
|+3:53
|5.
|Oscar Onley ⚪
|Netcompany INEOS
|+4:29
|6.
|Jakob Omrzel
|Bahrain-Victorious
|+4:59
|7.
|Mattias Skjelmose Jensen
|Lidl-Trek
|+5:32
|8.
|Sepp Kuss
|Team Visma Lease a Bike
|+7:58
|9.
|Clément Berthet
|Groupama-FDJ United
|+8:33
|10.
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|+11:06
Profil a průběh 14. etapy: Neustálé stoupání a peklo na Pandeře
Sobotní zkouška se kroutí provincií Jaén a nenechá cyklisty odpočinout.
- Rozjezd kolem Jaénu: Úvodních zhruba 70 kilometrů tvoří zvlněný terén s řadou stoupání a sjezdů. Z Jaénu jezdci vyrazí k Mancha Real (738 m n. m.) a Torros (836 m n. m.), aby se následně vrátili zpět do města Jaén (496 m n. m.).
- Puerto de Los Villares (2. kategorie): První klasifikovaný kopec přichází až po více než polovině etapy. Puerto de Los Villares měří 10,5 km a má průměrný sklon 5,4 %. Vrchol leží na 92,8. kilometru ve výšce 1 180 m n. m
- Puerto de Locubín (2. kategorie): Po sjezdu a dalším zvlněném úseku následuje Puerto de Locubín. Stoupání měří 8,7 km s průměrným sklonem 5,1 % a vrchol přichází na 133,2. kilometru ve výšce 1 088 m n. m.
- Cílové stoupání Sierra de la Pandera (1. kategorie): Po průjezdu Valdepeñas de Jaén čeká na peloton závěrečný výjezd na Sierru de la Panderu. Stoupání měří 11,9 km a má průměrný sklon 7,2 %. Cíl leží ve výšce 1 820 m n. m. a podle RTVE se na závěrečném kopci objevují rampy až kolem 17 %
Vuelta zde končila naposledy v roce 2022, kdy se z vítězství radoval Richard Carapaz.
Favorité 14. etapy: Zvítězí únik, nebo lídr Mas?
Podobně jako v předchozích horských etapách se nabízí otázka, zda stáj Movistar s lídrem Enricem Masem ponechá etapu úniku, nebo se pokusí o vítězství.
Pokud dostanou uprchlíci volno, mají největší šanci silní vrchaři:
- Největší favoriti z úniku: Jarno Widar, Luke Tuckwell, Léo Bisiaux, João Almeida
- Vyzyvatelé: Enric Mas, Santiago Buitrago, Tobias Halland Johannessen, Juan Felipe Rodriguez
- Širší okruh: Richard Carapaz, Felix Gall, Primož Roglič, Andreas Leknessund
Kde sledovat 14. etapu Vuelty 2026 živě v TV a online
- Tipsport (Live stream zdarma): Přímý přenos celé horské zkoušky bude k dispozici pro registrované uživatele s aktivním sázkařským účtem.
- Eurosport: Závod odvysílá tradičně v přímém televizním přenosu s českým komentářem.
- Platforma Max: Online stream bez reklam a v nejvyšší kvalitě na všech chytrých zařízeních.