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13. etapa Vuelty 2026: Profil, trasa a favorité z Almuñécaru do Loji

Kristýna Polášková
  5:57

Enric Mas (Movistar) v červeném trikotu dojíždí na vrchol stoupání Calar Alto ve dvanácté etapě španělské Vuelty. | foto: Profimedia.cz

13. etapa Vuelty zavede peloton na téměř 193 kilometrů trasu z pobřežního Almuñécaru do starobylé Loji. Trasa má zhruba 3 400 výškových metrů, přičemž absolutní většina stoupání je do úvodních 84 kilometrů. Vzhledem k náskoku Enrica Mase a profilu etapy se očekává ideální den pro úspěšný únik. Prohlédněte si detailní profil, průběžné celkové pořadí i hlavní favority.
Datum konáníPátek 4. září 2026
TrasaAlmuñécar – Loja
Délka etapy193 km
Celkové převýšení3 410 m
Typ etapyZvlněná / kopcovitá s technickým dojezdem
Čas startu12:41
Předpokládaný dojezdcca 17:16
Lídr celkového pořadí (červený dres)Enric Mas (Movistar Team)
Kde sledovat živěEurosport 1, živě u Tipsportu zde

Kurzy na 13. etapu Vuelty 2026: H2H sázky

Sázková kancelář Synot Tip vypsala nabídku vzájemných duelů. Ve sprintersko-klasikářském měření sil favorizují bookmakeři Matthewa Brennana (1,55) před Bryanem Coquardem (2,19) a Wouta Van Aerta (1,42) proti Axelu Lauranceovi (2,52). V souboji jezdců na celkové pořadí je favoritem Primož Roglič (1,63) před Felixem Gallem (2,05).

Kurzy na 13. etapu Vuelty 2026
H2H Sázka (Kdo se umístí lépe ve 13. etapě)Kurz 1Kurz 2
Vincenzo Albanese / Jordan Labrosse1,701,96
Santiago Buitrago / Pavel Sivakov1,701,96
Marcel Camprubi / Andreas Kron1,821,82
Bryan Coquard / Matthew Brennan2,191,55
Felix Gall / Primož Roglič2,051,63
Tobias Halland Johannessen / Ramses Debruyne1,422,52
Sepp Kuss / Gregor Mühlberger2,191,55
Axel Laurance / Wout Van Aert2,521,42
Valentin Madouas / Patrick Konrad1,552,19
Oscar Onley / Richard Carapaz1,961,70
Cristian Rodriguez Martin / Jakob Omrzel1,961,70
Mattias Skjelmose Jensen / Harold Tejada1,961,70
Embret Svestad-Bårdseng / Juan Felipe Rodriguez1,961,70
Bastien Tronchon / Thibau Nys1,701,96
Filippo Zana / Pello Bilbao2,051,63

Průběžné celkové pořadí Vuelty (před 13. etapou)

Enric Mas po skvělém představení na observatoři Calar Alto drží červený dres s náskokem 1:45 na Primože Rogliče. Do elitní šestky se díky etapovému triumfu posunul talentovaný Slovinec Jakob Omrzel.

Průběžné celkové pořadí Vuelty (před 13. etapou)
PořadíJezdecTýmČas / Ztráta
1.Enric Mas 🔴Movistar Team40:31:51
2.Primož RogličRed Bull-Bora-Hansgrohe+1:45
3.Felix GallDecathlon CMA CGM Team+2:06
4.Richard CarapazEF Education-EasyPost+3:53
5.Oscar Onley ⚪Netcompany INEOS+4:29
6.Jakob OmrzelBahrain-Victorious+4:59
7.Mattias Skjelmose JensenLidl-Trek+7:42
8.Sepp KussTeam Visma Lease a Bike+7:58
9.Harold TejadaXDS Astana Team+8:27
10.Gregor MühlbergerDecathlon CMA CGM Team+8:33

Profil a průběh 13. etapy: Těžký úvod u pobřeží a technický závěr v Loje

Scénář etapy začíná na pobřeží Středozemního moře a následně zamíří do hornatého vnitrozemí Andalusie:

  • Pobřežní start v Almuñécaru: Rodiště Carlose Rodrígueze hostí etapu Vuelty vůbec poprvé. Úvodních 15 kilometrů vede po rovině podél moře do Salobreñi, kde trasa odbočí do vnitrozemí a začne prudce stoupat.
  • První vrchařská prověrka Puerto Los Guájares (1. kategorie): Výjezd přes obec Guájar-Faragüit na vrchol Puerto Los Guájares (v itineráři uváděný též jako Alto de la Venta de la Cebada) měří 14,1 km s průměrným sklonem 5,1 %. Následuje krátké, neklasifikované stoupání Puerto Las Albuñuelas, jehož vrchol leží kolem 44. kilometru.
  • Stoupání na Alto del Legionario (3. kategorie): Kolem Padulu trasa pozvolna stoupá na Alto del Legionario (15,4 km s průměrem 3,1 %). Kopec není extrémně prudký, ale je táhlý a vyčerpávající. Po jeho dosažení na 84. kilometru má peloton za sebou většinu výškových metrů celého dne.
  • Puerto de Granada (2. kategorie): Po dlouhém sjezdu k nádrži Los Bermejales a neklasifikovaném brdku přichází poslední hodnocený kopec dne – Puerto de Granada (7,4 km s průměrem 5,6 %), jehož vrchol leží 37,4 km před cílem.
  • Finiš v Loje: Závěrečných téměř 38 kilometrů po vrcholu Puerto de Granada vede převážně z kopce a následně po rovinatém či mírně zvlněném terénu. Od Huétor-Tájar, který leží 11,9 km před cílem, už trasa míří prakticky po rovině do Loje, v samotném závěru se však silnice mírně zvedá. Poslední kilometry navíc obsahují několik kruhových objezdů, takže finále může být technicky náročnější.

Favorité: příležitost pro denní únik

Vývoj v celkovém pořadí nahrává tomu, že se o vítězství popere úspěšný únik. Očekává se obrovský boj o vytvoření denního úniku hned od startu. Do brejku se mohou zapojit silní tempaři i jezdci se solidním závěrečným zrychlením, vyloučena není ani účast jezdců stáje Uno-X Mobility.

Kde sledovat 13. etapu Vuelty 2026 živě v TV a online

  • Tipsport TV (Live stream zdarma): Kompletní přímý přenos 13. etapy od startu až do cílového města Loja mohou sledovat všichni registrovaní sázkaři s aktivním účtem.
  • Eurosport 1: Živé televizní vysílání s českým odborným komentářem.
  • Platforma Max: Online stream bez reklam na chytrých televizích, tabletech a mobilních zařízeních.
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