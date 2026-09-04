|Datum konání
|Pátek 4. září 2026
|Trasa
|Almuñécar – Loja
|Délka etapy
|193 km
|Celkové převýšení
|3 410 m
|Typ etapy
|Zvlněná / kopcovitá s technickým dojezdem
|Čas startu
|12:41
|Předpokládaný dojezd
|cca 17:16
|Lídr celkového pořadí (červený dres)
|Enric Mas (Movistar Team)
|Kde sledovat živě
|Eurosport 1, živě u Tipsportu zde
Kurzy na 13. etapu Vuelty 2026: H2H sázky
Sázková kancelář Synot Tip vypsala nabídku vzájemných duelů. Ve sprintersko-klasikářském měření sil favorizují bookmakeři Matthewa Brennana (1,55) před Bryanem Coquardem (2,19) a Wouta Van Aerta (1,42) proti Axelu Lauranceovi (2,52). V souboji jezdců na celkové pořadí je favoritem Primož Roglič (1,63) před Felixem Gallem (2,05).
|H2H Sázka (Kdo se umístí lépe ve 13. etapě)
|Kurz 1
|Kurz 2
|Vincenzo Albanese / Jordan Labrosse
|1,70
|1,96
|Santiago Buitrago / Pavel Sivakov
|1,70
|1,96
|Marcel Camprubi / Andreas Kron
|1,82
|1,82
|Bryan Coquard / Matthew Brennan
|2,19
|1,55
|Felix Gall / Primož Roglič
|2,05
|1,63
|Tobias Halland Johannessen / Ramses Debruyne
|1,42
|2,52
|Sepp Kuss / Gregor Mühlberger
|2,19
|1,55
|Axel Laurance / Wout Van Aert
|2,52
|1,42
|Valentin Madouas / Patrick Konrad
|1,55
|2,19
|Oscar Onley / Richard Carapaz
|1,96
|1,70
|Cristian Rodriguez Martin / Jakob Omrzel
|1,96
|1,70
|Mattias Skjelmose Jensen / Harold Tejada
|1,96
|1,70
|Embret Svestad-Bårdseng / Juan Felipe Rodriguez
|1,96
|1,70
|Bastien Tronchon / Thibau Nys
|1,70
|1,96
|Filippo Zana / Pello Bilbao
|2,05
|1,63
Průběžné celkové pořadí Vuelty (před 13. etapou)
Enric Mas po skvělém představení na observatoři Calar Alto drží červený dres s náskokem 1:45 na Primože Rogliče. Do elitní šestky se díky etapovému triumfu posunul talentovaný Slovinec Jakob Omrzel.
|Pořadí
|Jezdec
|Tým
|Čas / Ztráta
|1.
|Enric Mas 🔴
|Movistar Team
|40:31:51
|2.
|Primož Roglič
|Red Bull-Bora-Hansgrohe
|+1:45
|3.
|Felix Gall
|Decathlon CMA CGM Team
|+2:06
|4.
|Richard Carapaz
|EF Education-EasyPost
|+3:53
|5.
|Oscar Onley ⚪
|Netcompany INEOS
|+4:29
|6.
|Jakob Omrzel
|Bahrain-Victorious
|+4:59
|7.
|Mattias Skjelmose Jensen
|Lidl-Trek
|+7:42
|8.
|Sepp Kuss
|Team Visma Lease a Bike
|+7:58
|9.
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|+8:27
|10.
|Gregor Mühlberger
|Decathlon CMA CGM Team
|+8:33
Profil a průběh 13. etapy: Těžký úvod u pobřeží a technický závěr v Loje
Scénář etapy začíná na pobřeží Středozemního moře a následně zamíří do hornatého vnitrozemí Andalusie:
- Pobřežní start v Almuñécaru: Rodiště Carlose Rodrígueze hostí etapu Vuelty vůbec poprvé. Úvodních 15 kilometrů vede po rovině podél moře do Salobreñi, kde trasa odbočí do vnitrozemí a začne prudce stoupat.
- První vrchařská prověrka Puerto Los Guájares (1. kategorie): Výjezd přes obec Guájar-Faragüit na vrchol Puerto Los Guájares (v itineráři uváděný též jako Alto de la Venta de la Cebada) měří 14,1 km s průměrným sklonem 5,1 %. Následuje krátké, neklasifikované stoupání Puerto Las Albuñuelas, jehož vrchol leží kolem 44. kilometru.
- Stoupání na Alto del Legionario (3. kategorie): Kolem Padulu trasa pozvolna stoupá na Alto del Legionario (15,4 km s průměrem 3,1 %). Kopec není extrémně prudký, ale je táhlý a vyčerpávající. Po jeho dosažení na 84. kilometru má peloton za sebou většinu výškových metrů celého dne.
- Puerto de Granada (2. kategorie): Po dlouhém sjezdu k nádrži Los Bermejales a neklasifikovaném brdku přichází poslední hodnocený kopec dne – Puerto de Granada (7,4 km s průměrem 5,6 %), jehož vrchol leží 37,4 km před cílem.
- Finiš v Loje: Závěrečných téměř 38 kilometrů po vrcholu Puerto de Granada vede převážně z kopce a následně po rovinatém či mírně zvlněném terénu. Od Huétor-Tájar, který leží 11,9 km před cílem, už trasa míří prakticky po rovině do Loje, v samotném závěru se však silnice mírně zvedá. Poslední kilometry navíc obsahují několik kruhových objezdů, takže finále může být technicky náročnější.
Favorité: příležitost pro denní únik
Vývoj v celkovém pořadí nahrává tomu, že se o vítězství popere úspěšný únik. Očekává se obrovský boj o vytvoření denního úniku hned od startu. Do brejku se mohou zapojit silní tempaři i jezdci se solidním závěrečným zrychlením, vyloučena není ani účast jezdců stáje Uno-X Mobility.
- Hlavní favorité: Thibau Nys, Christophe Laporte, Wout Van Aert
- Silní vyzyvatelé z úniku: Ethan Hayter, Koen Bouwman, Finn Fisher-Black, Axel Laurance
- Širší okruh kandidátů: Filippo Zana, Iván Romeo, Orluis Aular, Xabier Mikel Azparren
Kde sledovat 13. etapu Vuelty 2026 živě v TV a online
- Tipsport TV (Live stream zdarma): Kompletní přímý přenos 13. etapy od startu až do cílového města Loja mohou sledovat všichni registrovaní sázkaři s aktivním účtem.
- Eurosport 1: Živé televizní vysílání s českým odborným komentářem.
- Platforma Max: Online stream bez reklam na chytrých televizích, tabletech a mobilních zařízeních.