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12. etapa Vuelty 2026: Profil, trasa a favorité z Very na Calar Alto

Kristýna Polášková
  5:59

Stáj Decathlon přebírá taktovku od Movistaru (v modrém) při udávání tempa v pelotonu během 9. etapy cyklistické Vuelty. | foto: La Vuelta / cxcling

Dvanáctá etapa Vuelty 2026 přináší nemilosrdný test vrchařských schopností. První z andaluských horských etap míří z města Vera přímo do pohoří Sierra de Los Filabres a nedá závodníkům prostor k odpočinku. Během 166,6 kilometru nastoupají téměř 4 500 výškových metrů, přičemž rozhodující pasáž přijde v závěru s výstupy na Alto de Velefique a Calar Alto. Prohlédněte si detailní profil etapy, rozbor trasy a hlavní favority.
Základní informace: 12. etapa Vuelta a España 2026
Datum konáníČtvrtek 3. září 2026
TrasaVera – Calar Alto
Délka etapy166,6 km
Celkové převýšení4 530 m
Typ etapyHorská
Čas startu13:07
Předpokládaný dojezdcca 17:17
Kde sledovat živěEurosport, živě u Tipsportu zde

Kurzy na 12. etapu Vuelty 2026: H2H sázky

Sázková kancelář Synot Tip vypsala kurzy na vzájemná měření sil v královské etapě. Bookmakeři ve velkém souboji o pódium favorizují Felixe Galla (1,68) proti lídrovi závodu Enricu Masovi (1,99), mladému Oscaru Onleymu (1,41) věří více než Primoži Rogličovi (2,55). V dalších duelech je favoritem Richard Carapaz (1,39) proti Seppu Kussovi (2,62) a vidět je i český zástupce Jan Hirt (3,27) proti Guillaumu Martinovi (1,26).

Kurzy na 12. etapu Vuelty 2026
H2H Sázka (Kdo se umístí lépe ve 12. etapě)Kurz 1Kurz 2
Mario Aparicio / Emanuel Buchmann1,512,28
Clément Berthet / Jakob Omrzel1,691,97
Santiago Buitrago / Ramses Debruyne1,701,95
Felix Gall / Enric Mas1,681,99
Tobias Halland Johannessen / Pavel Sivakov1,542,21
Sepp Kuss / Richard Carapaz2,621,39
Alexey Lutsenko / Andreas Kron1,532,23
Guillaume Martin / Jan Hirt1,263,27
Oscar Onley / Primož Roglič1,412,55
Valentin Paret-Peintre / Jose Manuel Diaz Gallego1,821,82
Cristian Rodriguez Martin / Jarno Widar1,422,52
Mattias Skjelmose Jensen / Harold Tejada1,512,29
Embret Svestad-Bårdseng / Juan Felipe Rodriguez3,041,30
Jay Vine / Lorenzo Fortunato2,521,42
Filippo Zana / Finlay Pickering1,472,39

Průběžné celkové pořadí Vuelty (před 12. etapou)

Červený dres lídra závodu před královskou andaluskou prověrkou na observatoři Calar Alto pevně drží Španěl Enric Mas (Movistar Team) s náskokem 1:18 před Primožem Rogličem. V elitní desítce došlo k pohybu – Mattias Skjelmose Jensen se posunul na 6. příčku před Seppa Kusse a Gregor Mühlberger poskočil na 8. místo před Harolda Tejadu.

Průběžné celkové pořadí Vuelty (před 12. etapou)
PořadíJezdecTýmČas / Ztráta
1.Enric Mas 🔴Movistar Team35:59:02
2.Primož RogličRed Bull-Bora-Hansgrohe+1:18
3.Felix GallDecathlon CMA CGM Team+1:39
4.Oscar Onley ⚪Netcompany INEOS+2:20
5.Richard CarapazEF Education-EasyPost+3:26
6.Mattias Skjelmose JensenLidl-Trek+3:55
7.Sepp KussTeam Visma Lease a Bike+4:09
8.Gregor MühlbergerDecathlon CMA CGM Team+4:39
9.Harold TejadaXDS Astana Team+7:33
10.Jakob OmrzelBahrain-Victorious+8:05

Profil a průběh 12. etapy: Dvě brutální stoupání v závěru

Trasa od samotného úvodu neustále stoupá a klesá, přičemž rozhodující část přijde ve druhé polovině etapy. Ještě před ní však peloton absolvuje trojici kategorizovaných stoupání:

  • Úvodní stoupání: Cyklisté si zahřejí nohy hned po startu na Alto del Cabecico (3. kategorie), které měří 8,3 kilometru a má průměrný sklon 3,3 %. Následuje Alto de Cóbdar (3. kategorie, 4,9 km / 4,5 %) a poté dlouhý výjezd na Collado García (2. kategorie, 18,5 km / 2,4 %). Jeho vrchol se nachází zhruba v polovině etapy, po které následuje dlouhý sjezd.
  • Alto de Velefique (1. kategorie): 43,4 kilometru před cílem začíná rozhodující fáze etapy. Výjezd na Velefique měří 13,1 kilometru a dosahuje průměrného sklonu 7,2 %. Začátek je mimořádně náročný – prvních pět kilometrů má průměrný sklon kolem 9 % a nechybějí ani dvouciferné pasáže. Po zdolání vrcholu následuje 13,4 kilometru dlouhý sjezd.
  • Calar Alto (1. kategorie – cílové stoupání): Po sjezdu z Velefique čeká peloton okamžitě finální výšlap na Calar Alto. Stoupání měří 16,9 kilometru s průměrným sklonem 5,6 %. Celkový průměr však jeho náročnost zkresluje – prvních pět kilometrů má průměrný sklon 9,6 % a objevují se zde úseky přes 10 %. Poté se stoupání výrazně zmírní a stává se nepravidelným. Přibližně tři kilometry před cílem však přichází další náročná pasáž se sklonem kolem 9,5 %.

Cílové stoupání na Calar Alto si naposledy podmanil Miguel Ángel López v roce 2017. Před ním zde slavili triumf Igor Antón (2006) a Roberto Heras (2004).

Favorité 12. etapy: Souboj elitních vrchařů

Brutální kombinace Velefique a Calar Alto je terénem určeným výhradně pro elitní vrchaře a jezdce bojující o celkovou klasifikaci.

Kde sledovat 12. etapu Vuelty 2026 živě v TV a online

  • Tipsport (Live stream zdarma): Přímý přenos celé horské zkoušky bude k dispozici pro registrované uživatele s aktivním sázkařským účtem.
  • Eurosport: Závod odvysílá tradičně v přímém televizním přenosu s českým komentářem.
  • Platforma Max: Online stream bez reklam a v nejvyšší kvalitě na všech chytrých zařízeních.
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