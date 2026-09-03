|Datum konání
|Čtvrtek 3. září 2026
|Trasa
|Vera – Calar Alto
|Délka etapy
|166,6 km
|Celkové převýšení
|4 530 m
|Typ etapy
|Horská
|Čas startu
|13:07
|Předpokládaný dojezd
|cca 17:17
|Kde sledovat živě
|Eurosport, živě u Tipsportu zde
Kurzy na 12. etapu Vuelty 2026: H2H sázky
Sázková kancelář Synot Tip vypsala kurzy na vzájemná měření sil v královské etapě. Bookmakeři ve velkém souboji o pódium favorizují Felixe Galla (1,68) proti lídrovi závodu Enricu Masovi (1,99), mladému Oscaru Onleymu (1,41) věří více než Primoži Rogličovi (2,55). V dalších duelech je favoritem Richard Carapaz (1,39) proti Seppu Kussovi (2,62) a vidět je i český zástupce Jan Hirt (3,27) proti Guillaumu Martinovi (1,26).
|H2H Sázka (Kdo se umístí lépe ve 12. etapě)
|Kurz 1
|Kurz 2
|Mario Aparicio / Emanuel Buchmann
|1,51
|2,28
|Clément Berthet / Jakob Omrzel
|1,69
|1,97
|Santiago Buitrago / Ramses Debruyne
|1,70
|1,95
|Felix Gall / Enric Mas
|1,68
|1,99
|Tobias Halland Johannessen / Pavel Sivakov
|1,54
|2,21
|Sepp Kuss / Richard Carapaz
|2,62
|1,39
|Alexey Lutsenko / Andreas Kron
|1,53
|2,23
|Guillaume Martin / Jan Hirt
|1,26
|3,27
|Oscar Onley / Primož Roglič
|1,41
|2,55
|Valentin Paret-Peintre / Jose Manuel Diaz Gallego
|1,82
|1,82
|Cristian Rodriguez Martin / Jarno Widar
|1,42
|2,52
|Mattias Skjelmose Jensen / Harold Tejada
|1,51
|2,29
|Embret Svestad-Bårdseng / Juan Felipe Rodriguez
|3,04
|1,30
|Jay Vine / Lorenzo Fortunato
|2,52
|1,42
|Filippo Zana / Finlay Pickering
|1,47
|2,39
Průběžné celkové pořadí Vuelty (před 12. etapou)
Červený dres lídra závodu před královskou andaluskou prověrkou na observatoři Calar Alto pevně drží Španěl Enric Mas (Movistar Team) s náskokem 1:18 před Primožem Rogličem. V elitní desítce došlo k pohybu – Mattias Skjelmose Jensen se posunul na 6. příčku před Seppa Kusse a Gregor Mühlberger poskočil na 8. místo před Harolda Tejadu.
|Pořadí
|Jezdec
|Tým
|Čas / Ztráta
|1.
|Enric Mas 🔴
|Movistar Team
|35:59:02
|2.
|Primož Roglič
|Red Bull-Bora-Hansgrohe
|+1:18
|3.
|Felix Gall
|Decathlon CMA CGM Team
|+1:39
|4.
|Oscar Onley ⚪
|Netcompany INEOS
|+2:20
|5.
|Richard Carapaz
|EF Education-EasyPost
|+3:26
|6.
|Mattias Skjelmose Jensen
|Lidl-Trek
|+3:55
|7.
|Sepp Kuss
|Team Visma Lease a Bike
|+4:09
|8.
|Gregor Mühlberger
|Decathlon CMA CGM Team
|+4:39
|9.
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|+7:33
|10.
|Jakob Omrzel
|Bahrain-Victorious
|+8:05
Profil a průběh 12. etapy: Dvě brutální stoupání v závěru
Trasa od samotného úvodu neustále stoupá a klesá, přičemž rozhodující část přijde ve druhé polovině etapy. Ještě před ní však peloton absolvuje trojici kategorizovaných stoupání:
- Úvodní stoupání: Cyklisté si zahřejí nohy hned po startu na Alto del Cabecico (3. kategorie), které měří 8,3 kilometru a má průměrný sklon 3,3 %. Následuje Alto de Cóbdar (3. kategorie, 4,9 km / 4,5 %) a poté dlouhý výjezd na Collado García (2. kategorie, 18,5 km / 2,4 %). Jeho vrchol se nachází zhruba v polovině etapy, po které následuje dlouhý sjezd.
- Alto de Velefique (1. kategorie): 43,4 kilometru před cílem začíná rozhodující fáze etapy. Výjezd na Velefique měří 13,1 kilometru a dosahuje průměrného sklonu 7,2 %. Začátek je mimořádně náročný – prvních pět kilometrů má průměrný sklon kolem 9 % a nechybějí ani dvouciferné pasáže. Po zdolání vrcholu následuje 13,4 kilometru dlouhý sjezd.
- Calar Alto (1. kategorie – cílové stoupání): Po sjezdu z Velefique čeká peloton okamžitě finální výšlap na Calar Alto. Stoupání měří 16,9 kilometru s průměrným sklonem 5,6 %. Celkový průměr však jeho náročnost zkresluje – prvních pět kilometrů má průměrný sklon 9,6 % a objevují se zde úseky přes 10 %. Poté se stoupání výrazně zmírní a stává se nepravidelným. Přibližně tři kilometry před cílem však přichází další náročná pasáž se sklonem kolem 9,5 %.
Cílové stoupání na Calar Alto si naposledy podmanil Miguel Ángel López v roce 2017. Před ním zde slavili triumf Igor Antón (2006) a Roberto Heras (2004).
Favorité 12. etapy: Souboj elitních vrchařů
Brutální kombinace Velefique a Calar Alto je terénem určeným výhradně pro elitní vrchaře a jezdce bojující o celkovou klasifikaci.
- Největší favoriti: Enric Mas, Felix Gall, Oscar Onley
- Vyzyvatelé: Primož Roglič, Richard Carapaz, Sepp Kuss, Jay Vine
- Širší okruh kandidátů: Santiago Buitrago, Tobias Halland Johannessen, Jarno Widar
Kde sledovat 12. etapu Vuelty 2026 živě v TV a online
- Tipsport (Live stream zdarma): Přímý přenos celé horské zkoušky bude k dispozici pro registrované uživatele s aktivním sázkařským účtem.
- Eurosport: Závod odvysílá tradičně v přímém televizním přenosu s českým komentářem.
- Platforma Max: Online stream bez reklam a v nejvyšší kvalitě na všech chytrých zařízeních.