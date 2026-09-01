|Datum konání
|Středa 2. září 2026
|Trasa
|Cartagena – Lorca
|Délka etapy
|151,3 km
|Celkové převýšení
|1 310 m
|Typ etapy
|Rovinatá
|Čas startu
|14:08
|Předpokládaný dojezd
|cca 17:21
|Kde sledovat živě
|Eurosport, živě u Tipsportu zde
Kurzy na 11. etapu Vuelty 2026: H2H sázky
Sázková kancelář Synot Tip vypsala kurzy na vzájemné duely jezdců. Bookmakeři ve sprinterském souboji výrazně favorizují Matthewa Brennana (1,26) proti Jordimu Meeusovi (3,24), v interním souboji stáje Visma věří více Christophu Laportemu (1,43) než zelenému Woutu Van Aertovi (2,50) a v duelu lídrů favorizují Enrica Mase (1,39) před Felixem Gallem (2,62).
|H2H Sázka (Kdo se umístí lépe v 11. etapě)
|Kurz 1
|Kurz 2
|Bryan Coquard / Alessandro Romele
|1,82
|1,82
|Felix Gall / Enric Mas
|2,62
|1,39
|David Gonzalez / Gal Glivar
|1,53
|2,23
|Tobias Johannessen / Kevin Vermaerke
|1,53
|2,23
|Axel Laurance / Jordan Labrosse
|1,67
|2,00
|Cesar Macias Estrada / Alberto Dainese
|2,29
|1,51
|Jordi Meeus / Matthew Brennan
|3,24
|1,26
|Oscar Onley / Richard Carapaz
|1,86
|1,78
|Mattias Skjelmose Jensen / Primož Roglič
|2,23
|1,53
|Harold Tejada / Jarno Widar
|1,43
|2,50
|Bastien Tronchon / Magnus Cort Nielsen
|2,00
|1,67
|Wout Van Aert / Christophe Laporte
|2,50
|1,43
|Orluis Aular / Hugo Hofstetter
|1,97
|1,69
|Xabier Mikel Azparren / Yevgeniy Fedorov
|2,62
|1,39
|Clément Berthet / Jakob Omrzel
|1,86
|1,78
|Marc Brustenga / Sente Sentjens
|1,31
|2,97
Průběžné celkové pořadí Vuelty (před 11. etapou)
V čele celkové klasifikace se po 10. etapě nic nezměnilo – červený dres bez potíží uhájil Španěl Enric Mas (Movistar Team). V nejlepší desítce si prohodili pozice Sepp Kuss s Mattiasem Skjelmosem a Gregor Mühlberger s Jakobem Omrzelem.
|Pořadí
|Jezdec
|Tým
|Čas / Ztráta
|1.
|Enric Mas 🔴
|Movistar Team
|32:41:44
|2.
|Primož Roglič
|Red Bull-Bora-Hansgrohe
|+1:18
|3.
|Felix Gall
|Decathlon CMA CGM Team
|+1:39
|4.
|Oscar Onley ⚪
|Netcompany INEOS
|+2:20
|5.
|Richard Carapaz
|EF Education-EasyPost
|+3:26
|6.
|Sepp Kuss
|Team Visma Lease a Bike
|+3:55
|7.
|Mattias Skjelmose Jensen
|Lidl-Trek
|+4:09
|8.
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|+4:39
|9.
|Gregor Mühlberger
|Decathlon CMA CGM Team
|+7:33
|10.
|Jakob Omrzel
|Bahrain-Victorious
|+8:05
Profil a průběh 11. etapy: Rychlý den na jihu a stoupání na Alto de Aledo
Profil etapy patří mezi nejrovnější v letošním itineráři, přesto čeká sprintery zhruba 30 kilometrů před cílem jedna poslední překážka. Průběh může ovlivnit také horké počasí a vítr v otevřených úsecích.
- Pobřežní úvod na Costa Cálida: Začátek etapy vede kolem pobřeží Mar Menoru a prvních přibližně 40 kilometrů nabízí dvě kratší neklasifikovaná stoupání – první měří 1,8 kilometru při průměrném sklonu 5,5 %, druhé zhruba 2,1 kilometru při 4,7 %. Poté peloton zamíří od pobřeží do vnitrozemí regionu Murcia směrem k Tótaně.
- Sprinterská a bonifikační prémie v Tótaně: Na 111,9. kilometru čeká v Tótaně rychlostní prémie, která zároveň nabídne možnost získat časové bonusy.
- Jediná vrchařská prémie Alto de Aledo (3. kategorie): Krátce po Tótaně začne jediné hodnocené stoupání dne. Alto de Aledo, známé také jako Morrón de Totana, měří 9,5 kilometru a má průměrný sklon 4,2 %. Vrchol leží na 121,8. kilometru, tedy necelých 30 kilometrů před cílem.
- Sjezd a rychlý finiš v Lorce: Po vrcholu zbývá do cíle 29,5 kilometru. Po krátké plošině následuje převážně klesající a rychlý úsek směrem k Lorce. Posledních pět kilometrů je podle profilu zcela rovných, což dává sprinterským týmům prostor znovu zorganizovat peloton a připravit hromadný finiš.
Favorité 11. etapy: Příležitost pro nejrychlejší muže pelotonu
Pokud sprinterské týmy udrží závod pod kontrolou a nenechají překvapivý prostor úniku, o vítězi rozhodne hromadný dojezd redukovaného či kompletního balíku:
- Největší favorité: Matthew Brennan, Mads Pedersen, Jordi Meeus.
- Silní vyzyvatelé: Wout Van Aert, Alberto Dainese, Bryan Coquard, Ben Turner.
- Širší okruh kandidátů: Vincenzo Albanese, Alessandro Romele, Orluis Aular, Jordan Labrosse.
Kde sledovat 11. etapu Vuelty 2026 živě v TV a online
- Tipsport (Online stream zdarma): Kompletní přímý přenos ze silnic ve Španělsku můžete sledovat živě na internetové platformě Tipsport.
- Eurosport: Celoetapové televizní vysílání s detailním českým komentářem.
- Platforma Max: Přímý stream na mobilu, počítači, tabletu i Smart TV bez reklamních vstupů.