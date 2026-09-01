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11. etapa Vuelty 2026: Profil, trasa a favorité z Cartageny do Lorcy

Kristýna Polášková
  22:35

Matthew Brennan si jede pro vítězství na Vueltě v hromadném dojezdu druhé etapy. | foto: AP

11. etapa Vuelty 2026 nabízí příležitost pro čistokrevné sprintery. Peloton se vydá na 151,3 kilometru dlouhou trasu z Cartageny do Lorcy, na které závodníky čeká převýšení kolem 1 300 metrů. Vrchařskou překážku dne je táhlé stoupání 3. kategorie necelých 30 kilometrů před cílem, po němž následuje rychlý sjezd a rovinatý finiš. Prohlédněte si detailní profil etapy, rozbor trasy a hlavní favority.
Základní informace: 11. etapa Vuelta a España 2026
Datum konáníStředa 2. září 2026
TrasaCartagena – Lorca
Délka etapy151,3 km
Celkové převýšení1 310 m
Typ etapyRovinatá
Čas startu14:08
Předpokládaný dojezdcca 17:21
Kde sledovat živěEurosport, živě u Tipsportu zde

Kurzy na 11. etapu Vuelty 2026: H2H sázky

Sázková kancelář Synot Tip vypsala kurzy na vzájemné duely jezdců. Bookmakeři ve sprinterském souboji výrazně favorizují Matthewa Brennana (1,26) proti Jordimu Meeusovi (3,24), v interním souboji stáje Visma věří více Christophu Laportemu (1,43) než zelenému Woutu Van Aertovi (2,50) a v duelu lídrů favorizují Enrica Mase (1,39) před Felixem Gallem (2,62).

Synot Tip kurzy na 11. etapu Vuelty 2026
H2H Sázka (Kdo se umístí lépe v 11. etapě)Kurz 1Kurz 2
Bryan Coquard / Alessandro Romele1,821,82
Felix Gall / Enric Mas2,621,39
David Gonzalez / Gal Glivar1,532,23
Tobias Johannessen / Kevin Vermaerke1,532,23
Axel Laurance / Jordan Labrosse1,672,00
Cesar Macias Estrada / Alberto Dainese2,291,51
Jordi Meeus / Matthew Brennan3,241,26
Oscar Onley / Richard Carapaz1,861,78
Mattias Skjelmose Jensen / Primož Roglič2,231,53
Harold Tejada / Jarno Widar1,432,50
Bastien Tronchon / Magnus Cort Nielsen2,001,67
Wout Van Aert / Christophe Laporte2,501,43
Orluis Aular / Hugo Hofstetter1,971,69
Xabier Mikel Azparren / Yevgeniy Fedorov2,621,39
Clément Berthet / Jakob Omrzel1,861,78
Marc Brustenga / Sente Sentjens1,312,97

Průběžné celkové pořadí Vuelty (před 11. etapou)

V čele celkové klasifikace se po 10. etapě nic nezměnilo – červený dres bez potíží uhájil Španěl Enric Mas (Movistar Team). V nejlepší desítce si prohodili pozice Sepp Kuss s Mattiasem Skjelmosem a Gregor Mühlberger s Jakobem Omrzelem.

Průběžné celkové pořadí Vuelty (před 11. etapou)
PořadíJezdecTýmČas / Ztráta
1.Enric Mas 🔴Movistar Team32:41:44
2.Primož RogličRed Bull-Bora-Hansgrohe+1:18
3.Felix GallDecathlon CMA CGM Team+1:39
4.Oscar Onley ⚪Netcompany INEOS+2:20
5.Richard CarapazEF Education-EasyPost+3:26
6.Sepp KussTeam Visma Lease a Bike+3:55
7.Mattias Skjelmose JensenLidl-Trek+4:09
8.Harold TejadaXDS Astana Team+4:39
9.Gregor MühlbergerDecathlon CMA CGM Team+7:33
10.Jakob OmrzelBahrain-Victorious+8:05

Profil a průběh 11. etapy: Rychlý den na jihu a stoupání na Alto de Aledo

Profil etapy patří mezi nejrovnější v letošním itineráři, přesto čeká sprintery zhruba 30 kilometrů před cílem jedna poslední překážka. Průběh může ovlivnit také horké počasí a vítr v otevřených úsecích.

  • Pobřežní úvod na Costa Cálida: Začátek etapy vede kolem pobřeží Mar Menoru a prvních přibližně 40 kilometrů nabízí dvě kratší neklasifikovaná stoupání – první měří 1,8 kilometru při průměrném sklonu 5,5 %, druhé zhruba 2,1 kilometru při 4,7 %. Poté peloton zamíří od pobřeží do vnitrozemí regionu Murcia směrem k Tótaně.
  • Sprinterská a bonifikační prémie v Tótaně: Na 111,9. kilometru čeká v Tótaně rychlostní prémie, která zároveň nabídne možnost získat časové bonusy.
  • Jediná vrchařská prémie Alto de Aledo (3. kategorie): Krátce po Tótaně začne jediné hodnocené stoupání dne. Alto de Aledo, známé také jako Morrón de Totana, měří 9,5 kilometru a má průměrný sklon 4,2 %. Vrchol leží na 121,8. kilometru, tedy necelých 30 kilometrů před cílem.
  • Sjezd a rychlý finiš v Lorce: Po vrcholu zbývá do cíle 29,5 kilometru. Po krátké plošině následuje převážně klesající a rychlý úsek směrem k Lorce. Posledních pět kilometrů je podle profilu zcela rovných, což dává sprinterským týmům prostor znovu zorganizovat peloton a připravit hromadný finiš.

Favorité 11. etapy: Příležitost pro nejrychlejší muže pelotonu

Pokud sprinterské týmy udrží závod pod kontrolou a nenechají překvapivý prostor úniku, o vítězi rozhodne hromadný dojezd redukovaného či kompletního balíku:

Kde sledovat 11. etapu Vuelty 2026 živě v TV a online

    • Tipsport (Online stream zdarma): Kompletní přímý přenos ze silnic ve Španělsku můžete sledovat živě na internetové platformě Tipsport.
    • Eurosport: Celoetapové televizní vysílání s detailním českým komentářem.
    • Platforma Max: Přímý stream na mobilu, počítači, tabletu i Smart TV bez reklamních vstupů.
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