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10. etapa Vuelty 2026: Profil, trasa a favorité z Alcarazu do Elche de la Sierra

Kristýna Polášková

Španělský cyklista Enric Mas na startu deváté etapy Vuelty v červeném dresu, v kterém nedělní bitvu nakonec také vyhrál. | foto: Profimedia.cz

Po pondělním dni volna otevírá druhý týden Vuelty 2026 zvlněná 10. etapa z Alcarazu do Elche de la Sierra o délce 184,7 km. Peloton čeká téměř 3 000 výškových metrů a mírně stoupavý závěr, který může vyhovovat jezdcům z úniku i odolným sprinterům a klasikářům. Prohlédněte si detailní profil 10. etapy, H2H kurzy od Synot Tipu a přehled favoritů.
Základní informace: 10. etapa Vuelta a España 2026
Datum konáníÚterý 1. září 2026
TrasaAlcaraz – Elche de la Sierra
Délka etapy184,7 km
Celkové převýšení2 720 m
Typ etapyZvlněná / kopcovitá
Průběžný lídr (červený dres)Enric Mas (Movistar Team)
Čas startu13:00
Předpokládaný dojezdcca 17:18
Kde sledovat živěEurosport, živě u Tipsportu zde

Kurzy na 10. etapu Vuelty 2026: H2H sázky

Sázková kancelář Synot Tip vypsala kurzy na vzájemné duely jezdců. Bookmakeři favorizují v souboji rychlíků Madse Pedersena (1,37) proti Bryanu Coquardovi (2,62), Wouta Van Aerta (1,43) proti týmovému kolegovi Christophu Laportemu (2,42) a Matthewa Brennana (1,37) v souboji s Pauem Miquelem (2,62). V duelu lídrů na celkové pořadí věří více Enricu Masovi (1,70) než Richardu Carapazovi (1,91).

Synot Tip kurzy na 10. etapu Vuelty 2026
H2H Sázka (Kdo se umístí lépe v 10. etapě)Kurz 1Kurz 2
Orluis Aular / Vincenzo Albanese1,302,94
Clément Berthet / Jakob Omrzel1,542,17
Vito Braet / Ivo Oliveira2,081,59
Richard Carapaz / Enric Mas1,911,70
Bryan Coquard / Mads Pedersen2,621,37
Felix Gall / Sepp Kuss1,681,94
Hugo Hofstetter / Alessandro Romele2,331,47
Axel Laurance / Finn Fisher-Black1,522,21
Cesar Macias Estrada / Alberto Dainese1,891,72
Pau Miquel / Matthew Brennan2,621,37
Thibau Nys / Henok Mulubrhan2,211,52
Oscar Onley / Harold Tejada1,492,27
Mattias Skjelmose Jensen / Primož Roglič2,151,55
Bastien Tronchon / Alessandro Covi1,124,53
Benjamin Turner / Jordi Meeus1,522,21
Wout Van Aert / Christophe Laporte1,432,42

Průběžné celkové pořadí Vuelty (před 10. etapou)

Červený dres lídra drží po triumfu v královské 9. etapě Španěl Enric Mas s náskokem 1:18 na Primože Rogliče. Zelený dres veze Wout Van Aert, vrchařský puntíkovaný Andreas Leknessund a bílý trikot pro nejlepšího mladíka patří Oscaru Onleymu.

Průběžné celkové pořadí Vuelty (před 10. etapou)
PořadíJezdecTýmČas / Ztráta
1.Enric Mas 🔴Movistar Team28:34:03
2.Primož RogličRed Bull-Bora-Hansgrohe+1:18
3.Felix GallDecathlon CMA CGM Team+1:39
4.Oscar Onley ⚪Netcompany INEOS+2:20
5.Richard CarapazEF Education-EasyPost+3:26
6.Mattias Skjelmose JensenLidl-Trek+3:55
7.Sepp KussTeam Visma Lease a Bike+4:09
8.Harold TejadaXDS Astana Team+4:39
9.Jakob OmrzelBahrain-Victorious+7:33
10.Gregor MühlbergerDecathlon CMA CGM Team+8:05

Profil a průběh 10. etapy: Zrádné stoupání a tahavý dojezd

Profil etapy nenabízí téměř žádnou čistou rovinu, stoupání však nejsou natolik extrémní, aby vyřadila odolné sprintery:

  • Trojice vrchařských prémií: Závodníci postupně absolvují výjezdy 3. kategorie - Puerto del Peralejo (5,2 km, 4,3 % na 47,6. km), Puerto de Ayna (7,7 km, 4 % na 86,3. km) a v závěru Puerto de Socovos (9,7 km, 3,5 % s vrcholem 21,5 km před cílem).
  • Prémie s bonifikací: Na 125. kilometru v Hellínu je připravena sprinterská prémie i časové bonusy.
  • Dojezd do Elche de la Sierra: Závěrečných 8 kilometrů se silnice prakticky neustále zvedá. Po krátkém sjezdu ze Socovosu přijde rampa (1,7 km s 5,5 %) a poslední 4,5 kilometru tvoří táhlé, mírné stoupání až na cílovou pásku.

Favorité 10. etapy: Spurt zredukovaného pole, nebo únik?

Kopcovitý profil nahrává jezdcům, kteří dokážou přejet kratší kopce a disponují drtivým finišem ve stoupavém závěru:

Kde sledovat 10. etapu Vuelty 2026 živě v TV a online

  • Tipsport (Online stream zdarma): Kompletní přímý přenos ze silnic ve Španělsku můžete sledovat živě na internetové platformě Tipsport.
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