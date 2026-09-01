|Datum konání
|Úterý 1. září 2026
|Trasa
|Alcaraz – Elche de la Sierra
|Délka etapy
|184,7 km
|Celkové převýšení
|2 720 m
|Typ etapy
|Zvlněná / kopcovitá
|Průběžný lídr (červený dres)
|Enric Mas (Movistar Team)
|Čas startu
|13:00
|Předpokládaný dojezd
|cca 17:18
|Kde sledovat živě
|Eurosport, živě u Tipsportu zde
Kurzy na 10. etapu Vuelty 2026: H2H sázky
Sázková kancelář Synot Tip vypsala kurzy na vzájemné duely jezdců. Bookmakeři favorizují v souboji rychlíků Madse Pedersena (1,37) proti Bryanu Coquardovi (2,62), Wouta Van Aerta (1,43) proti týmovému kolegovi Christophu Laportemu (2,42) a Matthewa Brennana (1,37) v souboji s Pauem Miquelem (2,62). V duelu lídrů na celkové pořadí věří více Enricu Masovi (1,70) než Richardu Carapazovi (1,91).
|H2H Sázka (Kdo se umístí lépe v 10. etapě)
|Kurz 1
|Kurz 2
|Orluis Aular / Vincenzo Albanese
|1,30
|2,94
|Clément Berthet / Jakob Omrzel
|1,54
|2,17
|Vito Braet / Ivo Oliveira
|2,08
|1,59
|Richard Carapaz / Enric Mas
|1,91
|1,70
|Bryan Coquard / Mads Pedersen
|2,62
|1,37
|Felix Gall / Sepp Kuss
|1,68
|1,94
|Hugo Hofstetter / Alessandro Romele
|2,33
|1,47
|Axel Laurance / Finn Fisher-Black
|1,52
|2,21
|Cesar Macias Estrada / Alberto Dainese
|1,89
|1,72
|Pau Miquel / Matthew Brennan
|2,62
|1,37
|Thibau Nys / Henok Mulubrhan
|2,21
|1,52
|Oscar Onley / Harold Tejada
|1,49
|2,27
|Mattias Skjelmose Jensen / Primož Roglič
|2,15
|1,55
|Bastien Tronchon / Alessandro Covi
|1,12
|4,53
|Benjamin Turner / Jordi Meeus
|1,52
|2,21
|Wout Van Aert / Christophe Laporte
|1,43
|2,42
Průběžné celkové pořadí Vuelty (před 10. etapou)
Červený dres lídra drží po triumfu v královské 9. etapě Španěl Enric Mas s náskokem 1:18 na Primože Rogliče. Zelený dres veze Wout Van Aert, vrchařský puntíkovaný Andreas Leknessund a bílý trikot pro nejlepšího mladíka patří Oscaru Onleymu.
|Pořadí
|Jezdec
|Tým
|Čas / Ztráta
|1.
|Enric Mas 🔴
|Movistar Team
|28:34:03
|2.
|Primož Roglič
|Red Bull-Bora-Hansgrohe
|+1:18
|3.
|Felix Gall
|Decathlon CMA CGM Team
|+1:39
|4.
|Oscar Onley ⚪
|Netcompany INEOS
|+2:20
|5.
|Richard Carapaz
|EF Education-EasyPost
|+3:26
|6.
|Mattias Skjelmose Jensen
|Lidl-Trek
|+3:55
|7.
|Sepp Kuss
|Team Visma Lease a Bike
|+4:09
|8.
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|+4:39
|9.
|Jakob Omrzel
|Bahrain-Victorious
|+7:33
|10.
|Gregor Mühlberger
|Decathlon CMA CGM Team
|+8:05
Profil a průběh 10. etapy: Zrádné stoupání a tahavý dojezd
Profil etapy nenabízí téměř žádnou čistou rovinu, stoupání však nejsou natolik extrémní, aby vyřadila odolné sprintery:
- Trojice vrchařských prémií: Závodníci postupně absolvují výjezdy 3. kategorie - Puerto del Peralejo (5,2 km, 4,3 % na 47,6. km), Puerto de Ayna (7,7 km, 4 % na 86,3. km) a v závěru Puerto de Socovos (9,7 km, 3,5 % s vrcholem 21,5 km před cílem).
- Prémie s bonifikací: Na 125. kilometru v Hellínu je připravena sprinterská prémie i časové bonusy.
- Dojezd do Elche de la Sierra: Závěrečných 8 kilometrů se silnice prakticky neustále zvedá. Po krátkém sjezdu ze Socovosu přijde rampa (1,7 km s 5,5 %) a poslední 4,5 kilometru tvoří táhlé, mírné stoupání až na cílovou pásku.
Favorité 10. etapy: Spurt zredukovaného pole, nebo únik?
Kopcovitý profil nahrává jezdcům, kteří dokážou přejet kratší kopce a disponují drtivým finišem ve stoupavém závěru:
- Hlavní favorité: Wout Van Aert, Mads Pedersen, Matthew Brennan.
- Širší okruh kandidátů na spurt: Magnus Cort, Orluis Aular, Vincenzo Albanese.
- Klasikáři a útočníci pro pozdní nástup: Ethan Hayter, Iván Romeo, Thibau Nys, Stefan Küng, Christophe Laporte, Axel Laurance.
Kde sledovat 10. etapu Vuelty 2026 živě v TV a online
- Tipsport (Online stream zdarma): Kompletní přímý přenos ze silnic ve Španělsku můžete sledovat živě na internetové platformě Tipsport.
- Eurosport: Celoetapové televizní vysílání s detailním českým komentářem.
- Platforma Max: Přímý stream na mobilu, počítači, tabletu i Smart TV bez reklamních vstupů.