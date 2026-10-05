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Volby do Senátu 2026: Přehled obvodů, termíny, kandidáti a sázkové kurzy

Kristýna Polášková
  15:18

Volby do Senátu | foto: generováno v AI / David VotrubaShutterstock

Společně s volbami do obecních zastupitelstev se v říjnu 2026 uskuteční také pravidelné volby do třetiny horní komory Parlamentu ČR. Voliči budou v celkem 27 senátních obvodech rozhodovat o tom, kdo na příštích šest let usedne v Senátu. Podívejte se na termíny, pravidla, seznam všech 27 obvodů i srovnání kurzů sázkových kanceláří.
Volby do Senátu Parlamentu ČR 2026Základní fakta
Termín 1. kola:9. a 10. října 2026 (pátek a sobota)
Termín případného 2. kola:16. a 17. října 2026
Kde se volí:27 obvodů s číslem dělitelným třemi
Počet kandidátů:154 zaregistrovaných kandidátů
Kdo nejvíce obhajuje:STAN (10 mandátů), ODS (5 mandátů)
Sázkové kurzy:Tipsport, Fortuna

Kdy jsou senátní volby 2026 a jak funguje volební systém

Senátní volby se konají ve dvou kolech většinovým systémem. Pokud žádný z kandidátů nezíská v prvním kole nadpoloviční většinu platných hlasů, postupují dva nejúspěšnější do druhého kola o týden později:

  • 1. kolo: pátek 9. října (14:00–22:00) a sobota 10. října 2026 (08:00–14:00)
  • Případné 2. kolo: pátek 16. října a sobota 17. října 2026

Stejně jako u komunálních voleb jde o první senátní volby řídící se novelou Ústavy ČR účinnou od 1. ledna 2026, která napevno stanovila konání voleb na první celý říjnový týden. Před volbami došlo také k úpravě názvu – senátní obvod č. 66 (dříve Olomouc) nově nese přesnější označení senátní obvod č. 66 – Litovel.

Kdo obhajuje mandáty z roku 2020

Z celkových 27 křesel, o která se letos bojuje, jich nejvíce obhajuje hnutí STAN (10 mandátů) a ODS (5 mandátů). Po třech křeslech obhajuje KDU-ČSL, po dvou TOP 09 a hnutí SEN 21.

Několik stávajících senátorů se však rozhodlo svůj mandát již neobhajovat:

Komunální volby 2026 v Brně, Ostravě a dalších městech: kurzy a kandidáti

Nejzajímavější souboje a srovnání kurzů

Bookmakeři Tipsportu i Fortuny vypsali na celkové vítěze v jednotlivých obvodech velmi zajímavé kurzy, které odhalují hned několik napínavých bitev a překvapení.

  • Plzeň-město (obvod č. 9): Dlouholetý senátor Lumír Aschenbrenner (ODS) nepatří podle Fortuny k favoritům (kurz 2,85). Jasným favoritem je zde Karel Řehka s kurzem 1,30.
  • Ostrava-město (obvod č. 72): Obhajující lékař Ondřej Šimetka (ODS) má u Fortuny zcela totožný kurz jako starostka obvodu Liana Baránková Vilamová – shodně 1,85. V boji o křeslo kandiduje i bratr legendárního závodníka a otec současného pilota Rallye Dakar, Milan Loprais (kurz 12,00).
  • Cheb (obvod č. 3): Do senátního klání vstoupil podnikatel Leon Tsoukernik, kterého Fortuna pasovala na favorita s kurzem 1,60. Obhajující senátor Miroslav Plevný (STAN) má kurz 2,10 (u Tipsportu 1,95).
  • Česká Lípa (obvod č. 36): Senátorský post obhajuje Jiří Vosecký (SLK, kurz 4,00), bookmakeři však nejvíce věří hejtmanovi Martinu Půtovi (kurz 1,30 u Fortuny, 1,53 u Tipsportu).
  • Kladno (obvod č. 30): Vyrovnaná bitva se čeká na Kladensku – Petr Paták a obhajující senátorka Adéla Sucharda Šípová mají u Fortuny shodný kurz 2,00 (Tipsport na Šípovou nabízí 2,98).
  • Praha 1 (obvod č. 27): Po odchodu Miroslavy Němcové se očekává mimořádně vyrovnaný duel. U Fortuny je mírným favoritem Jiří Padevět (kurz 1,80) před Janem Čižinským (kurz 1,90, u Tipsportu má 1,88).
  • Vyškov (obvod č. 57): Zde panuje takřka stoprocentní jistota – jihomoravský hejtman Jan Grolich je s kurzem 1,01 (Tipsport) a 1,02 (Fortuna) největším favoritem celých voleb.
  • Zlín (obvod č. 78): Obhajující daňový poradce a senátor Tomáš Goláň (SEN 21) si drží pevnou pozici favorita s kurzem 1,20 (Fortuna) a 1,23 (Tipsport).
  • Uherské Hradiště (obvod č. 81): Josef Bazala (KDU-ČSL) obhajuje post s jednoznačným kurzem 1,10 (Fortuna) a 1,02 (Tipsport).

Přehled všech 27 senátních obvodů: Favorité a sázkové kurzy

Níže uvádíme kompletní přehled všech volebních obvodů, ve kterých se v roce 2026 hlasuje, spolu s největšími favority podle vypsaných kurzů Tipsportu a Fortuny.

Obvod č. a názevKurzy (Tipsport / Fortuna)Kurz TipsportKurz Fortuna
č. 3 – ChebL. Tsoukernik / M. Plevný1,95 (Plevný)1,60 (Tsoukernik)
č. 6 – LounyIvo Trešl1,451,30
č. 9 – Plzeň-městoK. Řehka / L. Aschenbrenner2,45 (Aschenbrenner)1,30 (Řehka)
č. 12 – StrakoniceTomáš Fiala1,031,10
č. 15 – PelhřimovM. Kozár / J. Chalupský3,15 (Chalupský)1,60 (Kozár)
č. 18 – PříbramPetr Štěpánek1,081,20
č. 21 – Praha 5Václav Láska1,721,65
č. 24 – Praha 9David Smoljak1,181,20
č. 27 – Praha 1J. Padevět / J. Čižinský1,88 (Čižinský)1,80 (Padevět)
č. 30 – KladnoP. Paták / A. Sucharda Šípová2,98 (Šípová)2,00 (oba)
č. 33 – DěčínZbyněk Linhart1,101,15
č. 36 – Česká LípaMartin Půta1,531,30
č. 39 – TrutnovJan Sobotka1,021,04
č. 42 – KolínMichael Kašpar1,351,40
č. 45 – Hradec KrálovéM. Dvořák / J. Holásek3,41 (Holásek)1,60 (Dvořák)
č. 48 – Rychnov nad KněžnouJan Grulich1,021,05
č. 51 – Žďár nad SázavouJosef Klement1,471,60
č. 54 – ZnojmoTomáš Třetina1,601,55
č. 57 – VyškovJan Grolich1,011,02
č. 60 – Brno-městoZdeněk Papoušek1,151,20
č. 63 – PřerovPetr Vrána1,171,15
č. 66 – LitovelMichael Kohajda1,351,50
č. 69 – Frýdek-MístekP. Korč / H. Pešatová2,20 (Pešatová)1,80 (Korč)
č. 72 – Ostrava-městoO. Šimetka / L. Baránková Vilamová1,88 (Šimetka)1,85 (oba)
č. 75 – KarvináLenka Brzyszkowská1,101,20
č. 78 – ZlínTomáš Goláň1,231,20
č. 81 – Uherské HradištěJosef Bazala1,021,10
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