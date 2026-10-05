|Volby do Senátu Parlamentu ČR 2026
|Základní fakta
|Termín 1. kola:
|9. a 10. října 2026 (pátek a sobota)
|Termín případného 2. kola:
|16. a 17. října 2026
|Kde se volí:
|27 obvodů s číslem dělitelným třemi
|Počet kandidátů:
|154 zaregistrovaných kandidátů
|Kdo nejvíce obhajuje:
|STAN (10 mandátů), ODS (5 mandátů)
|Sázkové kurzy:
|Tipsport, Fortuna
Kdy jsou senátní volby 2026 a jak funguje volební systém
Senátní volby se konají ve dvou kolech většinovým systémem. Pokud žádný z kandidátů nezíská v prvním kole nadpoloviční většinu platných hlasů, postupují dva nejúspěšnější do druhého kola o týden později:
- 1. kolo: pátek 9. října (14:00–22:00) a sobota 10. října 2026 (08:00–14:00)
- Případné 2. kolo: pátek 16. října a sobota 17. října 2026
Stejně jako u komunálních voleb jde o první senátní volby řídící se novelou Ústavy ČR účinnou od 1. ledna 2026, která napevno stanovila konání voleb na první celý říjnový týden. Před volbami došlo také k úpravě názvu – senátní obvod č. 66 (dříve Olomouc) nově nese přesnější označení senátní obvod č. 66 – Litovel.
Kdo obhajuje mandáty z roku 2020
Z celkových 27 křesel, o která se letos bojuje, jich nejvíce obhajuje hnutí STAN (10 mandátů) a ODS (5 mandátů). Po třech křeslech obhajuje KDU-ČSL, po dvou TOP 09 a hnutí SEN 21.
Několik stávajících senátorů se však rozhodlo svůj mandát již neobhajovat:
- Miroslava Němcová (obvod č. 27 – Praha 1, ODS)
- Pavel Kárník (obvod č. 42 – Kolín, STAN)
- Jitka Seitlová (obvod č. 63 – Přerov, KDU-ČSL)
- Ondřej Feber (obvod č. 75 – Karviná, ANO)
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Komunální volby 2026 v Brně, Ostravě a dalších městech: kurzy a kandidáti
Nejzajímavější souboje a srovnání kurzů
Bookmakeři Tipsportu i Fortuny vypsali na celkové vítěze v jednotlivých obvodech velmi zajímavé kurzy, které odhalují hned několik napínavých bitev a překvapení.
- Plzeň-město (obvod č. 9): Dlouholetý senátor Lumír Aschenbrenner (ODS) nepatří podle Fortuny k favoritům (kurz 2,85). Jasným favoritem je zde Karel Řehka s kurzem 1,30.
- Ostrava-město (obvod č. 72): Obhajující lékař Ondřej Šimetka (ODS) má u Fortuny zcela totožný kurz jako starostka obvodu Liana Baránková Vilamová – shodně 1,85. V boji o křeslo kandiduje i bratr legendárního závodníka a otec současného pilota Rallye Dakar, Milan Loprais (kurz 12,00).
- Cheb (obvod č. 3): Do senátního klání vstoupil podnikatel Leon Tsoukernik, kterého Fortuna pasovala na favorita s kurzem 1,60. Obhajující senátor Miroslav Plevný (STAN) má kurz 2,10 (u Tipsportu 1,95).
- Česká Lípa (obvod č. 36): Senátorský post obhajuje Jiří Vosecký (SLK, kurz 4,00), bookmakeři však nejvíce věří hejtmanovi Martinu Půtovi (kurz 1,30 u Fortuny, 1,53 u Tipsportu).
- Kladno (obvod č. 30): Vyrovnaná bitva se čeká na Kladensku – Petr Paták a obhajující senátorka Adéla Sucharda Šípová mají u Fortuny shodný kurz 2,00 (Tipsport na Šípovou nabízí 2,98).
- Praha 1 (obvod č. 27): Po odchodu Miroslavy Němcové se očekává mimořádně vyrovnaný duel. U Fortuny je mírným favoritem Jiří Padevět (kurz 1,80) před Janem Čižinským (kurz 1,90, u Tipsportu má 1,88).
- Vyškov (obvod č. 57): Zde panuje takřka stoprocentní jistota – jihomoravský hejtman Jan Grolich je s kurzem 1,01 (Tipsport) a 1,02 (Fortuna) největším favoritem celých voleb.
- Zlín (obvod č. 78): Obhajující daňový poradce a senátor Tomáš Goláň (SEN 21) si drží pevnou pozici favorita s kurzem 1,20 (Fortuna) a 1,23 (Tipsport).
- Uherské Hradiště (obvod č. 81): Josef Bazala (KDU-ČSL) obhajuje post s jednoznačným kurzem 1,10 (Fortuna) a 1,02 (Tipsport).
Přehled všech 27 senátních obvodů: Favorité a sázkové kurzy
Níže uvádíme kompletní přehled všech volebních obvodů, ve kterých se v roce 2026 hlasuje, spolu s největšími favority podle vypsaných kurzů Tipsportu a Fortuny.
|Obvod č. a název
|Kurzy (Tipsport / Fortuna)
|Kurz Tipsport
|Kurz Fortuna
|č. 3 – Cheb
|L. Tsoukernik / M. Plevný
|1,95 (Plevný)
|1,60 (Tsoukernik)
|č. 6 – Louny
|Ivo Trešl
|1,45
|1,30
|č. 9 – Plzeň-město
|K. Řehka / L. Aschenbrenner
|2,45 (Aschenbrenner)
|1,30 (Řehka)
|č. 12 – Strakonice
|Tomáš Fiala
|1,03
|1,10
|č. 15 – Pelhřimov
|M. Kozár / J. Chalupský
|3,15 (Chalupský)
|1,60 (Kozár)
|č. 18 – Příbram
|Petr Štěpánek
|1,08
|1,20
|č. 21 – Praha 5
|Václav Láska
|1,72
|1,65
|č. 24 – Praha 9
|David Smoljak
|1,18
|1,20
|č. 27 – Praha 1
|J. Padevět / J. Čižinský
|1,88 (Čižinský)
|1,80 (Padevět)
|č. 30 – Kladno
|P. Paták / A. Sucharda Šípová
|2,98 (Šípová)
|2,00 (oba)
|č. 33 – Děčín
|Zbyněk Linhart
|1,10
|1,15
|č. 36 – Česká Lípa
|Martin Půta
|1,53
|1,30
|č. 39 – Trutnov
|Jan Sobotka
|1,02
|1,04
|č. 42 – Kolín
|Michael Kašpar
|1,35
|1,40
|č. 45 – Hradec Králové
|M. Dvořák / J. Holásek
|3,41 (Holásek)
|1,60 (Dvořák)
|č. 48 – Rychnov nad Kněžnou
|Jan Grulich
|1,02
|1,05
|č. 51 – Žďár nad Sázavou
|Josef Klement
|1,47
|1,60
|č. 54 – Znojmo
|Tomáš Třetina
|1,60
|1,55
|č. 57 – Vyškov
|Jan Grolich
|1,01
|1,02
|č. 60 – Brno-město
|Zdeněk Papoušek
|1,15
|1,20
|č. 63 – Přerov
|Petr Vrána
|1,17
|1,15
|č. 66 – Litovel
|Michael Kohajda
|1,35
|1,50
|č. 69 – Frýdek-Místek
|P. Korč / H. Pešatová
|2,20 (Pešatová)
|1,80 (Korč)
|č. 72 – Ostrava-město
|O. Šimetka / L. Baránková Vilamová
|1,88 (Šimetka)
|1,85 (oba)
|č. 75 – Karviná
|Lenka Brzyszkowská
|1,10
|1,20
|č. 78 – Zlín
|Tomáš Goláň
|1,23
|1,20
|č. 81 – Uherské Hradiště
|Josef Bazala
|1,02
|1,10