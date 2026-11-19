1. Procházka vs. Stirling: drsný vzkaz pro Čecha
|Zápas
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|Kdy
|Kde sledovat
|Procházka – Stirling
|UFC
|Neporažený soupeř, silná slova, sázky
|Neděle 22. 11. brzy ráno
|Nova Sport 6, Tipsport
Souboj, který slibuje pořádnou přestřelku. Oba bojovníci preferují boj v postoji, oba dokážou soupeře tvrdě knockautovat. Procházka jediný letošní duel v UFC prohrál s Carlosem Ulbergem v prvním kole, ačkoliv byl na nejlepší cestě zraněného soupeře dorazit. Nyní ho čeká další neporažený protivník – Stirling, který má v UFC bilanci 6-0 a navíc je Ulbergovým tréninkovým parťákem.
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Sebevědomí nechybí ani jednomu. Procházka věří, že má „spoustu šancí“ soupeře ukončit a ukázat, že je na úplně jiné úrovni. Stirlinga jeho slova pořádně vytočila. „Přehlíží mě a pravděpodobně už myslí na odvetu s Ulbergem. Já jsem ale totální zabiják, jdu mu tam urazit hlavu,“ vzkázal nevybíravě.
Zajímavý pohyb nastal v sázkových kurzech. Původně byl favoritem Procházka s kurzem 1,65, teď se role obrátily. Bookmakeři více věří neporaženému Stirlingovi, jehož kurz klesl z původních více než 2,00 na současných přibližně 1,70. Na vítězství českého bojovníka se nyní naopak sází v kurzu kolem 2,3.