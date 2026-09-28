Do 136. ročníku Velké pardubické přihlásili majitelé pouze jedenáct koní. Méně startujících měla slavná steeplechase naposledy v roce 1993.
Mezi přihlášenými jsou dva vítězové Velké pardubické Godfrey (2024) a Sacamiro (2023).
Trenér loňského šampiona Stumptowna Gavin Cromwell tentokrát vyšle do boje desetiletého irského hnědáka Final Orderse, který je podle bookmakerů hlavním favoritem.
Uzávěrka přihlášek je ve čtvrtek 1. října, kdy se také uskuteční slavnostní losování startovních čísel.
Vizitky účastníků, sázkové kurzy:
FINAL ORDERS
|Kůň (země původu, věk)
|Váha žokeje (kg)
|Startovní číslo
|Žokej
|Trenér
|Stáj
|FINAL ORDERS (GB), 10 v.
|70,0
|—
|Keith Donoghue*
|Gavin Cromwell
|C.M.D.Syndicate (IRE)
Velká pardubická
Irský valach má za sebou více než 50 překážkových startů a sedm vítězství ve steeplechase. Loni absolvoval také Grand National v Aintree, kde skončil sedmý. Jeho velkým úspěchem je vítězství v Glenfarclas Cross Country Chase, v němž porazil o 21¼ délky Stumptowna, loňského vítěze Velké pardubické! Do Pardubic se tak vrací trenér Gavin Cromwell, v sedle Final Orderse by měl být loňský vítězný žokej Keith Donoghue.
Kurz na vítězství ve Velké pardubické: 3,15:1
GODFREY
|Kůň (země původu, věk)
|Váha žokeje (kg)
|Startovní číslo
|Žokej
|Trenér
|Stáj
|GODFREY (FR), 10 v.
|70,0
|—
|—
|Dalibor Török
|DS Pegas
Desetiletý Godfrey vyhrál Velkou pardubickou v roce 2024, kdy se o vítězství podělil se Sexy Lordem. Letos se vrátil po delší dostihové pauze a svůj návrat završil vítězstvím ve čtvrté kvalifikaci. V ní 5. září porazil Zarateho o devět délek. Původně měl v sedle nastoupit Jan Faltejsek, kvůli jeho zranění ho ale zastoupila Lenka Neprašová.
Kurz na vítězství ve Velké pardubické: 3,25:1
HIGH IN THE SKY
|Kůň (země původu, věk)
|Váha žokeje (kg)
|Startovní číslo
|Žokej
|Trenér
|Stáj
|HIGH IN THE SKY (FR), 9 v.
|70,0
|—
|—
|Dalibor Török
|DS Pegas
Francouzský valach loni při své první účasti ve Velké pardubické obsadil druhé místo. V sedle s Janem Faltejskem tehdy nestačil pouze na vítězného Stumptowna. Letos už absolvoval dvě pardubické kvalifikace – v květnu skončil třetí a v září čtvrtý. V první kvalifikaci ho vedl Lukáš Matuský, ve čtvrté Gauvain Faivre-Picon.
Kurz na vítězství ve Velké pardubické: 7,77:1
SACAMIRO
|Kůň (země původu, věk)
|Váha žokeje (kg)
|Startovní číslo
|Žokej
|Trenér
|Stáj
|SACAMIRO, 13 v.
|70,0
|—
|—
|Eva Petříková
|Jezdecký oddíl Beňov
Šampion z roku 2023 a nejstarší kůň letošního startovního pole. Po zdravotních problémech a dvou vynechaných ročnících se letos do Velké vrací. Letos běžel pouze v červnové druhé kvalifikaci a skončil druhý za Ironikou. V sedle měl Lenku Neprašovou.
Kurz na vítězství ve Velké pardubické: 8:1
HARD ROC DE KERSER
|Kůň (země původu, věk)
|Váha žokeje (kg)
|Startovní číslo
|Žokej
|Trenér
|Stáj
|HARD ROC DE KERSER (FR), 9 v.
|70,0
|—
|—
|Patrice Quinton
|Haras D’Erable, Ecurie des Dunes (FR)
Devítiletý francouzský valach v kariéře absolvoval 25 dostihů, šest z nich vyhrál. Letos má na kontě dvě druhá a dvě třetí místa, naposledy doběhl třetí v Le Touquet. Limitovat ho může vzdálenost Velké – dosud běžel nejvíce 5 300 metrů. Trenérem je Patrice Quinton, který má s pardubickým závodištěm dlouholeté zkušenosti. Jeho stájí prošla také trojnásobná vítězka Velké pardubické Orphee des Blins a Quinton je také sedminásobným vítězem celkového hodnocení trenérů Crystal Cupu.
Kurz na vítězství ve Velké pardubické: 13:1
ZARATE
|Kůň (země původu, věk)
|Váha žokeje (kg)
|Startovní číslo
|Žokej
|Trenér
|Stáj
|ZARATE (POL), 9 v.
|70,0
|—
|—
|Veronika Lempochnerová
|Horse Racing - Kogut
Devítiletý polský valach loni doběhl ve Velké na pátém místě. Letos v Pardubicích absolvoval dvě kvalifikace. V květnu zvítězil pod Janem Kratochvílem, v září měl v sedle Marcela Nováka a doběhl druhý za Godfreyem. V obou případech šlo o dostih na 5800 metrů.
Kurz na vítězství ve Velké pardubické: 12:1
ANGKOR WAT
|Kůň (země původu, věk)
|Váha žokeje (kg)
|Startovní číslo
|Žokej
|Trenér
|Stáj
|ANGKOR WAT (GB), 10 v.
|70,0
|—
|—
|Stanislav Popelka
|Joly
Desetiletý valach se letos před Velkou pardubickou objevil ve dvou kvalifikacích. V kratší (5 200 m) červnové druhé kvalifikaci skončil pátý, když ho vedl Jan Odložil. V zářijové čtvrté kvalifikaci doběhl třetí a v sedle měl Ondřeje Veleka. Běžel i květnovou Cenu města Pardubic na 4500 metrů a skončil druhý. Ve Velké ho čeká premiéra, otázkou je, jak zvládne mimořádně dlouhou distanci.
Kurz na vítězství ve Velké pardubické: 17:1
ČÁRYJAPE
|Kůň (země původu, věk)
|Váha žokeje (kg)
|Startovní číslo
|Žokej
|Trenér
|Stáj
|ČÁRYJAPE, 9 v.
|70,0
|—
|—
|Martin Liška
|NUTRIN
Devítiletý valach při své premiéře ve Velké pardubické loni překvapil třetím místem. Tehdy měl startovní kurz na vítězství okolo 120:1, ačkoliv výsledky měl solidní. Do letošního ročníku se v poklidu kvalifikoval v srpnové třetí kvalifikaci. S kurzem už jsou bookmakeři poněkud opatrnější, pořád ale může být zajímavou volbou na umístění.
Kurz na vítězství ve Velké pardubické: 20:1
ARAUCARIAS
|Kůň (země původu, věk)
|Váha žokeje (kg)
|Startovní číslo
|Žokej
|Trenér
|Stáj
|ARAUCARIAS (FR), 9 v.
|70,0
|—
|—
|Veronika Lempochnerová
|Ramzová
Devítiletý francouzský valach si letos vyzkoušel dvě pardubické kvalifikace. V červnové byl pátý, v srpnové druhý. Araucarias loni při své premiéře ve Velké doběhl na jedenáctém místě z patnácti koní.
Kurz na vítězství ve Velké pardubické: 22:1
GREEK DESSERT
|Kůň (země původu, věk)
|Váha žokeje (kg)
|Startovní číslo
|Žokej
|Trenér
|Stáj
|GREEK DESSERT, 8 v.
|70,0
|—
|—
|Pavel Tůma
|Jiří Charvát ml.
Osmiletý valach v srpnové třetí kvalifikaci s Janem Faltejskem doběhl pátý. V září si formu na pardubickém závodišti otestoval v dostihu na 5200 metrů (Cena společnosti Archer hunting s.r.o.) a s Lenkou Neprašovou skončil druhý.
Kurz na vítězství ve Velké pardubické: 35:1
DUMON ROCLAY
|Kůň (země původu, věk)
|Váha žokeje (kg)
|Startovní číslo
|Žokej
|Trenér
|Stáj
|DUMON ROCLAY (FR), 9 v.
|70,0
|—
|—
|Přemek Kejzlar
|Stáj Kejzlar
Devítiletý francouzský valach si místo ve Velké pardubické zajistil v letošní čtvrté kvalifikaci. V zářijovém dostihu na 5800 metrů skončil pátý s Marcelem Novákem. Loni velkou nedokončil po pádu na Malém anglickém skoku. Suverénně největší outsider dostihu.
Kurz na vítězství ve Velké pardubické: 55:1